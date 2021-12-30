В Черном море прошли тренировки ВМС Украины с французским военным фрегатом Auvergne, - Минобороны. ФОТОрепортаж
В северо-западной части Черного моря средний десантный корабль "Юрий Олефиренко" Военно-Морских Сил ВС Украины вместе с фрегатом Военно-Морских Сил Французской Республики "Auvergne" провели тренировки типа PASSEX.
Целью мероприятия было поддержание безопасности в Черноморском регионе, усовершенствование обученности и взаимосовместимости экипажей кораблей двух стран в соответствии со стандартами Североатлантического альянса. Кроме надводных боевых единиц, от французской стороны к учениям привлекался корабельный транспортно-боевой вертолет NH-90, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
"При отработке элементов тактического маневрирования личным составом кораблей был проведен ряд общих тренировок, в частности, ведение ночного сигналопроизводства с использованием международной системы сигналов, освещение морской обстановки в районах интенсивного гражданского судоходства, тренировки по связи и т.д. Основное внимание уделили повышению взаимодействий экипажей", - говорится в сообщении.
Кроме того, на борту "Юрий Олефиренко" была отработана тренировка по оказанию помощи аварийному кораблю с высадкой аварийно-спасательной группы французского фрегата.
"Стоит отметить, что коммуникация между экипажами кораблей осуществлялась исключительно на английском языке в соответствии с международной системой сигналов MTP", - добавили в Минобороны.
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Проведите учения по совместимости систем хотя бы целеуказания( у него мачта выше крыши ). У него собственная система целеуказания.
Что мешало получать от него анализ водной и воздушной обстановки, и получать указания и проверять совместимость координат, азимутов, дальности цели и т.д. Они стоят и флажками машут.
КВО - круговое вероятное отклонение. Есть точка прицеливания на карте. Если КВО 10 метров, то это значит можно взять циркуль, воткнуть его иглу в точку прицеливания на плане местности и провести круг с масштабом, равным 10 метров на этом плане местности. Значит ракета должна со 100% вероятности попасть именно в этот круг.
Чем ваше скорость крылатой ракеты, тем хуже ее привязка к местности, а значит КВО увеличивается.
А если про артиллерию, то снаряд с меньшей скоростью полёта попадает в цель точнее.
З приводу теплового сліду. Для того, щоб посадити на слід ракету ППО, кацапам спочатку треба побачити цю ракету. А в цьому як раз і є їх головна проблема. Родзинка у тому, що радіолокаційний промінь не такий тонкий, як у фільмі "Гіперболоід інженера Гаріна", він до того ж розшірюється при вдаленні від РЛС. Так ось ці проміні коли потрапляють на поверхність Землі, то відбіваються та роблять дуже сільне засвічення на екрані. А крилата ракета як раз і летить у зоні ціого засвічення.
У США вирішили цю проблему, дуже дорого вирішили, але їм це по кишені. Вони зробили повітряну систему РЛС "АВАКС", з цілої групировки літаків. У інших цього немає. Ну типа у РФ є декілька літаків, щось схоже на амеріканську, но це понти.