"Командир мотострелкового подразделения ЛНР", задержанный в зоне ООС, уведомлен о подозрении, - СБУ. ФОТО
Участник незаконных вооруженных формирований так называемой "ЛНР", руководивший обстрелами по украинским позициям в Луганской области, уведомлен о подозрении.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Злоумышленник был задержан военнослужащими операции Объединенных сил на попытке пересечь линию разграничения.
По предварительной информации, российский наемник потерял ориентиры на территории и вышел на украинские позиции. Террорист был в военной форме русского образца.
В ходе досудебного расследования установлено, что задержан командир вражеского мотострелкового подразделения. Под его руководством боевики группировки участвовали в обстрелах позиций украинских военных.
Кроме того, по данным следствия, в феврале 2020 года злоумышленник получил гражданство РФ.
Следователи СБУ подозревают задержанного в совершении преступления по ч. 2 ст. 260 (участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины.
Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.
Продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств противоправной деятельности и привлечения к ответственности других лиц, причастных к преступлениям против государственной безопасности Украины.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://ibigdan.livejournal.com/27773567.html Сутки прошли
Кто-то слышал, как СБУ возбудилось? Или, например, в Раде какая-то реакция? Или, чтобы Зеленский Баканову позвонил насчет этого чорта?
https://www.facebook.com/sergei.stetsenko/posts/4834485003312408 Sergei Stetsenko