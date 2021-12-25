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Гражданин Турции, подозреваемого в смертельном ДТП, в результате которого погибла 11-летняя девочка, экстрадирован в Украину, - Офис генпрокурора. ФОТО

Департамент международно-правового сотрудничества Офиса генерального прокурора с привлечением каналов Интерпола обеспечил прием на территории Украины запрашиваемого лица – гражданина Турецкой Республики, подозреваемого в нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшего смерть ребенка (ч. 2 ст. 286 УК Украины).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

По результатам экстрадиционной процедуры компетентные органы Республики Болгария удовлетворили запрос украинской стороны о его выдаче.

По данным следствия, в октябре 2019 года произошло ДТП, в котором погибла 11-летняя девочка, которая в это время стояла на тротуаре. Во время проезда перекрестка на разрешенный сигнал светофора и поворота автомобиль, за рулем которого был иностранец, не предоставил дорогу мотоциклу под управлением жителя Хмельницкой области, который вдвое превысил разрешенную скорость движения. Из-за нарушения скоростного режима водитель мотоцикла допустил столкновение с автомобилем. В результате этого мотоцикл отбросило на пешехода.

"После ДТП подозреваемый гражданин Турецкой Республики, скрываясь от органов досудебного расследования, выехал за пределы Украины, находился в международном розыске и месяц назад был задержан на территории Республики Болгария. Подозреваемый экстрадирован в Украину и сейчас по ходатайству Хмельницкой областной прокуратуры к нему применена мера присечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.

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Гражданин Турции, подозреваемого в смертельном ДТП, в результате которого погибла 11-летняя девочка, экстрадирован в Украину, - Офис генпрокурора 01

В уголовном производстве в отношении иностранца продолжаются следственные действия и принимаются меры по завершению досудебного расследования.

Также ранее приговором Хмельницкого горрайонного суда водителю мотоцикла уже назначено наказание – 6 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком на 3 года. Решение суда первой инстанции обжалуется стороной защиты в апелляционном порядке.

ДТП (7673) Интерпол (538) Турция (3379) Хмельнитчина (896) Офис Генпрокурора (2466)


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Топ комментарии
+8
Гарна була б новина, якби Беню екстрадували в США)
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25.12.2021 15:30
+5
Бот читать не умеешь? Его болгары выдали. А так да , турки это особенные люди и их н кто трогать не имеет права
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25.12.2021 15:26
+3
..правильно.. но это - "загнивающий" Запад..)
..а шо ж с членом этнической банды переТрухиным-Зазеленским?... органы ссут сказать правду, а то Зеля нападёт?.. - рот инбал такие левоохоронные органы...(
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25.12.2021 15:32
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Я шото не понял...
Хруст летел, заметить - невозможно. За что турка?????
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25.12.2021 15:23 Ответить
Обоюдка. Оба нарушили. Турок не пропустил летящего.
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25.12.2021 15:45 Ответить
Респект туркам! Могли бы скрывать своего убийцу, но сделали по справедливости.
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25.12.2021 15:24 Ответить
Бот читать не умеешь? Его болгары выдали. А так да , турки это особенные люди и их н кто трогать не имеет права
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25.12.2021 15:26 Ответить
Почему бот? Просто саму статью не прочитал нормально. Тогда респект болгарам, правильно они сделали.
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25.12.2021 15:29 Ответить
Хоть бы статью прочитал)
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25.12.2021 16:19 Ответить
Гарна була б новина, якби Беню екстрадували в США)
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25.12.2021 15:30 Ответить
..правильно.. но это - "загнивающий" Запад..)
..а шо ж с членом этнической банды переТрухиным-Зазеленским?... органы ссут сказать правду, а то Зеля нападёт?.. - рот инбал такие левоохоронные органы...(
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25.12.2021 15:32 Ответить
 
 