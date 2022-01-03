Масштабное ДТП в Беларуси: туристический автобус с россиянами столкнулся с легковым автомобилем. Пострадали 40 человек. ФОТО

В Беларуси туристический автобус с россиянами столкнулся с легковым автомобилем. Пострадал 41 россиянин.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, ссылаясь на "Белта".

Авария произошла днем ​​3 января на 120 километре автодороги М-8 Витебск-Могилев-Гомель. Водитель Renault при совершении обгона выехал на встречную полосу движения.

Там он столкнулся с автобусом. В итоге водитель легковушки погиб. Пассажиры и водитель автобуса госпитализированы.

По предварительным данным, пострадал 41 пассажир (все граждане России) туристического автобуса. В настоящее время пострадавшим оказывается медицинская помощь в областной клинической больнице Витебска. На помощь коллегам выехали хирурги и травматологи республиканского уровня.

Предварительный осмотр показал, что шесть пассажиров находятся в тяжелом состоянии, 18 – средней тяжести, остальные легкой степени.