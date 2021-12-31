Саакашвили публично признал, что у него есть маленькая дочь: "Элис-Мария – моя самая любимая девочка и самая младшая дочь". ФОТО
Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили, находящийся в тюрьме в Рустави, впервые публично признал, что у него малолетняя дочь - Элис-Мария Саакашвили.
Об этом Саакашвили написал в Фейсбук, передает Цензор.НЕТ.
"Это первый Новый год, который я встречаю в тюрьме, но это и первый Новый год, когда с экрана телевизора в новогоднем концерте на канале "Мтавари архи" примет участие самая маленькая участница вместе со своей мамой - Элис-Мария Саакашвили, моя любимая девочка и младшая дочь", - написал экспрезидент Грузии.
Отметим, что он не назвал имя матери своей дочери, однако опубликовал фотографии девочки.
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+50 Евгений #396372
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+39 Алла Новосад #194524
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+25 Алла Новосад #194524
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Я не хочу чути про це лайно, яке стільки нагадило Україні.
Навіщо його постійно піарять?
- Эх, молодость, молодость! Членом туда, членом суда!
Проститутка не лише політична.