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Второй день подряд все области Украины в "желтой зоне", - Минздрав. ІНФОГРАФІКА

В Украине второй день подряд - 29 и 30 декабря - все области выполняют эпидемические требования по COVID-19, которые предъявляются к "желтой зоне".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

Все области выполняют требования к желтому уровню эпидбезопасности по показателям уровня заболеваемости, коэффициента выявления случаев заболевания, охвату тестированием на COVID-19, динамике госпитализации и загрузке коек с кислородом.

Также отмечается, что на 30 декабря в Донецкой и Черниговской областях коэффициент обнаружения случаев COVID-19 находился на предельном уровне: 20,4% - в Донецкой и 20% - в Черниговской областях. В то время как для "желтой зоны" он не должен превышать 20%.

В "желтой зоне" эпидопасности на территории страны следует обязательно соблюдать масочный режим, физическую дистанцию в 1,5 м.

Запрещаются массовые мероприятия с участием более одного человека на 4 кв. м площади здания или территории, заполняемость кинозалов и залов других заведений культуры свыше 50% мест, заполняемость спортзалов и фитнес-центров не более одного человека на 10 кв. м.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине за сутки от COVID-19 умерли 209 человек, зафиксировано 7029 новых случаев заражения, 8609 человек выздоровели

Дошкольные учебные заведения и 1-4 класса школ в "желтой зоне" работают в обычном формате, однако другие учебные заведения могут работать только при наличии 80% персонала, вакцинированного хотя бы одной дозой. Иначе учебное заведение работает в дистанционном формате.

Ограничения времени работы заведений отсутствуют.

Второй день подряд все области Украины в желтой зоне, - Минздрав 01

Автор: 

Минздрав (4899) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Так , без паніки . Після свят буде черговий спалах , кількість невакцинованих знов різко скоротиться і ми щасливо увійде в зелену зону знов . Головне не панікувати .
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31.12.2021 14:06 Ответить
Піду готувати міт-циліндри...
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31.12.2021 14:06 Ответить
Після свят зразу в червоній будуть. Шаритись же будуть по гостях, а слуги ще й омікрона з теплих морєй понавозять
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31.12.2021 14:09 Ответить
важко "омІкрону " - прошлепати Африку - а вона вам не ДНРы - ЛНРы....- доповзти в ЕС ...- а там Свята ...тепер ще Новорічні ...., дальше ми Різдвянны та всі іншы Юлыано- Григоріанські ....- от тому то він у нас по їх прогнозам в Лютому і доповзе ...потрепаний трішке - але доповзе ...
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31.12.2021 14:14 Ответить
З цими Зеленими Йолопами це ненадовго.
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31.12.2021 14:16 Ответить
Праздники, фуле... Буковели... А у буржуев праздники аккурат 25го закончились, и вот принимайте - в наполовину ТРИЖДЫ проколотой Британии +188 000, хехехе
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31.12.2021 14:18 Ответить
Если вы со своим свиным рылом не будете лезть со всякими карантинными ограничениями и эксперементальным щирянием, через пару месяцев не понадобятся никакие ограничения и принудительная вакцинация. Вирус потеряет свою агрессивность.
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31.12.2021 15:18 Ответить
прямий транслював концерт поплавського ( може й у запису). так от: усі на сцені були без масок і ніяких півтора метра дистанції. Інколи там танцювало-вихилялося до півсотні людей.
У залі - як оселедці в бочці один коло одного. Всі у щитках прозорих як ото для косарки чи болгарки.
Всі кричать-вищать з відкритими ротами, дихають на ті щитки, повітря з-під щитків розлітається навколо. Це хіба дотримання карантину? Це профанація карантину. Чомусь поплавському можна. Чому? - Гроші? баба-да?
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31.12.2021 17:12 Ответить
Нова радість стала! Яка не бувала! Над вертепом зірка ясна, зірка ясна засіяла! Чи вакциноцид вже закінчується? Так вип"ємо горілки з перцем за чай з малиновим варенням! Через яких ковід не пройде!
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31.12.2021 18:10 Ответить
 
 