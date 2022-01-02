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Новости Фото Война
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31 декабря в результате российского обстрела в районе Авдеевки погиб воин 25-й ОВДБр Станислав Богуславский. ФОТО

В пятницу, 31 декабря, около 21:30 от ранения, полученного в тот же день при обстреле позиций ВСУ российскими войсками в районе города Авдеевки Донецкой области, умер Станислав Андреевич Богуславский, младший сержант, боевой медик 25-й отдельной воздушно-десантной бригады.

Об этом говорится на фейсбук-странице 25-й ОВДБр, сообщает Цензор.НЕТ.

"С прискорбием сообщаем, что 31.12.2021 года в результате вражеского обстрела получил ранение, не совместимое с жизнью, наш собрат младший сержант Богуславский Станислав Андреевич. Это тяжелая потеря для каждого из нас... Младший сержант Богуславский С.А. был искренним, открытым человеком, был готов всегда протянуть руку помощи своим товарищам, среди которых пользовался уважением и авторитетом. Но враг своими коварными действиями оборвал жизнь десантника, патриота, настоящего сына своего народа... Командование и личный состав воинской части выражают глубокие соболезнования родным и близким защитника Украины. Вечная память герою...Не простим!" - говорится в сообщении.

О дате и времени прощания будет сообщено дополнительно.

Читайте также: За прошедшие сутки погиб воин в результате российского обстрела. Войска РФ трижды открывали огонь, - ООС

31 декабря в результате российского обстрела в районе Авдеевки погиб воин 25-й ОВДБр Станислав Богуславский 01

31 декабря в результате российского обстрела в районе Авдеевки погиб воин 25-й ОВДБр Станислав Богуславский 02

Автор: 

обстрел (27151) потери (4384) Ян Осока (1501) 25-я отдельная воздушно-десантная бригада (156) наемники рф (2080) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+44
Світла пам'ять нашому Герою 😪😪😪

Горіть у пеклі , кляті москалі 😡
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02.01.2022 14:16
+35
Господи,цвет Нации погибает от рук убёков и дегенератов в пятом поколении..
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02.01.2022 14:36
+32
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02.01.2022 14:29
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Світла пам'ять нашому Герою 😪😪😪

Горіть у пеклі , кляті москалі 😡
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02.01.2022 14:16 Ответить
Не сгорят они от одного нашего желания - их надо убивать!
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02.01.2022 16:58 Ответить
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02.01.2022 14:29 Ответить
Світла Вічна Память Воїну ...- та Сум ((
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02.01.2022 14:34 Ответить
Господи,цвет Нации погибает от рук убёков и дегенератов в пятом поколении..
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02.01.2022 14:36 Ответить
Потомков шариковых, и внучков нквдешников
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02.01.2022 14:55 Ответить
Який сум та біль, що гинуть найкращі,- цвіт нації! А на різну ватну худобу з українським паспортом навіть бурулька з даху не зірветься! Яка несправедливість!!!
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02.01.2022 14:39 Ответить
співчуття родині.... і всій Україні (бо найкращих дітей її вбиває підступний гібридний ворог....)
сум, жаль, біль і гнів....
..
ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ !

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02.01.2022 14:39 Ответить
До каких пор эти твари будут безнаказанно бомбить Украину ??? ООН сущестаует или нет ???
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02.01.2022 14:41 Ответить
Существует ООН,он и при Гитлере существовал и тоже "выражал глубокую озабоченность" и на этом его функции заканчивались. Существует и при преступлениях кремлёвского недофюрера и так же выражает "глубокую озабоченность". Это как бабки возле подъезда языками чешут ,кого то хвалят,кого то ругают ,кого то обсуждают но от этого ничего абсолютно не меняется.
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02.01.2022 14:56 Ответить
ООН 1945 жовтень....
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02.01.2022 15:40 Ответить
ну и где санкции? или все заняты поеданием оливье и скумбрии?
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02.01.2022 14:46 Ответить
С.У.М.
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02.01.2022 15:07 Ответить
R.I.P.
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02.01.2022 15:12 Ответить
А через 3 години всі слухатимуть бред про успіхи обдовбаного і заїдатимуть олів'е...Царство Небесне зхиснику...
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02.01.2022 15:20 Ответить
Царство небесное Станиславу. Соболезнование родным. Невосполнимо. Как жаль, такой молодой.
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02.01.2022 15:35 Ответить
Вічна пам'ять і слава всім справжнім Героям України!
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02.01.2022 15:50 Ответить


Знову непоправна втрата.
Спочивай у кращому світі, Воїне.
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03.01.2022 00:35 Ответить
Очень печально, мои соболезнования родным.
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03.01.2022 23:29 Ответить
 
 