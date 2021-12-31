Саакашвили публично признал, что у него есть маленькая дочь: "Элис-Мария – моя самая любимая девочка и самая младшая дочь". ФОТО

Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили, находящийся в тюрьме в Рустави, впервые публично признал, что у него малолетняя дочь - Элис-Мария Саакашвили.

Об этом Саакашвили написал в Фейсбук, передает Цензор.НЕТ.

"Это первый Новый год, который я встречаю в тюрьме, но это и первый Новый год, когда с экрана телевизора в новогоднем концерте на канале "Мтавари архи" примет участие самая маленькая участница вместе со своей мамой - Элис-Мария Саакашвили, моя любимая девочка и младшая дочь", - написал экспрезидент Грузии.

Отметим, что он не назвал имя матери своей дочери, однако опубликовал фотографии девочки.

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