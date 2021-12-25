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Создание Украины, кремлевская угроза, ответ на все вопросы. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ". ФОТО
Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"
Ответ на все вопросы
Тайна последнего фото Ленина раскрыта
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Зненацька "Блазень" як підхопиться! Як закричить! Руками як замахає!
Єрмак підскочив та по пиці - "Лясь!" "Очухайся дурак! "Что случилось?!!!"
- Представляешь! Снится мне - что умер я! Иду к вратам рая - а там!.... "Петро"!!!....
Во даёт!
- Андрей Барисавич! Куда Леночка подевалась?!
- Так на учёт в военкомат становиться поехала!
Повертається жінка через тиждень
- Лена!Ты где была так долго?
- На учёт в военкомате становилась!
- Да я знаю! Но почему так долго? До военкомата ближайжего ехать десять минут!
- Так я же в Донецк ездила! А там общая очередь в ополчение!
Так бояться народу тварі.
Як, наприклад "льогким движенієм рукі" Адміністрація Президента перейменовується в офісЗелеБобіка і т.д. і т.п.
" турок только с отцом и с начальником говорит по-турецки. С муллой он говорит по-арабски, с мамой по-украински, а с бабушкой по-польски "
это косвенно подтверждает факт существования украинского языка уже тогда . но тупорылые до сих пор твердят как мантру " украинский язык придумали австрийцы перед 1-ой Мировой войной . а этот дибил из Кремля еще и Ленина приплел
1799 рік - рік народження "великого російського поета" ефіопа Гарматкіна
"Икона стиля" как обычно