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"Чтобы не достались никому": одесские торговцы облили брошенные сосны дизельным топливом – животным их давать нельзя. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Коммунальщики Одессы убрали с улиц более 2,5 тыс. брошенных сосен, но животным их давать нельзя, поскольку торгаши облили их дизельным топливом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в фейсбук написал журналист Kostyantyn Andriyuk.

Он напомнил, что многих очень поразило видео, как предприниматели в Одессе выбросили тысячи сосен на улицу 1 января 

Так, по его словам, коммунальщики Одессы собрали более 2,5 тысяч деревьев и планировали отвезти их на кормление животным, но оказалось, что торгаши, прежде чем бросить сосны, специально облили их соляркой: "Ну чтоб не достались даже даром никому".

"Деревья - испорчены, поэтому коммунальщики были вынуждены отвезти их на свалку. Но ничего, наступит следующий декабрь и "все хня, давай Миша по-новой"! Население продолжит кормить торгашей. Потому что "так все делают"", - добавил он.

Также смотрите: Предприниматели оставили более 5 тыс. непроданных елок на улицах Одессы. ФОТО

Чтобы не достались никому: одесские торговцы облили брошенные сосны дизельным топливом – животным их давать нельзя 01
Чтобы не достались никому: одесские торговцы облили брошенные сосны дизельным топливом – животным их давать нельзя 02
Чтобы не достались никому: одесские торговцы облили брошенные сосны дизельным топливом – животным их давать нельзя 03
Чтобы не достались никому: одесские торговцы облили брошенные сосны дизельным топливом – животным их давать нельзя 04
Чтобы не достались никому: одесские торговцы облили брошенные сосны дизельным топливом – животным их давать нельзя 05
Фото: Andriyuk/фейсбук

Чтобы не достались никому: одесские торговцы облили брошенные сосны дизельным топливом – животным их давать нельзя 06

Автор: 

животные (932) Одесса (7885) елка (181)


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Топ комментарии
+73
А притягнути цих торгашів до відповідальності за забруднення довкілля нафтопродуктами сил не вистачило , чи розуму ?
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04.01.2022 11:41
+43
тваринам їх давати не можна. (с) А тварюк, які Це зробили - нагодувати треба!
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04.01.2022 11:42
+34
А кто ети торгаши? Только не говорите что ни мусора ни *смотрящий* района не брали с них денег за место. При желании всегда можно найти преступника
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04.01.2022 11:45
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Эх, облить бы этих самих торгашей солярой, другим чтоб не повадно было. Может потом подумали бы своей дурной башкой, что это делать нельзя.
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05.01.2022 18:00 Ответить
Савдепівська звичка псувати щоб ниікому не дісталось і антихристиянська.
Пропоную переходити на штучні ялинки або на багаторічні висаджені у ємності з грунтом - хай торгівці лапу сосуть, та і лісів в Україні побільшає
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05.01.2022 19:32 Ответить
у нас в городе ёлка пластиковая красивая. И правильно делают. Я не уважаю себя когда мне станвится больно что из за меня умирают живые существа. Ну могу я понять, что надо съесть корову чтобы выжить, но вот чтобы так по-хамски плевок в милое личико мамы-природы.... Свиньи и то умнее
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06.01.2022 09:50 Ответить
ЭТО ЖДЫ С РОССИЙСКИМИ КОРНЯМИ !!!
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05.01.2022 23:55 Ответить
ох ну пожалуйста штрафаните их за экологический терроризм. Для них жизнь - это механический конструктор, и единственное живое важное существо - собственное пузо ближе к телу
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06.01.2022 09:47 Ответить
Ау, местная власть - вот вам план на следующий год.

1) Создать прозрачность контроля.

2) бирки на ёлки.

3) инспеции с вебкамерами для прозрачности.

4) Profit! ШТРАФЫ )))
5) деньги вы найдёте куда тратить, только оставьте и нам, а то щас вообще жестяк, кушать даже не хватает.

За год вы успеете взяточников словить или вам нужно пять лет собирать компромат?
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06.01.2022 11:11 Ответить
А дешевше продати не здогадалися?
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07.01.2022 12:16 Ответить
Нет...наверное есть правило игры, что нет...
Для эксперимента попробуй возьми свою машину и потаксуй возле вокзала по более дешевой цене
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07.01.2022 18:45 Ответить
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