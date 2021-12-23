С воином 80-й ОДШБр Русланом Янковским, погибшим в боях за Луганский аэропорт в 2014 году, простились во Львове. ФОТОрепортаж

Сегодня, 23 декабря, в городе Львов по адресу ул. Стрыйская, 88, состоялась торжественная церемония прощания с Русланом Витальевичем Янковским, младшим сержантом, командиром отделения взвода противотанковых управляемых ракет батареи противотанковых управляемых ракет первого батальона 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, погибший в боях за Луганский аэропорт (пропал без вести в августе 2014 года, был похоронен как временно неустановленный защитник Украины и впоследствии идентифицирован экспертизой ДНК).

Об этом говорится на фейсбук-странице 80-й ОДШБр, сообщает Цензор.НЕТ.

В 80-й отдельной десантно-штурмовой бригаде провели ритуал прощания с младшим сержантом Янковским Русланом Витальевичем.

Оборона Луганского аэропорта – героическая и вместе с тем трагическая страница истории нашей бригады. Ведь мы потеряли большое количество профессиональных, патриотически настроенных, молодых и в то же время опытных десантников.

Одним из них был младший сержант Янковский Руслан.

С 2007 по 2008 год проходил срочную службу в составе бригады, а с 2013 проходил военную службу по контракту на должности командира отделения взвода противотанковых управляемых ракет батареи противотанковых управляемых ракет.

Настоящий патриот, украинец и мужчина. В 2014 году, несомненно, отправился на подкрепление к собратьям в Луганский аэропорт, понимая все риски и опасность.

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К сожалению, это была последняя боевая задача младшего сержанта Янковского, который до последнего вздоха стоял за лучшее будущее Украины, в которое верил. Его имя не будет забыто никогда, ведь не существует большей жертвы, чем отдать свою жизнь за Родину.

Личный состав бригады склоняет головы перед мужеством, проявленным настоящим десантником Украины – Янковским Русланом Витальевичем.

Выражаем искренние соболезнования близким и родным. Слава Украине! Слава ее Героям! Вечная память младшему сержанту Янковскому Руслану", - говорится в сообщении.

Похороны Героя запланированы на завтра, 24 декабря, в городе Дубровица Ривненской области.



















