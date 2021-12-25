РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10963 посетителя онлайн
Новости Фото
14 231 21

Из киевского ТРЦ River Mall срочно эвакуировали людей. Сейчас заведение работает в обычном режиме. ФОТО(обновлено)

Сегодня, 25 декабря, в Киеве начали эвакуацию людей из торгового центра River Mall. Сообщается о технических причинах.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

По предварительной информации, эвакуация происходит по техническим причинам.

Сейчас в торгово-развлекательный центр прибыли кареты скорой и пожарные. Также прибыли правоохранители. Уже наблюдается толпа людей около ТРЦ.

Позже появилась информация, что было получено анонимное сообщение о заминировании.

Во время осмотра территории, специалисты взрывотехнической службы не обнаружили никаких подозрительных предметов. На время проверки было эвакуировано около тысячи человек. В настоящее время заведение возобновило работу в обычном режиме.

Из киевского ТРЦ River Mall срочно эвакуировали людей. Сейчас заведение работает в обычном режиме 01

эвакуация (2072) трц (57)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+9
Аваков с Зоряном и Шкиряком в отставку ушли , а Монастырский с Гогой ещё не научились
показать весь комментарий
25.12.2021 13:35
+5
та это просто товарищ зе пришел в магазин за айоксом
показать весь комментарий
25.12.2021 13:32
+4
Бо, если на цензоре напишут, что дело было на Подоле, то это либо Пуща, либо Ветряные.
Тяжело пригожинским писакам ориентироваться в Киеве.
показать весь комментарий
25.12.2021 13:47
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
БИМБА, ГРАНАТА, КИЛЯ, ПИДИР !!!
показать весь комментарий
25.12.2021 13:17 Ответить
показать весь комментарий
25.12.2021 15:16 Ответить
Азаров с мардовского это сумасшедший.
показать весь комментарий
25.12.2021 15:22 Ответить
Якийсь зебобік застряв в ескалаторі.
показать весь комментарий
25.12.2021 13:22 Ответить
а заметили шо при Зе перестали взрываться ежедневные гранаты?
показать весь комментарий
25.12.2021 13:27 Ответить
Аваков с Зоряном и Шкиряком в отставку ушли , а Монастырский с Гогой ещё не научились
показать весь комментарий
25.12.2021 13:35 Ответить
та это просто товарищ зе пришел в магазин за айоксом
показать весь комментарий
25.12.2021 13:32 Ответить
Нє-нє, glo тільки glo такий ажіотаж зміг устрояти
показать весь комментарий
25.12.2021 14:51 Ответить
И где это?
Наплодили импортных названий, хрен теперь разбереш.
Оно не в Сквыре или Бердычеве?
показать весь комментарий
25.12.2021 13:34 Ответить
Бо, если на цензоре напишут, что дело было на Подоле, то это либо Пуща, либо Ветряные.
Тяжело пригожинским писакам ориентироваться в Киеве.
показать весь комментарий
25.12.2021 13:47 Ответить
Київ, метро Осокорки
показать весь комментарий
25.12.2021 14:14 Ответить
Спасибо.
Бо я думал, что один торговый центр это типо петровилее, сегодня присмотрелся, так оно - ретровилле.
Еще петра мог как-то привязать.
Но при чем тут ретро к новому ТЦ, вы меня убейте.
Ну, были сады, где выращивали плоды и овощи для Кучмы и прочих.
Я там даже пару раз зарплату получал за обслуживание техники.
Каким боком оно ретро?
показать весь комментарий
25.12.2021 14:20 Ответить
Для какого Кучмы? С этих теплиц весь Киев овощами питался.
показать весь комментарий
25.12.2021 14:23 Ответить
Ну, что не доедал Кучма, шло в магазины.
Они выращивали без всякой химии и имели сертификат качества.
Когда мой шеф поиглашал Кучму на днюху в дворец спорта, тот сказал, что с удовольствием бухнет, если на всю жиатву и выпивку будут такие сертификаты.
Пришлось бухать с Плющем, который не был таким переборчивым.
показать весь комментарий
25.12.2021 14:28 Ответить
Із серії як паралізувати роботу конкурента у розпал продаж?
показать весь комментарий
25.12.2021 14:20 Ответить
Может это такое развлечение в торгово-развлекательном центре. Проблем и забот нет-одни развлечения.
показать весь комментарий
25.12.2021 14:33 Ответить
Це ж треба було так невдало втулити той ТРЦ - виходи просто на вузький тротуар, а далі надземні переходи через шоссе
показать весь комментарий
25.12.2021 16:09 Ответить
Там тротуар, честно говоря, не такой уж и узкий.
показать весь комментарий
25.12.2021 18:52 Ответить
 
 