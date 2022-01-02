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Задержан водитель, который в состоянии опьянения сбил 11-летнего мальчика вчера в Киеве, - прокуратура. ВИДЕО+ФОТО

При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры задержан 42-летний водитель, который в состоянии алкогольного опьянения на пешеходном переходе сбил малолетнего ребенка. Ему сообщено о подозрении (ч. 1 ст. 286-1 УК Украины).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.

Отмечается, что ДТП произошло 1.01.2022 года около 21:00 в Подольском районе столицы.

Задержан водитель, который в состоянии опьянения сбил 11-летнего мальчика вчера в Киеве, - прокуратура 01

"По данным следствия, водитель автомобиля BMW-730D, находясь в состоянии алкогольного опьянения, при пересечении перекрестка просп. Свободы и ул. Светлицкого совершил наезд на малолетнего мальчика, 2009 года рождения, который переходил проезжую часть на зеленый для пешеходов сигнал светофора", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что после совершения ДТП водитель с места происшествия скрылся и был задержан по ориентировке в другом районе столицы.

Пострадавший мальчик с телесными повреждениями в виде ЗЧМТ, ЗТГ, закрытого перелома плечевой кости и другими травмами госпитализирован в больницу.

По данным прокуратуры, решается вопрос избрания подозреваемому меры пресечения.

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Досудебное расследование осуществляется СУ ГУ ЧП в г. Киеве.

Патрульная полиция Киева опубликовала видео с камер видеонаблюдения, на котором зафиксирован момент ДТП.

Задержан водитель, который в состоянии опьянения сбил 11-летнего мальчика вчера в Киеве, - прокуратура 02

Автор: 

ДТП (7673) Киев (25521) прокуратура (5012)


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Топ комментарии
+29
Хлопчик, тільки виживи, поможи тобі Боже вижити і одужати
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02.01.2022 15:09
+16
Просто КОЛИ вже приймуть адекватні закони?
Я би цьому уроду дав 20 років з конфіскацією. А за смерть в стані спяніння - має бути одна кара - пожитєєве.
А так ця худоба відсидить (а може умовно) та вийде.
адвокати гівномути начнуть мукати - дома бухнув, мов зазнав страху та тому не зупинився. І почнеться ХЕРектеристики який він чоткий, настільки, що можна до лику святих причесляти.
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02.01.2022 15:20
+15
Утік - значить навмисне вбивство.
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02.01.2022 15:31
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Хлопчик, тільки виживи, поможи тобі Боже вижити і одужати
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02.01.2022 15:09 Ответить
Просто КОЛИ вже приймуть адекватні закони?
Я би цьому уроду дав 20 років з конфіскацією. А за смерть в стані спяніння - має бути одна кара - пожитєєве.
А так ця худоба відсидить (а може умовно) та вийде.
адвокати гівномути начнуть мукати - дома бухнув, мов зазнав страху та тому не зупинився. І почнеться ХЕРектеристики який він чоткий, настільки, що можна до лику святих причесляти.
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02.01.2022 15:20 Ответить
Пожиттєве?
Смертна кара. Тільки так почнуть безтолковкою думати.
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02.01.2022 15:29 Ответить
А уродам верней слугам нарида. Которые страной рулят под кайфом какое наказание?
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02.01.2022 15:35 Ответить
Законы? Думаю даже смертная казнь не остановит идиотов.
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02.01.2022 18:43 Ответить
чергове бухе тупе бидло...
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02.01.2022 15:21 Ответить
BMW это диагноз
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02.01.2022 15:24 Ответить
Владельцам BMW нужно роходить углубленное обследование и психиатров.
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04.01.2022 09:28 Ответить
Утік - значить навмисне вбивство.
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02.01.2022 15:31 Ответить
При такой судебной системе и прокуратуре , это бесполезно найдут лазейку и отмажут , все упираться в цену , Зайчихе не повезло был резонанс . А сколько таких аварий которые даже в сводку МВД не попадают , с двумя тремя трупами , я по крайней мере знаю две по Днепру
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02.01.2022 15:33 Ответить
У зайчихи папа друг Гепы и пол города держит! Но даже это не спасло при Порохе Зайчиху от отсидки! А при Зелёном она бы отпетляла!
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02.01.2022 15:58 Ответить
Разорвать на части.отдайте его родственникам погибшего мальчика.а то откупиться и все!
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02.01.2022 15:34 Ответить
Вася а как ведь откупится? У нас ведь честная команда новых лиц!
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02.01.2022 15:40 Ответить
Не выдумывай,ты забыл где ты живёшь?в этой стране все можно купить и продать.а на счёт новой команды расскажите кому-то другому.по моему мнению этот урод жить не должен.
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02.01.2022 15:47 Ответить
Ну скажем так по 2 резонансным проишествиям у нас в Харькове при Ющенко и при Порошенко виновных посадили! При Порохе Зайцеву а фамилия Зайцев не последняя в Харькове уровня Кернеса и Допкина! Вот только мудрый нарид этого не ценит и выбрал себе клоуна-наркомана! При Юще там на остановке тоже чел пешеходов под синькой собрал фамилию не помню но тоже не откупился!
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02.01.2022 15:52 Ответить
Фамилия его полтовец.он уже вышел,и опять пьяный попал в дтп.
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02.01.2022 15:54 Ответить
Отсидел и вышел у нас максималка за убийство на автомобиле 10 вроде больше не могут присудить!
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02.01.2022 15:57 Ответить
До 13 ти если группа лиц с отягчающими.
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02.01.2022 16:21 Ответить
Угу, после рехформы свиночлого гецьмана
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04.01.2022 07:12 Ответить
"все мы трухины"
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02.01.2022 15:40 Ответить
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02.01.2022 15:43 Ответить
73% в одному фото
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02.01.2022 15:58 Ответить
В Україні настільки добре розвинений і доступний по ціні сервіс таксі , що за саме лише водіння (без пригод) у стані сп'яніння - сміло можна лупити років 15 . Якщо з пригодами - то конфіскація і всі 25 . Просто нада нарамальний парламент обирати і дібілів на вулицях практично не залишиться.
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02.01.2022 16:24 Ответить
"В Україні настільки добре розвинений і доступний по ціні сервіс таксі"
---------
Ви взагалі-то часто таксі користуєтесь?
Там же ж половина водіїв ведуть себе на дорозі як безсмертні психопати
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02.01.2022 23:26 Ответить
Я сам водитель,и не понимаю,как пьяным сесть за руль?дело даже не в штрафе,ты становишься потанцеальным убийцей,в данном случае ребенка,как жить после этого???
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02.01.2022 16:32 Ответить
Надо запретить продавать алкоголь. Это единственный выход.
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02.01.2022 18:41 Ответить
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02.01.2022 16:40 Ответить
смертная казнь. пьяный, обдолбанный, смылся---смертная казнь.
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02.01.2022 16:48 Ответить
Не зря ислам запретил употребление алкоголя. Мусульмане очень мудрые люди!
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02.01.2022 18:40 Ответить
Оставление ДТП где явные телесные повреждения-это должно квалифицироватся как попытка убийства. Если мальчик останется живым-то 10 лет тюрьмы водителю,если нет то я за то чтобы давать максимальное наказание как за убийство или как попытку убийства(что в принципе одно и то-же) В США за попытку или организацию убийства дают такой-же срок как и за само убийство-что очень правильно
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02.01.2022 20:37 Ответить
 
 