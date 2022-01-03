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"Петя спит, Нора зевает", - Зеленский провел первую в этом году тренировку в тренажерном зале. ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал фото с первой в новом году тренировки в тренажерном зале, которую он провел в компании двух собак.

Как сообщает Цензор.НЕТ, одну из собак Зеленского зовут Петя, другую - Нора.

"Гантели стоят, Петя спит, Нора зевает. Так выглядит первая тренировка после Нового года. Всем бодрого утра!", - написал Зеленский в комментарии к фото в своем Instagram.

Петя спит, Нора зевает, - Зеленский провел первую в этом году тренировку в тренажерном зале 01

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Автор: 

Зеленский Владимир (20362) спорт (2429)


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Топ комментарии
+113
Ленка скумбрію доїдає.........🤣
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03.01.2022 12:18
+93
Идиот.
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03.01.2022 12:17
+82
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03.01.2022 12:17
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Страница 3 из 3
Дайте йому хтось скумбрії по 8 грн.
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03.01.2022 14:49 Ответить
Краще сєльодки....
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03.01.2022 15:17 Ответить
по губам
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10.01.2022 16:44 Ответить
жрет наверно гречку и сардину в шведской опере ля какой гиракл пан круассан
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03.01.2022 15:19 Ответить
видайте поцу-шлеперу "адну таблєтку", може допоможе
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03.01.2022 15:23 Ответить
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03.01.2022 15:24 Ответить
ПОЗВЕЗДЕВШИЙ . ПОБРОНЗОВЕВШИЙ . ЗЕЛЕНЫЙ ТРАНСВЕСТИТ
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04.01.2022 06:20 Ответить
Нарцисс й.........ый!
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03.01.2022 15:31 Ответить
краще би мавпу з зоопарку в президенти вибрали i то би мабуть бiльше користi
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03.01.2022 15:44 Ответить
Обезьяна хотя бы информацию пуйлу не сливала...
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03.01.2022 17:34 Ответить
НЕ УНИЖАЙТЕ МАВПУ СРАВНЕНИЕМ С ЗЕЛЕНЫМ ЛАЙНОМ
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04.01.2022 06:34 Ответить
Тут явні психічні відхилення та комплекс щодо Порошенка. Впевнений адвокати Порошенка легко доведуть в європейському суді політичні переслідування.
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03.01.2022 15:55 Ответить
А що, у собаки ще й прізвище є!?
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03.01.2022 17:57 Ответить
А слабо, Зеля, на стерху політати?
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03.01.2022 15:58 Ответить
Зелин дружбан с 95 квартала на великому крадівництві уже долларовый миллионер и уже 3-ий дворец с парками себе строит
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03.01.2022 16:09 Ответить
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03.01.2022 16:19 Ответить
Представляете ,у зекрысы даже собаку зовут Петя -психиатры плачут за зекрысой...
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03.01.2022 16:48 Ответить
Перша Скумбрія що робить?
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03.01.2022 16:48 Ответить
размораживается
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03.01.2022 18:12 Ответить
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03.01.2022 16:50 Ответить
Там вокруг все стоят , а не только гантели. Судя по кличкам собак даже школьные годы прошли зря .
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03.01.2022 16:51 Ответить
ВОВКА ДЛЯ СОБАКИ ИМЯ БОЛЬШЕ ПОДХОДИТ !)
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03.01.2022 16:58 Ответить
Зачем показывать дрыща.
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03.01.2022 17:05 Ответить
У меня лабрадорша -это настолько чудесные собаки,что когда они у психических у мене сердце кровью обливается ...один козломордый,перед НГ ,изнасиловал лабрадора и выкинул ее с 17го этажа....что будет с ним у наркомана прикацапленого ???
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03.01.2022 17:40 Ответить
меня
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03.01.2022 17:41 Ответить
>он провел в компании двух собак
так вот какой компромат на него есть
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03.01.2022 17:46 Ответить
коцапы уже яо готовят, а он лыбится и сушит кофту, капец
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03.01.2022 17:48 Ответить
https://www.facebook.com/VikUkolov?__cft__%5b0%5d=AZXsZ33a9tIJqo4bqkv6EtbFZaz8ZU8Fn8ZQYFBRhSXwNgVRNPCpv8ePEGH2JevRcN_yD4G1l-lhu2rbse2H7lv4WR_6Mhhfpssvu0swRp4b_L3JahyDjPUlimpDJdESHkI&__tn__=-UC%2CP-R Віктор Уколов

На першому фото Путін - на другому його фанат https://www.facebook.com/zelenskiy95?__cft__%5b0%5d=AZXsZ33a9tIJqo4bqkv6EtbFZaz8ZU8Fn8ZQYFBRhSXwNgVRNPCpv8ePEGH2JevRcN_yD4G1l-lhu2rbse2H7lv4WR_6Mhhfpssvu0swRp4b_L3JahyDjPUlimpDJdESHkI&__tn__=-%5dK-R Володимир Зеленський . Ну а як інакше назвати таке маніакальне бажання наслідувати? Це навіть не Стокгольмський синдром - це синдром Зеленського.
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03.01.2022 18:36 Ответить
отгадайте, какое фото запостил бы Главнокомандующий-Порох ?

правильно, с окопов или из кабинета СНБО

так может уже пора менять что-то в этой гребаной "консерватории" ?
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03.01.2022 18:57 Ответить
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03.01.2022 19:22 Ответить
Отстаньте со своим Порохом,раз он Вам заплатил. Такой же,как и Зюзя
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04.01.2022 11:53 Ответить
Ото зрівняли ! Див. фото вище
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05.01.2022 00:07 Ответить
Зюзя? Ви вже й слово "зелупа" без помилок написати не можете, а поради даєте
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29.09.2022 14:07 Ответить
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03.01.2022 19:11 Ответить
Вся країна чекала новини- коли вперше в новому році Вовік піде тренуватися! А ще його прихильники нервують - коли вперше опорожнився після новорічних наїдок? І чи вже дала Скумбрія в новому році?
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03.01.2022 19:16 Ответить
Турботи го...командувача, в якого постійно гинуть молоді, красиві, розумні воїни .......
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03.01.2022 19:26 Ответить
Сколько лет придурку?
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03.01.2022 21:22 Ответить
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03.01.2022 21:24 Ответить
Конченный долбодятел!
Давай уже видосики и параши, бачок булькает, бумага шуршит. Избиратели клоунов, янелохов заждались.
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03.01.2022 21:24 Ответить
Хочу, чтобы в новом году эта зараза нас покинула навсегда! 🤢
ну и чтобы коронавирус закончился
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03.01.2022 21:30 Ответить
ради этих "особых" фоток - он еще и спецом переоделся! Два раза!
настоящий "рейган" на очень минималках...))))
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03.01.2022 21:44 Ответить
Я трохи прифігів, воно шо реально свою собаку Пєтя назвало??
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03.01.2022 21:37 Ответить
Он наркоман и шизофреник---ничего удивительного)))
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04.01.2022 01:58 Ответить
Чому ви дивуєтесь , він психічно - хворий покидьок і пихатий лох , якому
все сходить з рук , допоки він сидить на Банковій !

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04.01.2022 02:25 Ответить
После косоворотки это логично.
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04.01.2022 04:51 Ответить
Явно не еврейское имя!
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04.01.2022 04:53 Ответить
это страшненькая зрадуличка, караульчие, ниновижу, ааааа.
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04.01.2022 02:25 Ответить
ну да... Президент Финляндии в новогоднем обращении говорит об угрозе расии...а зеленский 21 минуту говорит ни о чем, показывает свою тренировку... он не президент, он позор Украины...
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04.01.2022 07:22 Ответить
Воно немає ні сорому,ні честі. Блазневий нарцис.
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04.01.2022 08:33 Ответить
Вовкины собаки получили от вовки тысячу на спортзал
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04.01.2022 08:35 Ответить
Нахрен нам знать, что нелох ходит в качалку? Ну ходит он и чо? И еще пару миллионов ходят. Как это помогает государству? Лучше бы на работу ходил, ато 8 выходных на неделе.
З.Ы. или лучше не не .. сиди в своей качалке и руками в политике ничо не трогай .. так будет лучше для всех
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04.01.2022 10:25 Ответить
какое убожество, чем же его так достал Порошенко!
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04.01.2022 14:17 Ответить
ДУРКО
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04.01.2022 17:07 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=XDbqe7xP0xw&ab_channel=%D0%96%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B8 Бувай ми здорова, моя чорноброва!
https://www.youtube.com/watch?v=XDbqe7xP0xw&ab_channel=%D0%96%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B8 Вова купує квиток до Ростова.
https://www.youtube.com/watch?v=XDbqe7xP0xw&ab_channel=%D0%96%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B8 Вчора ще була у нас священна корова.
https://www.youtube.com/watch?v=XDbqe7xP0xw&ab_channel=%D0%96%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B8 А нині Вова пензлює до Ростова.
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05.01.2022 10:16 Ответить
Я у мамы дурачок.
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08.01.2022 23:30 Ответить
После президентского срока , можно достать другой срок🤣 Пусть подкачается , может это ,ему там ипригодится :0)
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28.01.2022 16:49 Ответить
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