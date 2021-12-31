РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4526 посетителей онлайн
Новости Фото
26 736 131

Саакашвили публично признал, что у него есть маленькая дочь: "Элис-Мария – моя самая любимая девочка и самая младшая дочь". ФОТО

Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили, находящийся в тюрьме в Рустави, впервые публично признал, что у него малолетняя дочь - Элис-Мария Саакашвили.

Об этом Саакашвили написал в Фейсбук, передает Цензор.НЕТ.

"Это первый Новый год, который я встречаю в тюрьме, но это и первый Новый год, когда с экрана телевизора в новогоднем концерте на канале "Мтавари архи" примет участие самая маленькая участница вместе со своей мамой - Элис-Мария Саакашвили, моя любимая девочка и младшая дочь", - написал экспрезидент Грузии.

Отметим, что он не назвал имя матери своей дочери, однако опубликовал фотографии девочки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Саакашвили находится в тяжелом состоянии. Завтра он сделает важные заявления, - адвокат Гварамия

 Саакашвили публично признал, что у него есть маленькая дочь: Элис-Мария – моя самая любимая девочка и самая младшая дочь 01
Саакашвили публично признал, что у него есть маленькая дочь: Элис-Мария – моя самая любимая девочка и самая младшая дочь 02

Саакашвили публично признал, что у него есть маленькая дочь: Элис-Мария – моя самая любимая девочка и самая младшая дочь 03

Автор: 

Грузия (4499) дети (6492) Саакашвили Михеил (3307)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+50
Но пока тявкают только 3 копеечные зелебобы.
показать весь комментарий
31.12.2021 11:23
+39
Зебіл не збреше, дня не проживе.
Ніхто слова кривого не сказав, не написав про саму дитину.
показать весь комментарий
31.12.2021 11:27
+25
"Давно живемо разом": Саакашвілі розкрив деталі "великого кохання" з Ясько."

https://novyny.live/society/davno-zhivem-vmeste-saakashvili-raskryl-detali-bolshoi-liubvi-s-iasko-16957.html

Під час великого кохання з Лізою він ще примудрився завести дитину з іншою жінкою?
показать весь комментарий
31.12.2021 11:33
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Слово "морально" тут зайве, або замінити на аморально.
Я не хочу чути про це лайно, яке стільки нагадило Україні.
Навіщо його постійно піарять?
показать весь комментарий
31.12.2021 12:20 Ответить
Желаю увидеть дочь в новом году. - Пусть наши дети никогда не увидят ужасов коммунизма.
показать весь комментарий
31.12.2021 12:26 Ответить
Ясько в истерике бьется, мол совсем плохой..Если он еще может пользоваться компом и постить в фсб,то вроде не так уж и плохо.)
показать весь комментарий
31.12.2021 12:26 Ответить
Ну конечно плохой, Ясько так и не получила ребенка от Миши,не то что некоторые ,совсем плохой стал.
показать весь комментарий
31.12.2021 13:37 Ответить
Он же вчера еще по словам адвоката был не в состоянии внятно выражаться и формулировать мысли, бо его типа накачали успокоительными! А сегодня уже километровые посты строчит в фейсбук! Симулянт херов
показать весь комментарий
31.12.2021 12:31 Ответить
Михеил - старый *****
показать весь комментарий
31.12.2021 12:50 Ответить
- Порутчик Ржевский! Вам доводилось быть Членом Суда?
- Эх, молодость, молодость! Членом туда, членом суда!
показать весь комментарий
31.12.2021 15:00 Ответить
Нічний дзвінок мене розбудив: Таких не бачив ти див… Я про Еліс… Я вибіг у двір як поранений звір… Бачу Еліс - напружив я зір… Шикарний лімузин чекав, щоб забрати її… Куди вона зібралась і хто її забрав? Напевно тут я винен, я битву цю програв… Про свої почуття не зумів я сказати Еліс… 25 років я чекав на шанс, Освідчитись хотів, та мабуть був якийсь нюанс… Маю звикнути тепер - поруч не буде Еліс… Ми росли разом в одному дворі… Я їй довіряв як рідній сестрі… Моїй Еліс… Не зможу вже я зупинити її… Стягнули очі погляд її, Коли лімузин уже покидав великий наш двір… Куди вона зібралась і хто її забрав? Напевно тут я винен, я битву цю програв… Про свої почуття не зумів я сказати Еліс… 25 років я чекав на шанс, Освідчитись хотів, та мабуть був якийсь нюанс… Маю звикнути тепер - поруч не буде Еліс… Дзвонить Соня: Ну як ти там? Розкажу, як можна нам Забути Еліс… Немає Еліс вже тут… А я все ще тут… Чекаю на тебе, ти - мій баламут! І лімузин вдалину загудів… Куди вона зібралась і хто її забрав? Напевно тут я винен, я битву цю програв… Про свої почуття не зумів я сказати Еліс… 25 років я чекав на шанс, Освідчитись хотів, та мабуть був якийсь нюанс… Не зможу звикнути тепер - поруч не буде Еліс… Я не зможу звикнути тепер - поруч не буде Еліс…
показать весь комментарий
31.12.2021 12:51 Ответить
я так понимаю карлсон минимум по трем "корзинам" яйца свои разложил
показать весь комментарий
31.12.2021 13:26 Ответить
Ясько нервно закурила в сторонке.
показать весь комментарий
31.12.2021 13:35 Ответить
вот про "ищу семя доброты" я не понял - это чем он там занимается?
показать весь комментарий
31.12.2021 13:36 Ответить
Ищет семя ,написал же...Вот люди ,все вам надо открытым текстом,на сайте могут быть дети.
показать весь комментарий
31.12.2021 13:40 Ответить
О....то Мішаня ще той бабій.
Проститутка не лише політична.
показать весь комментарий
31.12.2021 13:39 Ответить
Подивіться з іншого боку, скільки дітей наородив.
показать весь комментарий
31.12.2021 21:07 Ответить
Не те що дехто..
показать весь комментарий
31.12.2021 21:22 Ответить
Мабуть, щодня квіти дарує?
показать весь комментарий
31.12.2021 23:30 Ответить
Кому?
показать весь комментарий
31.12.2021 23:50 Ответить
Жінкам.
показать весь комментарий
31.12.2021 23:55 Ответить
Погусарив Міхо...
показать весь комментарий
31.12.2021 13:39 Ответить
показать весь комментарий
31.12.2021 13:41 Ответить
Здоровья малой. А папке ума
показать весь комментарий
31.12.2021 14:05 Ответить
а казали що в нього провали в пам*яті. чи це в нього глюки?
показать весь комментарий
31.12.2021 14:08 Ответить
Хабаль еще тот.
показать весь комментарий
31.12.2021 14:39 Ответить
лизонька ясько- рыдает
показать весь комментарий
31.12.2021 14:48 Ответить
Голландке еще доложи, она от счастья ввысь взовьется!
показать весь комментарий
31.12.2021 16:54 Ответить
Вот это настоящий грузин, вождь и лидер нации грузинской! Не просто трахать женщин. что положено природой, а и делать им детей!
показать весь комментарий
31.12.2021 16:57 Ответить
Міхо скрізь наслідив. Видно велике достоїнство. Тепер зрозуміло чому він поперся в Грузію.
показать весь комментарий
31.12.2021 18:17 Ответить
А ЯНУКОВИЧ БАНДИТ ЕЩЁ ЖИВОЙ !!!
показать весь комментарий
31.12.2021 18:31 Ответить
РОССИЯ ЗОНА ДЛЯ КОРРУПЦИОНЕРОВ !!!
показать весь комментарий
31.12.2021 18:32 Ответить
Страница 2 из 2
 
 