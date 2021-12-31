В подарок на Новый год украинцы больше всего хотели бы получить романтическое путешествие, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА
В "доковидные" годы украинцы предпочитали получать на Новый год деньги, а теперь они соскучились по путешествиям.
Об этом свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии, передает Цензор.НЕТ.
"Если в предыдущие "доковидные" годы украинцы были очень меркантильны (на первом месте с большим отрывом были деньги), то сейчас они так соскучились по путешествиям, что на первое место вышли романтическое путешествие (18% опрошенных) и автомобиль и аксессуары к нему" 12%). Следующие три подарка, которые хотели бы получить украинцы – это деньги (10%) мобильный и другие электронные устройства (9%) и бытовая техника (7%). Все остальные подарки хотят получить менее 5% опрошенных", - говорится в сообщении КМИС.
Наименее желанными подарками оказались одежда (1,2%) и украшения (1,4%).На конфеты и цветы рассчитывают только 2,4% опрошенных.
"Если рассматривать изменение в пожеланиях с 2014 по 2021 год, то помимо существенного роста желания путешествовать растет потребность в мобильных телефонах и других электронных устройствах (с 3% в 2014 до 9% в 2021), а также в планшетах и компьютерах. Это может быть связано с информатизацией общества, необходимостью дистанционной работы из-за пандемии, ростом количества пользователей Интернет (в 2014 году среди взрослого населения 18+ было около 55% пользователей, а сейчас около 75%)", – отметили социологи.
Также отмечается, что автомобили или аксессуары к ним хотели получить 14% мужчин и 10% женщин, бытовую технику 8,3% женщин и 4,5% мужчин. В романтическое путешествие хотели бы уехать 20% женщин и 17% мужчин, а туалетную воду, парфюмерию, косметику хотели бы получить 6% женщин и 3% мужчин.
Опрос проводился методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров (со случайной генерацией телефонных номеров и последующим статистическим взвешиванием) опрошено 2000 респондентов, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым). Выборка репрезентативна для взрослого населения (возраст 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, временно не контролируемые властями Украины – АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей.
Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,4% для показателей, близких к 50%, 2,1% для показателей, близких к 25%, 1,5% - для показателей, близких к 10%, 1,1% – для показателей, близких к 5%.
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Дружина Володимира Зеленського розповіла про життя родини в президентській резиденції у Конча Заспі і поділилася своїми турботами й мріями.
"Ми довго пручалися, але все одно довелося переїхати [в резиденцію]. Звичайно, я мрію коли-небудь мати своє житло. Можливо, вона здійсниться. Поки це все мрії і плани", - зазначила Зеленська.
Також, дружина гаранта розповіла, що в резиденції вони з Володимиром Зеленським "збили золото зі стін" і пофарбували їх у сірий колір, а також зняли люстри.
"Це величезний будинок, нашій сім'ї не потрібен такий великий. Збили золото, пофарбували стіни в сірий колір", - похвалилася Зеленська.
Дуже співчуваємо гаранту і його дружині. Не мати власного житла - це важко. Можливо, на збите зі стін резиденції золото вони зможуть придбати собі хоча б хрущовку на Троєщині.
2. они тупо ржут.(что и видно по высеру шо жрут мол скумбрию дома, правда цена на порядок(в 10 раз) ниже, чем у норота, к которому они примазаться хотят.
3. я например спокоен - ибо знал что им тот народ до одного места.
не. но реально смешно - мультимиллионерша.... оказывается.... хатынку хочет
больные - тупо лгут миллионам и от этого "кайфуют". кстати да - кто поверил в это все - тот как раз и лох, а не тот что "Яне(лох)"
тьху!
стараюсь оправдать, но Лещенко не дал мне "скилла"(навыка) "угорь(угрь)", смазанный толстым слоем солидола)))
не, вроде она не просила же светить ВСУ, просто бы щас активно это продвигали? там я думаю шо либо фотошоп, либо все патриоты и мы(зрители), "сглотнули" это.
мол у сепарши жены стал клоун-мущинка президентом Ермака, ой, чего то там, но стал.
я вот не пьян, но такое смешение - заморачивает.... опа - и баран верит в (что-то там говорят). Путин недурно так напосел на тупое задалбливание, оно действует. Я стараюсь не ненавидеть кого либо кроме попов - там то понятно шо тупо вздор - но скока щас "верующих"?
номинально, ибо истинных - тупо нету.
мужественный, активный, всегда патриотичен и свободен. прямо как .... ну кто такой есть еще.... мож*д сцарь соломон(правда еще тот тиранозавр был)
ну то тіпа смішно було, але все ж.... я спілкувався з пацаном Зазе - ..... скажу по японски - дануна.
чо генерал був прєдатєль = та його ж Генштабом поставили, ...... (починається стандарт - всьовкралє....)
Чи гадаєте, що над https://www.youtube.com/watch?v=q2ptlsMwzSM *********** паличками сміялись скрізь зуби?
)))