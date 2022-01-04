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Со шпагой через границу: закарпатские таможенники изъяли у украинца старинное оружие. ФОТОрепортаж

На украинско-венгерской границе закарпатские таможенники обнаружили в автобусе старинное произведение военного искусства.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Закарпатская таможня в Фейсбук.

Так, утром 3.01.2022 г. в зоне таможенного поста "Тиса" закарпатские таможенники обнаружили в рейсовом автобусе старинное оружие, которое пытались ввезти в Украину в обход декларирования и без разрешительных документов.

"Нарушитель таможенного законодательства - 27-летний житель Тернопольщины, возвращаясь из Италии домой, во время прохождения таможенных процедур "забыл" задекларировать старинное произведение военного искусства – шпагу. Ее обнаружили инспекторы-оперативники управления борьбы с контрабандой и нарушениями таможенных правил Закарпатской таможни во время проверки салона автобуса, осуществлявшего международные перевозки. Раритет, упакованный в черную полиэтиленовую пленку с надписью, лежал на верхней полке среди личных вещей других пассажиров.

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Интересно, что перед прохождением таможенного контроля в "красном коридоре" этот пассажир сознательно указал в декларации исключительно паспортные данные и отсутствие каких-либо товаров, перемещение которых ограничено или запрещено без разрешительных документов", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что в объяснении украинец отметил, что перевозил шпагу по просьбе малознакомого лица из Рима в Украину. Согласно действующему законодательству для перевозки через границу любого оружия необходимы разрешительные документы соответствующих органов, в том числе с экспертной оценкой. В данном случае у пассажира не было при себе никаких разрешительных документов на старинную шпагу.

Следовательно, в отношении украинца составлен протокол о нарушении таможенных правил по статье 472 Таможенного кодекса. Кроме того, таможня направила сообщение в правоохранительное ведомство по признакам статьи 263 Уголовного кодекса Украины.

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Со шпагой через границу: закарпатские таможенники изъяли у украинца старинное оружие 01
Со шпагой через границу: закарпатские таможенники изъяли у украинца старинное оружие 02
Со шпагой через границу: закарпатские таможенники изъяли у украинца старинное оружие 03
Со шпагой через границу: закарпатские таможенники изъяли у украинца старинное оружие 04
Фото: Закарпатська митниця/фейсбук

Со шпагой через границу: закарпатские таможенники изъяли у украинца старинное оружие 05

Автор: 

граница (5270) искусство (252) контрабанда (2409) Закарпатская область (2585)


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Топ комментарии
+19
да он на службу к кардиналу шел, чего прицепились к мушкетеру?
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04.01.2022 09:16
+17
Мені було б інтересно подивитись на хатинки тих митників. І на те що там в них знаходиться.
І порівняти з цим "старовинним витвором мистецтва"
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04.01.2022 09:20
+15
Что будет со страной? Митники, запуская тонны контрабанды, пиараться на завозе какой то шпаги, тратя бюджетные деньги на галиматью. Милиционеры целым отделом месяцами сидят в порнухе и за те же бюждетные деньги покупают порно.... Данилов вешает на всех потешные "санкции", а наріт со всего веселицца.
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04.01.2022 09:42
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Поверьте мне ,это не раритет ...
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04.01.2022 09:09 Ответить
В мене теж виникло питання - "А не "Новороб" це часом"?"
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04.01.2022 09:18 Ответить
Зерно фантистичного врожаю 21 року вивезли нафіг.В пекарнях починаються проблеми.
Шпага без клейма майстра не катить, та й то то не шпага , щось на кортік ******.
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04.01.2022 10:02 Ответить
Де там витвір мистецтва? Чи може це такий спосіб митників прикрити реальну контрабанду.
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04.01.2022 09:12 Ответить
Цікавіше було б так: 270-річний житель Тернопільщини, який повертаючись з Італії додому, під час проходження митних процедур "забув" задекларувати старовинний витвір військового мистецтва - шпагу.

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04.01.2022 09:16 Ответить
да он на службу к кардиналу шел, чего прицепились к мушкетеру?
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04.01.2022 09:16 Ответить
Наследник д'Артоньяна?
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04.01.2022 09:30 Ответить
Не, на д"Артаньяна не похоже... Больше смахивает на проделки галантерейщика Бонасье...
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04.01.2022 10:05 Ответить
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04.01.2022 12:45 Ответить
200€ на парижской барахолке красная цена
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04.01.2022 09:17 Ответить
театральный реквизит
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04.01.2022 09:19 Ответить
Мені було б інтересно подивитись на хатинки тих митників. І на те що там в них знаходиться.
І порівняти з цим "старовинним витвором мистецтва"
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04.01.2022 09:20 Ответить
Не вийшов з нього Д'Артаньян.
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04.01.2022 09:21 Ответить
самоделка барыжная...
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04.01.2022 09:22 Ответить


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04.01.2022 09:23 Ответить
Что будет со страной? Митники, запуская тонны контрабанды, пиараться на завозе какой то шпаги, тратя бюджетные деньги на галиматью. Милиционеры целым отделом месяцами сидят в порнухе и за те же бюждетные деньги покупают порно.... Данилов вешает на всех потешные "санкции", а наріт со всего веселицца.
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04.01.2022 09:42 Ответить
а бубочка с песелями обложился нантельками!
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04.01.2022 09:51 Ответить
"а наріт со всего веселицца." --- а наріт думає : чи не краще віселиця, ніж таке життя, коли щодня зашквар і наріту по морді....
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04.01.2022 09:54 Ответить
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04.01.2022 09:48 Ответить
Раритетом считается даже книга старше 50 лет,попробуйте вывезти за бугор книгу изданную в 1970 году или ранее...у вас ее попросту отберут...
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04.01.2022 09:48 Ответить
Гелла подавала ему шляпу и шпагу с темной рукоятью.

- Не мое, - шепнул буфетчик, отпихивая шпагу и быстро надевая шляпу.

- Разве вы без шпаги пришли? - удивилась Гелла.

Буфетчик что-то буркнул и быстро пошел вниз. Голове его почему-то было неудобно и слишком тепло в шляпе; он снял ее и, подпрыгнув от страха, тихо вскрикнул. В руках у него был бархатный берет с петушьим потрепанным пером. Буфетчик перекрестился. В то же мгновение берет мяукнул, превратился в черного котенка и, вскочив обратно на голову Андрею Фокичу, всеми когтями вцепился в его лысину.

Вырвавшись на воздух, буфетчик рысью побежал к воротам и навсегда покинул чертов дом № 302-бис.
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04.01.2022 09:49 Ответить
любителям Коровьева, Бегемота, Геллы и тп ПРИВЕТ!
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04.01.2022 09:58 Ответить
Это китайская подделка под старину! Такого типа шпаги никто в Европе не делал, ибо конструкция абсурдна! Нашли контрабандиста.
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04.01.2022 09:50 Ответить
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04.01.2022 09:55 Ответить
интересное словосочетание - произведение военного искусства... обычно это трупы, но никак не шпаги
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04.01.2022 10:03 Ответить
Митник Вася за 15 секунд провів експеритзу на предмет старовинності шпаги )))
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04.01.2022 10:08 Ответить
Хай би собі віз. Що зробив митник? Принизив платника податків. Хай собі провели експертизу і повернули, за кошт прискіпливого чиновника... Це було б чесно.
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04.01.2022 11:03 Ответить
Кто сказал, что таможенники никуя не делают, берут взятки и пропускают контрабанду на миллиарды грн.?
Вот вам результаты работы! Медали всем!
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04.01.2022 12:05 Ответить
 
 