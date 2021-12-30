В Черном море прошли тренировки ВМС Украины с французским военным фрегатом Auvergne, - Минобороны. ФОТОрепортаж

В северо-западной части Черного моря средний десантный корабль "Юрий Олефиренко" Военно-Морских Сил ВС Украины вместе с фрегатом Военно-Морских Сил Французской Республики "Auvergne" провели тренировки типа PASSEX.

Целью мероприятия было поддержание безопасности в Черноморском регионе, усовершенствование обученности и взаимосовместимости экипажей кораблей двух стран в соответствии со стандартами Североатлантического альянса. Кроме надводных боевых единиц, от французской стороны к учениям привлекался корабельный транспортно-боевой вертолет NH-90, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"При отработке элементов тактического маневрирования личным составом кораблей был проведен ряд общих тренировок, в частности, ведение ночного сигналопроизводства с использованием международной системы сигналов, освещение морской обстановки в районах интенсивного гражданского судоходства, тренировки по связи и т.д. Основное внимание уделили повышению взаимодействий экипажей", - говорится в сообщении.

Кроме того, на борту "Юрий Олефиренко" была отработана тренировка по оказанию помощи аварийному кораблю с высадкой аварийно-спасательной группы французского фрегата.

"Стоит отметить, что коммуникация между экипажами кораблей осуществлялась исключительно на английском языке в соответствии с международной системой сигналов MTP", - добавили в Минобороны.

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