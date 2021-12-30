Поезд протаранил микроавтобус на железнодорожном переезде в Харьковской области, водитель авто погиб, - Нацполиция. ФОТОрепортаж
В селе Ржавчик в Харьковской области скоростной электропоезд столкнулся с автомобилем ГАЗ-2752 на железнодорожном переезде.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Нацполиции.
Так, 29 декабря около 8:00 на железнодорожном переезде в селе Ржавчик Лозовского района 34-летний машинист электропоезда столкнулся с автомобилем под управлением 39-летнего мужчины.
"Водитель не выполнил требования запрещающего сигнала светофора и выехал на железнодорожный переезд, который не оборудован шлагбаумом. Машинист подавал звуковой сигнал и применил экстренное торможение, однако избежать столкновения не удалось. От полученных травм 39-летний мужчина погиб на месте", - говорится в сообщении .
Следователи квалифицировали происшествие по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Усе цілком правильно. Закони Дарвіна, як і закони Ньютона діють незалежно від того шо люди думають про них.
ЄСТЕСТВЕННыЙ ОТБОР. 🤪
Он шо ,по дороге бежал?
с п е ш и не торопясь ..
А время , как сказал Штирлиц - Мюллеру , пока терпит .
Почему пока (вопрос).
Время просто терпит !
https://www.youtube.com/watch?v=Zp-wvgZwy4w
Ну вообще если адвокату забашлять, может зделать виноватыми путейцев, мол не почистили переезд от снега.
Сталкивался з этим.
Трагедия, конечно. Но написать такое и стажер не умудрился бы. Наверняка поезд столкнулся с автомобилем, а не машинист. И причем здесь возраст машиниста и водителя?
----------------------------------------
мабуть показать, что уже выросло постсовковое поколение - разума нет, одни инстинкты