Санавиация доставила в Киев женщину, пострадавшую в результате пожара в Косовской больнице, - ГСЧС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
29 декабря, в 17:37, санитарный самолет ГСЧС Украины приземлился на аэродроме в Киеве, доставив из Ивано-Франковска одну из женщин, пострадавшую при пожаре в Косовской больнице.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
Напомним, что 28 декабря во время пожара в реанимационном отделении на первом этаже 4-этажного здания Косовской больницы погибли три человека. Трое пациентов из соседней палаты были спасены. Продолжается борьба за жизнь еще трех пострадавших, получивших ожоги разной тяжести – от 20 до 80%.
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Я не проти, але у реанімації, це - ... занадто.
хворі лежать на межі життя та смерті, а тут "заупокой" влаштовують -
на голову хворим не жме, ні ?
А с другой стороны, там где кислород должны быть таблички на всю стену - открытый огонь - запрещён!
ok
медсестра
я вообще в шоке. ****! зажечь свечку за упокой в реанимации! и ведь персонал зажег. может эта самая медсестра. капец. что у людей в башке творится?
Реально среди дебилов страшно жить.
Женщине выздоровления.
Такі випадки в наших лікарнях - не рідкісні (навіть поточного року). З"явилася "новизна під ялинку" - поминальна свічка? Дурилка для дурнів, щоб попи.діти? А, заодно спробувати вигородити керівництво лікарні від відповідальності за неналежну протипожежну готовність установи? Не вийде - якщо буде (а вона, ймовірніше БУДЕ) скарга від родичів загиблих - приїде компетентна комісія. А далі читай уважно висновки, так тижнів через два-три. Зверни увагу, на висновок про стан електропроводки у реанімаційній палаті.
И не приводите мне лозунги из ТБ , это для тех кто плохо учился.