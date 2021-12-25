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Сообщество "Киевская Коляда" отметило Рождество по григорианскому календарю на Софийской площади Киева. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сообщество "Киевская Коляда" отметила Рождество по григорианскому календарю 25 декабря на Софийской площади Киева.

Об этом сообщает корреспондент "Цензор.НЕТ" с места событий.

Организаторы праздника отметили, что "Дух Украинского Рождества в мегаполисе - это прежде всего коляда, народные колядки разных регионов Украины, собранные вместе - как и киевляне с разными корнями своих родов. Традиционно колядуют в каждом доме, или у каждых ворот и дверей. Но в большом городе это сделать сложно, поэтому уже пятый год подряд мы приглашаем хозяев на площади Киева и там колядуем, поздравляем, поем для них, и все вместе. Такая общая коляда - это то, что нас объединяет, творит чудо произнесенного Слова и Пожелания, делает нас сильнее. Почувствуйте дух нашего украинского Рождества вместе с Киевской Колядой!".

Сообщество Киевская Коляда отметило Рождество по григорианскому календарю на Софийской площади Киева 01
Сообщество Киевская Коляда отметило Рождество по григорианскому календарю на Софийской площади Киева 02
Сообщество Киевская Коляда отметило Рождество по григорианскому календарю на Софийской площади Киева 03
Сообщество Киевская Коляда отметило Рождество по григорианскому календарю на Софийской площади Киева 04
Сообщество Киевская Коляда отметило Рождество по григорианскому календарю на Софийской площади Киева 05
Сообщество Киевская Коляда отметило Рождество по григорианскому календарю на Софийской площади Киева 06
Сообщество Киевская Коляда отметило Рождество по григорианскому календарю на Софийской площади Киева 07
Сообщество Киевская Коляда отметило Рождество по григорианскому календарю на Софийской площади Киева 08
Сообщество Киевская Коляда отметило Рождество по григорианскому календарю на Софийской площади Киева 09
Сообщество Киевская Коляда отметило Рождество по григорианскому календарю на Софийской площади Киева 10
Сообщество Киевская Коляда отметило Рождество по григорианскому календарю на Софийской площади Киева 11
Сообщество Киевская Коляда отметило Рождество по григорианскому календарю на Софийской площади Киева 12
Сообщество Киевская Коляда отметило Рождество по григорианскому календарю на Софийской площади Киева 13

ФОТО, ВІДЕО - Олег Богачук 

Рождество (381) колядки (16) Богачук Олег (1462)


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Топ комментарии
+15
Дуже круто! З Різдвом Христовим!!!
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25.12.2021 15:15
+10
Всех с Рождеством! Желаю всем нам мира и патриотов во власти....А не продажных кремлёвских холуёв - малоросов...
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25.12.2021 15:23
+7
Всіх віруючих з Різдвом!
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25.12.2021 15:39
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Дуже круто! З Різдвом Христовим!!!
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25.12.2021 15:15 Ответить
Всех с Рождеством! Желаю всем нам мира и патриотов во власти....А не продажных кремлёвских холуёв - малоросов...
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25.12.2021 15:23 Ответить
Як суто астрономічне явище може мати прив'язку до будь якого календаря??
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25.12.2021 15:31 Ответить
В школе надо било учиться) можно открить википедию и почитать пять минут о разнице юлианского и григорианского календарей.
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25.12.2021 15:38 Ответить
Можно так же почитать о разнице между "католическим" Григорианским и "православным" НОВОЮЛИАНСКИМ календарями, по которому с начала 20 столетия многие Поместные Православные Церкви живут и празднуют религиозные праздники. Кстати, по "старому", "римскому", Юлианскому календарю (ныне действующему и в Украине), уже через 80 лет Рождество придётся праздновать уже... 8 января! староЮлианский календарь не только не точен, но и давным-давно изжил себя!
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25.12.2021 18:23 Ответить
Читать можно, главное понимать о чем написано, а не как Петрушка в Мертвих душах. Украина, как и весь христианский мир, живет по григорианскому календарю. И только Рождество празднует по юлианскому, как завели комуняки.
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25.12.2021 18:40 Ответить
А нужно, чтоб не сообщество, а официльно ПЦУ перешла на этот календарь! Для церковных клерков ничего не стоит, а для нормальных украинцев праздник.
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25.12.2021 15:34 Ответить
вони вжe служать служби на католицькe рiздво як приход попросить
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25.12.2021 17:06 Ответить
По Православному НОВОЮЛІАНСЬКОМУ календарю, як це роблять ціла низка Помісних Православних Церков світу вже багато десятків років! Й серед них - Грецька і Болгарська Православні Церкви.
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25.12.2021 18:15 Ответить
Всіх віруючих з Різдвом!
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25.12.2021 15:39 Ответить
Не віруючих, також. Я за те щоб Українська православна церква, була з усім світом. Щоб сцАрь )(уйло, здох.
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25.12.2021 22:18 Ответить
Камуняцкий церковний календарь єто совковий пережиток. Дело не в путлере, а в маскалях, они все такие. А праздновать в то что не веришь глупо.
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26.12.2021 02:36 Ответить
Чтобы украинцев признали европейцами надо отмечать 25-го декабря.
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25.12.2021 15:39 Ответить
Як атеїст київського патріархату вимагаю "подалі від секти РПЦ" - святкувати різдво разом з усім християнським світом!
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25.12.2021 15:44 Ответить
Вони святкують Різдво по православному НОВОЮЛІАНСЬКОМУ календарю, як це вже десятки років робить ціла низка Помісних Православних Церков світу! Так, як по цьому ж календарю святкують Різдво Грецька Помісна Православна та Болгарська Помісна Православна Церкви, не кажучи вже за цілий ряд інших Православних Церков. Й Григоріанський календар тут, до речі НЕ при чому. А Різдво не може бути ані "католицьким", ані "православним", ані "протестантсбким"... Воно є Різдвом ХРИСТОВИМ!
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25.12.2021 18:11 Ответить
Только не говорите православным, что они тоже празднуют 25 декабря. Только по юлиански.

Объясните мне почему православному ближе Юлий цезарь, а не папа Грицько?
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25.12.2021 20:15 Ответить
Підростеш, зрозумієш.
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25.12.2021 22:20 Ответить
Україні шанують та святкують усі свята !
І Новий рік зустрічають як 1 січня , так і 14 - по старому стилю
І дай нам Боже сил , здоров"я та грошей усі ці + інші свята відсвяткувати

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25.12.2021 23:20 Ответить
Дурня. Поясніть чому православні не визнають астрономію і поправку на 13 діб?
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26.12.2021 16:33 Ответить
За https://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=1036&page=1 даними Київського міського інституту соціології (КМІС), станом на 2021 рік лише 63% українців називали це свято важливим та/чи улюбленим. Ця цифра може здатися великою, проте у 2013 році так казали 79% громадян, а у 2018 - аж 81%. Останні ж роки динаміка стрімко падає, хоча Різдво, як і раніше, вважають другим найважливішим святом після Нового року.

Прjйде ще два роки і більшість українців назве своїм улюбленим святом день клоуна.
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26.12.2021 01:13 Ответить
Не отпразнуешь - косо посмотрят, бгггг 😂 Я буддист, например. Сегодня хочу почитать Коран для расширения кругозора
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28.12.2021 01:25 Ответить
Коляда буде також 7 січня на площі софієвській
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28.12.2021 17:06 Ответить
 
 