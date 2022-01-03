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Выданный США российский бизнесмен Клюшин может получить доступ к данным ГРУ, – Bloomberg. ФОТО

Российский бизнесмен Владислав Клюшин, выданный Швейцарией Соединенным Штатам Америки по делу о торговле взломанной информацией о корпоративных прибылях, может иметь документы о российском вмешательстве в президентские выборы в США в 2016 году.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом говорится в статье Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к Кремлю и российской военной разведке.

По данным источников американского агентства, Клюшин располагает информацией о взломе серверов Демократической партии группой хакеров из Главного разведуправления Генштаба ВС РФ.

Полтора года назад Клюшин получил от президента России орден Почета, о чем свидетельствуют материалы американского суда в Массачусетсе.

Выданный США российский бизнесмен Клюшин может получить доступ к данным ГРУ, – Bloomberg 01

Bloomberg опубликовал фото этой награды и пропуска Клюшина в Минобороны России.

Выданный США российский бизнесмен Клюшин может получить доступ к данным ГРУ, – Bloomberg 02

По словам нескольких людей, знакомых с вопросами российской разведки, работа Клюшина по кибербезопасности и связи с Кремлем могут сделать его полезным источником информации для американских чиновников об операциях ГРУ за рубежом.

По их словам, если он решит сотрудничать со следствием в США, он сможет предоставить американцам данные о манипуляциях на выборах 2016 года.

Как убеждают люди в Москве, приближенные к Кремлю и службам безопасности, российская разведка пришла к выводу, что 41-летний Клюшин имеет доступ к документам по российской кампании по взлому серверов Демократической партии во время выборов в США в 2016 году. Эти документы якобы подтверждают, что хакерами руководила команда военной разведки ГРУ, которую американские компании по кибербезопасности окрестили "Fancy Bear" или APT28.

Путь Клюшина в США – его вылет из Москвы на частном самолете, арест в Швейцарии и ожидание в тюрьме, когда Россия и США соревновались за его экстрадицию – описаны в судебных документах США, Европы и Швейцарии, а также в показаниях полдюжины людей.

Согласно этим показаниям, за 2 года до выезда из России к Клюшину обратились шпионские службы США и Великобритании – и он получил повышенный уровень безопасности в Швейцарии. Однако он упустил возможность обжаловать свою экстрадицию и попал в Америку.

18 декабря американские агенты заключили под стражу Клюшина в аэропорту Цюриха и доставили его на суд в США.

Как говорится в материалах обвинения, IT-компания Клюшина М-13 работала на власти России, среди его подчиненных был бывший сотрудник военной разведки Иван Ермаков, обвиняемый вместе с Клюшиным.

В 2018 году команда спецпрокурора США Роберта Мюллера обвиняла Ермакова и 11 других россиян в переломе компьютерных систем демократов. Это дело еще не раскрыто, поскольку обвиняемые остаются вне США, но прокуроры могут продолжить и расширить это дело, если появится новая информация.

Вашингтон и Москва публикацию не комментировали.

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Адвокат бизнесмена сообщил, что ему неизвестно о документах, к которым может иметь доступ его подзащитный.

Владислав Клюшин был задержан и арестован в Швейцарии в марте 2021 года. А 18 декабря россиянина передали американским силовикам в Цюрихе, они сопровождали его на рейс в Штаты.

Владислав Клюшин близок к первому заместителю администрации президента РФ Алексею Громову, против которого США ввели санкции. Он известен в России как владелец ООО "М13" – крупного поставщика услуг мониторинга СМИ и соцсетей для администрации президента РФ, федеральных министерств и других государственных органов.

Кремль с 2016 пользуется разработкой М13 – системой мониторинга СМИ "Катюша".

Автор: 

россия (95502) США (26620) хакер (1182) Швейцария (612) шпионаж (1385)


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Топ комментарии
+11
У нас таких агентов полно в СБУ, Генштабе, ОП, в Верховной раде и в Лавре. Ермак - вообще официальный ГРУшник. Как и его папаша.
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03.01.2022 20:50
+9
Вот вам и Швейцария нейтральная страна! Да Игорь Валерьевич? Стрёмно?
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03.01.2022 21:24
+1
Демократы никогда не простят Вселенной эту ужасную трагедию, проигрыш Хиллари...
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03.01.2022 20:56
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Зараз ***** в телеку прокоментує!
Цей Клюшин не наш він за Навального.
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03.01.2022 20:37 Ответить
У нас таких агентов полно в СБУ, Генштабе, ОП, в Верховной раде и в Лавре. Ермак - вообще официальный ГРУшник. Как и его папаша.
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03.01.2022 20:50 Ответить
Интересно , получится у ФБР расколоть товарища ? Если не дурак , то будет сотрудничать ...
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03.01.2022 20:51 Ответить
а то столько пудов соли сожрать прорываясь через Цюрих в Америку... путин его просто чаем с излучением напоит и все... а тут как никак а пожить можно и никакие скрепы и бабло этот то поди даже последний миллиард рублей не доедал.. не успевал...
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03.01.2022 21:21 Ответить
Демократы никогда не простят Вселенной эту ужасную трагедию, проигрыш Хиллари...
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03.01.2022 20:56 Ответить
Вот вам и Швейцария нейтральная страна! Да Игорь Валерьевич? Стрёмно?
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03.01.2022 21:24 Ответить
ігор валерич тому і припер з Ізраілю в Україну. Бо євреї запросто видадуть цього вороватого пердуна. А в США валеріч пожиттєвих накрутять.
То у нас тишь да гладь. лише 7 ярдів баксів.
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04.01.2022 09:02 Ответить
https://www.ponomaroleg.com/novogodnee-obrashhenie-k-russkim-orkam-i-vatnikam/ Поздравление для орков от Третьей силы
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03.01.2022 22:00 Ответить
А на лижи стати як Плешнер слабо🤣
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03.01.2022 22:14 Ответить
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04.01.2022 00:47 Ответить
 
 