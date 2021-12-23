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Новости Фото ДТП
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Микроавтобус с 20 детьми попал в ДТП в Запорожской области, - Нацполиция. ФОТО

В Запорожской области близ села Скельки перевернулся микроавтобус, в котором находились 20 детей, ехавших на спортивные соревнования.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Запорожской области.

"23 декабря около 15:30 на автодороге "Днепрорудное-Василовка" вблизи села Скельки Васильевского района наряд группы реагирования патрульной полиции отделения № 2 (Днепрорудное) Васильевского районного управления полиции обнаружил на обочине маршрутное такси, которое перевернулось. На момент аварии в микроавтобусе находились 20 несовершеннолетних детей 2011-2012 годов рождения, трое родителей и тренер", - говорится в сообщении.

В ДТП никто из подростков-спортсменов не пострадал. Позже в больницу с травмой головы обратился только тренер.

С места происшествия пассажиры уехали самостоятельно на попутном транспорте.

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Следователем уже начато уголовное производство, открытое по ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса.

Кроме этого, в отношении владельца фирмы-перевозчика составлен административный протокол по ст. 140 (Нарушение правил, норм и стандартов при содержании автомобильных дорог и улиц, непринятие мер по своевременному запрету или ограничению движения или обозначения на автомобильных дорогах и улицах мест производства работ) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

В настоящее время сотрудники полиции осуществляют опрос участников событий, в том числе несовершеннолетних.

Микроавтобус с 20 детьми попал в ДТП в Запорожской области, - Нацполиция 01

Автор: 

ДТП (7673) Запорожская область (3076)


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Топ комментарии
+8
Все добре, що добре закінчується. Здоров'я юним спортсменам.
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23.12.2021 21:59
+4
..відносно власника фірми-перевізника складений адміністративні протокол..

а треба в першу чергу покарати дорожні служби за неналежне утримування доріг, бо дороги нікому посипати при гололедиці і на думку не прийшло..
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23.12.2021 21:57
+3
А водителю голова зачем, он должен оценить дорожную обстановку и выбрать соответствующую скорость.
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23.12.2021 22:51
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В цей раз минулось якось... Кого вони набирають...
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23.12.2021 21:50 Ответить
..відносно власника фірми-перевізника складений адміністративні протокол..

а треба в першу чергу покарати дорожні служби за неналежне утримування доріг, бо дороги нікому посипати при гололедиці і на думку не прийшло..
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23.12.2021 21:57 Ответить
в перший день ожеледиці на напрямку Дніпро-Запоріжжя більш 10 авто злетіло-з"їхало в кювет...

https://youtu.be/JuMUL4eH4NI

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23.12.2021 22:03 Ответить
Понакупали прав и справок из психдиспансера, вот и результаты.
ПДД п.12.1 При выборе в установленных пределах безопасной скорости движения водитель должен учитывать дорожную обстановку, а также особенности перевозимого груза и состояние транспортного средства, чтобы иметь возможность постоянно контролировать его движение и безопасно управлять им.
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24.12.2021 09:52 Ответить
А водителю голова зачем, он должен оценить дорожную обстановку и выбрать соответствующую скорость.
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23.12.2021 22:51 Ответить
При ссср стобы сесть на автобус нужно было доолго кататся на грузовике. И как мера перестраховки при перевозке детей выделялся экипаж гаи. А сейчас из грузовых спринтеров делают автобусы.
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23.12.2021 23:55 Ответить
Нехрен сюда сєсєр приплетать, там и гулали біли. Сейчас все демократично., любой рог из поселка бериберивка может возить наших деточек! Сразу на тот свет!
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24.12.2021 09:27 Ответить
Це так, взагалі ваші балачки. При сссрі з мікроавтобусів був тільки РАФ та грузовий Жук. Також при сссрі ніхто б про таку аварію не сповістив нарот. Десь на початку 90-х тільки заборонили дітей возити на прополку на вантажних автомобілях, я ще у 81 році так іздив. Також на моря возили вантажним авто. Романтіка савєтская...
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24.12.2021 15:55 Ответить
Я говорил про автобусы. Рафики использовались на 99% как спецтранспорт. И я знаю о чём говорю, отец был водителем 1 кл. со всеми категориями в правах. И то что ваш председатель колхоза был долб-б не означает, что все вокруг были таки ми же. У меня всё.
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24.12.2021 17:38 Ответить
А отец не рассказывал, как сливал бензин в посадку, чтобы засчитали километраж или спидометр отматывал обратно? А чуть позже не рассказывал отец, как заправлял личный москвич на заправке, по таллонам колхоза или предприятия? И что не возили детей на прополку на грузовых автомобилях? И никогда в программе Время не говорили про аварии, катастрофы, а всем сейчас кажется какой савецкий союз хороший был.
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24.12.2021 20:58 Ответить
Сливал😁. Бочку бензина не могли продать, нафиг не кому не нужна была😁. Одометр наоборот накручивали. Ребёнком ездил в кузове только на 1 майской демонстрации с шариками. Прополку практиковал на 8 сотках дачи да у бабушек в частном секторе. Дитя каменных джунглей😁. Нет, ну по полям в кузове это вполне возможно и допустимо, при условии что детвора не мелкая, но на море по трассе, в это верится с трудом.
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24.12.2021 21:16 Ответить
1980-82 год нас после окончания школы возили на прополку на грузовых машинах, мы еще кидались редиской во время движения по машинам. Также и на море от предприятий выделялась машина и нарот везли.
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24.12.2021 22:14 Ответить
Ну я 77 года выпуска, не застал подобные развлечения получается.
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25.12.2021 09:10 Ответить
Все добре, що добре закінчується. Здоров'я юним спортсменам.
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23.12.2021 21:59 Ответить
нормально? а чего не вызвали полицию...после ДТП ?
слава Богу что все живы (и добрались самостоятельно)
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23.12.2021 22:00 Ответить
бастур?
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23.12.2021 22:04 Ответить
ска, покажіть дорогу з велико крадівництва!
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23.12.2021 22:20 Ответить
Как вы себе представляете одномоментную посыпку хотя бы основных магистралей? А вот ребят" а, чо у меня зимняя резина" при каждом гололёде вытаскивают из кюветов регулярно.
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24.12.2021 00:01 Ответить
я читаю і жахаюсь від написаного.
слава Богу. ніхто не постраждав. але.
фірму, перевізника, звинувачують в утриманні доріг.
може я щось не зрозумів??? поясніть.
бо той хто не поставив знаки та не обробив дорогу реагентами чи на крайняк піском,
не при ділах,
від слова ЗОВСІМ.
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23.12.2021 22:45 Ответить
а якe вiдношeння пeрeвiзник мaє до утримання дорiг що йому таку статтю приписали?
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23.12.2021 23:32 Ответить
Данный участок дороги проходит практически по убережью каховского водохранилища, влажность высокая, мороз, гололёд - итог. Там часто зимой бьются.
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24.12.2021 07:24 Ответить
 
 