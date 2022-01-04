РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11064 посетителя онлайн
Новости Фото
5 975 38

Затопило переправу: жители двух сел на Буковине перекрыли дорогу и требуют от властей строительства моста через реку Прут. ФОТО

Жители сел Глиница и Дубовцы в Черновицкой области вышли на организованную акцию протеста и перекрыли дорогу в Вижницком направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Еспресо,  причиной недовольства людей стало затопление переправы по реке Прут в селе Глиницы. Они требуют от власти построить средний автомобильный разборный мост Глиница-Дубовцы для сообщения соседних сел.

Люди жалуются, что им далеко и дорого добираться по объездным путям, ведь одни работают в Глинице, а живут в Дубовцах. Теперь дорога на работу занимает больше часа.

Также люди возмущены тем, что к ним не может добраться "скорая". Из-за объезда машина едет из соседнего населенного пункта до часа времени. Это может стоить кому-то жизнь, отмечают протестующие. На место происшествия прибыла глава Мамаевской общины Наталья Катрюк.

Напомним, 2 января, произошел существенный подъем воды в реке Прут, в результате чего была размыта переправа в селе Глиница, которая вела в Вижницу. Спасатели предупреждают, что вода в реке может подняться на уровень около метра.

Затопило переправу: жители двух сел на Буковине перекрыли дорогу и требуют от властей строительства моста через реку Прут 01
Затопило переправу: жители двух сел на Буковине перекрыли дорогу и требуют от властей строительства моста через реку Прут 02

Также смотрите: Чиновники на Буковине украли 1,3 млн грн, предназначенных для ликвидации последствий наводнения, - СБУ. ФОТО

Автор: 

Буковина (895) мост (1028) наводнение (461) протест (5858)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+21
Совсем НЕ креативные жители!
Пусть просто перед переправой повесят большой банер:
"ВЕЛИКЕ БУДІВНИЦТВО під патронатом ********** Зеленського"
показать весь комментарий
04.01.2022 11:04
+21
Тю.
показать весь комментарий
04.01.2022 11:05
+15
Терміново визивайте Колю-Котлєту. Він порішає.
показать весь комментарий
04.01.2022 11:10
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Совсем НЕ креативные жители!
Пусть просто перед переправой повесят большой банер:
"ВЕЛИКЕ БУДІВНИЦТВО під патронатом ********** Зеленського"
показать весь комментарий
04.01.2022 11:04 Ответить
Я взагалі не розумію навіщо їм той міст коли на кожному перехресті плакат про велике будівництво.
показать весь комментарий
04.01.2022 11:11 Ответить
Китай построил бы мост за пару недель с учетом изысканий проекта и самого строительства у нас под Одессой между Одессой и Черноморском (Ильичевск) уже 5 год через Сухой Лиман "муйдохают" мост длиной 400 метров.. стоимость подорожала в 18 раз с начала проекта первичного..и конца и края нет пока все твари не наворуются... а меня интересует там речка метр два имеет в глубину.... если да то дешевле купить судно класса ЗАРЯ с водометными двигателями плоскодонное для малых и мелких речок ему и пристань не нужна... способен выдвигатсья на пологий берег сам и отшвартовываться обратно...
показать весь комментарий
04.01.2022 11:22 Ответить
показать весь комментарий
04.01.2022 11:23 Ответить
Или такой.
показать весь комментарий
04.01.2022 11:43 Ответить
показать весь комментарий
04.01.2022 11:46 Ответить
показать весь комментарий
04.01.2022 12:26 Ответить
Краще будівництво хоч чогось, під патронатом Порошенко.
Краще хоть щось будувати та красти, чим нічого не будувати та красти.
показать весь комментарий
04.01.2022 12:26 Ответить
Зе-тыпил, ты такой ТЫПИЛ!
При Порошенко строили СТОЛЬКО ЖЕ сколько при Зеленском.
Не веришь - смотри гос СТАТИСТИКУ строительства по ГОДАМ.
Просто при Зеленском о КАЖДОМ "построенном" квадратном метре неделю по ТВ кричат.
А ты, ТЫПИЛ и думаешь, что у нас афигенный расцвет строек и пятилеток.
А воруют сейчас больше, чем даже при Януковиче.
показать весь комментарий
04.01.2022 13:23 Ответить
Звертайтесь до Вави Впершого. Він вам великозбудує великий міст.
показать весь комментарий
04.01.2022 11:05 Ответить
Тю.
показать весь комментарий
04.01.2022 11:05 Ответить
По ходу хорошего им настроения....
показать весь комментарий
04.01.2022 11:11 Ответить
Животные все равно не поймут.
показать весь комментарий
04.01.2022 14:52 Ответить
Терміново визивайте Колю-Котлєту. Він порішає.
показать весь комментарий
04.01.2022 11:10 Ответить
По моветону нужно говорить Николя-Митбол...
показать весь комментарий
04.01.2022 11:12 Ответить
а по факту - хрен моржовий .
показать весь комментарий
04.01.2022 11:21 Ответить
Чекаємо новий клич ЗЄ: "Кожному селу по одному мосту через р. Прут"
показать весь комментарий
04.01.2022 11:21 Ответить
В то время, когда все силы брошены на борьбу с олигархами, и мы вот вот нанесем сокрушительный, победный удар, эти порохоботы мост захотели! Решили по этому мосту все наворованное на Мальдивские офшоры увезти???!
показать весь комментарий
04.01.2022 11:33 Ответить
Шобы контрабас было легче тягать... А то ж важнейшие села,промышленность аж гудит.Хатки такие бедные,все на заводах пашу. На работу далеко добираться
показать весь комментарий
04.01.2022 11:33 Ответить
Сразу видно "знатока" географии Буковины. Конечно, это же ведущие сёла по контрабанде по всей Черновицкой области, и граничат они непосредственно с Германией, Францией, Италией. Вот уж где для контрабандистов золотое дно и рай. ))
В Кицманьском районе "контрабанда" возможна только между сёлами в нём, в силу своего географического расположения. Ну или, в лучшем случае, с соседними районами.
показать весь комментарий
04.01.2022 13:36 Ответить
Местным общинам дано много прав и обязанностей.Построить нормальный незатопляемый мост могли и 200 и 50 лет назад и 6 лет назад..Однако все ждут манны небесной..Нужен налог на жилье для строительства моста..
показать весь комментарий
04.01.2022 11:50 Ответить
Вам доводилось спостерігати р. Прут під час великої повені?
показать весь комментарий
04.01.2022 13:44 Ответить
Очередное сборище дегенератов. Кому они хуже сделали этим перекрытием дороги? Зеле? Стефанчуку? Ленке-скумбрии?
Перепаганили поездку куче нипричастных людей.
показать весь комментарий
04.01.2022 11:51 Ответить
Бурбак с вами пусть еще больше пилит и в Европу контрабандой отправляет!!!
показать весь комментарий
04.01.2022 11:58 Ответить
Не, Бурбак из "городских", негоже ему "сельским бизнесом" заниматься. ))
Ему и в самих Черновцах "работы" невпроворот хватает.
показать весь комментарий
04.01.2022 13:40 Ответить
им опять "все должны"!
показать весь комментарий
04.01.2022 12:11 Ответить
таких конченных комментаторов, как на цензор.нет больше нигде нет)))
показать весь комментарий
04.01.2022 12:23 Ответить
есть еще парочка мест. Ранее это были популярные массовые ресурсы, но там завелись порохоботы, и люди оттуда ушли. И теперь они представляют собой жалкое зрелище, де тусуются лишь десяток порохоботов.
показать весь комментарий
04.01.2022 12:58 Ответить
Та не в порохоботах дело.

Одни пишут, что сами виноваты, другие обвиняют людей в контрабанде, третьи пишут, что это зеленский виноват, четвертые вообще буд-то альтернативно одаренные.

АУ! У людей потоком воды снесло мост! О чем вы вообще все говорите?

Желаю, чтоб у выше перечисленных категорий комментаторов в квартире трубу с говном прорвало и никто не помог.
показать весь комментарий
04.01.2022 13:58 Ответить
и что? Судя по виду домов - села очень богатые. Пусть миром сбросятся - и построят себе мост. В стране рыночная экономика - социализм кончился 30 лет назад.
показать весь комментарий
04.01.2022 14:13 Ответить
Сначала они рубят лес и контрабандой отправляют в ЕС, не платят налоги, строят замки и требуют!!! что им должны!!! Ничего не напоминает?! Крым и даунбас! Этим тоже все были должны, но, они гордо сняли штаны и пригласили кацапов. Это демонстрация абсолютного ДЕБИЛИЗМА. Быдло, которое привыкло воровать и получать всё на шару - лохторат янелоха. Пускай пешком ходят, здоровее будут... может где мозги в лесу найдут.
показать весь комментарий
04.01.2022 12:52 Ответить
хотя я вам и поставил плюсик, но вы не правы:
1. "Они "не "снимали штаны" и не "приглашали кацапов". А небольшое кол-во дегенератов есть в каждом обществе.
2. Это лохторат папередника.
показать весь комментарий
04.01.2022 13:04 Ответить
Золоті слова,Васильович.
показать весь комментарий
04.01.2022 14:10 Ответить
Треба почекати,коли до них прийде велике будівництво
показать весь комментарий
04.01.2022 17:44 Ответить
Из того леса что в виде кругляка вывезли постройте. Тьфу, гыдота.
показать весь комментарий
04.01.2022 18:05 Ответить
гыдота, потому что ты говно
показать весь комментарий
05.01.2022 13:20 Ответить
 
 