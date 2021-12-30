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Новости Фото Война
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В Черном море прошли тренировки ВМС Украины с французским военным фрегатом Auvergne, - Минобороны. ФОТОрепортаж

В северо-западной части Черного моря средний десантный корабль "Юрий Олефиренко" Военно-Морских Сил ВС Украины вместе с фрегатом Военно-Морских Сил Французской Республики "Auvergne" провели тренировки типа PASSEX.

Целью мероприятия было поддержание безопасности в Черноморском регионе, усовершенствование обученности и взаимосовместимости экипажей кораблей двух стран в соответствии со стандартами Североатлантического альянса. Кроме надводных боевых единиц, от французской стороны к учениям привлекался корабельный транспортно-боевой вертолет NH-90, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"При отработке элементов тактического маневрирования личным составом кораблей был проведен ряд общих тренировок, в частности, ведение ночного сигналопроизводства с использованием международной системы сигналов, освещение морской обстановки в районах интенсивного гражданского судоходства, тренировки по связи и т.д. Основное внимание уделили повышению взаимодействий экипажей", - говорится в сообщении.

Кроме того, на борту "Юрий Олефиренко" была отработана тренировка по оказанию помощи аварийному кораблю с высадкой аварийно-спасательной группы французского фрегата.

"Стоит отметить, что коммуникация между экипажами кораблей осуществлялась исключительно на английском языке в соответствии с международной системой сигналов MTP", - добавили в Минобороны.

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В Черном море прошли тренировки ВМС Украины с французским военным фрегатом Auvergne, - Минобороны 01
В Черном море прошли тренировки ВМС Украины с французским военным фрегатом Auvergne, - Минобороны 02
В Черном море прошли тренировки ВМС Украины с французским военным фрегатом Auvergne, - Минобороны 03
В Черном море прошли тренировки ВМС Украины с французским военным фрегатом Auvergne, - Минобороны 04
В Черном море прошли тренировки ВМС Украины с французским военным фрегатом Auvergne, - Минобороны 05
В Черном море прошли тренировки ВМС Украины с французским военным фрегатом Auvergne, - Минобороны 06

Автор: 

ВМС (1466) корабль (2041) оборона (5205) военные учения (3457) Франция (3506) Черное море (1479)


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Топ комментарии
+10
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30.12.2021 12:57
+5
Ну хоч одна добра новина.
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30.12.2021 13:15
+4
Іспортили Новий рік москалям!
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30.12.2021 13:06
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30.12.2021 12:57 Ответить
Іспортили Новий рік москалям!
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30.12.2021 13:06 Ответить
Ну хоч одна добра новина.
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30.12.2021 13:15 Ответить
Даа это вааще пурга какая то. Это один из последних фрегатов в версии ПРО. Остальные два будут строиться в версии ПЛО. Какой смысл тренировать какие то сигналы если у вас под рукой самый последний фрегат с собственной РЭБ???
Проведите учения по совместимости систем хотя бы целеуказания( у него мачта выше крыши ). У него собственная система целеуказания.
Что мешало получать от него анализ водной и воздушной обстановки, и получать указания и проверять совместимость координат, азимутов, дальности цели и т.д. Они стоят и флажками машут.
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30.12.2021 13:46 Ответить
Там есть воен. Аташе которие читают цензор, и докладивают что рассказивать о своих возможностях не стоит, того такой спектакль))) пока у нас артисти из Маскви) а квартал до 14 года жил в Маскве
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31.12.2021 20:27 Ответить
Нам бы хотя бы парочку фрегатов с ,,нептунами,, НО 7 год подряд нам пудрят мозги ,,москитным флотом,, и уверяют что он важнее фрегатов и корветов. Ведь главная проблема Украины на море это пираты и контрабандисты а отнюдь не флот кремлевских гопников
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30.12.2021 14:32 Ответить
Фрегат слишком дорогая игрушка, малоподвижная. Гораздо лучше мобильные, наземные установки "Нептун" - вполне достаточно для такого маленького моря, как Чёрное. А вот когда восстановим экономику, когда вернём свои территории, тогда будем строить фрегаты вместе с Британией и Канадой. А так же будем использовать канадские острова, как полигоны для испытаний ракет разной дальности, чего мы над Чёрным морем сделать просто не в состоянии.
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30.12.2021 15:55 Ответить
Нептуни на сегодня, єто дорого и в никуда, тупая старая медленая ракета морально устарелая, у Пвошних ракет скорость в три раза више)))))) а есть и в 5 нато от таких ракет избавляется
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31.12.2021 20:33 Ответить
Нептун это крылатая ракета, которая идет практически над землей. У РФ, в отличии от США нет ничего, чтобы противопоставить крылатой ракете. А высокая скорость увеличивает КВО.
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31.12.2021 21:00 Ответить
Кво-? Видел видео миг летел над ней и контролировал полет при испитан. И на каждом истребит. Есть минимум пять или 6 ракет котирие бистрее раз в пять него, не говоря про артилерию
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02.01.2022 21:14 Ответить
Поясняю вам, что такое КВО.

КВО - круговое вероятное отклонение. Есть точка прицеливания на карте. Если КВО 10 метров, то это значит можно взять циркуль, воткнуть его иглу в точку прицеливания на плане местности и провести круг с масштабом, равным 10 метров на этом плане местности. Значит ракета должна со 100% вероятности попасть именно в этот круг.

Чем ваше скорость крылатой ракеты, тем хуже ее привязка к местности, а значит КВО увеличивается.
А если про артиллерию, то снаряд с меньшей скоростью полёта попадает в цель точнее.
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02.01.2022 21:40 Ответить
Дякую, проблема Нептуна дивився розбор на милитарном, оставлят тепловой след на которий садятся ракети пво, в отличии от английско-норвежских там как- то єтот вопрос решили
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03.01.2022 11:29 Ответить
Дальність полльоту Нептуна не така вже і велика.

З приводу теплового сліду. Для того, щоб посадити на слід ракету ППО, кацапам спочатку треба побачити цю ракету. А в цьому як раз і є їх головна проблема. Родзинка у тому, що радіолокаційний промінь не такий тонкий, як у фільмі "Гіперболоід інженера Гаріна", він до того ж розшірюється при вдаленні від РЛС. Так ось ці проміні коли потрапляють на поверхність Землі, то відбіваються та роблять дуже сільне засвічення на екрані. А крилата ракета як раз і летить у зоні ціого засвічення.
У США вирішили цю проблему, дуже дорого вирішили, але їм це по кишені. Вони зробили повітряну систему РЛС "АВАКС", з цілої групировки літаків. У інших цього немає. Ну типа у РФ є декілька літаків, щось схоже на амеріканську, но це понти.
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03.01.2022 17:32 Ответить
плять тренировка мыть палубу шампунем фейри что ли)
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30.12.2021 15:02 Ответить
 
 