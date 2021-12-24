Для нас важна двухпартийная поддержка, – Зеленский провел встречу с группой американских сенаторов. ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с группой американских сенаторов и конгрессменов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в твиттере Зеленского.

"Провели важный и продуктивный разговор с сопредседателями украинских кокусов и большой группой сенаторов и конгрессменов конгресса США в канун Рождества.

Ценим мощную двухпалатную и двухпартийную поддержку Украины. Это особенно важно для сохранения мира и безопасности в регионе!" - отмечается в сообщении.

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