"Командир мотострелкового подразделения ЛНР", задержанный в зоне ООС, уведомлен о подозрении, - СБУ. ФОТО

Участник незаконных вооруженных формирований так называемой "ЛНР", руководивший обстрелами по украинским позициям в Луганской области, уведомлен о подозрении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Злоумышленник был задержан военнослужащими операции Объединенных сил на попытке пересечь линию разграничения.

По предварительной информации, российский наемник потерял ориентиры на территории и вышел на украинские позиции. Террорист был в военной форме русского образца.

В ходе досудебного расследования установлено, что задержан командир вражеского мотострелкового подразделения. Под его руководством боевики группировки участвовали в обстрелах позиций украинских военных.

Кроме того, по данным следствия, в феврале 2020 года злоумышленник получил гражданство РФ.

Следователи СБУ подозревают задержанного в совершении преступления по ч. 2 ст. 260 (участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины.

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Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств противоправной деятельности и привлечения к ответственности других лиц, причастных к преступлениям против государственной безопасности Украины.