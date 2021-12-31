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Зе!Итоги года, токсичные элементы Кремля, параллельный мир власти. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Зе!Итоги года, токсичные элементы Кремля, параллельный мир власти. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 01

Зе!Итоги

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": 45% украинцев считают Зеленского разочарованием года, - Деминициативы

Зе!Итоги года, токсичные элементы Кремля, параллельный мир власти. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 02

Жемчужина коллекции зашкваров СН

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Заморожена скумбрія, з якої можна приготувати безліч чудових страв, коштує 8 гривень за кілограм", - Олена Зеленська. ВIДЕО

Зе!Итоги года, токсичные элементы Кремля, параллельный мир власти. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 03

– Параллельный мир существует!

Также смотрите: Гречка по 12 гривен за килограмм, сало - за 50. Говядина - 50-70 грн, но можно купить и за 20, - "слуга народа" Тищенко о своих покупках на Бессарабском рынке в Киеве. ВИДЕО

Зе!Итоги года, токсичные элементы Кремля, параллельный мир власти. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 04

Так отож...

Зе!Итоги года, токсичные элементы Кремля, параллельный мир власти. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 05

Попробуй!Те

Зе!Итоги года, токсичные элементы Кремля, параллельный мир власти. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 06

Обострение

Также смотрите: Жириновский призывает бомбить Украину в новогоднюю ночь. ВИДЕО

Зе!Итоги года, токсичные элементы Кремля, параллельный мир власти. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 07

Пророчество

Зе!Итоги года, токсичные элементы Кремля, параллельный мир власти. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 08

Токсические элементы Кремля

Зе!Итоги года, токсичные элементы Кремля, параллельный мир власти. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 09

На современный лад

Зе!Итоги года, токсичные элементы Кремля, параллельный мир власти. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 10

... у каждого свои достижения

Зе!Итоги года, токсичные элементы Кремля, параллельный мир власти. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 11

Все будет хорошо!

Зе!Итоги года, токсичные элементы Кремля, параллельный мир власти. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 12

С Новым, 2222 годом!

Больше фотошопов смотрите здесь

Автор: 

Жириновский Владимир (502) Зеленский Владимир (20362) Кличко Виталий (4640) путин владимир (31267) фотожаба (14389) Кива Илья (398) Тищенко Николай (336)


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Топ комментарии
+47
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31.12.2021 12:03
+46
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31.12.2021 12:16
+37
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31.12.2021 12:08
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Правила форума Совет форумчан
а им НАСрать ....- в сенсі , що їх багато ...))
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31.12.2021 11:45 Ответить
Адміни! Коли Вася Рибніков здасть чергову хохму в номер?
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31.12.2021 11:49 Ответить
Читай у Рибникова на сайті УНІАН
https://www.unian.net/editor/vasiliy-rybnikov
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31.12.2021 12:09 Ответить
І тут:
https://site.ua/vasrybnikov1974
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31.12.2021 16:36 Ответить
У большинства российского населения искривлённое сознание веками пропаганды. Если в Германии нацисты вбивали свои людоедские догмы 12 лет, то в России населению вколачиваются в черепные коробки пропагандистские догмы в течение веков. При чём эти догмы могут прямо противоположные по политическому вектору в зависимости от группировки, находящейся у власти, ультралевые как при СССР, или ультраправые как сейчас. Но как правило они все те же хамовато-ксенофобские и с шовинистическим душком. В результате появилось такое стадо, оболваненное хамовато-ксенофобской, приторно-хвастливой, петушачье-фанфаронской пропагандой из "каждого утюга", которому сложно понять, что Америке вообще по барабану Россия. В США живут своей довольно комфортной жизнью, и только когда какие-то бандитские режимы начинают барагозить, цивилизованное мировое сообщество обращается к США как к гаранту безопасности цивилизованного мира. У гэбни, правящей сейчас в России давно крышу сорвало от нефтедолларов, они хотят править миром, при этом они навязывают другим странам свою бандитскую, мафиозно-авторитарную, стадно-холуйскую модель управления государством.
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31.12.2021 12:27 Ответить
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31.12.2021 11:49 Ответить
це олєжєк ?
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31.12.2021 12:02 Ответить
Иги Поп
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31.12.2021 12:06 Ответить
Великий та жахливий!
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31.12.2021 12:12 Ответить
https://youtu.be/vmFAwzpLbGw "In The Death Car" ?
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31.12.2021 12:14 Ответить
ЗЫ... дэд кар - на фоне скумбрии по 8 грн
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31.12.2021 12:15 Ответить
Наш в стельку(чЬОрт)
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31.12.2021 12:16 Ответить
Каждую неделю, зе-***** пробивает очередное дно. Надеюсь долпоепы 73% теперь наржутся до усерачки
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31.12.2021 11:54 Ответить
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31.12.2021 12:03 Ответить
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31.12.2021 12:17 Ответить
Так ось вона яка, скумбрія по 8 грн. за 1 кг!
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31.12.2021 14:42 Ответить
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01.01.2022 21:19 Ответить
И шо болезное этим хотело сказать
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31.12.2021 12:07 Ответить
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31.12.2021 12:19 Ответить
Їжте, не обляпайтеся.
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31.12.2021 14:12 Ответить
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31.12.2021 12:08 Ответить
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31.12.2021 17:51 Ответить
Лєнка-апалченка потрапила Тирнету на язик, тепер з неї не злізуть.
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31.12.2021 12:09 Ответить
...не злiзуть, пока они не пощезнут ваапше на своих терриконовых(маргинальных) полях.
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31.12.2021 12:26 Ответить
2 дні тому моїй сусідці телефонувала донька з Ірманії. У вас там скумбрія по 8? Вже і там знають.
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31.12.2021 12:39 Ответить
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31.12.2021 12:10 Ответить
Картинка этой вовыной тыСЧи - явка с повинной, бо показывает нам, шо уже отжато... Вава, доFFай, жги иСЧьо(шоу под статью)...
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31.12.2021 12:29 Ответить
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31.12.2021 12:12 Ответить
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31.12.2021 12:13 Ответить
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31.12.2021 12:13 Ответить
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31.12.2021 17:49 Ответить
СБУ не радить сім'ї Зеленських відпочивати на морі, бо проти першої леді готують теракт:
"Ми покусаємо цій лярві вареник з бринзою, щойно вона зайде в море", - заявив лідер скумбрій.
Риби сприйняли заяву Олени про 8 гривень за кг - спробою назвати скумбрій дешевками. © сеть
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31.12.2021 12:14 Ответить
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31.12.2021 12:14 Ответить
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31.12.2021 12:15 Ответить
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31.12.2021 12:19 Ответить
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31.12.2021 15:35 Ответить
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31.12.2021 12:16 Ответить
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31.12.2021 12:17 Ответить
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31.12.2021 12:17 Ответить
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31.12.2021 17:56 Ответить
Найкращі жабки за рік!
Фотожаберам респект та з наступаючим Новим роком!
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31.12.2021 12:18 Ответить
Шановний,що це Ви коментарі відправляєте без коментарів? Вже празднуєте?🤓
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31.12.2021 13:55 Ответить
святкую ))))) та й празную теж )))))
і Вам того ж бажаю !
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31.12.2021 15:36 Ответить
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31.12.2021 15:42 Ответить
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31.12.2021 12:18 Ответить
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31.12.2021 12:21 Ответить
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31.12.2021 12:27 Ответить
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31.12.2021 19:33 Ответить
кожному ЗЕ-виборцю під ялинку светрик - носіть і пам"ятайте !!!
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31.12.2021 12:30 Ответить
Перепрошую, а чому з новим роком нас вітає тупий бугай кличко?!
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31.12.2021 13:20 Ответить
тебе отбили мозги...?\вопрос риторический...\
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31.12.2021 13:30 Ответить
Мозги? А, хот стоп теперь понял, что он там делает! Год то 2222!
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31.12.2021 13:48 Ответить
селёдки хочешь холоп...?
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31.12.2021 13:52 Ответить
Нет. А при чем тут селедка?
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31.12.2021 13:57 Ответить
тогда тебе швабра положена...!
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31.12.2021 14:04 Ответить
Зачем? Она у меня есть? Уж лучше тогда квартира, или авто!
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31.12.2021 14:06 Ответить
тебе свиноцабаке может ещё морду маслом помазать...?
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31.12.2021 14:10 Ответить
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31.12.2021 14:50 Ответить
А за пазухой он кстати, случайно не серп и молот держит? Ну, это уже перебор, кличко точно идиот, но вот советчик вряд ли!
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31.12.2021 13:52 Ответить
Лично тебя хай поздравляет князек твоего зажопья.
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31.12.2021 13:41 Ответить
Кличкоботы, какие же вы унылые!
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31.12.2021 13:48 Ответить
Ура, товарісчі! З моїми новими роковинами вас! - Ваш Вовік, 42 годочков.

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31.12.2021 13:51 Ответить
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31.12.2021 14:49 Ответить
хіт року "Перша Скумбрія"
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31.12.2021 14:50 Ответить
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31.12.2021 15:44 Ответить
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31.12.2021 17:50 Ответить
Среди шлака есть жила
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31.12.2021 19:19 Ответить
 
 