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Ветеран войны с Россией Владимир Минко и его жена открыли собственный бизнес и стали успешными сыроварами. ФОТО

Участник АТО Владимир Минко, прошедший бой в Иловайске, открыл собственный бизнес и стал успешным сыроваром.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале издания Местные вести.

Свой бизнес Владимир основал, купив небольшой дом в селе Спасское близ Мелитополя и оборудовав там сыроварню и хранилище для выдержки сыров. В настоящее время в ассортименте торговой марки Leman, основанной ветераном войны, шесть твердых выдержанных сыров, а также мягкие сыры с плесенью.

Также смотрите: Ветеран Юлия Матвиенко вернулась к мирной жизни и открыла ферму. ФОТОрепортаж

Ветеран войны с Россией Владимир Минко и его жена открыли собственный бизнес и стали успешными сыроварами 01
Ветеран войны с Россией Владимир Минко и его жена открыли собственный бизнес и стали успешными сыроварами 02
Ветеран войны с Россией Владимир Минко и его жена открыли собственный бизнес и стали успешными сыроварами 03

Автор: 

бизнес (1620) ветераны (1107)


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Топ комментарии
+32
Молодцы заслужили счастье!
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04.01.2022 11:53
+25
Щасти Вам, люди хороші!!!
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04.01.2022 12:16
+17
Усі сири по 390 грн за кіло.

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Сторінка в ФБ - https://www.facebook.com/lemancheese/
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04.01.2022 12:39
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Благодаря клоуну, это не надолго...
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04.01.2022 11:50 Ответить
Молодцы заслужили счастье!
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04.01.2022 11:53 Ответить
молодці! що не стали гастробайтерами та євробляхерами!!!!
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04.01.2022 11:55 Ответить
Кацап дурний вірить що є щось погане у тому щоб працювати у іньшій країні... пздц ідіоти кацапськи.
В усьому світі люди змінюють країну роботи, проживання й тільки кацапу вбивають у голову що він має здохнути на рашці, це щоб рабокацапи не розбігалися, хоча й так тікають хто з розумом з рашисскай федерастії.
P. S. путин-*****.
РФ - нацисска фашисская страна террорист.
Кацап -брехливый раб *********** на швабре .
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04.01.2022 13:41 Ответить
а головне що не вступиди до партії зеленого імбецильного пі.дераста та не голосували за це біосміття!
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04.01.2022 15:20 Ответить
https://lemancheese.com.ua/#items#!/tproduct/395799693-1626020859065
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04.01.2022 11:56 Ответить
Обов'язково замовлю.
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04.01.2022 12:57 Ответить
хороша ціна , у нас за приблизно такий сір 100 гр десь біля 5 евро
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04.01.2022 13:50 Ответить
Щасти Вам, люди хороші!!!
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04.01.2022 12:16 Ответить
терзают смутные сомнения, что и на этот успешный бизнес напустят коллекторов, рейдеров, мусоров и прочую падаль
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04.01.2022 12:28 Ответить
Не тот род деятельности, тут впахивать надо и на Бентли все равно не хватит, для всех вышеперечисленных подобный бизнес не интересен. Для этого бизнеса хуже то, что электорат, заплатив коммуналку, уже не сможет позволить себе купить даже 100 гр сыра. Одной скумбрией будет питаться.
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04.01.2022 12:41 Ответить
меньше будут кушать конхвет - хватит на сыр.
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04.01.2022 13:32 Ответить
Так конхфеты они уже второй год не едят.
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04.01.2022 13:34 Ответить
спад конхветного бизнеса?
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04.01.2022 13:47 Ответить
Вы бы лучше переживали что сами завтра кушать будете а не за конхветный бизнес переживали, на одной скумбрии долго не протянете....
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04.01.2022 13:49 Ответить
зачем мне "переживать" что "сам завтра буду кушать"! Будет завтра - будет и что кушать.
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04.01.2022 13:54 Ответить
Правильно! Хуженебудет!
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04.01.2022 13:55 Ответить
пока лучше чем было. А там видно будет.
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04.01.2022 13:59 Ответить
И чем же у тебя на Урале лучше чем было? Тебе что от Северного потока трубу кинули и газ в дом провели?
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04.01.2022 14:01 Ответить
не спілкуйтеся з електоратом псевдопрезидента та партії слуг урода, у них як у ка.цапів на одну хромосому більше, тому н6авіть самий розвинений зеледрочер не зрозуміє те що йому каже навіть середньостатистичний громадянин!
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04.01.2022 15:24 Ответить
Таких предпринимателей сотни.
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04.01.2022 12:33 Ответить
руснявый отличается от украинца тем, что руснявый все обсирает, а украинец бы ссылку выложил чтобы помочь земляку
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04.01.2022 13:33 Ответить
Помогаю только своей родне, да и то близкой. На всех остальных мне глубоко......
Таковы реалии жизни.
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04.01.2022 13:40 Ответить
Таковы реалии жизни русни - это твой личный выбор, не хочешь помогать - не сри, потому что "Таких предпринимателей сотни." - несет говном от этих слов
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04.01.2022 13:43 Ответить
Кацап на швабрі неможе не серти, така натура у кацапа - срати всюди.
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04.01.2022 13:53 Ответить
а то я знаю таких я "тільки своїй сімї допомогають" юдеями звуться, не кращий народ у світі я скажу а взагалі і так зрозуміло чому ви не допомагаєте, бо каца.п який сидить на заробітках у Європі навіть собі не може допомогти не те що родичам!
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04.01.2022 15:27 Ответить
Усі сири по 390 грн за кіло.

Замовити можна сайті - https://lemancheese.com.ua/
Сторінка в ФБ - https://www.facebook.com/lemancheese/
Інстаграм - https://www.instagram.com/leman_craft/

Щиро дякуємо Цензору за підтримку!
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04.01.2022 12:39 Ответить
Молодці. Удачі вам!
Слава Україні та її Героям!
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04.01.2022 13:52 Ответить
а интересно где "сыровар" сырье берет для своего продукта? по чём скупает молоко у окрестных селян??
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04.01.2022 13:02 Ответить
молоко скуповує у селян які входять до кооперативу по 9 гривень 50 копійок
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04.01.2022 13:49 Ответить
Ты шо конченный? Узнай сначала цену скупки молока молочными компаниями у частных лиц

"самому" это было до мануфактурного разделения труда, а ну да на срасии до этого еще не дошли, а то ни дай бог рузкай поймет что можно создавать кооперативное производство 😆 только сам ватный лох, все сам, в своем углу
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04.01.2022 14:13 Ответить
Середні ціни сирого молока:

екстра - 10,95 грн/кг без ПДВ,
вищий - 10,82 грн/кг без ПДВ,
перший - 10,46 грн/кг без ПДВ,
середньозважена ціна трьох ґатунків - 10,74 грн/кг без ПДВ.
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04.01.2022 14:46 Ответить
Иван где ссылка?

https://apkua.com/agroboard/rf-270/p-1/
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04.01.2022 14:54 Ответить
по ходу дійсно неадекват кацапський. Люди навпаки за молоко отримують кошти дорожче ніж від монопольних молокозаводів. І завдяки цьому заводять нову худобу!
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04.01.2022 14:56 Ответить
кто владеет информацией, тот владеет миром! дурни меньше знают, но больше кричат. ссылка информации цен на рынке молока в Украине_____https://latifundist.com/novosti/57825-z-novogo-roku-ochikutsya-tsinova-rivnovaga-na-rinku-moloka--ekspert?amp=1
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04.01.2022 17:09 Ответить
Сначала научись читать руснявый даун, это ссылка на теоретическую статью об ожидаемых ценах

Покажи эти цены на торговой площадке

https://apkua.com/agroboard/rf-270/p-1/

Давай ссылку на другую торговую площадку с твоими воображаемыми ценами
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05.01.2022 19:58 Ответить
в Украине средняя цена молока-сырья выше 10 гривен!
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04.01.2022 14:54 Ответить
Ссылка на высер

На смотри овощ по чем на открытой площадке тебе предлагают продать молоко

https://apkua.com/agroboard/rf-270/p-1/
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04.01.2022 15:04 Ответить
Ну то назбирай його цистерну ,та й поїдь здай. Розумник.

Вдень нехай корова дає 30 літрів. На азавтра воно вже не свіже.

Розливай його в банки та й їдь кожного дня на базар продавать . От і порахуєш за бензин, місце на ринку , перевірку.

Легше його в землю вилити.

Тому , гроші за молоко сировар платить норм.
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04.01.2022 15:37 Ответить
Та то кацапи дикі. Вони лазать тут й під кожною новиною серуть... таке нутро. Бо їх яж розриває коли щось позитивне в Україні, то терміново треба обгадити.... це кацапи, вже навіть не дивуюсь.
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04.01.2022 16:16 Ответить
https://latifundist.com/novosti/57825-z-novogo-roku-ochikutsya-tsinova-rivnovaga-na-rinku-moloka--ekspert?amp=1
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04.01.2022 17:05 Ответить
Ты шо дебил? Я тебе скинул реальные цены на данный момент, а ты статью о том что ожидается в новом году, это теоретическая статья....
Покажи где на реальном рынке такие цены!
https://apkua.com/agroboard/rf-270/p-1/
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05.01.2022 19:54 Ответить
Кацап нахутлера то тобі?
Ти краще слідкуй щоб швабри без "заноз" випускали на рф .
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04.01.2022 13:51 Ответить
Молодцы! Удачи!!!
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04.01.2022 13:19 Ответить
Чем больше вижу таких ребят АТОшников, тем больше уверенности, что мы не только выстоим, но и построим нормальную страну ... а то что тут пишут всякое разное (по чем молоко скупают? и пр.) это или бот, или скудоумие редкого индивидуума сидящего на "зарплате" у барыг из 105 квартала ... мне все это придает уверенности, что движения вперед не напрасно, люди становятся человечнее и это не может не радовать! Быть добру!!!
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04.01.2022 13:41 Ответить
Тут багато рабокацапів котрі лазать й серуть бо їх аж рве на шматки й лайно летить навколо коли в Україні щось позитивне.
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04.01.2022 13:50 Ответить
Молодці!
Буду купувати вашу марку !
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04.01.2022 13:42 Ответить
А то кацапи закидають у і-неті про "як люди ніколи не повертаються у цивільне життя й мучаются пастаянна" .... щоб занепастили духом Українці, але нічого у шакалоКацапів невийде.
Україна Переможе кацапню!
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04.01.2022 13:44 Ответить
так у кац.апів так і є, вони по прикладу своєї держави думають. А яке нормальне життя можете бути у кацапа, коли вони додому в цинку 200 тими їдуть, в кращому разі.
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04.01.2022 15:32 Ответить
супер !!!!!!!
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04.01.2022 13:47 Ответить
А ось цього робити не можна! Ви підставляєте людину під небезпеку із зрозумілих причин
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04.01.2022 15:29 Ответить
С сегодняшней ценой на газ им будет тяжело
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04.01.2022 22:23 Ответить
Горжусь Вами. Спасибо, что вы есть!
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04.01.2022 23:34 Ответить
 
 