В 2021 году СБУ обнаружила около 500 взрывных устройств и более 300 кг тротила на востоке Украины. ФОТОрепортаж

СБУ проводит комплексные мероприятия по предотвращению и нейтрализации угроз разведывательно-подрывной деятельности спецслужб РФ против государственной безопасности Украины. В 2021 году в районе проведения операции Объединенных сил установлено местонахождение более 40 вражеских схронов со средствами поражения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Среди изъятого из тайников – противотанковые мины, боевые гранаты, почти 500 взрывных устройств и свыше 300 кг тротила.

По данным следствия, схроны обустроили участники незаконных вооруженных формирований так называемых "Л/ДНР". По заданию своих "кураторов" они планировали совершить диверсии на востоке нашей страны.

По материалам СБУ к 8 годам заключения приговорена участница агентурной сети спецслужб РФ. Злоумышленница имеет отношение к подготовке серии взрывов в районе проведения операции Объединенных сил.

Вражеский агент был задержан в Донецкой области на попытке обустройства схрона со взрывчаткой.

В 2021 году СБУ обнаружила почти 500 взрывных устройств и более 300 кг тротила на востоке Украины.

Кроме того, в сентябре этого года СБУ обнаружила в Донецкой и Луганской областях два скрытых арсенала боевиков. Из них изъято почти 40 кг тротила, большое количество противотанковых и противопехотных мин, патроны к зенитным установкам и крупнокалиберным пулеметам.

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В Луганской области из тайника, обустроенного в подземном хранилище бывшего домовладения так называемого "первого заместителя главы правительства ЛНР" в поселке Боброво, правоохранители обнаружили 2 реактивные противотанковые гранаты, 20 гранат РГД-5 с запалами, почти 4,5 тыс. патронов.

В Донецкой области сотрудники СБУ установили местонахождение схрона, который оборудовал снайпер так называемого "батальона "Восток". Укрытие обнаружили на территории одной из дачных усадеб в Покровском районе.

В 2021 году СБУ обнаружила почти 500 взрывных устройств и более 300 кг тротила на востоке Украины.

В ходе осмотра тайника изъяты:

автомат Калашникова с двумя снаряженными магазинами,

более полукилограмма тротила,

3 электродетонатора,

2 гранатометных выстрела,

2 гранаты РГД-5 с запалами,

более 2,5 тыс. патронов разного калибра,

5 дымовых шашек,

23 реактивных осветительных патрона дистанционного действия.

По всем разоблаченным фактам противоправной деятельности продолжаются комплексные меры по установлению и привлечению к ответственности всех лиц, причастных к преступлениям против государственной безопасности Украины.

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Фото: сайт СБУ