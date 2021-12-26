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30 тысяч пачек сигарет пытались незаконно вывезти в Румынию в товарном поезде, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж

Во время разгрузки одного из вагонов в товарном поезде, который ехал в Румынию, пограничники конфисковали 30 тысяч пачек сигарет.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГПСУ.

"На границе с Румынией разгрузили один из вагонов поезда. Выяснилось, что вагон был с "сюрпризом" на 1,2 млн грн. В частности, во время проверки военнослужащие Черновицкого пограничного отряда совместно с таможенниками обнаружили 30 тысяч пачек контрабандных сигарет. Хотя по документам должен быть ламинат", - отмечается в сообщении.

Товар пытались незаконно переправить поездом, следовавшим в Румынию через железнодорожный пункт пропуска "Вадул-Сирет".

В настоящее время 60 ящиков табачных изделий разгружены и конфискованы. Приблизительная сумма "ламинированного" товара составила 1,2 млн грн.

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30 тысяч пачек сигарет пытались незаконно вывезти в Румынию в товарном поезде, - Госпогранслужба 01
30 тысяч пачек сигарет пытались незаконно вывезти в Румынию в товарном поезде, - Госпогранслужба 02
30 тысяч пачек сигарет пытались незаконно вывезти в Румынию в товарном поезде, - Госпогранслужба 03

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контрабанда (2409) поезд (1025) Румыния (1089) сигареты (867)


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Великое достижение!!
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26.12.2021 12:04 Ответить
треба було великими буквами на вагоні написати- СИГАРЕТИ-тоді точно б не знайшли-
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26.12.2021 12:05 Ответить
что то я не слышал чтобы всю эту сигаретную контрабанду загрузили по машинам и завезли на передовую и не раздали ребятам бесплатно естественно! куда оно девается...а...наверное уже под ментами так сказать по стране разбрасывается партиями лоточникам .... ну кто поверит что это всё бросают в топку. да никогда .))
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26.12.2021 12:07 Ответить
Якщо сигарети легальні з українськими акцизками то кому шкода шо вони попадуть в Румунію?
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26.12.2021 12:44 Ответить
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26.12.2021 12:49 Ответить
чёт во всём мире контрабандой считается не заявленный товар на границе. это произошло на украинской стороне и это значит что в украине существует ограничение на экспорт сигарет. явно нет и это коррупция.
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26.12.2021 13:09 Ответить
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26.12.2021 21:22 Ответить
 
 