Масштабное ДТП в Беларуси: туристический автобус с россиянами столкнулся с легковым автомобилем. Пострадали 40 человек. ФОТО
В Беларуси туристический автобус с россиянами столкнулся с легковым автомобилем. Пострадал 41 россиянин.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ, ссылаясь на "Белта".
Авария произошла днем 3 января на 120 километре автодороги М-8 Витебск-Могилев-Гомель. Водитель Renault при совершении обгона выехал на встречную полосу движения.
Там он столкнулся с автобусом. В итоге водитель легковушки погиб. Пассажиры и водитель автобуса госпитализированы.
По предварительным данным, пострадал 41 пассажир (все граждане России) туристического автобуса. В настоящее время пострадавшим оказывается медицинская помощь в областной клинической больнице Витебска. На помощь коллегам выехали хирурги и травматологи республиканского уровня.
Предварительный осмотр показал, что шесть пассажиров находятся в тяжелом состоянии, 18 – средней тяжести, остальные легкой степени.
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і далі лише питання: як вони перетинатимуть кордони?
- Панове, а де пасажири?
- Та поховали вже геть усіх.
- Живих не було?
- Жодного. Деякі репетували "я жа живой, ***". Але хіба ж ми такі дурні, щоб москалю вірити?
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скорее всего в Буковель перли... им же проезд разрешили-упростили-продлили с барского плеча ЗЕленого
Поганим москалям - погані гроби. Хорошим - хороші
Але... Якби їм трошки розуму цім московітам, щоб зрозуміти, чому за декілька років українці перестали співчувати їм у подібних ситуаціях. Чому українці не співчувають навіть у дійсно людських трагедіях. Не тому що ми, українці, жорстокі. А тому що проблема у самих росіянах... Але проблема у тому, що їм цього не зрозуміти...
Дуже багато "Але"... Не пощастило нам з сусідами.
це їм допомагає і стріляти першими, і діяти на випередження, і бути непередбачуваними