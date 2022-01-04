РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11334 посетителя онлайн
Новости Фото
9 731 8

В Харькове обрушилась часть четырехэтажного дома: в мэрии назвали предварительную причину. ФОТОрепортаж

В Харькове на проспекте Гагарина обрушился четырехэтажный дом. Предварительно, в результате инцидента никто не пострадал.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил спикер мэрии Юрий Сидоренко, передает Цензор.НЕТ.

"По поводу обрушения на Гагарина, 20. Это не жилой дом, это офисные помещения бывшего завода Авторучка, находящиеся на частной территории. Пострадавших по словам собственника помещений, к счастью, нет", - написал он.

По его словам, предварительно обвал произошел из-за начавшегося рядом с этим домом строительства.

"Мэр города Игорь Терехов уже дал поручение профильному заместителю Кузьмину выяснить полную информацию о том, кем, кому, как и почему были выданы разрешения на это строительство (если они вообще были выданы). В данное время на месте происшествия работают представители полиции и ГСЧС", – добавил Сидоренко.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В одном из супермаркетов Кривого Рога на покупателя рухнул потолок. ФОТОрепортаж

В то же время в полиции сообщили, что здание, в котором размещались офисные помещения, готовилось под снос и не использовалось.

Информация о событиях зарегистрирована в Едином учете. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и сотрудники ГСЧС. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

В Харькове обрушилась часть четырехэтажного дома: в мэрии назвали предварительную причину 01
В Харькове обрушилась часть четырехэтажного дома: в мэрии назвали предварительную причину 02
В Харькове обрушилась часть четырехэтажного дома: в мэрии назвали предварительную причину 03

Автор: 

обрушение (179) Харьков (7485)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ещё бы несущие стены не трогали при перепланировках и землетрясение выдержал бы этот дом.
показать весь комментарий
04.01.2022 13:47 Ответить
При совку в Харкові робили непогані авторучки.
показать весь комментарий
04.01.2022 13:54 Ответить
Корупция мать анархии !!!
показать весь комментарий
04.01.2022 14:47 Ответить
вопрос к спецам, можно ли рыть такие ямы в 10 метрах от 5 этажного здания?
показать весь комментарий
04.01.2022 14:54 Ответить
низя До начала ст-ва нужно было шпунт Ларсена забить
показать весь комментарий
04.01.2022 18:09 Ответить
Обвал будинку у Харкові потрапив на відео

https://youtu.be/Hc1WuM-6LcI
показать весь комментарий
04.01.2022 19:30 Ответить
Повезло людишкам из офисов, что выходные.
показать весь комментарий
04.01.2022 21:13 Ответить
 
 