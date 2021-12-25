За сутки от COVID-19 в Киеве умерли 14 человек, выявлено 908 новых случаев заболевания, - Кличко. КАРТА

В Киеве обнаружили за минувшие сутки 908 больных коронавирусом. 14 человек скончались.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко написал на своей странице в фейсбуке.

"908 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.14 человек умерли. Всего, за период пандемии, в Киеве 8098 летальных случаев от вируса. Подтвержденных случаев заболевания на сегодняшний день – 327 399", – сообщил Кличко.

Заболели за прошедшие сутки: 493 женщины в возрасте от 18 до 98 лет и 369 мужчин в возрасте от 19 до 90 лет. А также 24 девочки от 2 до 17 лет и 22 мальчика от 8 месяцев до 17 лет.

Среди умерших: 7 женщин от 45 до 81 года и 7 мужчин от 52 до 90 лет.

В больницы столицы госпитализировали 55 больных коронавирусом и 76 человек с подозрением на COVID-19 и пневмонию.

Выздоровели за прошедшие сутки 888 человек. Всего преодолели коронавирус 307 187 человек.

"Больше всего случаев заболевания выявили в районах: Днепровском (180), Соломенском (114), в Деснянском и Святошинском (по 104 случая)", - отметил Виталий Кличко.

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