Со шпагой через границу: закарпатские таможенники изъяли у украинца старинное оружие. ФОТОрепортаж

На украинско-венгерской границе закарпатские таможенники обнаружили в автобусе старинное произведение военного искусства.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Закарпатская таможня в Фейсбук.

Так, утром 3.01.2022 г. в зоне таможенного поста "Тиса" закарпатские таможенники обнаружили в рейсовом автобусе старинное оружие, которое пытались ввезти в Украину в обход декларирования и без разрешительных документов.

"Нарушитель таможенного законодательства - 27-летний житель Тернопольщины, возвращаясь из Италии домой, во время прохождения таможенных процедур "забыл" задекларировать старинное произведение военного искусства – шпагу. Ее обнаружили инспекторы-оперативники управления борьбы с контрабандой и нарушениями таможенных правил Закарпатской таможни во время проверки салона автобуса, осуществлявшего международные перевозки. Раритет, упакованный в черную полиэтиленовую пленку с надписью, лежал на верхней полке среди личных вещей других пассажиров.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": 100-150€ за "рейс": закарпатские контрабандисты, невзирая на ветер, несут сигареты через заснеженную гору Менчул в Румынию. ВИДЕО

Интересно, что перед прохождением таможенного контроля в "красном коридоре" этот пассажир сознательно указал в декларации исключительно паспортные данные и отсутствие каких-либо товаров, перемещение которых ограничено или запрещено без разрешительных документов", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что в объяснении украинец отметил, что перевозил шпагу по просьбе малознакомого лица из Рима в Украину. Согласно действующему законодательству для перевозки через границу любого оружия необходимы разрешительные документы соответствующих органов, в том числе с экспертной оценкой. В данном случае у пассажира не было при себе никаких разрешительных документов на старинную шпагу.

Следовательно, в отношении украинца составлен протокол о нарушении таможенных правил по статье 472 Таможенного кодекса. Кроме того, таможня направила сообщение в правоохранительное ведомство по признакам статьи 263 Уголовного кодекса Украины.

Также смотрите: Незадекларированную валюту и золото на 15 млн грн изъяли пограничники у двух гражданок Польши в аэропорту Львова. ФОТОрепортаж









Фото: Закарпатська митниця/фейсбук