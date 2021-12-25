Из-за взрыва газа полностью разрушен жилой дом на Львовщине, пострадали 5 человек, - ГСЧС. ФОТО
В с. Ниновичи Червоноградского района Львовской области в одноэтажном деревянном частном жилом доме произошел взрыв газа, в результате чего пострадали пять человек.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ГСЧС в телеграмме.
"25 декабря в 11:50 в ГСЧС поступила информация, что в с. Ниновичи Червоноградского района в одноэтажном деревянном частном жилом доме произошел взрыв (по предварительным данным, газовоздушной смеси). В результате пострадали пять человек", - отмечено в сообщении.
На месте производится осмотр пострадавших работниками скорой медицинской помощи. Отмечается, что в результате взрыва здание полностью разрушено.
От ГСЧС привлечены восемь человек и две единицы техники.
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в червонограді тоже снігу не дофіга. може буть, шо по периферії ще менше.