РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10912 посетителей онлайн
Новости Фото Война
7 390 27

"Командир мотострелкового подразделения ЛНР", задержанный в зоне ООС, уведомлен о подозрении, - СБУ. ФОТО

Участник незаконных вооруженных формирований так называемой "ЛНР", руководивший обстрелами по украинским позициям в Луганской области, уведомлен о подозрении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Злоумышленник был задержан военнослужащими операции Объединенных сил на попытке пересечь линию разграничения.

По предварительной информации, российский наемник потерял ориентиры на территории и вышел на украинские позиции. Террорист был в военной форме русского образца.

В ходе досудебного расследования установлено, что задержан командир вражеского мотострелкового подразделения. Под его руководством боевики группировки участвовали в обстрелах позиций украинских военных.

Кроме того, по данным следствия, в феврале 2020 года злоумышленник получил гражданство РФ.

Следователи СБУ подозревают задержанного в совершении преступления по ч. 2 ст. 260 (участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины.

Смотрите: Наемник "ДНР" из штурмового подразделения "Сомали" задержан в Донецкой области, - контрразведка СБУ. ФОТОрепортаж

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств противоправной деятельности и привлечения к ответственности других лиц, причастных к преступлениям против государственной безопасности Украины.

Командир мотострелкового подразделения ЛНР, задержанный в зоне ООС, уведомлен о подозрении, - СБУ 01

Автор: 

СБУ (19893) наемник (354) наемники рф (2080)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+23
Знову пику замалювали!!! Від кого ви блді іх ховаєте..? Все одно ми іх всіх знаємо..прикопані будуть всі
показать весь комментарий
30.12.2021 12:25
+13
#СБУ

https://ibigdan.livejournal.com/27773567.html Сутки прошли


Кто-то слышал, как СБУ возбудилось? Или, например, в Раде какая-то реакция? Или, чтобы Зеленский Баканову позвонил насчет этого чорта?

https://www.facebook.com/sergei.stetsenko/posts/4834485003312408 Sergei Stetsenko
показать весь комментарий
30.12.2021 12:46
+12
А чего рожу етой мрази замазали? Чтобы никто не узнал когда его отпустят и оно будет по Киеву ходить? Страна на грани полномасштабной войны а власть скрывает вражеских диверсантов и предателей
показать весь комментарий
30.12.2021 12:40
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Знову пику замалювали!!! Від кого ви блді іх ховаєте..? Все одно ми іх всіх знаємо..прикопані будуть всі
показать весь комментарий
30.12.2021 12:25 Ответить
Гарантую, що він не циган. Бо цигана навіть за крадіжку пачки цигарок показали б обличчя
показать весь комментарий
30.12.2021 12:26 Ответить
А ти циган?
показать весь комментарий
30.12.2021 12:28 Ответить
Читайте Вікі. (Mötley Crüe)
показать весь комментарий
30.12.2021 12:33 Ответить
Даже удивительно. Командир, стрелял, убивал. Что то в лесу здохнет. Обычно ведь - стоял на посту возле светофора, переводил бабушек через дорогу. Иногда работал поваром в глубоком тылу или проверял билеты в рейсовом автобусе между братскими донецколуганскими странами.
показать весь комментарий
30.12.2021 12:27 Ответить
оно упоротое было в кизил с коктейлем рузге мир в крови - наркотина и алкаголий
показать весь комментарий
30.12.2021 12:44 Ответить
Застосують програму попрошенка-мудачука,тєбя ждуть вдома,і буде ижити як нічого і не було. Раваруська шльондра з сивохою допоможуть.
показать весь комментарий
30.12.2021 12:39 Ответить
Так и Зеля подключится.
показать весь комментарий
30.12.2021 12:45 Ответить
А чего рожу етой мрази замазали? Чтобы никто не узнал когда его отпустят и оно будет по Киеву ходить? Страна на грани полномасштабной войны а власть скрывает вражеских диверсантов и предателей
показать весь комментарий
30.12.2021 12:40 Ответить
Меня удивил один сепаратист в 2014 году с противотанковой винтовкой жаловался, что пенсию маленькую получает в Украине.
показать весь комментарий
30.12.2021 12:44 Ответить
А чего морды лиц террористов наши замечательные "правоохранители принципиально не показывают? Порешать вопрос и отпустить, пусть и дальше "хороший человек" "работает"? Кстати почему ещё нет открытого реестра террористов и их пособников, со всеми их данными, созданный не энтузиастами, а государством? Налогоплатильщики хотят знать своих "героев", чтобы они потом не "потерялись" и не заняли каким-то чудом ( за бабло ) посады в госорганах
показать весь комментарий
30.12.2021 12:44 Ответить
А вдруг за него деньги заплатят и надо будет выпускать.
показать весь комментарий
30.12.2021 12:46 Ответить
Ты подожди, еще наш "доблестный" СУД освободит этого убийцу украинцев!!!
показать весь комментарий
30.12.2021 12:47 Ответить
кстати и на Миротворце всех подряд не показывают..а тоько по запросу..если знаешь полностью ФИО и домашний адресс!!!..А народ должен знать всех в лицо
показать весь комментарий
30.12.2021 14:13 Ответить
#СБУ

https://ibigdan.livejournal.com/27773567.html Сутки прошли


Кто-то слышал, как СБУ возбудилось? Или, например, в Раде какая-то реакция? Или, чтобы Зеленский Баканову позвонил насчет этого чорта?

https://www.facebook.com/sergei.stetsenko/posts/4834485003312408 Sergei Stetsenko
показать весь комментарий
30.12.2021 12:46 Ответить
СБУ уже кончило и нет сил возбуждаться!
показать весь комментарий
30.12.2021 12:49 Ответить
показать весь комментарий
30.12.2021 14:32 Ответить
А цю падлу коли на гілляку опреділять? Його вже мАтАрола з куро**ом зачекались...
показать весь комментарий
30.12.2021 13:11 Ответить
Яка там підозра?! На гілляку паскуду!
показать весь комментарий
30.12.2021 13:10 Ответить
мотопідар
показать весь комментарий
30.12.2021 13:20 Ответить
ПІдозру необхідно оголошувать з контрольним в потилицю..
показать весь комментарий
30.12.2021 13:27 Ответить
Столько мороки из-за того, что патрон 1 пожалели....
показать весь комментарий
30.12.2021 13:30 Ответить
На шибеницю гниду. Бо знову на якогось таксиста обміняють.
показать весь комментарий
30.12.2021 13:30 Ответить
что значит уведомлен справка с бумажкой или глаза щюрят подозревают
показать весь комментарий
30.12.2021 15:03 Ответить
Сколько можно этим бандитам рожи замалевывать? Не пишите тогда про их задержание вообще ничего! Нафига печатать подобные фото? Какой с них прок???
показать весь комментарий
30.12.2021 15:10 Ответить
Спермоприемник замазан значит брехня
показать весь комментарий
30.12.2021 16:54 Ответить
 
 