В Одесской области отремонтируют 24 км дороги до Вилково. ФОТОрепортаж

В Одесской области капитально отремонтируют дорогу к одному из наиболее живописных населенных пунктов юга страны – городу Вилково. Исполнителя работ уже определили на тендере.

Об этом сообщает Служба автомобильных дорог в Одесской области, передает Цензор.НЕТ.

"В системе публичных закупок Prozorro определен победитель на капитальный ремонт автомобильной дороги Т-16-07 Измаил – Килия – Вилково, участок км 51 – км 75. Договор с подрядной организацией уже подписан. Ремонтные работы начнутся с наступлением соответствующих погодных условий", – пояснили в автодоре.

Капитальный ремонт 24 км дороги от Килии до Вилково должны завершить до конца года согласно программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка". В прошлом году в рамках программы отремонтировали 10 км этой дороги в черте города Килия.

На участке 38-48 км положили новую дорожную основу и два слоя покрытия из асфальтобетона, сделали обочины и съезды к домам, поставили новые дорожные знаки, обновили тротуары и нанесли дорожную разметку.

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Служба автодорог сняла на видео, как выглядит дорога после ремонта.

Напомним, в конце прошлого года президент Владимир Зеленский заявил, что благодаря программе "Большая стройка" в Украине уже обновили и построили более 40% основной сети дорог.