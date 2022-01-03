"Простите нас", - гражданин РФ в Киеве оставил конверт с деньгами в помощь крымскотатарским политзаключенным. ФОТО

Неизвестный россиянин в одном из крымскотатарских ресторанов Киева оставил конверт с деньгами для помощи крымскотатарским политзаключенным.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на QIRIM.News, в конверте была также записка с таким текстом: "В помощь заключенным/арестованным в Крыму сыновьям и дочерям крымскотатарского народа. На любые нужды по вашему выбору. Простите нас. / гр. РФ".

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