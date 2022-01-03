Пограничники изъяли 57 патронов для гладкоствольного, нарезного и травматического оружия у украинца, направлявшегося за границу. ФОТО

Пограничники изъяли 57 патронов для гладкоствольного, нарезного и травматического оружия у украинца, направлявшегося за границу.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу, гражданин Украины на автомобиле "Хонда" пытался пройти контроль на ЧП "Краковец".

Во время процедур погранично-таможенного контроля пограничная собака среагировала на бардачок автомобиля. Обзорная группа и достала оттуда патроны. Об этом факте пограничники сообщили сотрудникам Национальной полиции Украины.





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