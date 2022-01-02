Пьяный водитель совершил ДТП с 4 автомобилями в Днепре, пострадал ребенок 2020 года рождения, - Нацполиция. ФОТОрепортаж
Вследствие дорожно-транспортного происшествия в городе Днепр травмирован водитель автомобиля Volkswagen Golf и два его пассажира, среди которых мальчик 2020 года рождения.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.
"Авария произошла первого января в 15:30 на ул. Запорожское шоссе в г. Днепр. Предварительно установлено, что 35-летний водитель автомобиля Volkswagen Golf допустил столкновение с попутным автомобилем Volkswagen Tiguan и с автомобилем Volkswagen Golf. Вследствие ДТП автомобиль Volkswagen Golf перевернулся на крышу и столкнулся с двигавшимся впереди автомобилем Ford Fusion.
Вследствие дорожно-транспортного происшествия телесные повреждения получили водитель и два пассажира автомобиля Volkswagen Golf, в часности мальчик 2020 года рождения. Их доставили в больницу", - отмечается в сообщении.
По информации полиции, 35-летний водитель автомобиля Volkswagen Golf был пьяным. Мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
По этому факту полиция открыла уголовное производство, предусмотренное ч. 2 ст. 286-1 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения) Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.
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Авария произошла около 15:30.
По предварительной информации, все четыре автомобиля стояли на светофоре. Как только зажегся «зеленый», автомобилисты неспеша начали движение. Водитель красного Volkswagen Golf GTI на огромной скорости въехал в синий Volkswagen, который от силы удара перевернуло на капот. В салоне находилась семья: отец, мать и их ребенок 2020 г.р. Чтобы вызволить людей, сотрудникам ГСЧС пришлось вырезать их из раскуроченного авто. Мать в критическом состоянии забрали в больницу на Космической. Ребенка увезли в больницу Мечникова с закрытой черепно-мозговой травмой.
Также пострадали люди, находившиеся в автомобилях Ford и Volkswagen белого цвета. Водитель красного Volkswagen был пьян и практически не стоял на ногах. Кроме того, в какой-то момент намеревался скрыться с места происшествия, но его тут же задержали полицейские. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
35-летний водитель автомобиля Volkswagen Golf находился в состоянии алкогольного опьянения. Его задержали в порядке ст. 208 УПКУ.По данному факту полиция открыла уголовное производство, предусмотренное ч. 2 ст. 286-1 УКУ. Водителю грозит тюрьма сроком от 3 до 5 лет с лишением права управлять ТС на срок от 5 до 8 лет. Продолжается следствие.
Дякую.