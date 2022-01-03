Нетрезвый водитель насмерть сбил солдата ВСУ в центре города Ривне. ФОТОрепортаж

Пешеход попал под колеса автомобиля, пересекая проезжую часть в неустановленном месте. От полученных травм через несколько часов он скончался в больнице.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ровенской полиции.

"Около 02:45 второго января, экипаж патрульных на улице Соборной увидел ехавшего навстречу на большой скорости водителя, который затем сбил пешехода. Впрочем, водитель автомобиля не остановился, а продолжил движение. Полицейские немедленно вызвали "скорую" для потерпевшего, а ориентировку об автомобиле передали всем патрулям. На место ДТП прибыл еще один экипаж, поэтому патрульные приступили к преследованию беглеца", - отмечается в сообщении.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения, если они повлекли смерть потерпевшего, следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по части 3 статьи 286-1 Уголовного кодекса Украины.

Житель Бармаков (село под Ривно - ред) задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об извещении ему о подозрении и избрании меры пресечения.

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Из собственных источников Суспільному стало известно, что у мужчины есть удостоверение помощника-консультанта на общественных началах депутата. Правда, речь идет об областном избраннике предыдущего созыва.

Впоследствии полицейские установили, что пострадавший - 27-летний костопольчанин, военнослужащий в отпуске.







