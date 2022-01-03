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Нетрезвый водитель насмерть сбил солдата ВСУ в центре города Ривне. ФОТОрепортаж

Пешеход попал под колеса автомобиля, пересекая проезжую часть в неустановленном месте. От полученных травм через несколько часов он скончался в больнице.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ровенской полиции.

"Около 02:45 второго января, экипаж патрульных на улице Соборной увидел ехавшего навстречу на большой скорости водителя, который затем сбил пешехода. Впрочем, водитель автомобиля не остановился, а продолжил движение. Полицейские немедленно вызвали "скорую" для потерпевшего, а ориентировку об автомобиле передали всем патрулям. На место ДТП прибыл еще один экипаж, поэтому патрульные приступили к преследованию беглеца", - отмечается в сообщении.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения, если они повлекли смерть потерпевшего, следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по части 3 статьи 286-1 Уголовного кодекса Украины.

Житель Бармаков (село под Ривно - ред) задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об извещении ему о подозрении и избрании меры пресечения.

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Из собственных источников Суспільному стало известно, что у мужчины есть удостоверение помощника-консультанта на общественных началах депутата. Правда, речь идет об областном избраннике предыдущего созыва.

Впоследствии полицейские установили, что пострадавший - 27-летний костопольчанин, военнослужащий в отпуске.

Нетрезвый водитель насмерть сбил солдата ВСУ в центре города Ривне 01
Нетрезвый водитель насмерть сбил солдата ВСУ в центре города Ривне 02
Нетрезвый водитель насмерть сбил солдата ВСУ в центре города Ривне 03
Нетрезвый водитель насмерть сбил солдата ВСУ в центре города Ривне 04

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ДТП (7673) Ровно (529)


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Топ комментарии
+25
Хочешь сказать что у этого урюка на ауди в спортивках и зимних кедах была душа?
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03.01.2022 01:18
+9
Молодцы полицейские. Догнали, зафиксировали опьянение - теперь дело за судом.
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03.01.2022 01:20
+5
То є повний капець ... Загубив і свою чужу душу ...
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03.01.2022 00:28
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То є повний капець ... Загубив і свою чужу душу ...
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03.01.2022 00:28 Ответить
Хочешь сказать что у этого урюка на ауди в спортивках и зимних кедах была душа?
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03.01.2022 01:18 Ответить
отмажут, может получит каких 2 года условно
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03.01.2022 01:34 Ответить
Молодцы полицейские. Догнали, зафиксировали опьянение - теперь дело за судом.
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03.01.2022 01:20 Ответить
ну пешеход тоже молодец - там же подземный пешеходный переход, а дальше еще один
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03.01.2022 01:42 Ответить
Кастрировать ******...
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03.01.2022 01:53 Ответить
ЕСЛИ СКОРОСТЬ БОЛЬШЕ 50 КМ/Ч ПУСТЬ СРАБАТЫВАЮТ СВЕТОФОРЫ ПЕРЕКЛЮЧАЯСЬ НА КРАСНЫЙ, ЕСЛИ ПРОЕЗЖАЕТ НА КРАСНЫЙ, ПУСТЬ ИДЕТ ТРЕВОЖНЫЙ СИГНАЛ И ВКЛЮЧАЕТСЯ ПЛАН ПЕРЕХВАТ !!!
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03.01.2022 02:17 Ответить
А если план перехват будет безуспешный то запросить поддержку с воздуха!
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03.01.2022 09:51 Ответить
ВЕРТИКИ ВРОДЕ ЕСТЬ !!! А ЕСЛИ ВВЕДУТ ЧАСТНУЮ ТЕМУ, ТО Я НЕ ПРОТИВ ПООХОТИТЬСЯ !)
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04.01.2022 08:33 Ответить
та нет сразу шипы с дороги выскаивают и столбы стопорные и эти кругляшки раскарашеные под божьих коровок
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03.01.2022 10:16 Ответить
Прибухнув - присяде....
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03.01.2022 03:08 Ответить
тю, а Кучма шо, присів?
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03.01.2022 19:32 Ответить
А він десь п'яним рулював?))
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03.01.2022 23:49 Ответить
Аякже. Напідпитку рулював державою, а це ще гірше.
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04.01.2022 00:03 Ответить
ще з бодуна меморандум підписав
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04.01.2022 13:38 Ответить
На передаву,в окоп!
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03.01.2022 06:59 Ответить
не... в окопе алканафт не нужен - только воинам и командиру головняк...
другое дело минные поля разминировать...подучить и вперед...с песней...
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03.01.2022 10:21 Ответить
там оно тоже ни к чему - сбежит в мордор на шоу скабеевой.
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03.01.2022 19:23 Ответить
так нехай бежит..... но по минному полю))))
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03.01.2022 19:29 Ответить
вот он с миноискателем и сбежит.
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03.01.2022 19:31 Ответить
а кто ж ему его даст?
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03.01.2022 20:02 Ответить
А кто дал кацапам наши катера?
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04.01.2022 13:42 Ответить
В Украине ещё ездят ТРЕЗВЫЕ водители? Думаю, только стихийный общественный самосуд на месте преступления сможет спасити всех нас от постоянного и неотвратимого истребления под колёсами всяких алкашей - убийц....
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03.01.2022 07:08 Ответить
вы хоть заголовок темы пишите или на украинском или на русском, так как Рівне это на украинском, а Ровно на русском
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03.01.2022 08:40 Ответить
З якого переляку Ровно ?
Ривне. І лише так.
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03.01.2022 09:46 Ответить
Кацапи ******* географію паплюжити...
Лише у них затока Гудзона, Вавілон, Аравійській п-острів і т.д. і т.п.
А ми за ними мавпуємо дурниці
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03.01.2022 11:02 Ответить
Так, Ровно давно було перейменовао в Ривне (росс)
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03.01.2022 11:56 Ответить
27-летний костопольчанин, военнослужащий в отпуске.
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03.01.2022 10:15 Ответить
Чи знайдеться сміливець, який першим зробить гострий тоц-перевертоц такому ваділє?
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03.01.2022 14:15 Ответить
Доблестному РНБО не помешало бы на своем расширенном заседании подводить итоги гибели и инвалидности украинцев на дорогах страны за прошедший год! Статистика - угрожающая и страдают не пожилые, отжившие свое люди! И заседание проводить в январе, иниицировать ВР внести изменения в действующее законодательство с целью ужесточения его. Сколько уже десятилетий говорят, что пьяный (или под дурью) за рулем - убийца!
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03.01.2022 19:20 Ответить
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03.01.2022 19:30 Ответить
Щось останнім часом розвелось багато п'яних літунів... Прямо стабільно кожні декілька днів трапляються більш-менш резонансні ДТП й у всіх випадках водії у нетверезому стані.
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03.01.2022 23:57 Ответить
Вот так, успешный, по местным меркам мужчина, в некую долю секунды потерял свободу и приобрёл клеймо... Всего одна секунда... И Жизнь поделилась на до, и после...
Народ, пожалуйста, будьте внимательны к окружающим... Смотрите внимательно по сторонам, переходя дорогу...
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04.01.2022 00:27 Ответить
 
 