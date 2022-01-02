Воин Игорь Тычина, раненный российским снайпером 27 декабря на Донбассе, скончался на 21-м году жизни. ФОТО

От вражеской пули российского снайпера на 21-м году жизни погиб украинский воин Тычина Игорь Олегович.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Коростенский городской коллегиум.

"С невыразимой грустью сообщаем, что 1 января от вражеской пули снайпера на 21-м году оборвалась жизнь нашего выпускника Тычины Игоря Олеговича, верно служившего Украине на востоке нашего государства. Выражаем искренние соболезнования семье и близким, которые потеряли замечательного сына, брата, внука..." - говорится в сообщении.

Отмечается, что Тычина Игорь достойно и ответственно нес службу, был хорошим и надежным товарищем, настоящим патриотом Украины и имел много планов на будущее, которым не суждено было осуществиться.

"Искренне разделяем горе семьи погибшего военнослужащего и вместе с ними склоняем головы в глубокой скорби. Пусть светлые воспоминания об Игоре навсегда останутся в сердцах земляков. Мы должны всегда помнить, какой дорогой ценой нам достается каждая минута мирной жизни и независимость Украины. Вечная слава и уважение украинскому герою и вечная ему память!" - сказано в сообщении.

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Как сообщает "Суспільне", Игорь скончался первого января от последствий ранения пулей снайпера. Об этом рассказала заместительница Коростенского городского головы Наталья Чижевская.

По ее словам, Игорь Тычина воевал на востоке Украины в составе 95-й десантно-штурмовой бригады.

"27 декабря Игорь Тычина был ранен пулей снайпера. Он находился в коме в Харьковском госпитале. Врачи боролись за его жизнь, но первого января молодая жизнь оборвалась", - отметила Чижевская.

Она рассказала, что Игорь Тычина родился в 2001 году.

"Парень окончил в Коростене школу №10, – говорит Наталья Чижевская. – Он вырос в многодетной семье, был спортсменом-волейболистом".

Прощание с Игорем Тычиной состоится на центральной площади Коростеня. О дне и времени будет сообщено официально.











