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Контрабандную партию телефонов iPhone 13 Pro Max стоимостью свыше $300 тыс. обнаружили в аэропорту "Одесса". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Вчера, 25 декабря, сотрудники СБУ в международном аэропорту "Одесса" обнаружили партию контрабандно перемещаемых мобильных телефонов iPhone 13 Pro Max стоимостью свыше 300 тысяч. долларов США.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Гражданин Украины пытался ввезти в четырех чемоданах с утаиванием от таможенного контроля более 200 сотовых терминалов связи.

Однако вследствие принятых правоохранителями мер противоправная попытка была разоблачена, перемещаемые телефоны изъяты, а в отношении гражданина составлен протокол о нарушении таможенных правил.

Смотрите также: Украинцы пытались нелегально перевезти через границу партию новых iPhone 12 Pro Max стоимостью 1 миллион гривен, - ГПСУ. ВИДЕО+ФОТО

Контрабандную партию телефонов iPhone 13 Pro Max стоимостью свыше $300 тыс. обнаружили в аэропорту Одесса 01
Контрабандную партию телефонов iPhone 13 Pro Max стоимостью свыше $300 тыс. обнаружили в аэропорту Одесса 02

Автор: 

аэропорт (1509) Одесса (7880) СБУ (19893) телефон (251)


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Топ комментарии
+8
Як правило під ялинку дружинам та дітям керівників структурних підрозділів СБУ
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26.12.2021 13:25
+7
hochu domoy v UA

Это помощница заместителя министра образования Гарбарука. Он вместе со своей помощницей Кристиной Тишкун посетили Львов и осмотрели как работают учебно-практические центры Серьёзные кадры нынче в Министерстве образования работают(((
И дресс-код строгий и шубки "заработанные"
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26.12.2021 13:47
+5
Велике воювання з контрабандистами. Імені ЗЕ.
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26.12.2021 13:09
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Велике воювання з контрабандистами. Імені ЗЕ.
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26.12.2021 13:09 Ответить
Медведчук користувався нафтопроводом і вугіллям з ОРДЛО легально...Да і телеканали, отримав в подарунок, законно від Петра Олексійовича по старій дружбі.
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26.12.2021 13:22 Ответить
І шо? Для чого ти мені це говориш?
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26.12.2021 13:30 Ответить
Так преЗЕдент уже дважды объявлял о победе над ней.....а он никогда не обманывает...
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26.12.2021 13:33 Ответить
Чим більше пабєд, тим краще вважає преворотько. Тим більше піару.
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26.12.2021 13:36 Ответить
Хто така пєца? Не чув, не знаю.
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26.12.2021 13:37 Ответить
Как Подоляк написал, так человек и скопировал....не приставай к подневольному...
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26.12.2021 13:38 Ответить
Это неправда, СБУ контролирует поставку айфонов в Украину, у них договоренность с одним из депутатов монополистов, эти завозили и не поделились с СБУ. Их и взяли. СБУ у нас контролирует ввоз айфонов, самсунга и как не странно одежды из Турции, иначе б стоимость данного товара у нас была значительно ниже.
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26.12.2021 13:43 Ответить
Ну ось, а казали що ми бідні.
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26.12.2021 13:08 Ответить
А в продажу є офіційні яблофони?
А де сервісна служба??
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26.12.2021 13:10 Ответить
Раздать детям-сиротам .Новый Год всё таки ...
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26.12.2021 13:10 Ответить
Детям сиротам из прокурорских семей!!!
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26.12.2021 13:18 Ответить
Детям сиротам из прокурорских семей может цвет корпуса не подойти...
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26.12.2021 13:35 Ответить
Ага, щас...
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26.12.2021 13:51 Ответить
Кому-то рождественский подарок под ялинку 😀😀
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26.12.2021 13:14 Ответить
hochu domoy v UA

Это помощница заместителя министра образования Гарбарука. Он вместе со своей помощницей Кристиной Тишкун посетили Львов и осмотрели как работают учебно-практические центры Серьёзные кадры нынче в Министерстве образования работают(((
И дресс-код строгий и шубки "заработанные"
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26.12.2021 13:47 Ответить
Админ , извини . Но не хватает слов для мата
ДРЕСС КОД позорящий Украину . В
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26.12.2021 14:35 Ответить
Капец, дніще.
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26.12.2021 14:48 Ответить
ето нє йолка
і даже нє ескортная сосна
ето пєрсональная помпа
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26.12.2021 15:00 Ответить
https://62info.ru/history/node/15390

Цікаво , хто її Колю підсунув - мабудь ще грошей далі на вибори , як Орбану . Тут і є Кощеів секрет поганого відношення до України
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26.12.2021 15:14 Ответить
ага, "мєдовая ловушка" від чєкістану
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26.12.2021 15:35 Ответить
Какая дальнейшая судьба конфискофанных телефонов?
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26.12.2021 13:23 Ответить
Трактором же, очевидно!
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26.12.2021 13:26 Ответить
А может и в печь, а то после трактора экран поменяют и как новенький
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26.12.2021 13:35 Ответить
iTtactor
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26.12.2021 13:52 Ответить
Як правило під ялинку дружинам та дітям керівників структурних підрозділів СБУ
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26.12.2021 13:25 Ответить
в Раду не доехали)
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26.12.2021 13:29 Ответить
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26.12.2021 13:34 Ответить
Ограбили чувака на 300т.
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26.12.2021 13:37 Ответить
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26.12.2021 13:38 Ответить
Заставить доплатить пошлину на весь товар и все дела....Конфискаторы долбанные...
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26.12.2021 13:39 Ответить
Как повезло работникам СБУ, на Новый Год подарки новые Айфоны.
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26.12.2021 13:46 Ответить
А ви хотіли СБУ відсторонити від економічної діяльності...Ось бачте, як працюють на благо держави? Та і за що вони житимуть, з Моторил та Гіві багато не візьмеш, окрім зламаної чи згорівшої мобілки.
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26.12.2021 13:53 Ответить
Государство не для людей. Сделайте людские пошлины и налоги!!!
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26.12.2021 14:02 Ответить
Сто баллов .
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26.12.2021 15:06 Ответить
Для людей - и я даже видел этих людей
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26.12.2021 15:26 Ответить
Страна богатая, без последней модели айфона никак нельзя!
Может человек вёз на подарки в детский дом? А его так жестко.
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26.12.2021 15:41 Ответить
Ну почему не чУмадан моТорол без зарядки ?
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26.12.2021 18:02 Ответить
Під ялиночку СБУшникам буде що покласти.
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27.12.2021 15:37 Ответить
 
 