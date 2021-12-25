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Создание Украины, кремлевская угроза, ответ на все вопросы. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ". ФОТО

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Создание Украины, кремлевская угроза, ответ на все вопросы. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 01

Ответ на все вопросы

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Создание Украины, кремлевская угроза, ответ на все вопросы. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 02

Тайна последнего фото Ленина раскрыта

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Создание Украины, кремлевская угроза, ответ на все вопросы. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 03

Сделали это вместе...

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Создание Украины, кремлевская угроза, ответ на все вопросы. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 04

Создание

Создание Украины, кремлевская угроза, ответ на все вопросы. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 05

Устал...

Создание Украины, кремлевская угроза, ответ на все вопросы. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 06

ТАСС уполномочен заявить...

Создание Украины, кремлевская угроза, ответ на все вопросы. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 07

Кремлевская угроза

Создание Украины, кремлевская угроза, ответ на все вопросы. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 08

Новость

Создание Украины, кремлевская угроза, ответ на все вопросы. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 09

И так каждый день ...

Создание Украины, кремлевская угроза, ответ на все вопросы. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 10

Считает ресурс РФ

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Зеленский Владимир (20343) Ленин Владимир (573) путин владимир (31252) фотожаба (14378) Шойгу Сергей (712) Николай Галушко (12)


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Топ комментарии
+67
Оця картинка , це ж не гумор . Це правда !! ..
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25.12.2021 08:48
+54
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25.12.2021 10:35
+51
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25.12.2021 09:43
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Гнида ЗЕленая.
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25.12.2021 08:45 Ответить
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25.12.2021 08:46 Ответить
Оця картинка , це ж не гумор . Це правда !! ..
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25.12.2021 08:48 Ответить
Це, дійсно правда 😤🙄
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25.12.2021 09:28 Ответить
Заніс Єрмак "Блазню" чергову "занюшку".... Просипав йому "дорожку" .... Той "занюхав", трохи посидів.... "Вставило" ....Задрімав.... Єрмак сидить , чергове донесення у Москву складає....
Зненацька "Блазень" як підхопиться! Як закричить! Руками як замахає!
Єрмак підскочив та по пиці - "Лясь!" "Очухайся дурак! "Что случилось?!!!"
- Представляешь! Снится мне - что умер я! Иду к вратам рая - а там!.... "Петро"!!!....
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25.12.2021 10:06 Ответить
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=201401982200330&set=p.201401982200330&type=3&__cft__[0]=AZWO1z24J8kXjVJV-97-94W-******************************************************************************************************************************************************&__tn__=R]-R
Во даёт!
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25.12.2021 11:07 Ответить
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30.12.2021 22:19 Ответить
Лєнін створює Украіну - це шедевр 👍🏼🤣🤣🤣
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25.12.2021 08:52 Ответить
Прочухався від «кумару» «Блазень» - а жінки НЕМА!!! Туди-сюди - ніхто не знає! Він до Єрмака:

- Андрей Барисавич! Куда Леночка подевалась?!
- Так на учёт в военкомат становиться поехала!

Повертається жінка через тиждень

- Лена!Ты где была так долго?
- На учёт в военкомате становилась!
- Да я знаю! Но почему так долго? До военкомата ближайжего ехать десять минут!
- Так я же в Донецк ездила! А там общая очередь в ополчение!

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25.12.2021 09:01 Ответить
Коли Лєнка відвідувала Львів туди нагнали купу військових для охорони.
Так бояться народу тварі.
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25.12.2021 09:36 Ответить
Та писали! Попереджали людей щоб у вікна не виглядали: "Работают снайперы!"
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25.12.2021 09:52 Ответить
Про снайперів пригадую таке було коли фуйло у Запоріжжя приїздив. Але ж то фуйло, а не Лєнка.
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25.12.2021 09:55 Ответить
Цілий полк? Які здорові українки!
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25.12.2021 12:37 Ответить
Все створив Бог. І Україну і Росію. Ну гаразд. "Ленін" створив Україну. Так що, її не існує, українці є, а України немає? Боже! Дорослі люди, а таке несуть.
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25.12.2021 10:22 Ответить
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25.12.2021 10:53 Ответить
Уберите Володю, а то он Украину опять в Московию заведёт
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25.12.2021 11:27 Ответить
Зєлєнскій вже зробив заяву з приводу заяви Путіна про створення України Леніним?
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25.12.2021 09:01 Ответить
Все що сказав кремлівський обмилок , Зе свято вірить , тому жодних заяв не буде 😠
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25.12.2021 09:27 Ответить
Щсь забагато вже цих маразматиків і наркоманів.
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25.12.2021 09:05 Ответить
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25.12.2021 09:43 Ответить
Щоб "створити нове" достатньо перейменувати, на свій лад, те що давно вже було створено.
Як, наприклад "льогким движенієм рукі" Адміністрація Президента перейменовується в офісЗелеБобіка і т.д. і т.п.
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25.12.2021 10:11 Ответить
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25.12.2021 10:23 Ответить
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25.12.2021 10:35 Ответить
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25.12.2021 10:47 Ответить
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25.12.2021 10:50 Ответить
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25.12.2021 11:36 Ответить
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26.12.2021 17:50 Ответить
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25.12.2021 10:26 Ответить
в XVI-XVII веке в Османской империи появилась пословица
" турок только с отцом и с начальником говорит по-турецки. С муллой он говорит по-арабски, с мамой по-украински, а с бабушкой по-польски "
это косвенно подтверждает факт существования украинского языка уже тогда . но тупорылые до сих пор твердят как мантру " украинский язык придумали австрийцы перед 1-ой Мировой войной . а этот дибил из Кремля еще и Ленина приплел
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25.12.2021 10:34 Ответить
Без Иллича никак низзя.
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25.12.2021 11:12 Ответить
1798 рік - перша поема написана українською мовою
1799 рік - рік народження "великого російського поета" ефіопа Гарматкіна
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25.12.2021 16:55 Ответить
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25.12.2021 11:37 Ответить
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25.12.2021 11:48 Ответить
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25.12.2021 14:15 Ответить
Это пару дней назад. в Синегоре. прием послов и дипломатов
"Икона стиля" как обычно
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25.12.2021 12:22 Ответить
ногі лєнкі дуже воняють коли потіють. а ви зльіє люді
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25.12.2021 12:41 Ответить
Вона на городі була, работяща жінка !
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25.12.2021 12:42 Ответить
КріворожЕскій стиль...
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25.12.2021 12:47 Ответить
що ви хочете від жінки яка захотіла мати дітей від такого?
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25.12.2021 16:56 Ответить
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25.12.2021 14:40 Ответить
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26.12.2021 07:38 Ответить
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26.12.2021 17:54 Ответить
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26.12.2021 17:55 Ответить
Наступає рік скумбрії.

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30.12.2021 23:42 Ответить
 
 