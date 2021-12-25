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За сутки от COVID-19 в Киеве умерли 14 человек, выявлено 908 новых случаев заболевания, - Кличко. КАРТА

В Киеве обнаружили за минувшие сутки 908 больных коронавирусом. 14 человек скончались.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко написал на своей странице в фейсбуке.

"908 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.14 человек умерли. Всего, за период пандемии, в Киеве 8098 летальных случаев от вируса. Подтвержденных случаев заболевания на сегодняшний день – 327 399", – сообщил Кличко.

Заболели за прошедшие сутки: 493 женщины в возрасте от 18 до 98 лет и 369 мужчин в возрасте от 19 до 90 лет. А также 24 девочки от 2 до 17 лет и 22 мальчика от 8 месяцев до 17 лет.

Среди умерших: 7 женщин от 45 до 81 года и 7 мужчин от 52 до 90 лет.

В больницы столицы госпитализировали 55 больных коронавирусом и 76 человек с подозрением на COVID-19 и пневмонию.

Выздоровели за прошедшие сутки 888 человек. Всего преодолели коронавирус 307 187 человек.

"Больше всего случаев заболевания выявили в районах: Днепровском (180), Соломенском (114), в Деснянском и Святошинском (по 104 случая)", - отметил Виталий Кличко.

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За сутки от COVID-19 в Киеве умерли 14 человек, выявлено 908 новых случаев заболевания, - Кличко 01

карантин (16729) Киев (25516) Кличко Виталий (4640) коронавирус (17042)


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Да ладно , скоро омикрон в гости придет ...........
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25.12.2021 11:31 Ответить
а что омикрон?
омикрон типа насморка.
Но раз пишут что придёт - дрожи.
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25.12.2021 11:32 Ответить
Всем на прививки!
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25.12.2021 11:40 Ответить
Ну да , ну да , я уже слышал про придуманную болячку Корона , которая не страшнее сезонного гриппа .
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25.12.2021 13:17 Ответить
Поразительный факт. 70% т.н. госпитализаций с COVID в Лондоне диагностируются через несколько дней после госпитализации по поводу других заболеваний. Они НЕ пациенты с COVID. Положительный тест через 8 дней после поступления означает, что это больница заражает пациентов COVID... хм.. думаете у Нас как-то иначе !?.. ой сомневаюсь я...
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25.12.2021 11:38 Ответить
А от других болезней сколько умерло? Тысяча? Две? Да и не факт, что и эти от короны.
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25.12.2021 11:56 Ответить
От всех причин за сутки в Киеве умирает порядка 120 человек.
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25.12.2021 12:14 Ответить
 
 