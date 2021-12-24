В Одессу прибыл корабль ВМС Французской Республики Auvergne. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В Одессу прибыл корабль ВМС Французской Республики Auvergne.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбук сообщает пресс-служба ВМС ВС Украины.
"Сегодня, 24 декабря, к одному из причалов Морского вокзала города Одессы ошвартовался фрегат Военно-Морских Сил Французской Республики "Auvergne".
Данный тип кораблей предназначен для противолодочной обороны, уничтожения надводных кораблей и нанесения ударов по наземным объектам противника", - сообщили в ведомстве.
Отмечается, что остановка в Одессе является первым мероприятием фрегата типа FREMM Auvergne в морские воды Украины с момента его принятия в состав ВМС Франции в 2018 году.
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+19 Сергей Воробей #492359
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+13 MausMike
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+10 До Коле #494615
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Ну я так як рукожопи, то й довели його до теперішнього стану.