Микроавтобус с 20 детьми попал в ДТП в Запорожской области, - Нацполиция. ФОТО

В Запорожской области близ села Скельки перевернулся микроавтобус, в котором находились 20 детей, ехавших на спортивные соревнования.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Запорожской области.

"23 декабря около 15:30 на автодороге "Днепрорудное-Василовка" вблизи села Скельки Васильевского района наряд группы реагирования патрульной полиции отделения № 2 (Днепрорудное) Васильевского районного управления полиции обнаружил на обочине маршрутное такси, которое перевернулось. На момент аварии в микроавтобусе находились 20 несовершеннолетних детей 2011-2012 годов рождения, трое родителей и тренер", - говорится в сообщении.

В ДТП никто из подростков-спортсменов не пострадал. Позже в больницу с травмой головы обратился только тренер.

С места происшествия пассажиры уехали самостоятельно на попутном транспорте.

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Следователем уже начато уголовное производство, открытое по ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса.

Кроме этого, в отношении владельца фирмы-перевозчика составлен административный протокол по ст. 140 (Нарушение правил, норм и стандартов при содержании автомобильных дорог и улиц, непринятие мер по своевременному запрету или ограничению движения или обозначения на автомобильных дорогах и улицах мест производства работ) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

В настоящее время сотрудники полиции осуществляют опрос участников событий, в том числе несовершеннолетних.