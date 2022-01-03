"Простите нас", - гражданин РФ в Киеве оставил конверт с деньгами в помощь крымскотатарским политзаключенным. ФОТО
Неизвестный россиянин в одном из крымскотатарских ресторанов Киева оставил конверт с деньгами для помощи крымскотатарским политзаключенным.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на QIRIM.News, в конверте была также записка с таким текстом: "В помощь заключенным/арестованным в Крыму сыновьям и дочерям крымскотатарского народа. На любые нужды по вашему выбору. Простите нас. / гр. РФ".
Топ комментарии
+28 Adrew Warko
показать весь комментарий03.01.2022 17:22
+26 юрий П #410481
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+24 Наталия Гончар
показать весь комментарий03.01.2022 18:06
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И тех, кому жаль, и тех, кому нет.
И это верно - все швабры одинаковы.
ПРЕЗИРЛИВЕ РОЗЧАРУВАННЯ , після того як був зачарований нею у часи Майдану.
ЩО ВЖЕ ГОВОРИТИ ПРО ЗЕЛЕНИХ НЕДОПУТІНЦІВ ,котрі захоплюють під себе ТБ канали роблячи їх державними - що перший шлях до позбавлення України безвізу - нахрін вові той безвіз аба у тюрмі в Україні( як кращий варіант) або в Ростові...
Журналісти не захиситили кримсько-татарський канал , котрий помер від нефінансування.
Я ПІДТРИМУЮ ГНІВ АЙДЕРА !!!
Айдер Муждабаєв
САМОЕ ПОЗОРНОЕ В УКРАИНЕ - это то, что называет здесь себя «журналистикой»
позбавити 300 000 тис. киримли інформації через канал АTR може лише остання **** ЗЕ ! 👿
Ось подивимось як та ж патія ЄС , котру я дуже поважаю, будуть кричати про порушення умов євроасоціації не мати державне ТБ й НІ СЛОВА ПРО АTR!!!
КРОТИ ОПУщеного офісу ДОМ роблять за шаленні державні бабки ватним державним а про кримський ні пари з вуст!
Так й прийдуть за ЄСПРЕСО, 5-им, ПРЯМИМ та БЕРЕЗВЕЦЬ-ЮТУБОМ й інших- от тільки Ахмєтов вже вибудує ту владу котра ЙОМУ потрібна , може й перестроїним на його лад Нелохом а може й з Медведчуком...
Організатори про гонорар Сердючки за виступ у Дубаї на Новий рік: "Це дуже дорого"
https://tsn.ua/glamur/organizatori-pro-gonorar-serdyuchki-za-vistup-u-dubay-v-noviy-rik-ce-duzhe-dorogo-1945804.html
https://www.instagram.com/p/CYN-8zKIdXd/?utm_source=ig_embed&ig_rid=0f60e244-63ca-4d44-8359-d259bbe4851f
Зазначимо, що вартість квитка на новорічну вечірку з виступом Вєрки Сердючки у Дубаї становила 2-3 тисячі євро.
Татары решили о себе напомнить и всё.
А то даже в Украине на них все давно болт положили.
А доньок половецьких ханів київські князі брали у дружини - так ріднилися із сусідами-кочовниками
А кто там из них чингизид, не имело уже никакого смысла после поражения Тохтамыша от Тамерлана, а позднее васальной зависимости Крымского ханства от османов!
И называть их дикими азиатами не совсем правильно! Как по мне, то печенеги - это дикие азиаты, а венгры - дикие угры. Но это чисто мое мнение
Тамерлан не просто разбил армию Тохтамыша, он ее уничтожил. Потом пошел по ордынским землям на север, а там одни бомжЫ живут, развернулся и пошел домой!
О..у кого то уже подгорело!
Кацапи настільки заплутались у своій історії тому що переписувати історію для них норма. У цих диспути вони вступають неохоче)
Вот только есть такой постулат : "Наличие исключения только подтверждает правило".
То есть наличие нескольких нормальных россиян не делает нормальными 142 миллиона ордынцев (жителей Крыма и ОРДиЛО по состоянию на конец 2013 года туда не считаю, они наши). Да, в рф есть нормальные и порядочные люди, но практика показала, что их там критическое меньшинство - по соцопросам на тему войны с Украиной ответ "россия неправа, Крым - не наш и так далее" даёт только 4% опрашиваемых, ещё 10 - "затрудняется ответить" (по факту хочет ответить, как и эти 4%, но боится), а остальные 86% отвечают "неправа Украина, Крым - наш и так далее". То есть нормальный там каждый седьмой только. Экстраполируем : 142 с копейками млн. чел. да на 4 с копейками % равно грубо до 6 миллионов нормальных россиян. Ну и ещё миллионов 14 нормальных, но не смелых. Итого 20 миллионов адекватных и более 120 - неадекватных. Мало !!! Критически мало !!! Исключение из правил . . .
Вовки вирізали кошару овець. Прийшли мисливці, щоб їх постріляти. І раптом одна місцева жіночка підняла лемент, що у тій вовчій зграї є один чемний вовк, котрий харчується виключно капустою. Недайбо стріляти, бо мош в того вовка влучити.
Аж до ночі в селі ішли дебати толеранції - стріляти чи не стріляти.
Але так дивно сталося, що до ранку вовки ту жіночку з'їли...
я їй кажу-"після того як тебе поздоровить Х-йло,дзвонить не обов'язково!"
соьгодні вже трете січня,не дзвонить...
Партия ЕдРо соберет "22 сьезд КПСС" где осудит деятельность ХЙЛа. Партийцы расплачуться, что были "заложниками фюрера", попросят снять санкции, будут вопить "это не я, это фюрер, он давал приказ"
На третий день мудрый народ ЭРефии выберет нового, демократичного президента - Владимира Вольфовича Жириновского! Занавес падает!!!!
Ого, весело 1 января заканчивается.