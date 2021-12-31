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В подарок на Новый год украинцы больше всего хотели бы получить романтическое путешествие, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

В "доковидные" годы украинцы предпочитали получать на Новый год деньги, а теперь они соскучились по путешествиям.

Об этом свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии, передает Цензор.НЕТ.

"Если в предыдущие "доковидные" годы украинцы были очень меркантильны (на первом месте с большим отрывом были деньги), то сейчас они так соскучились по путешествиям, что на первое место вышли романтическое путешествие (18% опрошенных) и автомобиль и аксессуары к нему" 12%). Следующие три подарка, которые хотели бы получить украинцы – это деньги (10%) мобильный и другие электронные устройства (9%) и бытовая техника (7%). Все остальные подарки хотят получить менее 5% опрошенных", - говорится в сообщении КМИС.

Наименее желанными подарками оказались одежда (1,2%) и украшения (1,4%).На конфеты и цветы рассчитывают только 2,4% опрошенных.

"Если рассматривать изменение в пожеланиях с 2014 по 2021 год, то помимо существенного роста желания путешествовать растет потребность в мобильных телефонах и других электронных устройствах (с 3% в 2014 до 9% в 2021), а также в планшетах и компьютерах. Это может быть связано с информатизацией общества, необходимостью дистанционной работы из-за пандемии, ростом количества пользователей Интернет (в 2014 году среди взрослого населения 18+ было около 55% пользователей, а сейчас около 75%)", – отметили социологи.

Также отмечается, что автомобили или аксессуары к ним хотели получить 14% мужчин и 10% женщин, бытовую технику 8,3% женщин и 4,5% мужчин. В романтическое путешествие хотели бы уехать 20% женщин и 17% мужчин, а туалетную воду, парфюмерию, косметику хотели бы получить 6% женщин и 3% мужчин.

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В подарок на Новый год украинцы больше всего хотели бы получить романтическое путешествие, - опрос КМИС 01

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Опрос проводился методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров (со случайной генерацией телефонных номеров и последующим статистическим взвешиванием) опрошено 2000 респондентов, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым). Выборка репрезентативна для взрослого населения (возраст 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, временно не контролируемые властями Украины – АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,4% для показателей, близких к 50%, 2,1% для показателей, близких к 25%, 1,5% - для показателей, близких к 10%, 1,1% – для показателей, близких к 5%.

Автор: 

Новый год (934) опрос (2826) подарок (128) КМИС (329)


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Топ комментарии
+5
Ага... Их не интересует, что их страна в полной жопе, что на границе орки готовятся напасть, что долг внешний чудовищно огромный. Им в путешествие хочется...
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31.12.2021 15:14
+4
Олена Зеленська мріє про власне житло.

Дружина Володимира Зеленського розповіла про життя родини в президентській резиденції у Конча Заспі і поділилася своїми турботами й мріями.

"Ми довго пручалися, але все одно довелося переїхати [в резиденцію]. Звичайно, я мрію коли-небудь мати своє житло. Можливо, вона здійсниться. Поки це все мрії і плани", - зазначила Зеленська.

Також, дружина гаранта розповіла, що в резиденції вони з Володимиром Зеленським "збили золото зі стін" і пофарбували їх у сірий колір, а також зняли люстри.

"Це величезний будинок, нашій сім'ї не потрібен такий великий. Збили золото, пофарбували стіни в сірий колір", - похвалилася Зеленська.

Дуже співчуваємо гаранту і його дружині. Не мати власного житла - це важко. Можливо, на збите зі стін резиденції золото вони зможуть придбати собі хоча б хрущовку на Троєщині.

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31.12.2021 15:18
+4
Видимо в Изумрудный город хотят, за мозгами....
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31.12.2021 15:21
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А Ленка плачет и говорит, что хочет скумбрию по 8 гривен.
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31.12.2021 15:07 Ответить
Олена Зеленська мріє про власне житло.

Дружина Володимира Зеленського розповіла про життя родини в президентській резиденції у Конча Заспі і поділилася своїми турботами й мріями.

"Ми довго пручалися, але все одно довелося переїхати [в резиденцію]. Звичайно, я мрію коли-небудь мати своє житло. Можливо, вона здійсниться. Поки це все мрії і плани", - зазначила Зеленська.

Також, дружина гаранта розповіла, що в резиденції вони з Володимиром Зеленським "збили золото зі стін" і пофарбували їх у сірий колір, а також зняли люстри.

"Це величезний будинок, нашій сім'ї не потрібен такий великий. Збили золото, пофарбували стіни в сірий колір", - похвалилася Зеленська.

Дуже співчуваємо гаранту і його дружині. Не мати власного житла - це важко. Можливо, на збите зі стін резиденції золото вони зможуть придбати собі хоча б хрущовку на Троєщині.

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31.12.2021 15:18 Ответить
1. это не фотошоп?
2. они тупо ржут.(что и видно по высеру шо жрут мол скумбрию дома, правда цена на порядок(в 10 раз) ниже, чем у норота, к которому они примазаться хотят.
3. я например спокоен - ибо знал что им тот народ до одного места.

не. но реально смешно - мультимиллионерша.... оказывается.... хатынку хочет
больные - тупо лгут миллионам и от этого "кайфуют". кстати да - кто поверил в это все - тот как раз и лох, а не тот что "Яне(лох)"
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31.12.2021 15:44 Ответить
фотошоп, но то что она в фейсбуке репостила получение координат передвижения украинских войск за 15 000 деревянных это реальный факт. И по этому у нее одна из кличек ленка ополченка.
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31.12.2021 16:14 Ответить
видел скрин шо типо это она не то и не так поняли ее.так шо.... за такой зашквар точно было бы не так как за скумбрию.хотя, уже и не знаю, но вроде врага и его жену, ой, врага-жену и Зелю уложить в первое кресло, и ничего не расследовать... опять не так... эээ, Ермак и Тартаров, но все же....
тьху!
стараюсь оправдать, но Лещенко не дал мне "скилла"(навыка) "угорь(угрь)", смазанный толстым слоем солидола)))

не, вроде она не просила же светить ВСУ, просто бы щас активно это продвигали? там я думаю шо либо фотошоп, либо все патриоты и мы(зрители), "сглотнули" это.
мол у сепарши жены стал клоун-мущинка президентом Ермака, ой, чего то там, но стал.
я вот не пьян, но такое смешение - заморачивает.... опа - и баран верит в (что-то там говорят). Путин недурно так напосел на тупое задалбливание, оно действует. Я стараюсь не ненавидеть кого либо кроме попов - там то понятно шо тупо вздор - но скока щас "верующих"?
номинально, ибо истинных - тупо нету.
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31.12.2021 16:35 Ответить
судя по разговорам в супермаркетах возле кассы нарид желает *процветания* чете косоворотек и их спиногрызам
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31.12.2021 15:14 Ответить
Ага... Их не интересует, что их страна в полной жопе, что на границе орки готовятся напасть, что долг внешний чудовищно огромный. Им в путешествие хочется...
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31.12.2021 15:14 Ответить
Видимо в Изумрудный город хотят, за мозгами....
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31.12.2021 15:21 Ответить
73% и получат пешое путешествие с эротическим уклоном в 2022 году.
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31.12.2021 15:21 Ответить
Ленка то только для протокола, ведь все мы знаем, что искренне зеленский любит только Андрея Елдака, бабушку Беню и деньги
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31.12.2021 15:26 Ответить
Більшість людей думає як вижити, тут вже точно не до подорожей.
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31.12.2021 15:27 Ответить
я думаю что на 4000 баксов учитель может шикануть нормально на курортах, а с учетом того что им на 25 % подняли получку, то это целых 5000 долларов!!!!
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31.12.2021 15:29 Ответить
То все папереднікі.
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02.01.2022 16:59 Ответить
народ довели до ручки, безработица, непод'емные цены, коммуналка, проезд в транспорте.. какое путешествие? кто этот бред вообще выдумывает?
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31.12.2021 15:28 Ответить
и все равно суки никак не сдохнут? значит есть еще что доить с хохлопов
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31.12.2021 15:30 Ответить
Кто, не знаю, но это из оперы скумбрии по 8 и гречки по 12, может ленка-брошенка употребила адженды с колей дупаякуким. А чё ей терять - зелю она потеряла, ушёл к дерьмаку.
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31.12.2021 15:42 Ответить
опитування було серед малолєток?
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31.12.2021 15:32 Ответить
Серед фанатів Бубочки
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31.12.2021 17:41 Ответить
Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України Джерело:
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02.01.2022 17:08 Ответить
Какие милые пожелания. Пусть сбудутся у всех.
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31.12.2021 15:33 Ответить
ЛУЧШИЙ ПОДАРОК НА НОВЫЙ ГОД
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31.12.2021 15:33 Ответить
А нового президента не хотіли би отримати ?
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31.12.2021 15:34 Ответить
я - Антиколорадоса.
мужественный, активный, всегда патриотичен и свободен. прямо как .... ну кто такой есть еще.... мож*д сцарь соломон(правда еще тот тиранозавр был)
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31.12.2021 15:47 Ответить
Зеленський своїм виборцям зі сцени теж видавася новим обличчям, розумним, не толерантним до корупції. Успішним управлінцем, цілеспрямованим молодим політиком, який ще і з москвою домовиться, щоб забути про війну і робити бізнес. А вийшло... - як і мало бути.
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31.12.2021 20:22 Ответить
розумне ліцо яке тебе і мене називало салоїдом-геєм?
ну то тіпа смішно було, але все ж.... я спілкувався з пацаном Зазе - ..... скажу по японски - дануна.
чо генерал був прєдатєль = та його ж Генштабом поставили, ...... (починається стандарт - всьовкралє....)
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31.12.2021 20:34 Ответить
То його виборцям саме це було до смаку.
Чи гадаєте, що над https://www.youtube.com/watch?v=q2ptlsMwzSM *********** паличками сміялись скрізь зуби?
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31.12.2021 20:49 Ответить
а отримають ...( ну більшість - господарів)

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31.12.2021 15:37 Ответить
опрос среди пенсионеров явно не проводился
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31.12.2021 15:40 Ответить
Фигня какаята). Лучший подарок - уставший мухожук!
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31.12.2021 15:46 Ответить
"мыухожу"(к))Ермачку(
)))
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31.12.2021 15:49 Ответить
КМІС- саме найбільше бажання українців не тільки на Новий ,рік а на щодень- скумбрія по 8 грн і сало по 20 за кг
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31.12.2021 16:08 Ответить
А чому сало дорожче? - от жеж бариги
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31.12.2021 17:52 Ответить
Уверен что больше всего украинцы были бы рады голове путина наколотой на палку между границами Украины и Московии где то у реки Дон.
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31.12.2021 16:32 Ответить
Я как патриот своей страны, хотел бы на Новый Год, чтобы зелох вместе со своей шоблой мародеров сгорели заживо в синегоре, и следующий новый год нас поздравлял бы нормальный президент, а не чучело гороховое, как в этом.
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31.12.2021 16:47 Ответить
Поддерживаю.
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31.12.2021 17:40 Ответить
Опитували фанатів СЛУГ УРОДА - 73% ЗЕ!лебобіків
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31.12.2021 17:40 Ответить
Українці щасливі, що гетьмана послали в романтичну подорож. )
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31.12.2021 18:00 Ответить
Твой осел укатил в пятидесятый за два года отпуск?
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31.12.2021 20:31 Ответить
Укатіл, не укатіл, - але ж не драпанув як серливий кіт. )
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31.12.2021 20:49 Ответить
А оно у вас по другому и не умеет. Только оно не кит,а осел.
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31.12.2021 21:36 Ответить
Мозги себе закажите у Миколая.
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31.12.2021 20:32 Ответить
..."Якщо у попередні "доковідні" роки українці були дуже меркантильні (на першому місці з великим відривом були гроші), то зараз вони так скучили за подорожами..." Джерело: розвеселили. Можна подумати подорожі, авто, електроніка ті інше придбавається за дарма. Просто зараз тренд "полювання за емоціями" вийшов на перше місце і не тільки в нас.
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02.01.2022 17:06 Ответить
 
 