"Чтобы не достались никому": одесские торговцы облили брошенные сосны дизельным топливом – животным их давать нельзя. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Коммунальщики Одессы убрали с улиц более 2,5 тыс. брошенных сосен, но животным их давать нельзя, поскольку торгаши облили их дизельным топливом.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в фейсбук написал журналист Kostyantyn Andriyuk.
Он напомнил, что многих очень поразило видео, как предприниматели в Одессе выбросили тысячи сосен на улицу 1 января
Так, по его словам, коммунальщики Одессы собрали более 2,5 тысяч деревьев и планировали отвезти их на кормление животным, но оказалось, что торгаши, прежде чем бросить сосны, специально облили их соляркой: "Ну чтоб не достались даже даром никому".
"Деревья - испорчены, поэтому коммунальщики были вынуждены отвезти их на свалку. Но ничего, наступит следующий декабрь и "все хня, давай Миша по-новой"! Население продолжит кормить торгашей. Потому что "так все делают"", - добавил он.
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Пропоную переходити на штучні ялинки або на багаторічні висаджені у ємності з грунтом - хай торгівці лапу сосуть, та і лісів в Україні побільшає
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