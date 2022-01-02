Пьяный водитель совершил ДТП с 4 автомобилями в Днепре, пострадал ребенок 2020 года рождения, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Вследствие дорожно-транспортного происшествия в городе Днепр травмирован водитель автомобиля Volkswagen Golf и два его пассажира, среди которых мальчик 2020 года рождения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

"Авария произошла первого января в 15:30 на ул. Запорожское шоссе в г. Днепр. Предварительно установлено, что 35-летний водитель автомобиля Volkswagen Golf допустил столкновение с попутным автомобилем Volkswagen Tiguan и с автомобилем Volkswagen Golf. Вследствие ДТП автомобиль Volkswagen Golf перевернулся на крышу и столкнулся с двигавшимся впереди автомобилем Ford Fusion.

Вследствие дорожно-транспортного происшествия телесные повреждения получили водитель и два пассажира автомобиля Volkswagen Golf, в часности мальчик 2020 года рождения. Их доставили в больницу", - отмечается в сообщении.

По информации полиции, 35-летний водитель автомобиля Volkswagen Golf был пьяным. Мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

По этому факту полиция открыла уголовное производство, предусмотренное ч. 2 ст. 286-1 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения) Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.

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