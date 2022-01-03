"Петя спит, Нора зевает", - Зеленский провел первую в этом году тренировку в тренажерном зале. ФОТО
Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал фото с первой в новом году тренировки в тренажерном зале, которую он провел в компании двух собак.
Как сообщает Цензор.НЕТ, одну из собак Зеленского зовут Петя, другую - Нора.
"Гантели стоят, Петя спит, Нора зевает. Так выглядит первая тренировка после Нового года. Всем бодрого утра!", - написал Зеленский в комментарии к фото в своем Instagram.
Топ комментарии
+113 Олексій Чернецький
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так вот какой компромат на него есть
На першому фото Путін - на другому його фанат https://www.facebook.com/zelenskiy95?__cft__%5b0%5d=AZXsZ33a9tIJqo4bqkv6EtbFZaz8ZU8Fn8ZQYFBRhSXwNgVRNPCpv8ePEGH2JevRcN_yD4G1l-lhu2rbse2H7lv4WR_6Mhhfpssvu0swRp4b_L3JahyDjPUlimpDJdESHkI&__tn__=-%5dK-R Володимир Зеленський . Ну а як інакше назвати таке маніакальне бажання наслідувати? Це навіть не Стокгольмський синдром - це синдром Зеленського.
правильно, с окопов или из кабинета СНБО
так может уже пора менять что-то в этой гребаной "консерватории" ?
Давай уже видосики и параши, бачок булькает, бумага шуршит. Избиратели клоунов, янелохов заждались.
ну и чтобы коронавирус закончился
настоящий "рейган" на очень минималках...))))
все сходить з рук , допоки він сидить на Банковій !
З.Ы. или лучше не не .. сиди в своей качалке и руками в политике ничо не трогай .. так будет лучше для всех
https://www.youtube.com/watch?v=XDbqe7xP0xw&ab_channel=%D0%96%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B8 Вова купує квиток до Ростова.
https://www.youtube.com/watch?v=XDbqe7xP0xw&ab_channel=%D0%96%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B8 Вчора ще була у нас священна корова.
https://www.youtube.com/watch?v=XDbqe7xP0xw&ab_channel=%D0%96%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B8 А нині Вова пензлює до Ростова.