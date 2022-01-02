Воин Игорь Тычина, раненный российским снайпером 27 декабря на Донбассе, скончался на 21-м году жизни. ФОТО
От вражеской пули российского снайпера на 21-м году жизни погиб украинский воин Тычина Игорь Олегович.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Коростенский городской коллегиум.
"С невыразимой грустью сообщаем, что 1 января от вражеской пули снайпера на 21-м году оборвалась жизнь нашего выпускника Тычины Игоря Олеговича, верно служившего Украине на востоке нашего государства. Выражаем искренние соболезнования семье и близким, которые потеряли замечательного сына, брата, внука..." - говорится в сообщении.
Отмечается, что Тычина Игорь достойно и ответственно нес службу, был хорошим и надежным товарищем, настоящим патриотом Украины и имел много планов на будущее, которым не суждено было осуществиться.
"Искренне разделяем горе семьи погибшего военнослужащего и вместе с ними склоняем головы в глубокой скорби. Пусть светлые воспоминания об Игоре навсегда останутся в сердцах земляков. Мы должны всегда помнить, какой дорогой ценой нам достается каждая минута мирной жизни и независимость Украины. Вечная слава и уважение украинскому герою и вечная ему память!" - сказано в сообщении.
Как сообщает "Суспільне", Игорь скончался первого января от последствий ранения пулей снайпера. Об этом рассказала заместительница Коростенского городского головы Наталья Чижевская.
По ее словам, Игорь Тычина воевал на востоке Украины в составе 95-й десантно-штурмовой бригады.
"27 декабря Игорь Тычина был ранен пулей снайпера. Он находился в коме в Харьковском госпитале. Врачи боролись за его жизнь, но первого января молодая жизнь оборвалась", - отметила Чижевская.
Она рассказала, что Игорь Тычина родился в 2001 году.
"Парень окончил в Коростене школу №10, – говорит Наталья Чижевская. – Он вырос в многодетной семье, был спортсменом-волейболистом".
Прощание с Игорем Тычиной состоится на центральной площади Коростеня. О дне и времени будет сообщено официально.
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Герою Слава !
В общем, окопная война, это как раз тот случай когда "лучше перебдеть, чем недобдеть" - нужно всегда помнить о снайперах и в соответствии с этим совершать любые перемещения.
Ну и еще, наверное напротив любой позиции всегда найдется одна или даже несколько, удобных, потенциальной снайперских точек, за которыми нужно тщательно следить в режиме 24\7.
И это не обязательно, чтобы наблюдателями были штатные контрснайперы, наверное достаточно соответствующей оптики для скрытого наблюдения (перископ, стереотруба) и ответственного подхода к делу.
**** война ....
Війна це справа небагатьох. Решта воліє про неї не згадувати, ніби воює не їхня країна, а якась дуже далека.
Вічна пам'ять!
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Читаю новости
Израиль -- разбомбил место обстрела
Об этом просто сообщил
А не делал последнее 5001 предупреждение
Гореть вам в аду тварям.
Царстве небесне тобі хлопчику, наша вічна біль!
Світла пам'ять тобі, Друже. Глибокі співчуття рідним.