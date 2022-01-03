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Пограничники изъяли 57 патронов для гладкоствольного, нарезного и травматического оружия у украинца, направлявшегося за границу. ФОТО

Пограничники изъяли 57 патронов для гладкоствольного, нарезного и травматического оружия у украинца, направлявшегося за границу.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу, гражданин Украины на автомобиле "Хонда" пытался пройти контроль на ЧП "Краковец".

Во время процедур погранично-таможенного контроля пограничная собака среагировала на бардачок автомобиля. Обзорная группа и достала оттуда патроны. Об этом факте пограничники сообщили сотрудникам Национальной полиции Украины.

Пограничники изъяли 57 патронов для гладкоствольного, нарезного и травматического оружия у украинца, направлявшегося за границу 01
Пограничники изъяли 57 патронов для гладкоствольного, нарезного и травматического оружия у украинца, направлявшегося за границу 02

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Автор: 

Госпогранслужба (6431) оружие (10217) изъятие (223)


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Топ комментарии
+3
В дитинстві у мене по кішенях більше було. На полігонах збирали.
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03.01.2022 15:54
+3
Новина варта перших шпальт світової преси.
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03.01.2022 16:11
+3
Да, крупний улов...!
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03.01.2022 16:13
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В дитинстві у мене по кішенях більше було. На полігонах збирали.
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03.01.2022 15:54 Ответить
Какой ужос!

Расстрелять его немедленно!
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03.01.2022 16:03 Ответить
Надеюсь в рашку или белорашку на охоту за диктаторами направлялся...
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03.01.2022 16:08 Ответить
Новина варта перших шпальт світової преси.
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03.01.2022 16:11 Ответить
Да, крупний улов...!
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03.01.2022 16:13 Ответить
Я колись пістолет забув витягти з наплічника,у Борисполі на контролі знайшли,й не таке бувае,особливо після свят).
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03.01.2022 16:20 Ответить
условку дали?
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03.01.2022 16:38 Ответить
Штраф.
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03.01.2022 18:10 Ответить
Ужас какой, какого злодея поймали! В штатах патроны продаются в автоматах самообслуживания как газировка
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03.01.2022 16:58 Ответить
Хлебушко уже давно не тот , но все еще попердывает потихоньку...
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03.01.2022 17:10 Ответить
А ТОННЫ КОНТРАБАСА ПРОЕХАЛИ !!!
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03.01.2022 17:03 Ответить
Однозначно какой то олигофрен ,выборщик ВАЗелина
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03.01.2022 17:08 Ответить
Нині прикордонники - герої, кістками лягатимуть на кордоні. А в 14 році навіть російські бронетранспортери на Донбас пропускали лише за 600 дол. Джипи за 400. То був такий бізнес Литвина. У в'язниці напевно вже.
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03.01.2022 17:35 Ответить
Хотя бы не позорились!
Это же официально, через пресс-службу передали информацию!
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03.01.2022 22:38 Ответить
 
 