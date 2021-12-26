30 тысяч пачек сигарет пытались незаконно вывезти в Румынию в товарном поезде, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж
Во время разгрузки одного из вагонов в товарном поезде, который ехал в Румынию, пограничники конфисковали 30 тысяч пачек сигарет.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГПСУ.
"На границе с Румынией разгрузили один из вагонов поезда. Выяснилось, что вагон был с "сюрпризом" на 1,2 млн грн. В частности, во время проверки военнослужащие Черновицкого пограничного отряда совместно с таможенниками обнаружили 30 тысяч пачек контрабандных сигарет. Хотя по документам должен быть ламинат", - отмечается в сообщении.
Товар пытались незаконно переправить поездом, следовавшим в Румынию через железнодорожный пункт пропуска "Вадул-Сирет".
В настоящее время 60 ящиков табачных изделий разгружены и конфискованы. Приблизительная сумма "ламинированного" товара составила 1,2 млн грн.
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