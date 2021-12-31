Второй день подряд все области Украины в "желтой зоне", - Минздрав. ІНФОГРАФІКА
В Украине второй день подряд - 29 и 30 декабря - все области выполняют эпидемические требования по COVID-19, которые предъявляются к "желтой зоне".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.
Все области выполняют требования к желтому уровню эпидбезопасности по показателям уровня заболеваемости, коэффициента выявления случаев заболевания, охвату тестированием на COVID-19, динамике госпитализации и загрузке коек с кислородом.
Также отмечается, что на 30 декабря в Донецкой и Черниговской областях коэффициент обнаружения случаев COVID-19 находился на предельном уровне: 20,4% - в Донецкой и 20% - в Черниговской областях. В то время как для "желтой зоны" он не должен превышать 20%.
В "желтой зоне" эпидопасности на территории страны следует обязательно соблюдать масочный режим, физическую дистанцию в 1,5 м.
Запрещаются массовые мероприятия с участием более одного человека на 4 кв. м площади здания или территории, заполняемость кинозалов и залов других заведений культуры свыше 50% мест, заполняемость спортзалов и фитнес-центров не более одного человека на 10 кв. м.
Дошкольные учебные заведения и 1-4 класса школ в "желтой зоне" работают в обычном формате, однако другие учебные заведения могут работать только при наличии 80% персонала, вакцинированного хотя бы одной дозой. Иначе учебное заведение работает в дистанционном формате.
Ограничения времени работы заведений отсутствуют.
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У залі - як оселедці в бочці один коло одного. Всі у щитках прозорих як ото для косарки чи болгарки.
Всі кричать-вищать з відкритими ротами, дихають на ті щитки, повітря з-під щитків розлітається навколо. Це хіба дотримання карантину? Це профанація карантину. Чомусь поплавському можна. Чому? - Гроші? баба-да?