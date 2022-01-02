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Пьяный водитель совершил ДТП с 4 автомобилями в Днепре, пострадал ребенок 2020 года рождения, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Пьяный водитель совершил ДТП с 4 автомобилями в Днепре, пострадал ребенок 2020 года рождения, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Вследствие дорожно-транспортного происшествия в городе Днепр травмирован водитель автомобиля Volkswagen Golf и два его пассажира, среди которых мальчик 2020 года рождения.

Как информирует  Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

"Авария произошла первого января в 15:30 на ул. Запорожское шоссе в г. Днепр. Предварительно установлено, что 35-летний водитель автомобиля Volkswagen Golf допустил столкновение с попутным автомобилем Volkswagen Tiguan и с автомобилем Volkswagen Golf. Вследствие ДТП автомобиль Volkswagen Golf перевернулся на крышу и столкнулся с двигавшимся впереди автомобилем Ford Fusion.

Вследствие дорожно-транспортного происшествия телесные повреждения получили водитель и два пассажира автомобиля Volkswagen Golf, в часности мальчик 2020 года рождения. Их доставили в больницу", - отмечается в сообщении.

По информации полиции, 35-летний водитель автомобиля Volkswagen Golf был пьяным. Мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

По этому факту полиция открыла уголовное производство, предусмотренное ч. 2 ст. 286-1 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения) Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.

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Пьяный водитель совершил ДТП с 4 автомобилями в Днепре, пострадал ребенок 2020 года рождения, - Нацполиция 01
Пьяный водитель совершил ДТП с 4 автомобилями в Днепре, пострадал ребенок 2020 года рождения, - Нацполиция 02
Пьяный водитель совершил ДТП с 4 автомобилями в Днепре, пострадал ребенок 2020 года рождения, - Нацполиция 03

Автор: 

Днепр (4418) ДТП (7673)


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Топ комментарии
+7
Перед задержанием надо было пьяному водиле почки опустить и суставы раздробить .... На память об этой пьянке... Я бы не удержался ....
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02.01.2022 12:21
+2
Тоже перлов хватает, но хотя бы понятно, что произошло (информация с сайта gorod.dp.ua)
Авария произошла около 15:30.
По предварительной информации, все четыре автомобиля стояли на светофоре. Как только зажегся «зеленый», автомобилисты неспеша начали движение. Водитель красного Volkswagen Golf GTI на огромной скорости въехал в синий Volkswagen, который от силы удара перевернуло на капот. В салоне находилась семья: отец, мать и их ребенок 2020 г.р. Чтобы вызволить людей, сотрудникам ГСЧС пришлось вырезать их из раскуроченного авто. Мать в критическом состоянии забрали в больницу на Космической. Ребенка увезли в больницу Мечникова с закрытой черепно-мозговой травмой.
Также пострадали люди, находившиеся в автомобилях Ford и Volkswagen белого цвета. Водитель красного Volkswagen был пьян и практически не стоял на ногах. Кроме того, в какой-то момент намеревался скрыться с места происшествия, но его тут же задержали полицейские. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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02.01.2022 12:40
+2
Предварительно установлено, что 35-летний водитель автомобиля Volkswagen Golf столкнулся с попутным автомобилем Volkswagen Tiguan и с автомобилем Volkswagen Golf. В результате ДТП Volkswagen Golf перевернулся на крышу и столкнулся с двигавшимся впереди автомобилем Ford Fusion.





35-летний водитель автомобиля Volkswagen Golf находился в состоянии алкогольного опьянения. Его задержали в порядке ст. 208 УПКУ.По данному факту полиция открыла уголовное производство, предусмотренное ч. 2 ст. 286-1 УКУ. Водителю грозит тюрьма сроком от 3 до 5 лет с лишением права управлять ТС на срок от 5 до 8 лет. Продолжается следствие.
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02.01.2022 12:41
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Перед задержанием надо было пьяному водиле почки опустить и суставы раздробить .... На память об этой пьянке... Я бы не удержался ....
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02.01.2022 12:21 Ответить
С водятлом все понятно,раз был ребенок 2020г,куда жена дура смотрела,что муж бухой?
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02.01.2022 12:33 Ответить
Она не смотрела, лежала бухая на заднем сидении 😁
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02.01.2022 12:39 Ответить
Бухим был водитель совсем другого авто.
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02.01.2022 12:42 Ответить
Уже понял,но на цензоре новости юмеют писать
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02.01.2022 12:58 Ответить
Коментарі теж "юмеють" писати.
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02.01.2022 13:01 Ответить
Это не Цензор виноват. Это супер-спецы из пресс-службы Национальной полиции. Специально просмотрел сообщение на их сайте.
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02.01.2022 13:03 Ответить
В тебе усі вдома? Почитай уважніше.
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02.01.2022 13:00 Ответить
Возможно в Новый Год перебрал.
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02.01.2022 12:36 Ответить
смари- не перебери, картопляник..= ахрестинка не спит...)))
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02.01.2022 19:56 Ответить
Тоже перлов хватает, но хотя бы понятно, что произошло (информация с сайта gorod.dp.ua)
Авария произошла около 15:30.
По предварительной информации, все четыре автомобиля стояли на светофоре. Как только зажегся «зеленый», автомобилисты неспеша начали движение. Водитель красного Volkswagen Golf GTI на огромной скорости въехал в синий Volkswagen, который от силы удара перевернуло на капот. В салоне находилась семья: отец, мать и их ребенок 2020 г.р. Чтобы вызволить людей, сотрудникам ГСЧС пришлось вырезать их из раскуроченного авто. Мать в критическом состоянии забрали в больницу на Космической. Ребенка увезли в больницу Мечникова с закрытой черепно-мозговой травмой.
Также пострадали люди, находившиеся в автомобилях Ford и Volkswagen белого цвета. Водитель красного Volkswagen был пьян и практически не стоял на ногах. Кроме того, в какой-то момент намеревался скрыться с места происшествия, но его тут же задержали полицейские. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
показать весь комментарий
02.01.2022 12:40 Ответить
Предварительно установлено, что 35-летний водитель автомобиля Volkswagen Golf столкнулся с попутным автомобилем Volkswagen Tiguan и с автомобилем Volkswagen Golf. В результате ДТП Volkswagen Golf перевернулся на крышу и столкнулся с двигавшимся впереди автомобилем Ford Fusion.





35-летний водитель автомобиля Volkswagen Golf находился в состоянии алкогольного опьянения. Его задержали в порядке ст. 208 УПКУ.По данному факту полиция открыла уголовное производство, предусмотренное ч. 2 ст. 286-1 УКУ. Водителю грозит тюрьма сроком от 3 до 5 лет с лишением права управлять ТС на срок от 5 до 8 лет. Продолжается следствие.
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02.01.2022 12:41 Ответить
"Теперь, Федя, скажи Васе все, что ты ему сказал, на гражданском языке." (с)
Дякую.
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02.01.2022 13:03 Ответить
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02.01.2022 13:24 Ответить
Бо тут дехто українською не доганяють.
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02.01.2022 13:27 Ответить
чергове тупе бидло...
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02.01.2022 14:33 Ответить
рядом пешеходный переход, капец урод, кол ему в ср..ку, осиновый
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02.01.2022 16:56 Ответить
Видел этот Golf GTI рвущим в противоположном направлении за полчаса до аварии. Еще подумал - ну точно пьяный. Машинка не простая, громкая.
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02.01.2022 21:38 Ответить
 
 