Ветеран войны с Россией Владимир Минко и его жена открыли собственный бизнес и стали успешными сыроварами. ФОТО

Участник АТО Владимир Минко, прошедший бой в Иловайске, открыл собственный бизнес и стал успешным сыроваром.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале издания Местные вести.

Свой бизнес Владимир основал, купив небольшой дом в селе Спасское близ Мелитополя и оборудовав там сыроварню и хранилище для выдержки сыров. В настоящее время в ассортименте торговой марки Leman, основанной ветераном войны, шесть твердых выдержанных сыров, а также мягкие сыры с плесенью.

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