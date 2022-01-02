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Новости Фото Война
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Воин Игорь Тычина, раненный российским снайпером 27 декабря на Донбассе, скончался на 21-м году жизни. ФОТО

От вражеской пули российского снайпера на 21-м году жизни погиб украинский воин Тычина Игорь Олегович.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Коростенский городской коллегиум.

"С невыразимой грустью сообщаем, что 1 января от вражеской пули снайпера на 21-м году оборвалась жизнь нашего выпускника Тычины Игоря Олеговича, верно служившего Украине на востоке нашего государства. Выражаем искренние соболезнования семье и близким, которые потеряли замечательного сына, брата, внука..." - говорится в сообщении.

Отмечается, что Тычина Игорь достойно и ответственно нес службу, был хорошим и надежным товарищем, настоящим патриотом Украины и имел много планов на будущее, которым не суждено было осуществиться.

"Искренне разделяем горе семьи погибшего военнослужащего и вместе с ними склоняем головы в глубокой скорби. Пусть светлые воспоминания об Игоре навсегда останутся в сердцах земляков. Мы должны всегда помнить, какой дорогой ценой нам достается каждая минута мирной жизни и независимость Украины. Вечная слава и уважение украинскому герою и вечная ему память!" - сказано в сообщении.

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Как сообщает "Суспільне", Игорь скончался первого января от последствий ранения пулей снайпера. Об этом рассказала заместительница Коростенского городского головы Наталья Чижевская.

По ее словам, Игорь Тычина воевал на востоке Украины в составе 95-й десантно-штурмовой бригады.

"27 декабря Игорь Тычина был ранен пулей снайпера. Он находился в коме в Харьковском госпитале. Врачи боролись за его жизнь, но первого января молодая жизнь оборвалась", - отметила Чижевская.

Она рассказала, что Игорь Тычина родился в 2001 году.

"Парень окончил в Коростене школу №10, – говорит Наталья Чижевская. – Он вырос в многодетной семье, был спортсменом-волейболистом".

Прощание с Игорем Тычиной состоится на центральной площади Коростеня. О дне и времени будет сообщено официально.

Воин Игорь Тычина, раненный российским снайпером 27 декабря на Донбассе, скончался на 21-м году жизни 01

Воин Игорь Тычина, раненный российским снайпером 27 декабря на Донбассе, скончался на 21-м году жизни 02
Воин Игорь Тычина, раненный российским снайпером 27 декабря на Донбассе, скончался на 21-м году жизни 03


Воин Игорь Тычина, раненный российским снайпером 27 декабря на Донбассе, скончался на 21-м году жизни 04

Автор: 

обстрел (27151) Донбасс (26956) потери (4384) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+67
Вечная память и слава!!! Кто убрал контрснайперские группы ??????????????????????????????????????????
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02.01.2022 13:11
+62
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02.01.2022 13:10
+53
Нема що коменувати.Вічна пам"ять тобі, синку, і земля пухом. Я прокляв кацапів ще в 2014 році і бажаю цьому звироднілому народу кар Божих на десятки поколінь за всі ті прикрощі, які вони несли і несуть своім сусідам. Горіти вам в пеклі , скажені собаки!
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02.01.2022 13:18
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02.01.2022 13:10 Ответить
Вечная память и слава!!! Кто убрал контрснайперские группы ??????????????????????????????????????????
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02.01.2022 13:11 Ответить
Мьіролюбець.
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02.01.2022 13:12 Ответить
R.I.P. Вояку !
Герою Слава !
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02.01.2022 14:24 Ответить
Контрснайперы, это еще не гарантия превентивного уничтожения снайпера, а это в освою очередь означает, что тому кто стал целью снайпера, последующее уничтожение этого снайпера(если такое произойдет) все-равно уже не поможет.
В общем, окопная война, это как раз тот случай когда "лучше перебдеть, чем недобдеть" - нужно всегда помнить о снайперах и в соответствии с этим совершать любые перемещения.
Ну и еще, наверное напротив любой позиции всегда найдется одна или даже несколько, удобных, потенциальной снайперских точек, за которыми нужно тщательно следить в режиме 24\7.
И это не обязательно, чтобы наблюдателями были штатные контрснайперы, наверное достаточно соответствующей оптики для скрытого наблюдения (перископ, стереотруба) и ответственного подхода к делу.

**** война ....
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02.01.2022 15:21 Ответить
Ота сволота що базікала півгодини на новий рік.
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02.01.2022 15:37 Ответить
Нема що коменувати.Вічна пам"ять тобі, синку, і земля пухом. Я прокляв кацапів ще в 2014 році і бажаю цьому звироднілому народу кар Божих на десятки поколінь за всі ті прикрощі, які вони несли і несуть своім сусідам. Горіти вам в пеклі , скажені собаки!
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02.01.2022 13:18 Ответить
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02.01.2022 13:20 Ответить
Допоки наші воїни будуть мішенями,коли наш главшут зрозуміе,що неможливо домовитись про мир з тими ,хто прийшов нас вбивати?!Вічна пам'ять солдату!
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02.01.2022 13:20 Ответить
головне, що не згадаю жодного єврея загинувшого в цьому АТО, хоча за паспортами та у Верховній Раді - їх повно
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02.01.2022 19:18 Ответить
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02.01.2022 13:22 Ответить
А беззубые бабушки живы - здоровы, смотрят сватов и кушают компот. А перед выборами президента снова покажут голобородька и бабушки снова выберут зе. Здравомыслящих людей становится всё меньше. На 10 бабушек один парень или девушка. Они гибнут на фронте или вынуждены уезжать из страны. Круг замкнулся.
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02.01.2022 13:22 Ответить
Не тільки бабушки, а і ще купа байдужих.
Війна це справа небагатьох. Решта воліє про неї не згадувати, ніби воює не їхня країна, а якась дуже далека.
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02.01.2022 13:28 Ответить
Здравомислячим потрібно хоч раз за тридцять років змобілізуватись і піти на вибори...Вистарчить займати пофігістську позицію і думати,що ідіотів все одно більше,і твій голос нічого не змінить...
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02.01.2022 13:33 Ответить
Не только беззубые бабушки живы, а молодые мужики тоже живы - здоровы,вместо сватов смотрят на монитор,клацают по клаве и пьют, но не компот. Когда у нас в Харькове поставили волонтерскую палатку на площади Свобода, первыми стали приходить эти беззубые бабушки. Приносили варенье в баночках, вязаные носки , шарфы и просили передать на фронт, чтобы сыночки там не мерзли..а молодые зубастые парни, с бутылками пива в руках, над ними насмехались, предлагая им поехать на фронт. В свое время им тоже приходилось и воевать, и рожать ваших родителей, стоять за станками и выращивать хлеб. Не ищите корень зла в бабушках.
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02.01.2022 17:02 Ответить
Ввічлива подяка свідомим харківчанинам , що не піддались на "пропозиції" руськога міра ...
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02.01.2022 19:09 Ответить
Кацапів треба вбивати завжди , повсюди , та на віка . Не буде вже з ниму миру ніколи , вони не здатні жити як живуть люди , бо є по своїй суті блідою копією людей ще й не з кращої сторони .
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02.01.2022 13:23 Ответить
Співчуваю рідним та близьким...... Важко, дуже важко коли гинуть воїни, зовсім молоді люди, у яких попереду було все життя....
Вічна пам'ять!
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02.01.2022 13:24 Ответить
СЫНОК !!! МАЛЬЧИК НАШ ЗОЛОТОЙ !!! ТЫ ЕЩЕ УВИДИШЬ ТУ ГНИДУ ГОРЯЩЮЮ В АДУ ИЗ СВОЕГО ЦВЕТУЩЕГО САДА -УВЕРЕН ! ПОКЛОН ТЕБЕ , ОТ НАС ВСЕХ - ОТ ЛЮДЕЙ !!!
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02.01.2022 13:29 Ответить
Там уже даумбасовцы за 8 лет научились стрелять
Ответка Ответка Отметки
Читаю новости
Израиль -- разбомбил место обстрела
Об этом просто сообщил
А не делал последнее 5001 предупреждение
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02.01.2022 13:45 Ответить
Царство небесне тобі, синочку, вічна пам'ять Герою. Щирі співчуття його родині, господи, батьки хоронять дітей, який сум і горе... Боже, вразуми ката путлера.
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02.01.2022 13:53 Ответить
Нема краю нашому жалю. Слава Герою!!! Сили Небесні,Воїнство Наше,відомстіть!!!🙏
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02.01.2022 13:53 Ответить
Главная задача на войне - это выжить, а выживая нужно уничтожать угрозы своей жизни! Люди - берегите свои жизни!!!
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02.01.2022 13:57 Ответить
R.I.P
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02.01.2022 14:08 Ответить
Яке горе людям! А мама, мабуть, молилася всим Святим про новорічне диво-чудо, що її кровиночка видужає і продовжить свій земний шлях... Щиро співчуваю і разом з родиною юного Героя проклинаю войовничого недопалка ***** і бажаю йому довгої болісної мученицької смерті! За кожного, кого його виродки позбавили життя і майбутнього! Слава ГЕРОЮ!!!
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02.01.2022 14:31 Ответить
А я проклинаю этих убийц, до 7 колена.
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02.01.2022 16:59 Ответить
- Бог тим росо-виродкам суддя .
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02.01.2022 19:12 Ответить
Щирі співчуття.
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02.01.2022 14:31 Ответить
Через таке взагалі то обявляють військовий стан і проводять масову мобілізацію! Це по факту військовий напад і в таких випадках в Конституції чітко вказано що має робити головнокомандувач!
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02.01.2022 14:32 Ответить
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02.01.2022 14:33 Ответить
Західним "озабочєнцям" треба показувати фотографії загиблих воїнів на кожних зустрічах, тільки-но вони починають заїкатися про будь-які компроміси з агресивним сусідом (можливо наші посли та інші представники України так і роблять, не знаю).
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02.01.2022 14:55 Ответить
С.У.М.
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02.01.2022 15:08 Ответить
Кацапы ,животные бл.дь.
Гореть вам в аду тварям.
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02.01.2022 15:36 Ответить
Ермак из ОП, мерзавец.
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02.01.2022 15:41 Ответить
Коли військо очолює зрадник і уклоніст, наші хлопці для нього лише гарматне м,ясо.
Царстве небесне тобі хлопчику, наша вічна біль!
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02.01.2022 15:45 Ответить
Вічна пам'ять і слава всім справжнім Героям України!
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02.01.2022 15:49 Ответить
Хлопець-справжній герой, в такому юному віці пішов захищати Батьківщину й загинув за неї. Вічна пам'ять!!
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02.01.2022 18:24 Ответить
Провина за цю змерть на Зелі, котрий прибрав контрснайперські групи ПАСКУДА!
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02.01.2022 20:13 Ответить
Был человек и нет человека, ему было 21, когда погибают тысячами это не трагедия, а статистика, потому, когда будет война то "гаранты" введут санкции, и кому от этого станет легче, ну точно не украинцамё тем более со слов "руководителей" страны, как бывших так и нынешних за вывод ядерного оружия Запад Украине ни чего не должен , а тогда кому? наверное офшорщикам при власти, всех все устраивает, можно ни чего не видеть и не слышать и продолжать "работать" в теплых кабинетах то взлета самолета.
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02.01.2022 21:35 Ответить
Важкі і болючі новини про двох загиблих молодих Захисників України.

Світла пам'ять тобі, Друже. Глибокі співчуття рідним.

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03.01.2022 00:40 Ответить
 
 