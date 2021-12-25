Из киевского ТРЦ River Mall срочно эвакуировали людей. Сейчас заведение работает в обычном режиме. ФОТО(обновлено)
Сегодня, 25 декабря, в Киеве начали эвакуацию людей из торгового центра River Mall. Сообщается о технических причинах.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.
По предварительной информации, эвакуация происходит по техническим причинам.
Сейчас в торгово-развлекательный центр прибыли кареты скорой и пожарные. Также прибыли правоохранители. Уже наблюдается толпа людей около ТРЦ.
Позже появилась информация, что было получено анонимное сообщение о заминировании.
Во время осмотра территории, специалисты взрывотехнической службы не обнаружили никаких подозрительных предметов. На время проверки было эвакуировано около тысячи человек. В настоящее время заведение возобновило работу в обычном режиме.
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Наплодили импортных названий, хрен теперь разбереш.
Оно не в Сквыре или Бердычеве?
Тяжело пригожинским писакам ориентироваться в Киеве.
Бо я думал, что один торговый центр это типо петровилее, сегодня присмотрелся, так оно - ретровилле.
Еще петра мог как-то привязать.
Но при чем тут ретро к новому ТЦ, вы меня убейте.
Ну, были сады, где выращивали плоды и овощи для Кучмы и прочих.
Я там даже пару раз зарплату получал за обслуживание техники.
Каким боком оно ретро?
Они выращивали без всякой химии и имели сертификат качества.
Когда мой шеф поиглашал Кучму на днюху в дворец спорта, тот сказал, что с удовольствием бухнет, если на всю жиатву и выпивку будут такие сертификаты.
Пришлось бухать с Плющем, который не был таким переборчивым.