Затопило переправу: жители двух сел на Буковине перекрыли дорогу и требуют от властей строительства моста через реку Прут. ФОТО

Жители сел Глиница и Дубовцы в Черновицкой области вышли на организованную акцию протеста и перекрыли дорогу в Вижницком направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Еспресо, причиной недовольства людей стало затопление переправы по реке Прут в селе Глиницы. Они требуют от власти построить средний автомобильный разборный мост Глиница-Дубовцы для сообщения соседних сел.

Люди жалуются, что им далеко и дорого добираться по объездным путям, ведь одни работают в Глинице, а живут в Дубовцах. Теперь дорога на работу занимает больше часа.

Также люди возмущены тем, что к ним не может добраться "скорая". Из-за объезда машина едет из соседнего населенного пункта до часа времени. Это может стоить кому-то жизнь, отмечают протестующие. На место происшествия прибыла глава Мамаевской общины Наталья Катрюк.

Напомним, 2 января, произошел существенный подъем воды в реке Прут, в результате чего была размыта переправа в селе Глиница, которая вела в Вижницу. Спасатели предупреждают, что вода в реке может подняться на уровень около метра.





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