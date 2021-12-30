С разведчиком 10-й ОГШБр Кириллом Нединым простились в Одессе. ФОТОрепортаж

Сегодня, 30 декабря, в городе Одесса состоялась церемония прощания с Кириллом Олеговичем Нединым (позывной Адеса), 12.12.1987 года рождения, военнослужащим разведывательного подразделения 10-й отдельной горно-штурмовой бригады, который умер 26 декабря от онкологического заболевания (после прохождения курса химиотерапии появилось осложнение – двусторонняя пневмония).

За годы службы в ВСУ Кирилл Недин воевал в составе следующих подразделений: добровольческий батальон УНА-УНСО, 54-й отдельный разведывательный батальон, 131-й отдельный разведывательный батальон, 34-й отдельный мотопехотный батальон, 108-й отдельный горно-штурмовой батальон 10-й ОГШБр, 24-я отдельная механизированная бригада. Тяжело заболел и лечился в Северодонецком, Харьковском, Киевском военных госпиталях, сообщает Цензор.НЕТ.

Похоронили Кирилла Недина на Аллее Героев АТО в Западном кладбище Одессы.

У него остались жена и дочь.

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Фото: odessa.online