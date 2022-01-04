Затопило переправу: жители двух сел на Буковине перекрыли дорогу и требуют от властей строительства моста через реку Прут. ФОТО
Жители сел Глиница и Дубовцы в Черновицкой области вышли на организованную акцию протеста и перекрыли дорогу в Вижницком направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Еспресо, причиной недовольства людей стало затопление переправы по реке Прут в селе Глиницы. Они требуют от власти построить средний автомобильный разборный мост Глиница-Дубовцы для сообщения соседних сел.
Люди жалуются, что им далеко и дорого добираться по объездным путям, ведь одни работают в Глинице, а живут в Дубовцах. Теперь дорога на работу занимает больше часа.
Также люди возмущены тем, что к ним не может добраться "скорая". Из-за объезда машина едет из соседнего населенного пункта до часа времени. Это может стоить кому-то жизнь, отмечают протестующие. На место происшествия прибыла глава Мамаевской общины Наталья Катрюк.
Напомним, 2 января, произошел существенный подъем воды в реке Прут, в результате чего была размыта переправа в селе Глиница, которая вела в Вижницу. Спасатели предупреждают, что вода в реке может подняться на уровень около метра.
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Пусть просто перед переправой повесят большой банер:
"ВЕЛИКЕ БУДІВНИЦТВО під патронатом ********** Зеленського"
Краще хоть щось будувати та красти, чим нічого не будувати та красти.
При Порошенко строили СТОЛЬКО ЖЕ сколько при Зеленском.
Не веришь - смотри гос СТАТИСТИКУ строительства по ГОДАМ.
Просто при Зеленском о КАЖДОМ "построенном" квадратном метре неделю по ТВ кричат.
А ты, ТЫПИЛ и думаешь, что у нас афигенный расцвет строек и пятилеток.
А воруют сейчас больше, чем даже при Януковиче.
В Кицманьском районе "контрабанда" возможна только между сёлами в нём, в силу своего географического расположения. Ну или, в лучшем случае, с соседними районами.
Перепаганили поездку куче нипричастных людей.
Ему и в самих Черновцах "работы" невпроворот хватает.
Одни пишут, что сами виноваты, другие обвиняют людей в контрабанде, третьи пишут, что это зеленский виноват, четвертые вообще буд-то альтернативно одаренные.
АУ! У людей потоком воды снесло мост! О чем вы вообще все говорите?
Желаю, чтоб у выше перечисленных категорий комментаторов в квартире трубу с говном прорвало и никто не помог.
1. "Они "не "снимали штаны" и не "приглашали кацапов". А небольшое кол-во дегенератов есть в каждом обществе.
2. Это лохторат папередника.