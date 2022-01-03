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В Херсоне посреди улицы трое парней избили депутата Осауленко из-за замечания по поводу бросания петард. ФОТО

В Херсоне 1 января избили депутата горсовета партии "Европейская Солидарность" Игоря Осауленко после того, как он сделал замечание по поводу бросания петард.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом депутат Херсонского городского совета Иван Глухов написал на своей странице в Фейсбук.

"Фракция "Европейской Солидарности" в Херсонском городском совете требует объективного и своевременного расследования нападения на нашего коллегу депутата Игоря Осауленко, который сегодня (1 января. - Ред.) несколько часов назад был избит тремя неизвестными молодыми людьми в Херсоне по ул. А. Тарле за замечания по поводу бросания под ноги петард!

Просим правоохранительные органы срочно принять меры по выяснению обстоятельств и привлечению к ответственности виновных!" – написал Глухов.

В Херсоне посреди улицы трое парней избили депутата Осауленко из-за замечания по поводу бросания петард 01

Игорь Осауленко

Как отметили в отделе коммуникации полиции Херсонской области, потерпевший рассказал полицейским, что с двумя товарищами шли по дороге между многоэтажками. В это время с балкона одного из домов трое неизвестных граждан начали бросать петарды. На этой почве между группами мужчин возникла словесная перепалка. Впоследствии неизвестные догнали на улице депутата с его товарищами. Конфликтная ситуация продолжилась, в результате чего депутат получил несколько ударов по лицу, после чего нападавшие скрылись в неизвестном направлении.

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Как рассказал заместитель начальника Херсонского райуправления полиции Андрей Коршун, в ходе следственно-розыскных мероприятий полицейские установили личность одного из трех неизвестных, причастных к избиению потерпевшего. В настоящее время принимаются меры по установлению его местонахождение и доставке в райуправление полиции.

В настоящее время в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.125 Уголовного кодекса Украины "Умышленное легкое телесное повреждение". Продолжается досудебное расследование.

Автор: 

депутат (3316) избиение (9798) Херсон (2821) Европейская Солидарность (1052)


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Топ комментарии
+45
Ігор Осауленко, військовий лікар, учасник АТО, волонтер. У 2014 році заснував волонтерську організацію ГО «Херсонська Чайка», яка з самого початку російської агресії допомагала нашим військовим . У 2017-2019 роках проходив службу у 2 другому батальйоні 79 бригади ДШВ.
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03.01.2022 09:47
+34
Дика країна...
Люди геть показились від свавілля.
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03.01.2022 09:28
+33
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03.01.2022 09:48
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та то я торопился))) там можно еще несколько примеров симпатях (не дай Боже) вспомнить ))))
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03.01.2022 10:28 Ответить
Ну и рожа! Депутат одним словом! Да не просто депутат, а главный среди них!
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03.01.2022 11:04 Ответить
Два і більше років тому, після 2014, навіть підлітки розуміли, що, як мінімум, недоречно бахкати де попало.
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03.01.2022 10:05 Ответить




Розбійник який плохо чує



Французький студент приїхав в Україну збирати матеріал про розкол церкви в Україні.І нічого кращого не придумав,як піти до гундяєвських рос-попів,де його спочатку причастили/споїли,а потім виїбали в гузно.Короче,повіз хлопчина повну пазуху русскіх скрєп домів
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03.01.2022 10:07 Ответить
Майбутні борзИЄ "слуги народу" рЄзвІлІсь....
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03.01.2022 10:09 Ответить
Якщо всі депутати такі безмозглі то мають отримувати до тих пір поки законодавчо не заборонять використання салютів і петард у населених пунктах.
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03.01.2022 10:11 Ответить
а шо,є хоча ь одна страна у світі ,де це заборонено? інша справа-це менталітет тих,хто празднує.бо ватніки за натурою
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03.01.2022 10:17 Ответить
А що ,для того щоб прийчати закони треба тільки дивитись на інші країни? Свого розуму Бог не дав? Тоді нехай отримують по рилу поки розум не з"явиться.
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03.01.2022 10:24 Ответить
це як нарасєє,сувєрєнная демократія своїм розумом?
хай за порєбріком будують
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03.01.2022 10:26 Ответить
За поребриком нехай хоч раком постануть,мене то не турбує.Мене турбує моя країна і те чому порушуються мої права,бо права кожногозакінчуються там де починаються права іншого.І якщо комусь із суспільства не подобається коли використовують петарди і счалюти тоце має бути враховано законодавчо.
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03.01.2022 10:32 Ответить
ти бува не забув,що закони приймають більшостю? от як вас заборонювачів стане більшисть-тоді й приймете
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03.01.2022 10:37 Ответить
Наразі якраз закони приймає дебільшість,тому і почали отримувать по рилу,а приймуть закон коли продовжать отримувать регулярно,ото і буде більшість.
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03.01.2022 10:41 Ответить
так ти ж за них голо сував...від них і чекай...нащо ти мені про це росказуєш7
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03.01.2022 10:44 Ответить
Тебе яким чином це обходить за кого я голосував? А ті що минулі за кого я не голосував були кращі? Тепер і за цих не буду голосувать нехай отримують по рилу разом з минулими.Це подяка від *********.
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03.01.2022 10:50 Ответить
от я й кажу...нащо ти це мені розказуєш?
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03.01.2022 10:53 Ответить
Ти мені не вперся,щоби я тобі розповідав.Щось довести можна розумному, а не таким як ти.
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03.01.2022 10:56 Ответить
та всі вже бачили твій розум на цензорі .не повторюйся
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03.01.2022 10:58 Ответить
Так. Вітьок то відома ,,фірма".
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03.01.2022 11:07 Ответить
Бач,навіть такі як ти недоумки зацінили.
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03.01.2022 11:11 Ответить
але не тебе
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03.01.2022 11:14 Ответить
Ну и ряха у этого чиновника,не промажеш.а нечего к деткам в праздники цепляться,да и вообще нечего....
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03.01.2022 17:43 Ответить
Просто у нас війна йде . Поки вона є , можна заборонити. Є психологичні травми у людей.
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03.01.2022 11:25 Ответить
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03.01.2022 10:27 Ответить
Люди, которые делают замечание типа " ну и рожа", оскотиниваются не меньше парней из статьи.
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03.01.2022 10:31 Ответить
Замечания были в форме мата?
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03.01.2022 10:43 Ответить
В окопи шантрапу,там класні пітарди прилітають!
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03.01.2022 10:44 Ответить
что с двумя товарищами шли по дороге между многоэтажками. В это время с балкона одного из домов трое неизвестных граждан начали бросать петарды. На этой почве между группами мужчин возникла словесная перепалка. Впоследствии неизвестные догнали на улице депутата с его товарищами. Конфликтная ситуация продолжилась, в результате чего депутат получил несколько ударов по лицу, после чего нападавшие скрылись в неизвестном направлении. Источник:

А два товарища? Они тоже получили по лицу, или они дали по лицу троим неизвестным и поэтому те скрылись?
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03.01.2022 11:01 Ответить
Они просто молча наблюдали за избиением депутата, врача и АТО-шника. Всем своим видом изображая сочувствие и молчаливый протест. Не бойтесь врагов - самое хувдшее, что они могут сделать, это убить вас. Не бойтесь друзей- они могут только предать! Бойтесь равнодушных - благодаря им происходят и убийства, и предательства...
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03.01.2022 11:23 Ответить
А они испугались, наверное.и решили не лезть,и репы у них целые остались
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03.01.2022 17:45 Ответить
Судя по 100-граммовой голде, он и без лестницы себя неплохо чувствует
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03.01.2022 12:28 Ответить
А где написано, что это малолетки и что они под солями?
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03.01.2022 12:30 Ответить
Петарды = малолетки = соли и бухло. Исключения из этого уравнения 2-3% не более.
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03.01.2022 12:39 Ответить
Ага, точно!
Малолетка под солями кидает петарды в депутатов - https://www.youtube.com/watch?v=NXqoVno4z5Q
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03.01.2022 13:11 Ответить
Зелені жаби хочуть змінити законодавство--щб дебільн малолітки приймали участь в голосуванні на виборах І ці упирі будуть вибирати собі подібних.
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03.01.2022 12:20 Ответить
як би там не було, але бити людину через зауваження - це бидляцтво. Навіть якщо зауваження було матом - все рівно ображатись на таке, це як ображатись на грязюку яка заляпала чоботи. Проходим мимо... Пофік...
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03.01.2022 12:34 Ответить
щоб робити дебілам зауваження потрібно мати в руці газетку (з арматурою)
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03.01.2022 15:36 Ответить
А В БОЛГРАДЕ ДО СИХ ПОР ПОВТОРОВ НЕ БЫЛО !!!???
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04.01.2022 06:28 Ответить
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