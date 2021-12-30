Санавиация доставила в Киев женщину, пострадавшую в результате пожара в Косовской больнице, - ГСЧС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

29 декабря, в 17:37, санитарный самолет ГСЧС Украины приземлился на аэродроме в Киеве, доставив из Ивано-Франковска одну из женщин, пострадавшую при пожаре в Косовской больнице.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Напомним, что 28 декабря во время пожара в реанимационном отделении на первом этаже 4-этажного здания Косовской больницы погибли три человека. Трое пациентов из соседней палаты были спасены. Продолжается борьба за жизнь еще трех пострадавших, получивших ожоги разной тяжести – от 20 до 80%.

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