Сообщество "Киевская Коляда" отметило Рождество по григорианскому календарю на Софийской площади Киева. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сообщество "Киевская Коляда" отметила Рождество по григорианскому календарю 25 декабря на Софийской площади Киева.

Об этом сообщает корреспондент "Цензор.НЕТ" с места событий.

Организаторы праздника отметили, что "Дух Украинского Рождества в мегаполисе - это прежде всего коляда, народные колядки разных регионов Украины, собранные вместе - как и киевляне с разными корнями своих родов. Традиционно колядуют в каждом доме, или у каждых ворот и дверей. Но в большом городе это сделать сложно, поэтому уже пятый год подряд мы приглашаем хозяев на площади Киева и там колядуем, поздравляем, поем для них, и все вместе. Такая общая коляда - это то, что нас объединяет, творит чудо произнесенного Слова и Пожелания, делает нас сильнее. Почувствуйте дух нашего украинского Рождества вместе с Киевской Колядой!".



























ФОТО, ВІДЕО - Олег Богачук