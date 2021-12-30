РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11229 посетителей онлайн
Новости Фото
3 843 27

Санавиация доставила в Киев женщину, пострадавшую в результате пожара в Косовской больнице, - ГСЧС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

29 декабря, в 17:37, санитарный самолет ГСЧС Украины приземлился на аэродроме в Киеве, доставив из Ивано-Франковска одну из женщин, пострадавшую при пожаре в Косовской больнице.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Напомним, что 28 декабря во время пожара в реанимационном отделении на первом этаже 4-этажного здания Косовской больницы погибли три человека. Трое пациентов из соседней палаты были спасены. Продолжается борьба за жизнь еще трех пострадавших, получивших ожоги разной тяжести – от 20 до 80%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пожар в Косовской больнице возник из-за зажженной заупокойной свечи, - ГСЧС

Санавиация доставила в Киев женщину, пострадавшую в результате пожара в Косовской больнице, - ГСЧС 01
Санавиация доставила в Киев женщину, пострадавшую в результате пожара в Косовской больнице, - ГСЧС 02
Санавиация доставила в Киев женщину, пострадавшую в результате пожара в Косовской больнице, - ГСЧС 03

Автор: 

больница (1439) пожар (5944) ГСЧС (4966) Ивано-Франковская область (921)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+3
Только что по ящику - умерла

медсестра

я вообще в шоке. ****! зажечь свечку за упокой в реанимации! и ведь персонал зажег. может эта самая медсестра. капец. что у людей в башке творится?
показать весь комментарий
30.12.2021 09:02
+2
Одужання людині !
показать весь комментарий
30.12.2021 08:29
+2
Мене приголомшила традиція запалювати свічки у реанімації. Люди, 21 вік на дворі!
Я не проти, але у реанімації, це - ... занадто.
показать весь комментарий
30.12.2021 08:29
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Одужання людині !
показать весь комментарий
30.12.2021 08:29 Ответить
Там біля 90% опіків... Річ не про одужання. Зараз річ про життя.
показать весь комментарий
30.12.2021 08:31 Ответить
Господи !
показать весь комментарий
30.12.2021 08:31 Ответить
Померла...
показать весь комментарий
30.12.2021 10:02 Ответить
Вже померла...
показать весь комментарий
30.12.2021 09:53 Ответить
Мене приголомшила традиція запалювати свічки у реанімації. Люди, 21 вік на дворі!
Я не проти, але у реанімації, це - ... занадто.
показать весь комментарий
30.12.2021 08:29 Ответить
Помещение должно соответствовать правилам пожарной безопасности.
показать весь комментарий
30.12.2021 08:31 Ответить
У приміщенні було 7 хворих з кисневими концентраторами. І все було б добре, якби не відкритий вогонь!
показать весь комментарий
30.12.2021 08:36 Ответить
та яке добре !?

хворі лежать на межі життя та смерті, а тут "заупокой" влаштовують -

на голову хворим не жме, ні ?
показать весь комментарий
30.12.2021 16:07 Ответить
А я за шо? Перечитай.
показать весь комментарий
30.12.2021 16:16 Ответить
Ага. Реанимация вся в асбесте и кислород противопожарный.
показать весь комментарий
30.12.2021 09:24 Ответить
С одной стороны я не знал что там кислород...

А с другой стороны, там где кислород должны быть таблички на всю стену - открытый огонь - запрещён!
показать весь комментарий
30.12.2021 10:20 Ответить
Можно подумать, что таблички когда-то останавливали дебилов.
показать весь комментарий
30.12.2021 10:22 Ответить
почти все защитные меры просто уменьшают вероятность события...
ok
показать весь комментарий
30.12.2021 10:27 Ответить
показать весь комментарий
30.12.2021 10:21 Ответить
А ви в курсі, який стан доріг після снігопаду?
показать весь комментарий
30.12.2021 08:33 Ответить
Та то я не подумал... Ещё нужно учесть что человека трясти нельзя...
показать весь комментарий
30.12.2021 08:35 Ответить
Згоден. Буває.
показать весь комментарий
30.12.2021 08:37 Ответить
А дерьмак потом куда полетел?
показать весь комментарий
30.12.2021 08:45 Ответить
Во Львове тоже вертолетом доставили девочку попавшую в ДТП в Львосвкой области...,успели... ребенок жив...
показать весь комментарий
30.12.2021 08:49 Ответить
Только что по ящику - умерла

медсестра

я вообще в шоке. ****! зажечь свечку за упокой в реанимации! и ведь персонал зажег. может эта самая медсестра. капец. что у людей в башке творится?
показать весь комментарий
30.12.2021 09:02 Ответить
Это там, где "гений" в реанимации между баллонов с кислородом поставил свечку поминальную?

Реально среди дебилов страшно жить.

Женщине выздоровления.
показать весь комментарий
30.12.2021 09:22 Ответить
Герхарде, балони з киснем ніколи не ставляться в реанімації чи в любому відділенні (приміщенні) лікарні. Вони знаходяться ЗА межами відділень (на вулиці у спеціальних контейнерах). Учи матчасть. Як і закони фізики (візьми собі Стрілка до компанії). "Поминальна свічка" - то т.з. "біла ворона" для олухів. В реанімаційній палаті при 5 (п"яти) одночасно ввімкнених кисневих концентраторах та решту як для реанімацїї приборах (монітори, реанімац. комплекси, апарати ШВЛ, освітлення та ін.) ймовірніше настало замикання перевантаженої електропроводки і загорання (апаратів, постільної білизни, шпалер, побутових речей...). Ще одна із вагомих причин - контакт кисню (але подаваємого централізовано (не концентраторами - концентратори до такого призвести не можливо!) з масляною речовиною при розгерметизації системи подачі).
Такі випадки в наших лікарнях - не рідкісні (навіть поточного року). З"явилася "новизна під ялинку" - поминальна свічка? Дурилка для дурнів, щоб попи.діти? А, заодно спробувати вигородити керівництво лікарні від відповідальності за неналежну протипожежну готовність установи? Не вийде - якщо буде (а вона, ймовірніше БУДЕ) скарга від родичів загиблих - приїде компетентна комісія. А далі читай уважно висновки, так тижнів через два-три. Зверни увагу, на висновок про стан електропроводки у реанімаційній палаті.
показать весь комментарий
30.12.2021 11:34 Ответить
А вы попробуйте кислородом поджечь масло. Учите школьную программу товарищ и не читайте советских газет перед обедом. Все перечисленные версии возможны при безграмотном персонале ,а он таков и есть.
И не приводите мне лозунги из ТБ , это для тех кто плохо учился.
показать весь комментарий
30.12.2021 23:18 Ответить
Почитаєш висновок комісії, "товаріщь". Я його матиму, ми таке вже проходили...
показать весь комментарий
31.12.2021 08:46 Ответить
 
 