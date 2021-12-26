Контрабандную партию телефонов iPhone 13 Pro Max стоимостью свыше $300 тыс. обнаружили в аэропорту "Одесса". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Вчера, 25 декабря, сотрудники СБУ в международном аэропорту "Одесса" обнаружили партию контрабандно перемещаемых мобильных телефонов iPhone 13 Pro Max стоимостью свыше 300 тысяч. долларов США.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Гражданин Украины пытался ввезти в четырех чемоданах с утаиванием от таможенного контроля более 200 сотовых терминалов связи.

Однако вследствие принятых правоохранителями мер противоправная попытка была разоблачена, перемещаемые телефоны изъяты, а в отношении гражданина составлен протокол о нарушении таможенных правил.

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