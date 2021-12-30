Спортивный комплекс с ледовой ареной открыли в Мелитополе, - Запорожская ОГА. ФОТОрепортаж

В Мелитополе Запорожской области всего за 8 месяцев в рамках программы "Большая стройка" был создан комплекс зимних видов спорта.

Об открытии Ледовой арены сообщил в Facebook глава Запорожской ОГА Александр Старух, информирует Цензор.НЕТ.

Проект строительства Ледовой арены в Мелитополе весной этого года был включен в перечень 25 спортивных магнитов Украины, которые по программе "Большая стройка" должны появиться в каждом регионе. В первую очередь, спорткомплексы должны соответствовать современным требованиям для проведения соревнований международного уровня и специализироваться на олимпийских видах спорта.

Новая Ледовая арена в Мелитополе этим требованиям полностью соответствует.

"Это первый такой каток, построенный в Запорожской области. На следующий год есть планы возвести еще несколько в крупных городах региона. Надеемся, что впоследствии Запорожская область будет представлена не только на летних, но и на зимних Олимпийских Играх", - отметил глава области.

Спорткомплекс имеет общую площадь более 3 тысяч квадратных метров. Центральное место занимает сама ледовая арена размером 58х28 м, способная вместить одновременно до 120 человек. Трибуны рассчитаны на 500 зрителей.

Арена будет активно использоваться для тренировок и соревнований по фигурному катанию, керлингу, шорт-треку и конькобежному спорту. Она станет также домашней ареной для мелитопольской хоккейной команды "Авангард". В течение последних 15 лет местные хоккеисты для тренировок вынуждены были ездить в Херсон, расположенный в 230 километрах от Мелитополя.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С 2022 года стартует программа обновления парка грузовых вагонов, – Мининфраструктуры

Спорткомплекс оснащен современным оборудованием, в частности здесь оборудованы система "видео-гол", большое электронное табло и новейшая система очистки и охлаждения воды для обеспечения идеального ледового покрытия.

В комплексе оборудованы также раздевалки с душевыми кабинами, судейские и тренерские помещения, сушилка для коньков с ионизацией воздуха, тренажерный и конференц-залы. Для посетителей предусмотрена автомобильная парковка на 140 мест.

Общая стоимость строительства Ледовой арены составила 155,5 млн гривен. Финансирование осуществлялось за средства как государственного, так и местного бюджетов.

Напомним, всего с начала реализации программы "Большая стройка" в Украине уже было построено и реконструировано 193 стадиона, 25 бассейнов, 600 активных парков и 900 спортивных площадок.

Читайте: "Укравтодор" к 2024 году планирует ликвидировать все опасные места на украинских дорогах









