За сутки от COVID-19 в Киеве умерли 14 человек, выявлено 908 новых случаев заболевания, - Кличко. КАРТА
В Киеве обнаружили за минувшие сутки 908 больных коронавирусом. 14 человек скончались.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко написал на своей странице в фейсбуке.
"908 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.14 человек умерли. Всего, за период пандемии, в Киеве 8098 летальных случаев от вируса. Подтвержденных случаев заболевания на сегодняшний день – 327 399", – сообщил Кличко.
Заболели за прошедшие сутки: 493 женщины в возрасте от 18 до 98 лет и 369 мужчин в возрасте от 19 до 90 лет. А также 24 девочки от 2 до 17 лет и 22 мальчика от 8 месяцев до 17 лет.
Среди умерших: 7 женщин от 45 до 81 года и 7 мужчин от 52 до 90 лет.
В больницы столицы госпитализировали 55 больных коронавирусом и 76 человек с подозрением на COVID-19 и пневмонию.
Выздоровели за прошедшие сутки 888 человек. Всего преодолели коронавирус 307 187 человек.
"Больше всего случаев заболевания выявили в районах: Днепровском (180), Соломенском (114), в Деснянском и Святошинском (по 104 случая)", - отметил Виталий Кличко.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
омикрон типа насморка.
Но раз пишут что придёт - дрожи.