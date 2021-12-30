Поезд протаранил микроавтобус на железнодорожном переезде в Харьковской области, водитель авто погиб, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

В селе Ржавчик в Харьковской области скоростной электропоезд столкнулся с автомобилем ГАЗ-2752 на железнодорожном переезде.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Нацполиции.

Так, 29 декабря около 8:00 на железнодорожном переезде в селе Ржавчик Лозовского района 34-летний машинист электропоезда столкнулся с автомобилем под управлением 39-летнего мужчины.

"Водитель не выполнил требования запрещающего сигнала светофора и выехал на железнодорожный переезд, который не оборудован шлагбаумом. Машинист подавал звуковой сигнал и применил экстренное торможение, однако избежать столкновения не удалось. От полученных травм 39-летний мужчина погиб на месте", - говорится в сообщении .

Следователи квалифицировали происшествие по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы.

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