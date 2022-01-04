В Харькове обрушилась часть четырехэтажного дома: в мэрии назвали предварительную причину. ФОТОрепортаж

В Харькове на проспекте Гагарина обрушился четырехэтажный дом. Предварительно, в результате инцидента никто не пострадал.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил спикер мэрии Юрий Сидоренко, передает Цензор.НЕТ.

"По поводу обрушения на Гагарина, 20. Это не жилой дом, это офисные помещения бывшего завода Авторучка, находящиеся на частной территории. Пострадавших по словам собственника помещений, к счастью, нет", - написал он.

По его словам, предварительно обвал произошел из-за начавшегося рядом с этим домом строительства.

"Мэр города Игорь Терехов уже дал поручение профильному заместителю Кузьмину выяснить полную информацию о том, кем, кому, как и почему были выданы разрешения на это строительство (если они вообще были выданы). В данное время на месте происшествия работают представители полиции и ГСЧС", – добавил Сидоренко.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В одном из супермаркетов Кривого Рога на покупателя рухнул потолок. ФОТОрепортаж

В то же время в полиции сообщили, что здание, в котором размещались офисные помещения, готовилось под снос и не использовалось.

Информация о событиях зарегистрирована в Едином учете. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и сотрудники ГСЧС. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.





