В Одессу прибыл корабль ВМС Французской Республики Auvergne. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Одессу прибыл корабль ВМС Французской Республики Auvergne.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбук сообщает пресс-служба ВМС ВС Украины.

"Сегодня, 24 декабря, к одному из причалов Морского вокзала города Одессы ошвартовался фрегат Военно-Морских Сил Французской Республики "Auvergne".

Данный тип кораблей предназначен для противолодочной обороны, уничтожения надводных кораблей и нанесения ударов по наземным объектам противника", - сообщили в ведомстве.

Отмечается, что остановка в Одессе является первым мероприятием фрегата типа FREMM Auvergne в морские воды Украины с момента его принятия в состав ВМС Франции в 2018 году.











Фото: ВМС ЗС