"Петя спит, Нора зевает", - Зеленский провел первую в этом году тренировку в тренажерном зале. ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал фото с первой в новом году тренировки в тренажерном зале, которую он провел в компании двух собак.

Как сообщает Цензор.НЕТ, одну из собак Зеленского зовут Петя, другую - Нора.

"Гантели стоят, Петя спит, Нора зевает. Так выглядит первая тренировка после Нового года. Всем бодрого утра!", - написал Зеленский в комментарии к фото в своем Instagram.

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