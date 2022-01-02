31 декабря в результате российского обстрела в районе Авдеевки погиб воин 25-й ОВДБр Станислав Богуславский. ФОТО

В пятницу, 31 декабря, около 21:30 от ранения, полученного в тот же день при обстреле позиций ВСУ российскими войсками в районе города Авдеевки Донецкой области, умер Станислав Андреевич Богуславский, младший сержант, боевой медик 25-й отдельной воздушно-десантной бригады.

Об этом говорится на фейсбук-странице 25-й ОВДБр, сообщает Цензор.НЕТ.

"С прискорбием сообщаем, что 31.12.2021 года в результате вражеского обстрела получил ранение, не совместимое с жизнью, наш собрат младший сержант Богуславский Станислав Андреевич. Это тяжелая потеря для каждого из нас... Младший сержант Богуславский С.А. был искренним, открытым человеком, был готов всегда протянуть руку помощи своим товарищам, среди которых пользовался уважением и авторитетом. Но враг своими коварными действиями оборвал жизнь десантника, патриота, настоящего сына своего народа... Командование и личный состав воинской части выражают глубокие соболезнования родным и близким защитника Украины. Вечная память герою...Не простим!" - говорится в сообщении.

О дате и времени прощания будет сообщено дополнительно.

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