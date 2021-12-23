Микроавтобус с 20 детьми попал в ДТП в Запорожской области, - Нацполиция. ФОТО
В Запорожской области близ села Скельки перевернулся микроавтобус, в котором находились 20 детей, ехавших на спортивные соревнования.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Запорожской области.
"23 декабря около 15:30 на автодороге "Днепрорудное-Василовка" вблизи села Скельки Васильевского района наряд группы реагирования патрульной полиции отделения № 2 (Днепрорудное) Васильевского районного управления полиции обнаружил на обочине маршрутное такси, которое перевернулось. На момент аварии в микроавтобусе находились 20 несовершеннолетних детей 2011-2012 годов рождения, трое родителей и тренер", - говорится в сообщении.
В ДТП никто из подростков-спортсменов не пострадал. Позже в больницу с травмой головы обратился только тренер.
С места происшествия пассажиры уехали самостоятельно на попутном транспорте.
Следователем уже начато уголовное производство, открытое по ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса.
Кроме этого, в отношении владельца фирмы-перевозчика составлен административный протокол по ст. 140 (Нарушение правил, норм и стандартов при содержании автомобильных дорог и улиц, непринятие мер по своевременному запрету или ограничению движения или обозначения на автомобильных дорогах и улицах мест производства работ) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
В настоящее время сотрудники полиции осуществляют опрос участников событий, в том числе несовершеннолетних.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
а треба в першу чергу покарати дорожні служби за неналежне утримування доріг, бо дороги нікому посипати при гололедиці і на думку не прийшло..
https://youtu.be/JuMUL4eH4NI
ПДД п.12.1 При выборе в установленных пределах безопасной скорости движения водитель должен учитывать дорожную обстановку, а также особенности перевозимого груза и состояние транспортного средства, чтобы иметь возможность постоянно контролировать его движение и безопасно управлять им.
слава Богу что все живы (и добрались самостоятельно)
слава Богу. ніхто не постраждав. але.
фірму, перевізника, звинувачують в утриманні доріг.
може я щось не зрозумів??? поясніть.
бо той хто не поставив знаки та не обробив дорогу реагентами чи на крайняк піском,
не при ділах,
від слова ЗОВСІМ.