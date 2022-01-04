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В Одесской области отремонтируют 24 км дороги до Вилково. ФОТОрепортаж

В Одесской области капитально отремонтируют дорогу к одному из наиболее живописных населенных пунктов юга страны – городу Вилково. Исполнителя работ уже определили на тендере.

Об этом сообщает Служба автомобильных дорог в Одесской области, передает Цензор.НЕТ.

"В системе публичных закупок Prozorro определен победитель на капитальный ремонт автомобильной дороги Т-16-07 Измаил – Килия – Вилково, участок км 51 – км 75. Договор с подрядной организацией уже подписан. Ремонтные работы начнутся с наступлением соответствующих погодных условий", – пояснили в автодоре.

В Одесской области отремонтируют 24 км дороги до Вилково 01

Капитальный ремонт 24 км дороги от Килии до Вилково должны завершить до конца года согласно программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка". В прошлом году в рамках программы отремонтировали 10 км этой дороги в черте города Килия.

На участке 38-48 км положили новую дорожную основу и два слоя покрытия из асфальтобетона, сделали обочины и съезды к домам, поставили новые дорожные знаки, обновили тротуары и нанесли дорожную разметку.

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В Одесской области отремонтируют 24 км дороги до Вилково 02

Служба автодорог сняла на видео, как выглядит дорога после ремонта.

Напомним, в конце прошлого года президент Владимир Зеленский заявил, что благодаря программе "Большая стройка" в Украине уже обновили и построили более 40% основной сети дорог.

Автор: 

дороги (2512) Одесская область (3571) ремонт (1180) Большая стройка (728)


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Топ комментарии
+4
Я и так знаю и все время этому нариду напоминаю при случае. Сейчас уже не найдешь голосовавших.
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04.01.2022 16:16
+3
да.. дорога нужна, чтобы кацапы с ПМР добрались быстро в Одессу!? не ну не **** этот Зе!?
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04.01.2022 16:06
+3
А не хочешь у того народа спросить ,за кого они голосовали в 19 году.
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04.01.2022 16:11
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Хай би зняли відео 2 км відремонтованої дороги у нас в селі Горбані. Уже асфальт почав злазити. Весною будуть здирати і знову класти. Воно і не дивно, бо гарцовку клали в дощ а потім зразу ж асфальт. В грудні!!! Клали вірмени, але вони прості робітники. А от хто їх заставив так просрати пару мільйонів?
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04.01.2022 15:45 Ответить
А нас клали в ливень накануне похолодания перед самыми морозами. Народ дико возмущался и обкладывал дорожников, их начальников и Зелю трехэтажными "эпитетами".
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04.01.2022 16:07 Ответить
А не хочешь у того народа спросить ,за кого они голосовали в 19 году.
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04.01.2022 16:11 Ответить
Я и так знаю и все время этому нариду напоминаю при случае. Сейчас уже не найдешь голосовавших.
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04.01.2022 16:16 Ответить
Есть такое волшебное слово : ОТКАТ. Сам пойми , бабки надо освоить сегодня и сей час , а то весной Осла и Ко может уже и не быть.
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04.01.2022 16:09 Ответить
)) армяне всегда ложат и на всех. но шоб асфальт???
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04.01.2022 16:10 Ответить
да.. дорога нужна, чтобы кацапы с ПМР добрались быстро в Одессу!? не ну не **** этот Зе!?
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04.01.2022 16:06 Ответить
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04.01.2022 16:07 Ответить
Это да. Дураков ещё полным полно. Они всё по-прежнему кричат про откаты и хают строительство.
Кто мне не верит, может прочитать выше комменты и убедиться.
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04.01.2022 16:17 Ответить
Увы, это так. Подтверждено уменьшение объема головного мозга у Хомо Сапиенс и процентное возрастание количества дебилов интеллектуальных инвалидов в связи с объективными причинами.
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04.01.2022 16:26 Ответить
Слышь умный ты наш , а ну объясни мне дураку , на какой хрен надо было ремонтировать трасу Киев Борисполь , которая и так была в отличном состоянии и менять не только покрытие , а еще и оцинкованные столбы и заборы .По тому ,что все которые по этой трассе ездят на работу, включая и меня , точно уверены , что это голимый распил бабла.
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04.01.2022 16:27 Ответить
В отличном состоянии она была лет 10 назад. Ее уже давно латали. А вначале этого года там уже нормальные ямы попадались и крайний правый был продавлен фурами. Согласен, по сравнению с другими дорогами это автобан... Радуйся что хоть что то делают. Было бы лучше если бы только пилили???!
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04.01.2022 17:29 Ответить
То есть , трасса была в приличном состоянии , и можно было ограничится частичной заменой покрытия , по тому что есть дороги где ремонт куда важнее .Ну хоть с этим ты согласен , А теперь про необходимость замены забора и столбов расскажи , очень интересно ?
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04.01.2022 17:36 Ответить
Ты когда полный ремонт в квартире делаешь ты окна старые деревянные оставляешь или новые пластиковые делаешь? Бабушкин ковер в новой квартире вешашешь?
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04.01.2022 17:39 Ответить
Ну я так и думал , на реальные доводы у зебилов ответов нет.
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04.01.2022 17:30 Ответить
Я там не живу. А сочинять не в моих правилах. Специально ждал будут ли какие возражения из местных. Т.к. подозревал, что ты соврал(ведь нелогично же на самом деле), а ответить по собственному опыту не мог(не живу там). И оказался прав- ты слишком "преувеличил" ту дорогу.
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04.01.2022 19:06 Ответить
Я уже устал одному зелебобику объяснять , второй раз не имею желания.
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04.01.2022 19:08 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=PT-T8syMCdo https://www.youtube.com/watch?v=PT-T8syMCdo

Вот эта дорога до ремонта , так что целуй Осла в зад.
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04.01.2022 19:20 Ответить
Осел вам откровенно сцит в глаза , но для вас это божья роса.
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04.01.2022 19:29 Ответить
Для особо одарьонних. Трасою Київ-Бориспіль користуються мільйони, там на лівому березі лише дві величезні магістралі, вона і та, що з Броварів. Все, як там людина написала і всі бачать той розпил.
З приводу мєстних, я там вище писав про ремонт у моєму селі, де масштаби помєльче, але на відміну від Бориспільської траси, яка хоч стоять буде, у нас 2 км злазять УЖЕ ЗАРАЗ. Як виявилось, в грудні в зливу перед морозами так послали не тільки у нас.
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04.01.2022 19:24 Ответить
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04.01.2022 19:28 Ответить
Зимой(в минусовую) можно строить, сейчас другие технологии. Главное, чтоб снега не было. Когда снег валил у вас строили?
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04.01.2022 19:29 Ответить
Друже, я закінчував не автодорожній, а КІСІ. Я зовсім поганий інженер-будівельник, бо закінчив хоч і будівельний факультет але по спеціальності менеджмент організації, а взагалі то я фермер. Але навіть тих знань мені вистачить, щоб бачити, яку херню творять з ремонтами доріг.
Клали саме в сніг(точніше мокрий сніг, якій поступово зійшов і перетворився на дощ, що лив десь 3 дні десь на початку грудня). Вірмени устигли укласти 1 км повністю, наступний 1 км вони устигли вкласти лише одну полосу, бо ударив мороз і їм прийшлось "сворачіваться до вєсни". Цей 1 км УЖЕ злазить, ще їхати можна, але уже "пішов" рихлий асфальт. Той 1 км, що перший поки що не рихлий, але надії нема, бо почав кришитись і по ньому УЖЕ пішли ями. Це просто треба бачити (((
Кап. ремонт ав. дор. заг. користування місцевого значення О101701 /М-03/ - Соснова - Ташань /на Гельмязів/ км 19+000 - км 31+600 головний інженер проекту Замана І.М. ТОВ "Д І М "
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04.01.2022 19:53 Ответить
Вілково українська Венеція
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04.01.2022 16:12 Ответить
Вы ради интереса найдите фотографии Венеции и Вилковов интернете, может хоть тогда поймёте какую глупость пишите....
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04.01.2022 16:18 Ответить
***, какое позорище!
24 км. дороги ... Отремонтируют ... До КОНЦА, *****, ГОДА!
10 км. дороги ... Ремонтировали весь прошлый год.
У нас что, конкурс "самое медленное строительство в мире"?
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04.01.2022 16:14 Ответить
ні, конкурс, "а что так можно било?". Так нагло красти ще ніхто за 30 років не додумався. У нас теж зробили половину дороги в селі, а потім мостили дорогезні тротуари з фемки (уявляєте скільки такі тротуари коштують?)... Корочє, десь ділись, а потім з'явились в листопаді, знову убили купу часу на тротуари з фемки, а гарцовку в зливу уклали, потім за нею зразу ж асфальт, перед самими морозами уже в грудні!!! 2 км уже злазять. Обіцяють весною здеруть і знову укладуть, дєнєг хватіт.
Називається - Кап. ремонт ав. дор. заг. користування місцевого значення О101701 /М-03/ - Соснова - Ташань /на Гельмязів/ км 19+000 - км 31+600 головний інженер проекту Замана І.М. ТОВ "Д І М "
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04.01.2022 19:39 Ответить
"А что, так можно было?" - это не только про дороги. Это девиз всего коррупционного дна, который происходит в Украине последние 30 лет!
Я сказал только про сроки. Вы - про приоритетность работ. А ведь есть еще технологии, СНИПы, качество стойматериалов, цены и пр. и пр.
Я по образованию архитектор, поэтому для меня очевиден и понятен весь 3,14здец, который происходит в этом т.н. "большом строительстве". А многие люди этого не понимают и продолжают поддерживать Зеленского: "ну, он хотя бы дороги сделал ...". И это пугает больше всего.
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05.01.2022 08:45 Ответить
не у нас конкурс - у кого больше откат.
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04.01.2022 19:41 Ответить
 
 