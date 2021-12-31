В подарок на Новый год украинцы больше всего хотели бы получить романтическое путешествие, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

В "доковидные" годы украинцы предпочитали получать на Новый год деньги, а теперь они соскучились по путешествиям.

Об этом свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии, передает Цензор.НЕТ.

"Если в предыдущие "доковидные" годы украинцы были очень меркантильны (на первом месте с большим отрывом были деньги), то сейчас они так соскучились по путешествиям, что на первое место вышли романтическое путешествие (18% опрошенных) и автомобиль и аксессуары к нему" 12%). Следующие три подарка, которые хотели бы получить украинцы – это деньги (10%) мобильный и другие электронные устройства (9%) и бытовая техника (7%). Все остальные подарки хотят получить менее 5% опрошенных", - говорится в сообщении КМИС.

Наименее желанными подарками оказались одежда (1,2%) и украшения (1,4%).На конфеты и цветы рассчитывают только 2,4% опрошенных.

"Если рассматривать изменение в пожеланиях с 2014 по 2021 год, то помимо существенного роста желания путешествовать растет потребность в мобильных телефонах и других электронных устройствах (с 3% в 2014 до 9% в 2021), а также в планшетах и компьютерах. Это может быть связано с информатизацией общества, необходимостью дистанционной работы из-за пандемии, ростом количества пользователей Интернет (в 2014 году среди взрослого населения 18+ было около 55% пользователей, а сейчас около 75%)", – отметили социологи.

Также отмечается, что автомобили или аксессуары к ним хотели получить 14% мужчин и 10% женщин, бытовую технику 8,3% женщин и 4,5% мужчин. В романтическое путешествие хотели бы уехать 20% женщин и 17% мужчин, а туалетную воду, парфюмерию, косметику хотели бы получить 6% женщин и 3% мужчин.

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Опрос проводился методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров (со случайной генерацией телефонных номеров и последующим статистическим взвешиванием) опрошено 2000 респондентов, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым). Выборка репрезентативна для взрослого населения (возраст 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, временно не контролируемые властями Украины – АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,4% для показателей, близких к 50%, 2,1% для показателей, близких к 25%, 1,5% - для показателей, близких к 10%, 1,1% – для показателей, близких к 5%.