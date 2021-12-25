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Из-за взрыва газа полностью разрушен жилой дом на Львовщине, пострадали 5 человек, - ГСЧС. ФОТО

В с. Ниновичи Червоноградского района Львовской области в одноэтажном деревянном частном жилом доме произошел взрыв газа, в результате чего пострадали пять человек.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ГСЧС в телеграмме.

"25 декабря в 11:50 в ГСЧС поступила информация, что в с. Ниновичи Червоноградского района в одноэтажном деревянном частном жилом доме произошел взрыв (по предварительным данным, газовоздушной смеси). В результате пострадали пять человек", - отмечено в сообщении.

На месте производится осмотр пострадавших работниками скорой медицинской помощи. Отмечается, что в результате взрыва здание полностью разрушено.

От ГСЧС привлечены восемь человек и две единицы техники.

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Из-за взрыва газа полностью разрушен жилой дом на Львовщине, пострадали 5 человек, - ГСЧС 01

взрыв (6738) Газ (10225) ГСЧС (4966) Львовская область (2903)


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в мене газ вибухнув теж 25 грудня ...
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25.12.2021 13:32 Ответить
а шо за Львівщині нема снігу? дива..
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25.12.2021 13:38 Ответить
хз. но возможно хлопком сдуло, бо мабуть мало було. судя по светлому шиферу у соседей на втором плане, то он вроде как бэ снігом притрушений.
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25.12.2021 14:05 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=gLk8bjVcSUs
в червонограді тоже снігу не дофіга. може буть, шо по периферії ще менше.
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25.12.2021 14:10 Ответить
 
 