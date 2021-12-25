Гражданин Турции, подозреваемого в смертельном ДТП, в результате которого погибла 11-летняя девочка, экстрадирован в Украину, - Офис генпрокурора. ФОТО
Департамент международно-правового сотрудничества Офиса генерального прокурора с привлечением каналов Интерпола обеспечил прием на территории Украины запрашиваемого лица – гражданина Турецкой Республики, подозреваемого в нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшего смерть ребенка (ч. 2 ст. 286 УК Украины).
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.
По результатам экстрадиционной процедуры компетентные органы Республики Болгария удовлетворили запрос украинской стороны о его выдаче.
По данным следствия, в октябре 2019 года произошло ДТП, в котором погибла 11-летняя девочка, которая в это время стояла на тротуаре. Во время проезда перекрестка на разрешенный сигнал светофора и поворота автомобиль, за рулем которого был иностранец, не предоставил дорогу мотоциклу под управлением жителя Хмельницкой области, который вдвое превысил разрешенную скорость движения. Из-за нарушения скоростного режима водитель мотоцикла допустил столкновение с автомобилем. В результате этого мотоцикл отбросило на пешехода.
"После ДТП подозреваемый гражданин Турецкой Республики, скрываясь от органов досудебного расследования, выехал за пределы Украины, находился в международном розыске и месяц назад был задержан на территории Республики Болгария. Подозреваемый экстрадирован в Украину и сейчас по ходатайству Хмельницкой областной прокуратуры к нему применена мера присечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.
В уголовном производстве в отношении иностранца продолжаются следственные действия и принимаются меры по завершению досудебного расследования.
Также ранее приговором Хмельницкого горрайонного суда водителю мотоцикла уже назначено наказание – 6 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком на 3 года. Решение суда первой инстанции обжалуется стороной защиты в апелляционном порядке.
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Хруст летел, заметить - невозможно. За что турка?????
..а шо ж с членом этнической банды переТрухиным-Зазеленским?... органы ссут сказать правду, а то Зеля нападёт?.. - рот инбал такие левоохоронные органы...(