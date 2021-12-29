Зеленский встретился с семьями четырех военных, которым посмертно присвоено звание Героя Украины. ФОТОрепортаж

Президент Владимир Зеленский встретился с семьями четырех военных, которым было присвоено звание Героя Украины посмертно.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Ваши родные отдали свою жизнь за Украину. Кто-то освобождал восток нашего государства от врага, сражался под Попасной, Лисичанском, Северодонецком, но не вышел из окружения под Иловайском. Кто-то на окраине Луганщины, в зоне АТО, отдал жизнь ради своих побратимов. Кто-то принимал участие в миротворческих миссиях Украины, миротворческих миссиях ООН и сохранил многим жизнь. А кто-то до последней минуты отстаивал наш украинский Донецкий аэропорт. К сожалению, этих людей сегодня нет. С большим уважением примите эти награды достойных героев. Для нас награда, что мы живем с такими людьми в одной стране, а для вас эта награда – благодарность и поклон от всего украинского народа", – отметил Зеленский.

Так, звание Героя Украины было присвоено полковнику запаса Николаю Верхогляду, который был участником Миротворческих сил ООН в бывшей Югославии в 1995-1996 годах. Во время встречи в ОП Зеленский передал орден "Золотая Звезда" его супруге Татьяне и сыну Вячеславу.

Исполняя обязанности в должности заместителя командующего сектором "Сараево" Контингента Вооруженных Сил Украины в составе Миротворческих сил ООН по поддержке мира, Верхогляд не допустил уничтожения около 8 тысяч человек мирного мусульманского населения, обеспечил безопасный вывод людей в определенный район и предотвратил захват заложников из состава миротворческого контингента ООН (ни единой потери), при этом сам получил ранение.

Звания Героя Украины удостоен посмертно полковник Павел Пивоваренко. Зеленский вручил высокую государственную награду его супруге Светлане и сыновьям – Евгению и Максиму.

В 2014 году Павел Пивоваренко в должности командира бригады участвовал в освобождении населенных пунктов Северодонецк, Лисичанск, Папасная и других, воевал за поселок Марьинка, участвовал в боях в районе поселков Зеркальное и Кутейниково. 22 августа 2014 года, командуя объединенным подразделением, с боем прорвался к окруженному подчиненному личному составу бригады и в дальнейшем, при выходе из окружения под Иловайском, находясь на броне боевой машины пехоты и ведя бой, Павел Пивоваренко 24 августа 2014 года погиб.

Президент Украины передал орден "Золотая Звезда" родителям солдата Петра Полицака.

Петр Полицак с ноября 2014 года участвовал в АТО, среди прочего выполнял задачи по обороне Донецкого аэропорта. Под шквальным огнем Петр Полицак помог эвакуировать тяжелораненого побратима, а в январе 2015 года, после поражения химическими веществами, которые применили боевики, отказался от эвакуации и продолжал выполнять боевые задачи. 14 января 2015 года под интенсивными обстрелами противника защитник поднял Государственный флаг Украины над новым терминалом Донецкого международного аэропорта. До последнего ведя бой, Петр Полицак погиб в результате подрыва боевиками нового терминала аэропорта.

Глава государства также передал награду солдата Рустама Хамраева его сыну Алишару и родителям Антонине и Шонийозу.

С началом вооруженной агрессии на востоке Украины Рустам Хамраев добровольно вступил в ряды батальона территориальной обороны "Айдар", в составе которого участвовал в АТО. В ходе освобождения из окружения десантников 80-й бригады в районе населенного пункта Металлист (окрестности города Луганска) Рустам принял решение удерживать занимаемую позицию и прикрыть отход своей группы огнем. Сдерживая натиск противника, позволил побратимам перегруппироваться и выйти из окружения. Обеспечивая отход группы, Рустам Хамраев героически погиб.