Пограничники изъяли 57 патронов для гладкоствольного, нарезного и травматического оружия у украинца, направлявшегося за границу. ФОТО
Пограничники изъяли 57 патронов для гладкоствольного, нарезного и травматического оружия у украинца, направлявшегося за границу.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу, гражданин Украины на автомобиле "Хонда" пытался пройти контроль на ЧП "Краковец".
Во время процедур погранично-таможенного контроля пограничная собака среагировала на бардачок автомобиля. Обзорная группа и достала оттуда патроны. Об этом факте пограничники сообщили сотрудникам Национальной полиции Украины.
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+3 Владимир Сухов #378743
показать весь комментарий03.01.2022 15:54
+3 Палєо Мустьє
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+3 Maks Kikol
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Расстрелять его немедленно!
Это же официально, через пресс-службу передали информацию!