Зе!Итоги года, токсичные элементы Кремля, параллельный мир власти. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

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Зе!Итоги

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": 45% украинцев считают Зеленского разочарованием года, - Деминициативы

Жемчужина коллекции зашкваров СН

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Заморожена скумбрія, з якої можна приготувати безліч чудових страв, коштує 8 гривень за кілограм", - Олена Зеленська. ВIДЕО

– Параллельный мир существует!

Также смотрите: Гречка по 12 гривен за килограмм, сало - за 50. Говядина - 50-70 грн, но можно купить и за 20, - "слуга народа" Тищенко о своих покупках на Бессарабском рынке в Киеве. ВИДЕО

Так отож...

Попробуй!Те

Обострение

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Пророчество

Токсические элементы Кремля

На современный лад

... у каждого свои достижения



Все будет хорошо!

С Новым, 2222 годом!

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