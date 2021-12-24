Для нас важна двухпартийная поддержка, – Зеленский провел встречу с группой американских сенаторов. ФОТО
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с группой американских сенаторов и конгрессменов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в твиттере Зеленского.
"Провели важный и продуктивный разговор с сопредседателями украинских кокусов и большой группой сенаторов и конгрессменов конгресса США в канун Рождества.
Ценим мощную двухпалатную и двухпартийную поддержку Украины. Это особенно важно для сохранения мира и безопасности в регионе!" - отмечается в сообщении.
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монопартійним ЗЕ-льоним підсероном союзників
і двох і трьох і всіх...
They said in some regions there had been a chance to have really White Christmas.
This is definitly not for us, I got use to it
of course it can
"rain rain go away, little Jonny wants to play!"
White Christmas.
ласкаве ЗЕ-телятко одразу двох "мамок" ссе
Ніякої конкретної інфи як звичайно. Короче піздьож галіма.
Заходу доводиться мати справу з цим уйопком, бо поки не хочуть кидати Україну, але будь якому терпінню може стати край.
Я - Козачок Юрій Якович- офіцер медик часів СРСР.
На Україні наближаються буремні події...
Путін не бажає миру, а ми не бажаємо йому підкорятись! Тож, нам потрібно готуватись до бою.
Я Вам пишу цей лист в зв язку з тим, що хочу через Вас повідомити Сенаторів та Конгрес Сполучених Штатів про рішення поки що частини офіцерів та прапорщиків (поки що) звернутись до Президента України, пана Зеленського та Голови СНБО пана Данілова, про надання нам автоматичної зброї з набоями додому. Щоб в разі навали окупантів, вкоротити ім віку. Проінформуйте , будь ласка, сенаторів та конгресменів про таку акцію.
З повагою до Вас та народу США.
Офіцер-лікар, багатьох частин СпеНаз часів СРСР,
Юрій Козачок з Полтави.
Слава Україні! No Pasaran!
25.12.2021
Це мій лист до Сенаторки-Українки яка нині живе в США, гарної жінки з Чернігівщини. Звуть її Вікторія Спатц. Думаю, рідна кров допоможе їй розповсюдити цю інформацію серед керівництва США (Конгресу та Сенату ).
Я виступаю проти спілкування нашого Президента та несповна-розуму Путіна. Пане Володимир, від нього неможливо чекати чогось хорошого. Сін-Сатана в людському обличчі. Облиште його! Скоро від здохне як скажена собака!