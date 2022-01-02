Задержан водитель, который в состоянии опьянения сбил 11-летнего мальчика вчера в Киеве, - прокуратура. ВИДЕО+ФОТО

При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры задержан 42-летний водитель, который в состоянии алкогольного опьянения на пешеходном переходе сбил малолетнего ребенка. Ему сообщено о подозрении (ч. 1 ст. 286-1 УК Украины).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.

Отмечается, что ДТП произошло 1.01.2022 года около 21:00 в Подольском районе столицы.

"По данным следствия, водитель автомобиля BMW-730D, находясь в состоянии алкогольного опьянения, при пересечении перекрестка просп. Свободы и ул. Светлицкого совершил наезд на малолетнего мальчика, 2009 года рождения, который переходил проезжую часть на зеленый для пешеходов сигнал светофора", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что после совершения ДТП водитель с места происшествия скрылся и был задержан по ориентировке в другом районе столицы.

Пострадавший мальчик с телесными повреждениями в виде ЗЧМТ, ЗТГ, закрытого перелома плечевой кости и другими травмами госпитализирован в больницу.

По данным прокуратуры, решается вопрос избрания подозреваемому меры пресечения.

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Досудебное расследование осуществляется СУ ГУ ЧП в г. Киеве.

Патрульная полиция Киева опубликовала видео с камер видеонаблюдения, на котором зафиксирован момент ДТП.