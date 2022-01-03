В Херсоне посреди улицы трое парней избили депутата Осауленко из-за замечания по поводу бросания петард. ФОТО

В Херсоне 1 января избили депутата горсовета партии "Европейская Солидарность" Игоря Осауленко после того, как он сделал замечание по поводу бросания петард.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом депутат Херсонского городского совета Иван Глухов написал на своей странице в Фейсбук.

"Фракция "Европейской Солидарности" в Херсонском городском совете требует объективного и своевременного расследования нападения на нашего коллегу депутата Игоря Осауленко, который сегодня (1 января. - Ред.) несколько часов назад был избит тремя неизвестными молодыми людьми в Херсоне по ул. А. Тарле за замечания по поводу бросания под ноги петард!

Просим правоохранительные органы срочно принять меры по выяснению обстоятельств и привлечению к ответственности виновных!" – написал Глухов.

Игорь Осауленко

Как отметили в отделе коммуникации полиции Херсонской области, потерпевший рассказал полицейским, что с двумя товарищами шли по дороге между многоэтажками. В это время с балкона одного из домов трое неизвестных граждан начали бросать петарды. На этой почве между группами мужчин возникла словесная перепалка. Впоследствии неизвестные догнали на улице депутата с его товарищами. Конфликтная ситуация продолжилась, в результате чего депутат получил несколько ударов по лицу, после чего нападавшие скрылись в неизвестном направлении.

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Как рассказал заместитель начальника Херсонского райуправления полиции Андрей Коршун, в ходе следственно-розыскных мероприятий полицейские установили личность одного из трех неизвестных, причастных к избиению потерпевшего. В настоящее время принимаются меры по установлению его местонахождение и доставке в райуправление полиции.

В настоящее время в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.125 Уголовного кодекса Украины "Умышленное легкое телесное повреждение". Продолжается досудебное расследование.