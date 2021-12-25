Из киевского ТРЦ River Mall срочно эвакуировали людей. Сейчас заведение работает в обычном режиме. ФОТО(обновлено)

Сегодня, 25 декабря, в Киеве начали эвакуацию людей из торгового центра River Mall. Сообщается о технических причинах.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

По предварительной информации, эвакуация происходит по техническим причинам.

Сейчас в торгово-развлекательный центр прибыли кареты скорой и пожарные. Также прибыли правоохранители. Уже наблюдается толпа людей около ТРЦ.

Позже появилась информация, что было получено анонимное сообщение о заминировании.

Во время осмотра территории, специалисты взрывотехнической службы не обнаружили никаких подозрительных предметов. На время проверки было эвакуировано около тысячи человек. В настоящее время заведение возобновило работу в обычном режиме.