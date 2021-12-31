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Зе!Итоги года, токсичные элементы Кремля, параллельный мир власти. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"
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Жемчужина коллекции зашкваров СН
Читайте на "Цензор.НЕТ": "Заморожена скумбрія, з якої можна приготувати безліч чудових страв, коштує 8 гривень за кілограм", - Олена Зеленська. ВIДЕО
– Параллельный мир существует!
Так отож...
Попробуй!Те
Обострение
Пророчество
Токсические элементы Кремля
На современный лад
... у каждого свои достижения
Все будет хорошо!
С Новым, 2222 годом!
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https://site.ua/vasrybnikov1974
"Ми покусаємо цій лярві вареник з бринзою, щойно вона зайде в море", - заявив лідер скумбрій.
Риби сприйняли заяву Олени про 8 гривень за кг - спробою назвати скумбрій дешевками. © сеть
Фотожаберам респект та з наступаючим Новим роком!
і Вам того ж бажаю !