Контрабандную партию телефонов iPhone 13 Pro Max стоимостью свыше $300 тыс. обнаружили в аэропорту "Одесса". ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Вчера, 25 декабря, сотрудники СБУ в международном аэропорту "Одесса" обнаружили партию контрабандно перемещаемых мобильных телефонов iPhone 13 Pro Max стоимостью свыше 300 тысяч. долларов США.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Гражданин Украины пытался ввезти в четырех чемоданах с утаиванием от таможенного контроля более 200 сотовых терминалов связи.
Однако вследствие принятых правоохранителями мер противоправная попытка была разоблачена, перемещаемые телефоны изъяты, а в отношении гражданина составлен протокол о нарушении таможенных правил.
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А де сервісна служба??
Это помощница заместителя министра образования Гарбарука. Он вместе со своей помощницей Кристиной Тишкун посетили Львов и осмотрели как работают учебно-практические центры Серьёзные кадры нынче в Министерстве образования работают(((
И дресс-код строгий и шубки "заработанные"
ДРЕСС КОД позорящий Украину . В
і даже нє ескортная сосна
ето пєрсональная помпа
Цікаво , хто її Колю підсунув - мабудь ще грошей далі на вибори , як Орбану . Тут і є Кощеів секрет поганого відношення до України
Может человек вёз на подарки в детский дом? А его так жестко.