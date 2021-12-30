РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11229 посетителей онлайн
Новости Фото
6 135 21

Спортивный комплекс с ледовой ареной открыли в Мелитополе, - Запорожская ОГА. ФОТОрепортаж

В Мелитополе Запорожской области всего за 8 месяцев в рамках программы "Большая стройка" был создан комплекс зимних видов спорта.

Об открытии Ледовой арены сообщил в Facebook глава Запорожской ОГА Александр Старух, информирует Цензор.НЕТ.

Проект строительства Ледовой арены в Мелитополе весной этого года был включен в перечень 25 спортивных магнитов Украины, которые по программе "Большая стройка" должны появиться в каждом регионе. В первую очередь, спорткомплексы должны соответствовать современным требованиям для проведения соревнований международного уровня и специализироваться на олимпийских видах спорта.

Новая Ледовая арена в Мелитополе этим требованиям полностью соответствует.

"Это первый такой каток, построенный в Запорожской области. На следующий год есть планы возвести еще несколько в крупных городах региона. Надеемся, что впоследствии Запорожская область будет представлена не только на летних, но и на зимних Олимпийских Играх", - отметил глава области.

Спорткомплекс имеет общую площадь более 3 тысяч квадратных метров. Центральное место занимает сама ледовая арена размером 58х28 м, способная вместить одновременно до 120 человек. Трибуны рассчитаны на 500 зрителей.

Арена будет активно использоваться для тренировок и соревнований по фигурному катанию, керлингу, шорт-треку и конькобежному спорту. Она станет также домашней ареной для мелитопольской хоккейной команды "Авангард". В течение последних 15 лет местные хоккеисты для тренировок вынуждены были ездить в Херсон, расположенный в 230 километрах от Мелитополя.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С 2022 года стартует программа обновления парка грузовых вагонов, – Мининфраструктуры

Спорткомплекс оснащен современным оборудованием, в частности здесь оборудованы система "видео-гол", большое электронное табло и новейшая система очистки и охлаждения воды для обеспечения идеального ледового покрытия.

В комплексе оборудованы также раздевалки с душевыми кабинами, судейские и тренерские помещения, сушилка для коньков с ионизацией воздуха, тренажерный и конференц-залы. Для посетителей предусмотрена автомобильная парковка на 140 мест.

Общая стоимость строительства Ледовой арены составила 155,5 млн гривен. Финансирование осуществлялось за средства как государственного, так и местного бюджетов.

Напомним, всего с начала реализации программы "Большая стройка" в Украине уже было построено и реконструировано 193 стадиона, 25 бассейнов, 600 активных парков и 900 спортивных площадок.

Читайте: "Укравтодор" к 2024 году планирует ликвидировать все опасные места на украинских дорогах

Спортивный комплекс с ледовой ареной открыли в Мелитополе, - Запорожская ОГА 01
Спортивный комплекс с ледовой ареной открыли в Мелитополе, - Запорожская ОГА 02
Спортивный комплекс с ледовой ареной открыли в Мелитополе, - Запорожская ОГА 03
Спортивный комплекс с ледовой ареной открыли в Мелитополе, - Запорожская ОГА 04
Спортивный комплекс с ледовой ареной открыли в Мелитополе, - Запорожская ОГА 05

Автор: 

Мелитополь (613) Запорожская область (3079) Большая стройка (728)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+4
Фінансування здійснювалося коштом як державного, так і місцевого бюджетів.(С) Утримання, звичайно, теж за рахунок бюджету. В притомних країнах такі "великі будівництва" носять виключно комерційний характер. Хоча можемо собі дозволити - в Україні морожена скумбрій по 8 грн.
показать весь комментарий
30.12.2021 09:25
+3
мине трохи часу і ця арена стане не лише тамтешньої хокейної команди, а й особистою власністю її власника...
адже хокей по україні розвивається...
і незабаром не лише путін з бацькою вважатимуться знатними фахівцями цього спортивного жанру
показать весь комментарий
30.12.2021 09:43
+2
А шо, не вистачає?
показать весь комментарий
30.12.2021 09:37
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
школы и садики откройте...
показать весь комментарий
30.12.2021 09:21 Ответить
зрада по любому
показать весь комментарий
30.12.2021 09:24 Ответить
А шо, не вистачає?
показать весь комментарий
30.12.2021 09:37 Ответить
по 30 дiтeй у групах на одного виховaтeля
показать весь комментарий
30.12.2021 11:37 Ответить
Звідки дрова, Гомосоветикус?
показать весь комментарий
30.12.2021 11:40 Ответить
читай групу батьки сос. будeш вумним.
показать весь комментарий
30.12.2021 11:55 Ответить
в Киеве и по 40 есть в классе
показать весь комментарий
30.12.2021 11:45 Ответить
клас нe група садка!
показать весь комментарий
30.12.2021 11:57 Ответить
РусскомуВане два шага от Джанкоя до бассеина!
показать весь комментарий
30.12.2021 09:22 Ответить
Через перешийок?
показать весь комментарий
30.12.2021 09:48 Ответить
Фінансування здійснювалося коштом як державного, так і місцевого бюджетів.(С) Утримання, звичайно, теж за рахунок бюджету. В притомних країнах такі "великі будівництва" носять виключно комерційний характер. Хоча можемо собі дозволити - в Україні морожена скумбрій по 8 грн.
показать весь комментарий
30.12.2021 09:25 Ответить
мине трохи часу і ця арена стане не лише тамтешньої хокейної команди, а й особистою власністю її власника...
адже хокей по україні розвивається...
і незабаром не лише путін з бацькою вважатимуться знатними фахівцями цього спортивного жанру
показать весь комментарий
30.12.2021 09:43 Ответить
В Мариуполе тоже такое построили. Вот не знаю за количество месяцев стройки. Но, зато Макдональдс, мэр обещает что тоже за 8 месяцев построят. Совпадение?
показать весь комментарий
30.12.2021 09:39 Ответить
читай вище
показать весь комментарий
30.12.2021 09:44 Ответить
У нас в Макдональсі відкритий вай-фай.
показать весь комментарий
30.12.2021 09:50 Ответить
хоккей спасет нашу экономику, а от куйла клюшками отбиваться будем
показать весь комментарий
30.12.2021 09:39 Ответить
это условие для начала переговоров -
ночью, на коньках и с клюшкой...
хочешь мира? - умей вовремя проигрывать...
бацька знает, как это...учись, клоун
показать весь комментарий
30.12.2021 09:47 Ответить
***** в Крыму будет - ну и в Мелитополь заедет со своей командой...
показать весь комментарий
30.12.2021 09:52 Ответить
На территории парка место оттяпали
показать весь комментарий
30.12.2021 10:04 Ответить
Мелитополь - центр цивилизации!
показать весь комментарий
30.12.2021 10:19 Ответить
Хоккей в Мелитополе?
За бюджетный счёт?
показать весь комментарий
30.12.2021 10:31 Ответить
 
 