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В Одессу прибыл корабль ВМС Французской Республики Auvergne. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Одессу прибыл корабль ВМС Французской Республики Auvergne.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбук сообщает пресс-служба ВМС ВС Украины.

"Сегодня, 24 декабря, к одному из причалов Морского вокзала города Одессы ошвартовался фрегат Военно-Морских Сил Французской Республики "Auvergne".

Данный тип кораблей предназначен для противолодочной обороны, уничтожения надводных кораблей и нанесения ударов по наземным объектам противника", - сообщили в ведомстве.

Отмечается, что остановка в Одессе является первым мероприятием фрегата типа FREMM Auvergne в морские воды Украины с момента его принятия в состав ВМС Франции в 2018 году.

В Одессу прибыл корабль ВМС Французской Республики Auvergne 01
В Одессу прибыл корабль ВМС Французской Республики Auvergne 02
В Одессу прибыл корабль ВМС Французской Республики Auvergne 03
В Одессу прибыл корабль ВМС Французской Республики Auvergne 04
В Одессу прибыл корабль ВМС Французской Республики Auvergne 05
Фото: ВМС ЗС

В Одессу прибыл корабль ВМС Французской Республики Auvergne 06

Автор: 

ВМС (1465) корабль (2041) Одесса (7874) Франция (3501)


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Топ комментарии
+19
Это поддержка Украины,если ты не понял.
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24.12.2021 12:44
+13
Чому він не димить, як гроза морів "отмірал кузя"?
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24.12.2021 12:34
+10
Сейчас красивше
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24.12.2021 13:37
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Ну хоч одна нормальна новина.
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24.12.2021 12:28 Ответить
Мне кажется что им скучно и это как круизный лайнер . Он исчезнет , если что . Защищать Украину - задача украинцев .
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24.12.2021 12:29 Ответить
Это поддержка Украины,если ты не понял.
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24.12.2021 12:44 Ответить
Ну да . Запомни , они себя поддерживают .
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24.12.2021 12:47 Ответить
раша не сунится лупить по порту с кораблями стран НАТО просто, так что этого достаточно.
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24.12.2021 13:01 Ответить
Не просто задача, а святая обязанность. Кроме нас самих никто нас не защитит!
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24.12.2021 13:03 Ответить
Красавчик.
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24.12.2021 12:29 Ответить
Чому він не димить, як гроза морів "отмірал кузя"?
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24.12.2021 12:34 Ответить
Так его во Франции строили, а "кузю" какие то рукожопы проектировали клепали.
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24.12.2021 12:49 Ответить
Рукожопі папуаси його доробляли, вийшло гірше ніж в китайців, тобто повне гівно.
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24.12.2021 13:05 Ответить
Как вы выразились "Кузю" строили в Николаеве. В 1988 если не ошибаюсь он вышел на ходовые под названием "Тбилиси" и проходил приемную комиссию вмф ссср. С 1988 или 1989 стоял в Севастополе где проводились работы по устранению замечаний. Ну и в 1990 был украден при разделе Черноморского флота.
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24.12.2021 13:07 Ответить
Кузю в Миколаєві будували, а в 1991-му запоребрикі його зкомуніздили в України.

Ну я так як рукожопи, то й довели його до теперішнього стану.
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24.12.2021 13:13 Ответить
Ну,так им и надо.
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24.12.2021 13:16 Ответить
Атмирал на аналоговнетных дровах и альтернативных законах физики с особой кривизной земли - все сложно кароче 🤣
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24.12.2021 15:02 Ответить
Какой-то бракованный, где дымовая завеса? чтобы враги видели дым и думали что нефтеная скважина горит.😂
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24.12.2021 12:40 Ответить
Маленький...не может, как "Кузя" позволить себе много дров возить...
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24.12.2021 12:46 Ответить
Ничего. Защитим. Я начал писать письмо Президенту и в РНБО о выдаче офицерам и прапорщикам-патриотам Украины времен СССР оружия на дом.
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24.12.2021 12:44 Ответить
С таким же успехом ты мог и в спортлото написать письмо...результат ничем бы ни отличался...
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24.12.2021 12:52 Ответить
У меня есть родственник,львовянин,патриот Украины-первый тост всегда стоя за ридну Нэньку...Любит ***** и считает что украинцы и русня -адин нарот...Живёт правда в Казахстане
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24.12.2021 12:57 Ответить
То який же він львів"янин як у Казахтані живе ? Потрібно писати - народився у Львові . Але у Львові -повний інтернаціонал , там донедавна російською більше аніж у Києві спілкувалися (( звідти і одиннарід ((
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25.12.2021 12:44 Ответить
Французские выглядят красивее и ухоженнее американских. Одно слово французы.
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24.12.2021 12:56 Ответить
А як скажу наступне, французи і Українці один народ. Галли.
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24.12.2021 13:04 Ответить
Ну если исходить из кацапской логики( ну что мол князья из Киева перебрались в Мааскву), то совершенно верно, мы с французами адин нарот))) После Анны Киевской там все наше)))
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24.12.2021 13:39 Ответить
Зато ваши выглядят как помойные лоханки)))
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24.12.2021 13:13 Ответить
Це було б дуже добре - запросити до України в гості якмога більше військ НАТО на святкування Різдва та Нового Року, потім Старого Нового Року і так далі до літа якогось небудь року.
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24.12.2021 12:57 Ответить
Це було б дешевше та приємніше, ніж воювати з вилупками із московії.
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24.12.2021 12:59 Ответить
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24.12.2021 13:16 Ответить
типа через два дня
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24.12.2021 17:29 Ответить
Кораблі пливуть, будемо топіть
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24.12.2021 13:19 Ответить
Название фрегата "Овернь"
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24.12.2021 13:22 Ответить
це вам не якісь "шаланди полниє кєфалі" !
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24.12.2021 13:29 Ответить
Вот так бы выглядел сгоревший в питере фрегат. Тоже красиво.
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24.12.2021 13:31 Ответить
Сейчас красивше
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24.12.2021 13:37 Ответить
Интересно исполнение центральной мачты, необычно высокая. Там станция РЭБ, радиоразведки и целеуказания Signus.
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24.12.2021 13:53 Ответить
И все биндюжники вставали...
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24.12.2021 13:59 Ответить
Де там скабеева?))))
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24.12.2021 14:24 Ответить
З нашим прапором , молодці! Ласкаво просимо! NATO до ХАТИ!
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24.12.2021 15:20 Ответить
Лучше НАТО чем "кузи".
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24.12.2021 15:57 Ответить
Непотрібно до Севастополя підходити, а то кацапня із переляку, та по старій традиції "гордасть рузькіх мараков" як мацкву нахрен спалить ! А воно нам потрібно ?!
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25.12.2021 22:16 Ответить
тут еще не ясно ЗА КОГО эти лягушатники...я бы сильно не радовался...вот Британия и США-да...
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26.12.2021 14:58 Ответить
 
 