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Зеленский встретился с семьями четырех военных, которым посмертно присвоено звание Героя Украины. ФОТОрепортаж

Президент Владимир Зеленский встретился с семьями четырех военных, которым было присвоено звание Героя Украины посмертно.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Зеленский встретился с семьями четырех военных, которым посмертно присвоено звание Героя Украины 01

"Ваши родные отдали свою жизнь за Украину. Кто-то освобождал восток нашего государства от врага, сражался под Попасной, Лисичанском, Северодонецком, но не вышел из окружения под Иловайском. Кто-то на окраине Луганщины, в зоне АТО, отдал жизнь ради своих побратимов. Кто-то принимал участие в миротворческих миссиях Украины, миротворческих миссиях ООН и сохранил многим жизнь. А кто-то до последней минуты отстаивал наш украинский Донецкий аэропорт. К сожалению, этих людей сегодня нет. С большим уважением примите эти награды достойных героев. Для нас награда, что мы живем с такими людьми в одной стране, а для вас эта награда – благодарность и поклон от всего украинского народа", – отметил Зеленский.

Зеленский встретился с семьями четырех военных, которым посмертно присвоено звание Героя Украины 02

Так, звание Героя Украины было присвоено полковнику запаса Николаю Верхогляду, который был участником Миротворческих сил ООН в бывшей Югославии в 1995-1996 годах. Во время встречи в ОП Зеленский передал орден "Золотая Звезда" его супруге Татьяне и сыну Вячеславу.

Зеленский встретился с семьями четырех военных, которым посмертно присвоено звание Героя Украины 03

Исполняя обязанности в должности заместителя командующего сектором "Сараево" Контингента Вооруженных Сил Украины в составе Миротворческих сил ООН по поддержке мира, Верхогляд не допустил уничтожения около 8 тысяч человек мирного мусульманского населения, обеспечил безопасный вывод людей в определенный район и предотвратил захват заложников из состава миротворческого контингента ООН (ни единой потери), при этом сам получил ранение.

 Звания Героя Украины удостоен посмертно полковник Павел Пивоваренко. Зеленский вручил высокую государственную награду его супруге Светлане и сыновьям – Евгению и Максиму.

Зеленский встретился с семьями четырех военных, которым посмертно присвоено звание Героя Украины 04

В 2014 году Павел Пивоваренко в должности командира бригады участвовал в освобождении населенных пунктов Северодонецк, Лисичанск, Папасная и других, воевал за поселок Марьинка, участвовал в боях в районе поселков Зеркальное и Кутейниково. 22 августа 2014 года, командуя объединенным подразделением, с боем прорвался к окруженному подчиненному личному составу бригады и в дальнейшем, при выходе из окружения под Иловайском, находясь на броне боевой машины пехоты и ведя бой, Павел Пивоваренко 24 августа 2014 года погиб.

Президент Украины передал орден "Золотая Звезда" родителям солдата Петра Полицака.

Зеленский встретился с семьями четырех военных, которым посмертно присвоено звание Героя Украины 05

Петр Полицак с ноября 2014 года участвовал в АТО, среди прочего выполнял задачи по обороне Донецкого аэропорта. Под шквальным огнем Петр Полицак помог эвакуировать тяжелораненого побратима, а в январе 2015 года, после поражения химическими веществами, которые применили боевики, отказался от эвакуации и продолжал выполнять боевые задачи. 14 января 2015 года под интенсивными обстрелами противника защитник поднял Государственный флаг Украины над новым терминалом Донецкого международного аэропорта. До последнего ведя бой, Петр Полицак погиб в результате подрыва боевиками нового терминала аэропорта.

Глава государства также передал награду солдата Рустама Хамраева его сыну Алишару и родителям Антонине и Шонийозу.

Зеленский встретился с семьями четырех военных, которым посмертно присвоено звание Героя Украины 06

С началом вооруженной агрессии на востоке Украины Рустам Хамраев добровольно вступил в ряды батальона территориальной обороны "Айдар", в составе которого участвовал в АТО. В ходе освобождения из окружения десантников 80-й бригады в районе населенного пункта Металлист (окрестности города Луганска) Рустам принял решение удерживать занимаемую позицию и прикрыть отход своей группы огнем. Сдерживая натиск противника, позволил побратимам перегруппироваться и выйти из окружения. Обеспечивая отход группы, Рустам Хамраев героически погиб.

Автор: 

Герой Украины (456) Зеленский Владимир (20348)


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Топ комментарии
+15
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29.12.2021 20:33
+9
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29.12.2021 21:03
+8
привезут домой тело усталого хлавнокомандующего а там ополченка как раз с размороженной скумбрией по 8 гривен - красота - они такое едят
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29.12.2021 20:28
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привезут домой тело усталого хлавнокомандующего а там ополченка как раз с размороженной скумбрией по 8 гривен - красота - они такое едят
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29.12.2021 20:28 Ответить
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29.12.2021 20:33 Ответить
хтось бубе сказал ,шо пианино тут неуместно...
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29.12.2021 20:41 Ответить
В цьому випадку потрібен рояль !!!)))
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29.12.2021 20:47 Ответить
крышкой рояля по бубну..
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29.12.2021 20:49 Ответить
Цікаво ,в якого Сірка ,це чотирикратний уклоніст ,очі позичив !!!)))
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29.12.2021 20:44 Ответить
А що та Буба робила чим займалась коли гинули наші захисники ?
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29.12.2021 20:46 Ответить
По Мокшандії гастролювало !!!)))
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29.12.2021 20:48 Ответить
Ця потвора зустрічається з рідними воїнів, яки загинули в той час, коли це чмо від повісток бігало.
З батьками Журавля цей покидьок зустрічатись ситься.
Цуко, коли цю падлу удавлять?
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29.12.2021 20:48 Ответить
- діду, а що було б, якби "чорний пояс" з карате Зеленський зустрівся у тісному провулку з Марусею Звіробій чи з Фединою?
- отримав би ще й "майстра спорту" із легкої атлетики.
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29.12.2021 20:50 Ответить
- Отож слухай, куме. Нюхнув якось клован Зє і зявився перед ним дух Голди Мейер і каже "проси що хочеш". І забажав Зє стати "Героєм України". Ну таким щоб всі признавали. Справжнім. Ти ж розумієш шо воно конєшно ну дуже обідно коли тебе "ослом оманським" кличуть. І тут загуркотів грім, затріщали блискавиці і очухався Зє в хмарі пилу в Донецькому степу з однією гранатою в руках. Бачить пруть на нього чотири кацапські танки.
- І що? Став Героєм?
- Ага ... Прийшов до тями перед тєлєком засранцем...
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29.12.2021 21:13 Ответить
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29.12.2021 21:03 Ответить
Падло ти. Зараз не час його критикувати. В нього яйця більші за твої, і він це довів.
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01.03.2022 10:27 Ответить
Згадайте коли Ви останній раз бачили Героя України? Я точно памятаю - Фіму Звягільського в гробу. А живих? Таке враження що всіх Героїв України нагородили посмертно. Це якась **** змова! Ну щоб живих Героїв не було. Бо воїни раптом почнуть щось про владу не те говорити, стануть зразком для молоді. А навіщо владі такі зразки? Є ж "громадянин України" з 2019 року, орденоносець Гогілашвілі якого всі підлеглі мають пізнавати по морді ліца і "четирєжди уклоніст" з Лєнкой-ополчєнкой...
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29.12.2021 21:11 Ответить
Неделю назад, видел двух Героев в один день, с разницей в пять часов.
Забродского и Порхуна.
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30.12.2021 00:40 Ответить
Смотрю (чисто, ради эксперимета) очередную серию СвАтов 7...
ПЗЦ

вова, ты смотрел, что там наснимали?
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29.12.2021 21:11 Ответить
А гамнокомандуючому вручить Оскара, за сватів-7!
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29.12.2021 21:22 Ответить
Це навіть не піар, блюзнірство від уклоніста-малороса
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29.12.2021 21:56 Ответить
Мабуть вони наразі такі щасливі від цієї зустрічі!!!! Він же несе тількі нещастя!
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29.12.2021 22:26 Ответить
дуже прикро.
дуже.
коли людина, яка ховалася від служби в ВСУ,
від свого імені нагороджує людей, віддавших свое життя,
в тому числі і за нього.
це несумісні речі.
дуже прикро.
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29.12.2021 22:35 Ответить
а по другому так.
я живий бо сховався.
хлопці загинули бо не змогли зробити так як я
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29.12.2021 22:38 Ответить
Журавля запросили надіюсь?
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29.12.2021 22:44 Ответить
Какое кощунство! Четырежды уклонист вручает награды четырем героям посмертно.
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30.12.2021 10:14 Ответить
І не встидно тобі перед ними, Верховний Ухилянт?
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02.01.2022 13:00 Ответить
 
 