"Чтобы не достались никому": одесские торговцы облили брошенные сосны дизельным топливом – животным их давать нельзя. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Коммунальщики Одессы убрали с улиц более 2,5 тыс. брошенных сосен, но животным их давать нельзя, поскольку торгаши облили их дизельным топливом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в фейсбук написал журналист Kostyantyn Andriyuk.

Он напомнил, что многих очень поразило видео, как предприниматели в Одессе выбросили тысячи сосен на улицу 1 января

Так, по его словам, коммунальщики Одессы собрали более 2,5 тысяч деревьев и планировали отвезти их на кормление животным, но оказалось, что торгаши, прежде чем бросить сосны, специально облили их соляркой: "Ну чтоб не достались даже даром никому".

"Деревья - испорчены, поэтому коммунальщики были вынуждены отвезти их на свалку. Но ничего, наступит следующий декабрь и "все хня, давай Миша по-новой"! Население продолжит кормить торгашей. Потому что "так все делают"", - добавил он.

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Фото: Andriyuk/фейсбук