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Новости Фото ДТП
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Поезд протаранил микроавтобус на железнодорожном переезде в Харьковской области, водитель авто погиб, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

В селе Ржавчик в Харьковской области скоростной электропоезд столкнулся с автомобилем ГАЗ-2752 на железнодорожном переезде.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Нацполиции.

Так, 29 декабря около 8:00 на железнодорожном переезде в селе Ржавчик Лозовского района 34-летний машинист электропоезда столкнулся с автомобилем под управлением 39-летнего мужчины.

"Водитель не выполнил требования запрещающего сигнала светофора и выехал на железнодорожный переезд, который не оборудован шлагбаумом. Машинист подавал звуковой сигнал и применил экстренное торможение, однако избежать столкновения не удалось. От полученных травм 39-летний мужчина погиб на месте", - говорится в сообщении .

Следователи квалифицировали происшествие по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы.

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Поезд протаранил микроавтобус на железнодорожном переезде в Харьковской области, водитель авто погиб, - Нацполиция 01
Поезд протаранил микроавтобус на железнодорожном переезде в Харьковской области, водитель авто погиб, - Нацполиция 02
Поезд протаранил микроавтобус на железнодорожном переезде в Харьковской области, водитель авто погиб, - Нацполиция 03

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ДТП (7673) поезд (1025) Нацполиция (16459) столкновения (503) Харьковщина (5577)


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Топ комментарии
+20
Достали уже эти поезда. Ездят где хотят и как хотят.
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30.12.2021 11:50
+17
1. Потому что он умеет ездить. 2. Он спешил. 3. Пусть поставят шлагбаум. 4. Правила пусть новички соблюдает. 5. Он на 5 минут. 6. Он никому не мешает. 7. А вон Труханов... и ему за это ничего. 8. Такую страну разворовали! И так можно до бесконечности. Но лучше так, чем если бы он едя на красный свет на переходе кого-то сбил
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30.12.2021 12:07
+11
Ну, хоча б звернути вбік...
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30.12.2021 12:13
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Вот так взял и протаранил? Может еще газку прибавил, шоб наверняка?
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30.12.2021 11:47 Ответить
Достали уже эти поезда. Ездят где хотят и как хотят.
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30.12.2021 11:50 Ответить
И не говори. Под десяток пешкодралов каждый машинист давит до пенсии и ничего им за это не делают. Безобразие!
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30.12.2021 11:54 Ответить
И не говори. Нет чтоб свернуть, а он так по прямой и ехал!
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30.12.2021 14:15 Ответить
Так ему было 34 года-лихач.
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30.12.2021 12:21 Ответить
Жалко парня. Посадят лет на 5-10 за то, что не успел затормозить и не объехал газель по встречной полосе.
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30.12.2021 12:53 Ответить
Шкода чоловіка , який поспішав на той світ 🙁
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30.12.2021 11:54 Ответить
Навіщо?
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30.12.2021 12:00 Ответить
1. Потому что он умеет ездить. 2. Он спешил. 3. Пусть поставят шлагбаум. 4. Правила пусть новички соблюдает. 5. Он на 5 минут. 6. Он никому не мешает. 7. А вон Труханов... и ему за это ничего. 8. Такую страну разворовали! И так можно до бесконечности. Но лучше так, чем если бы он едя на красный свет на переходе кого-то сбил
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30.12.2021 12:07 Ответить
Переконливо...
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30.12.2021 12:09 Ответить
Зато успел...
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30.12.2021 13:44 Ответить
Поезд забрали на штрафплощадку?
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30.12.2021 11:55 Ответить
Наверно забрали- потому шо не включил повороты.
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30.12.2021 12:23 Ответить
Можливо,так треба?
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30.12.2021 11:57 Ответить
Леговик порушив правил перетину залізичної колії??? Які дебіли стряпають назви???
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30.12.2021 11:59 Ответить
Нє, правильно буде - Потяг порушив правила перетину автодороги, непропустив буса.
Усе цілком правильно. Закони Дарвіна, як і закони Ньютона діють незалежно від того шо люди думають про них.
ЄСТЕСТВЕННыЙ ОТБОР. 🤪
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30.12.2021 12:13 Ответить
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30.12.2021 12:16 Ответить
Машинист должен был притормозить? ...
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30.12.2021 12:09 Ответить
Ну, хоча б звернути вбік...
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30.12.2021 12:13 Ответить
За 500 метрів розпочати екстренне тормозіння!!! Як вгадати,який бевзь вилізе на колію,якщо відстань менша...
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30.12.2021 12:13 Ответить
Дурню зрозуміло
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30.12.2021 12:15 Ответить
Естественно, он же ехал по второстепенной.
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30.12.2021 12:18 Ответить
Да, он неверно оценил дорожную обстановку, неправильно выбрал скоростной режим, а при приближении к переезду обязан был сбавить скорость вплоть до полной остановки 😁
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30.12.2021 14:12 Ответить
и на всех перекрестках дебилам дорогу уступать...
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30.12.2021 14:16 Ответить
Від 5 до 10... Кого?
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30.12.2021 12:12 Ответить
В Одессе одна телка угнала яхту и врезалась в пристань-ее лишили прав управления транспортными средствами???
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30.12.2021 12:27 Ответить
До чого тут тьолка?
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30.12.2021 12:29 Ответить
А до чего тут: "34 летний машинист столкнулся з автомобилем..."?
Он шо ,по дороге бежал?
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30.12.2021 12:55 Ответить
Скакал. Как монголы на Европу. И-го-го
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30.12.2021 13:35 Ответить
У поезда была помеха с права. Вот и думайте, кто прав, а кто нет.
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30.12.2021 12:24 Ответить
Вывод -
с п е ш и не торопясь ..
А время , как сказал Штирлиц - Мюллеру , пока терпит .
Почему пока (вопрос).
Время просто терпит !
https://www.youtube.com/watch?v=Zp-wvgZwy4w
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30.12.2021 12:26 Ответить
если честно,то не раз был свидетелем неработающего светофора на переезде,где нет ни шлагбаума,ни дежурного...не уверен что в данном случае светофор работал.
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30.12.2021 12:53 Ответить
Водители на переезде это как пешеходы на перекрестке. Должны посмотреть налево-направо. И вообще там стоит знак "Проезд без остановки запрещен".
Ну вообще если адвокату забашлять, может зделать виноватыми путейцев, мол не почистили переезд от снега.
Сталкивался з этим.
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30.12.2021 13:04 Ответить
Так, 29 грудня близько 8:00 на залізничному переїзді в селі Ржавчик Лозівського району 34-річний машиніст зіткнувся з автомобілем під керуванням 39-річного чоловіка. Крепкий машиніст,мабуть головою ввалив,а газелька іржава мабуть! Цензор слідіть за писаниною!
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30.12.2021 13:08 Ответить
Двоешники.
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30.12.2021 13:11 Ответить
Чтобы не было таких аварий переезды ,должны быть оборудованы приподнимающимися быками.Об Этом был разговор еще в часы Януковоща.А воз и ныне там.
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30.12.2021 13:56 Ответить
Быками?😳
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30.12.2021 14:15 Ответить
это тоталиторно. так в мордоре - нам так нельзя. пусть лучше быдланы дохнут
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30.12.2021 14:16 Ответить
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30.12.2021 14:14 Ответить
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30.12.2021 14:16 Ответить
"34-річний машиніст зіткнувся з автомобілем під керуванням 39-річного чоловіка."
Трагедия, конечно. Но написать такое и стажер не умудрился бы. Наверняка поезд столкнулся с автомобилем, а не машинист. И причем здесь возраст машиниста и водителя?
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30.12.2021 14:38 Ответить
И причем здесь возраст машиниста и водителя?
----------------------------------------

мабуть показать, что уже выросло постсовковое поколение - разума нет, одни инстинкты
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30.12.2021 15:18 Ответить
У машиниста нет разума?
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31.12.2021 01:17 Ответить
почему если машина слегка смята
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30.12.2021 15:05 Ответить
Дожились! Статью возбудили против машиниста! Это что - сейчас уже поезд должен пропускать авто???
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30.12.2021 15:07 Ответить
Від 5 до 10 років позбавлення волі світить водію ГАЗелі.
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30.12.2021 16:01 Ответить
На том свете ????
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30.12.2021 20:15 Ответить
Торопига
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31.12.2021 23:35 Ответить
 
 