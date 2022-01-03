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"Простите нас", - гражданин РФ в Киеве оставил конверт с деньгами в помощь крымскотатарским политзаключенным. ФОТО

Неизвестный россиянин в одном из крымскотатарских ресторанов Киева оставил конверт с деньгами для помощи крымскотатарским политзаключенным.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на QIRIM.News, в конверте была также записка с таким текстом: "В помощь заключенным/арестованным в Крыму сыновьям и дочерям крымскотатарского народа. На любые нужды по вашему выбору. Простите нас. / гр. РФ".

Простите нас, - гражданин РФ в Киеве оставил конверт с деньгами в помощь крымскотатарским политзаключенным 01

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Автор: 

оккупация (10143) репрессии (2767) россия (95526) крымские татары (2717)


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Топ комментарии
+28
Блогер Андрей Полтава шлёт кацапов нахер всех.
И тех, кому жаль, и тех, кому нет.
И это верно - все швабры одинаковы.
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03.01.2022 17:22
+26
в мене сестра молодша,живе під Костромою,в "деревне Гадюкино"...у новорічну нічь дзвонить...яякщо чесно,то був здивований,бо з 2014 року голову прибило там у всіх,навіть у близких родичів. а тут дзвінок...ну хай...поздоровила вона мене,мою родину...а потім каже,-"Сейчас нас Путин поздравит,и я тебе перезвоню!"
я їй кажу-"після того як тебе поздоровить Х-йло,дзвонить не обов'язково!"

соьгодні вже трете січня,не дзвонить...
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03.01.2022 18:01
+24
Д уже вразила жорсткість "пізнього", тобто сьогоднішнього Айдера Муждабаєва про його відношення до українськоїжурналістики сьогодні, а саме:
ПРЕЗИРЛИВЕ РОЗЧАРУВАННЯ , після того як був зачарований нею у часи Майдану.

ЩО ВЖЕ ГОВОРИТИ ПРО ЗЕЛЕНИХ НЕДОПУТІНЦІВ ,котрі захоплюють під себе ТБ канали роблячи їх державними - що перший шлях до позбавлення України безвізу - нахрін вові той безвіз аба у тюрмі в Україні( як кращий варіант) або в Ростові...

Журналісти не захиситили кримсько-татарський канал , котрий помер від нефінансування.

Я ПІДТРИМУЮ ГНІВ АЙДЕРА !!!
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03.01.2022 18:06
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Правила форума Совет форумчан
Блогер Андрей Полтава шлёт кацапов нахер всех.
И тех, кому жаль, и тех, кому нет.
И это верно - все швабры одинаковы.
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03.01.2022 17:22 Ответить
Д уже вразила жорсткість "пізнього", тобто сьогоднішнього Айдера Муждабаєва про його відношення до українськоїжурналістики сьогодні, а саме:
ПРЕЗИРЛИВЕ РОЗЧАРУВАННЯ , після того як був зачарований нею у часи Майдану.

ЩО ВЖЕ ГОВОРИТИ ПРО ЗЕЛЕНИХ НЕДОПУТІНЦІВ ,котрі захоплюють під себе ТБ канали роблячи їх державними - що перший шлях до позбавлення України безвізу - нахрін вові той безвіз аба у тюрмі в Україні( як кращий варіант) або в Ростові...

Журналісти не захиситили кримсько-татарський канал , котрий помер від нефінансування.

Я ПІДТРИМУЮ ГНІВ АЙДЕРА !!!
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03.01.2022 18:06 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=sz7yMdzgqbM&t=326s

Айдер Муждабаєв
САМОЕ ПОЗОРНОЕ В УКРАИНЕ - это то, что называет здесь себя «журналистикой»
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03.01.2022 18:10 Ответить
Це скоріше "на совісті" ЗЕ-БЕНі, якої у нього немає -

позбавити 300 000 тис. киримли інформації через канал АTR може лише остання **** ЗЕ ! 👿
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03.01.2022 18:19 Ответить
А ЖУРНАЛІСТИ - опозиційні демократи , котрі кричать тільки КРИМ УКРАЇНСЬКИЙ ?

Ось подивимось як та ж патія ЄС , котру я дуже поважаю, будуть кричати про порушення умов євроасоціації не мати державне ТБ й НІ СЛОВА ПРО АTR!!!

КРОТИ ОПУщеного офісу ДОМ роблять за шаленні державні бабки ватним державним а про кримський ні пари з вуст!
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03.01.2022 18:28 Ответить
каким образом?
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03.01.2022 19:09 Ответить
Прийшли за каналами проклятого Медведчука без суда і слідства - усі кричали УРА, а журналістів Тігранчіков з Співаковими підібрав Ахмєтов та кладе знову яйця у кошики усіх партій від Мураєва до Смєшка з Гройсманов включаючи й ОПЗЖ...
Так й прийдуть за ЄСПРЕСО, 5-им, ПРЯМИМ та БЕРЕЗВЕЦЬ-ЮТУБОМ й інших- от тільки Ахмєтов вже вибудує ту владу котра ЙОМУ потрібна , може й перестроїним на його лад Нелохом а може й з Медведчуком...
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03.01.2022 19:21 Ответить
Міністерка з реінтеграції окупованих земель Є, і мабуть, повітряні кульки для неї Є. А ось кримсько-татарського каналу немає. Це вже не корупція, панове. Це державний рекет свого народу. "Віддаємо гроші моїй людині з посмішками!"
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04.01.2022 14:49 Ответить
а в цей час деякі "малороси" веселили публіку расейско-украинской д дружбо тусовки в Дубаях......Миколка Тищенко- Котлета ттоже там в єто время был...

Організатори про гонорар Сердючки за виступ у Дубаї на Новий рік: "Це дуже дорого"

https://tsn.ua/glamur/organizatori-pro-gonorar-serdyuchki-za-vistup-u-dubay-v-noviy-rik-ce-duzhe-dorogo-1945804.html

https://www.instagram.com/p/CYN-8zKIdXd/?utm_source=ig_embed&ig_rid=0f60e244-63ca-4d44-8359-d259bbe4851f

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03.01.2022 17:26 Ответить
Так кажуть, що наступним президентом України буде жінка - СЕРДЮЧКА ????????????????
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03.01.2022 17:38 Ответить
Так і має бути - один цирк надоів, нарід обирає інший щоб продовжити веселитись.
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04.01.2022 10:17 Ответить
За даними паРашаЗМІ, за годину свого виступу Сердючка бере 12 млн руб. (близько 4,3 млн. грн). Тож можна лише уявити, скільки артистка могла запросити за роботу на Новий рік.

Зазначимо, що вартість квитка на новорічну вечірку з виступом Вєрки Сердючки у Дубаї становила 2-3 тисячі євро.
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03.01.2022 18:42 Ответить
факт ...але справа навіть не в грошах...
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03.01.2022 18:49 Ответить
А не задумувався гражданін РФ чому кримські татари більше подібні на європеоїдів,аніж на своїх предків монголів?Мабуть тому,що не одна сотня тисяч українок побігла босими ногами в Крим,прив"язана косами до татарського сідла...І жодних конвертів ніхто ніколи нам не лишав...
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03.01.2022 17:28 Ответить
Да нет никакого гражданина рф.
Татары решили о себе напомнить и всё.
А то даже в Украине на них все давно болт положили.
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03.01.2022 17:32 Ответить
Пушкин А.С. отдыхает.
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03.01.2022 17:57 Ответить
Это ты сейчас так украинок оскорбил? "Задумувався", да, москалик?
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03.01.2022 17:53 Ответить
Там еще до татар были готы, греки, аланы и так далее. А крымские татары к монголам не имеют никакого отношения.
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03.01.2022 18:01 Ответить
Киримли окрім вище названих народів це не монголи, а передусім половці - тому у них така антропологія

А доньок половецьких ханів київські князі брали у дружини - так ріднилися із сусідами-кочовниками
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03.01.2022 18:23 Ответить
Та то я уже писал, что когда киевские князья рубалис, мирились, женились с половцами, то мосКВА еще не существовала!
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03.01.2022 18:29 Ответить
Сергію Якимець. Кримські татари до монголів дійсно відношення не мають, але вони частина великоі татаро-монгольськоі орди. Коли столицею Орди став Сарай -Бату (десь в районі теперішньоі Астрахані), наступив період дроблення орди на мілкі - Астраханська орда, Ногайська, ,та інші. Так в Криму і оселилась частина ординців, заснувавши Кримське ханство. І взагалі -то нард, що називає себе киримли, утворився з нащадків багатьох кочових народів, які входили в склад колись могутньоі татаро-монгольськоі держави. В кінці кінців кримський хан залишився останнім чингизидом, який, по закону Яса, який заповів Чиингизхан, ще до початку 17 століття брав дань з царів Московського царства, яке було нічим іншим, як улусом Золотоі орди, і московські князі іздили в Золоту орду отримувати знак -ярлик на право займати княий престол. ММоскалі ніякі не правонаступники Древньоі Русі, іх корені в монголо-татарській орді, це суміш диких азіатів з такими ж дикими угро-фінськими племенами.
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04.01.2022 10:38 Ответить
Этот пласт истории замулили так, что нужно проводить отдельную научную работу (хотя вроде все понятно на первый взгляд). Империя Чингисхана была поделена просто из-за огромных территорий, как и поздняя Римская империя. Татары нормально уживались с княжеством Феодора. Та и с кочевниками которые оселы на востоке ВКЛ (нынешняя Полтавская, часть Харьковской областей). Те же самые потомки готов, сарматов и скифов, та даже половцев, которые не все были кочевниками, никуда не делись, а перемешались с кочевниками и словянами, как и крымские татары (союз племен). Горные крымские татары отличаются от татар степного Крыма, а татары еще селились на территории материковой Украины, и они тоже отличаются от горных и степных.

А кто там из них чингизид, не имело уже никакого смысла после поражения Тохтамыша от Тамерлана, а позднее васальной зависимости Крымского ханства от османов!

И называть их дикими азиатами не совсем правильно! Как по мне, то печенеги - это дикие азиаты, а венгры - дикие угры. Но это чисто мое мнение
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04.01.2022 12:06 Ответить
Наскільки знаю той Тамерлан був у васальной залежності від Тахтамиша і його перемоги над Тахтамишем то чергова праця московських істориків по нівілюванню всякої пам яті про своє рабство в Золотой Орді.
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04.01.2022 17:45 Ответить
Я не понимаю каким образом это можно кому то втолковать!

Тамерлан не просто разбил армию Тохтамыша, он ее уничтожил. Потом пошел по ордынским землям на север, а там одни бомжЫ живут, развернулся и пошел домой!
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04.01.2022 18:36 Ответить
Дуже підозріло що оди Тамерлану поють тільки кацапські історики )
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04.01.2022 19:00 Ответить
Та пусть себе поют! Там с историей очень тяжко...

О..у кого то уже подгорело!
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04.01.2022 19:06 Ответить
Та з історієй не тяжко, там історію пишуть на свою користь - це різні речі і наскільки я знаю насправді Тамерлан був лошком ще тим. Но то таке - вірити кацапам шкідливо для здоровля.
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04.01.2022 19:10 Ответить
Ну если ты про его внешний вид, то да...а так вроде нет! Лет 7 назад был разговор в зелке с моржовцами, так они очень старательно избегали Тамерлана. А ведь с Тамерлана начался рост влияния мосКВА над соседями, так как был ярлык (или как его там) на сбор дани с соседей в пользу Золотой Орды. И так случилось, что деньги теперь начали собирать себе и дальше - Казань брал, Астрахань брал, шапку Мономаха не брал (у меня ордынская)!
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04.01.2022 19:16 Ответить
Треба почати з того що хан Золотої Орди наказав заснувати місто Масква для збору податків для Орди. Що і став робити ставленик хана Александр (нібито Невський) який виріс при хані у степу.
Кацапи настільки заплутались у своій історії тому що переписувати історію для них норма. У цих диспути вони вступають неохоче)
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04.01.2022 19:22 Ответить
Та ну , якщо ще й про таке згадувати .. . Татарок і турчанок ( полонянок ) , запорізькі козаки , з численних набігів на османські землі , ввезли в Україну не менше - це точно .
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03.01.2022 18:27 Ответить
Сам по себе поступок данного конкретного человека достоин уважения, конечно.
Вот только есть такой постулат : "Наличие исключения только подтверждает правило".
То есть наличие нескольких нормальных россиян не делает нормальными 142 миллиона ордынцев (жителей Крыма и ОРДиЛО по состоянию на конец 2013 года туда не считаю, они наши). Да, в рф есть нормальные и порядочные люди, но практика показала, что их там критическое меньшинство - по соцопросам на тему войны с Украиной ответ "россия неправа, Крым - не наш и так далее" даёт только 4% опрашиваемых, ещё 10 - "затрудняется ответить" (по факту хочет ответить, как и эти 4%, но боится), а остальные 86% отвечают "неправа Украина, Крым - наш и так далее". То есть нормальный там каждый седьмой только. Экстраполируем : 142 с копейками млн. чел. да на 4 с копейками % равно грубо до 6 миллионов нормальных россиян. Ну и ещё миллионов 14 нормальных, но не смелых. Итого 20 миллионов адекватных и более 120 - неадекватных. Мало !!! Критически мало !!! Исключение из правил . . .
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03.01.2022 17:31 Ответить
Справа в тому, що паРаша, то є імперія, що помирає. А кожна імперія має(мала) імперську націю. Відповідно імперська нація має свій імперський менталітет. який дуже важко змінити.
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03.01.2022 17:44 Ответить
кроме того, половина из них с украинскими корнями и по факту считать их мнение российским не представляется возможнім..
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04.01.2022 00:17 Ответить
Таке не пробачають. Ні сьогодні, ні через 500 років.
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03.01.2022 17:37 Ответить
И тем более за 500 грн. Это сумма чаевых компании из 5-6 человек. Ресторан действительно хороший и колоритный, всегда хочется оставить больше чем обычно. Лучше бы подошёл и поговорил..
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03.01.2022 19:25 Ответить
Людина навіть побоялась своїм почерком написати.
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03.01.2022 21:38 Ответить
Конкретному росіянину, за конкретний вчинок, "лайк".
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03.01.2022 17:44 Ответить
За це?.. Не пробачу!

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03.01.2022 18:22 Ответить
Ну акоп, ну и что? Да, пагибли люди но зато Империя! Ты понимаешь, что такое Империя? Ты просто живешь в сваей хатынке, а в это время вершатся дела! РыФы против США. Рептилоиды США хотят паглатить Барнаул, Селигер и Тыву дабы качать ресурс энергетическы! А ты акопы сваи тут ресуешь
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03.01.2022 19:28 Ответить
Стародавня притча про вовків.

Вовки вирізали кошару овець. Прийшли мисливці, щоб їх постріляти. І раптом одна місцева жіночка підняла лемент, що у тій вовчій зграї є один чемний вовк, котрий харчується виключно капустою. Недайбо стріляти, бо мош в того вовка влучити.
Аж до ночі в селі ішли дебати толеранції - стріляти чи не стріляти.
Але так дивно сталося, що до ранку вовки ту жіночку з'їли...
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03.01.2022 17:51 Ответить
В точку комент!!!!
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03.01.2022 19:29 Ответить
Это только мнение одного человека. Если это событие попало в СМИ ,к нему мало доверия.
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03.01.2022 17:53 Ответить
это он решил типа 500 гривнами откупиться? на любые нужды? ну-ну....
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03.01.2022 17:54 Ответить
в мене сестра молодша,живе під Костромою,в "деревне Гадюкино"...у новорічну нічь дзвонить...яякщо чесно,то був здивований,бо з 2014 року голову прибило там у всіх,навіть у близких родичів. а тут дзвінок...ну хай...поздоровила вона мене,мою родину...а потім каже,-"Сейчас нас Путин поздравит,и я тебе перезвоню!"
я їй кажу-"після того як тебе поздоровить Х-йло,дзвонить не обов'язково!"

соьгодні вже трете січня,не дзвонить...
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03.01.2022 18:01 Ответить
Да там зомби какие то живут... Когда муйло откинет копыта, тоже наверное рыдать будут как за сралиным когда то. А кто не будет рыдать, то будет иметь большие проблемы
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03.01.2022 18:07 Ответить
Не будет рыдать НИ ОДИН, помяни мое слово!
Партия ЕдРо соберет "22 сьезд КПСС" где осудит деятельность ХЙЛа. Партийцы расплачуться, что были "заложниками фюрера", попросят снять санкции, будут вопить "это не я, это фюрер, он давал приказ"
На третий день мудрый народ ЭРефии выберет нового, демократичного президента - Владимира Вольфовича Жириновского! Занавес падает!!!!
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03.01.2022 19:33 Ответить
Що там твоя сестра з Костроми! Мій племінник, якого я в дитинстві на руках носив, грозився приіхати і насрати на моій могилі. От насрати приіхати збирається, а коли помер його батько, то приіхати побоявся бо "все вы бандеры недобитые". Десь пропав, паскудник, в тій Росіі, ні слуху від нього ні духу, ні мати не знає де він, ні сестри. Але ж до 20 років в селі в Украіні виріс. Ми дивуємось з москалів, кооли своі такими гнидами стають, надивившись московських телевізорів.
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04.01.2022 10:47 Ответить
на жаль таких прикладів дуже багато...
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04.01.2022 10:58 Ответить
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03.01.2022 18:02 Ответить
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03.01.2022 18:05 Ответить
На 1.01. 1991г мы узнали много шокирующих цифр....Жаль ,что сегодня о них мало вспоминают! На землях ордынских такое объяснимо ,а вот у нас ??????
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03.01.2022 19:06 Ответить
В связи с гнилой идеологией, построенной на лжи, и крови, это не помогло. Если бы были нормальные, прогрессивные руководители, то теоретически, можно было бы стать настоящей демократией, сверх державой, по примеру США. Где каждая республика, была бы равноправной и полноценной. Но история московии, это просто список бесконечных преступлений. И союз пришел к своему логическому концу, именно из за того, что при власти были упыри, которые думали только о себе и так строилась вся вертикаль. Не было цементирующей основы. Один дайн сказал, это правильно, значит это правильно. Ты винтик, ты никто. Генетику же признали лженаукой... А теперь ботоксное чмо наверняка стволовыми клетками омоложается. Да и почти вся наука была украдена из Европы и США. Тот же автомат калашникова, разрабатывали пленные немецкие конструкторы, Шмайсер и Ко. И все остальное тоже.
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03.01.2022 19:33 Ответить
Нехай би вони всі виздихали!Всі!
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03.01.2022 18:06 Ответить
Да там много таких, что против пупена, Беларусь было показательным выступлением, что с ними будет если.....
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03.01.2022 18:07 Ответить
Но они все имперцы. Крым то не бутерброд
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03.01.2022 19:36 Ответить
немає ніякої "бєларусі", є білоруський національний округ раши, з 1996 року це єдіноє государство і, звісно, раша ними 100% керує, хай їм грець...
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03.01.2022 19:43 Ответить
Как там в том анекдоте - хорошие в хороших гробах, плохие - в плохих...
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03.01.2022 18:10 Ответить
Что-то подсказывает, что это дело рук зеленского или ермака.
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03.01.2022 18:16 Ответить
Це був Леньа Голубков, не наче.
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03.01.2022 18:18 Ответить
Деньгами там не поможешь. Там жирики на подходе, бомбить хотят. Так что люди вряд ли поймут этих "зашуганных" натой идиотов.
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03.01.2022 18:19 Ответить
Витренко Натой?
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03.01.2022 19:38 Ответить
Вы даже не представляете, насколько глубоко россияне провалились в фашизм. Разговариваю с знакомым в Москве, обсуждаем дизайн тюнинга. Начинаю агитировать за "валить", потому как скоро война. А он мне на голубом глазу рассказывает, что "Украина - это блудный сын, и мы ее вернем за неделю".
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03.01.2022 18:47 Ответить
кого валить? кто на ком стоял? Можете изъясняться поточнее?
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03.01.2022 19:00 Ответить
наверное, имелось ввиду - валить не кого, а валить куда
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03.01.2022 19:51 Ответить
...обсуждаем дизайн тюнинга.

Ого, весело 1 января заканчивается.
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03.01.2022 20:01 Ответить
Деньгами не принимаем, только душами и кровью. Око за око как говорится.
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03.01.2022 18:48 Ответить
Нее! не поможет, прощенья москалям не будет НИКОГДА!
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03.01.2022 19:31 Ответить
....хороші в хороших гробах, погані в поганих...
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04.01.2022 00:09 Ответить
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04.01.2022 09:07 Ответить
Невеличка вирізка з інтерв ю Коломойщі - дуже нагадує залишені грощі у кримсько - татарському кафе :

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04.01.2022 17:49 Ответить
 
 