Гражданин Турции, подозреваемого в смертельном ДТП, в результате которого погибла 11-летняя девочка, экстрадирован в Украину, - Офис генпрокурора. ФОТО

Департамент международно-правового сотрудничества Офиса генерального прокурора с привлечением каналов Интерпола обеспечил прием на территории Украины запрашиваемого лица – гражданина Турецкой Республики, подозреваемого в нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшего смерть ребенка (ч. 2 ст. 286 УК Украины).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

По результатам экстрадиционной процедуры компетентные органы Республики Болгария удовлетворили запрос украинской стороны о его выдаче.

По данным следствия, в октябре 2019 года произошло ДТП, в котором погибла 11-летняя девочка, которая в это время стояла на тротуаре. Во время проезда перекрестка на разрешенный сигнал светофора и поворота автомобиль, за рулем которого был иностранец, не предоставил дорогу мотоциклу под управлением жителя Хмельницкой области, который вдвое превысил разрешенную скорость движения. Из-за нарушения скоростного режима водитель мотоцикла допустил столкновение с автомобилем. В результате этого мотоцикл отбросило на пешехода.

"После ДТП подозреваемый гражданин Турецкой Республики, скрываясь от органов досудебного расследования, выехал за пределы Украины, находился в международном розыске и месяц назад был задержан на территории Республики Болгария. Подозреваемый экстрадирован в Украину и сейчас по ходатайству Хмельницкой областной прокуратуры к нему применена мера присечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.

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В уголовном производстве в отношении иностранца продолжаются следственные действия и принимаются меры по завершению досудебного расследования.

Также ранее приговором Хмельницкого горрайонного суда водителю мотоцикла уже назначено наказание – 6 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком на 3 года. Решение суда первой инстанции обжалуется стороной защиты в апелляционном порядке.