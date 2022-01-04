Ветеран войны с Россией Владимир Минко и его жена открыли собственный бизнес и стали успешными сыроварами. ФОТО
Участник АТО Владимир Минко, прошедший бой в Иловайске, открыл собственный бизнес и стал успешным сыроваром.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале издания Местные вести.
Свой бизнес Владимир основал, купив небольшой дом в селе Спасское близ Мелитополя и оборудовав там сыроварню и хранилище для выдержки сыров. В настоящее время в ассортименте торговой марки Leman, основанной ветераном войны, шесть твердых выдержанных сыров, а также мягкие сыры с плесенью.
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В усьому світі люди змінюють країну роботи, проживання й тільки кацапу вбивають у голову що він має здохнути на рашці, це щоб рабокацапи не розбігалися, хоча й так тікають хто з розумом з рашисскай федерастії.
P. S. путин-*****.
РФ - нацисска фашисская страна террорист.
Кацап -брехливый раб *********** на швабре .
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Слава Україні та її Героям!
"самому" это было до мануфактурного разделения труда, а ну да на срасии до этого еще не дошли, а то ни дай бог рузкай поймет что можно создавать кооперативное производство 😆 только сам ватный лох, все сам, в своем углу
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Вдень нехай корова дає 30 літрів. На азавтра воно вже не свіже.
Розливай його в банки та й їдь кожного дня на базар продавать . От і порахуєш за бензин, місце на ринку , перевірку.
Легше його в землю вилити.
Тому , гроші за молоко сировар платить норм.
Покажи где на реальном рынке такие цены!
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Ти краще слідкуй щоб швабри без "заноз" випускали на рф .
Буду купувати вашу марку !
Україна Переможе кацапню!