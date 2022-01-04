В Одесской области отремонтируют 24 км дороги до Вилково. ФОТОрепортаж
В Одесской области капитально отремонтируют дорогу к одному из наиболее живописных населенных пунктов юга страны – городу Вилково. Исполнителя работ уже определили на тендере.
Об этом сообщает Служба автомобильных дорог в Одесской области, передает Цензор.НЕТ.
"В системе публичных закупок Prozorro определен победитель на капитальный ремонт автомобильной дороги Т-16-07 Измаил – Килия – Вилково, участок км 51 – км 75. Договор с подрядной организацией уже подписан. Ремонтные работы начнутся с наступлением соответствующих погодных условий", – пояснили в автодоре.
Капитальный ремонт 24 км дороги от Килии до Вилково должны завершить до конца года согласно программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка". В прошлом году в рамках программы отремонтировали 10 км этой дороги в черте города Килия.
На участке 38-48 км положили новую дорожную основу и два слоя покрытия из асфальтобетона, сделали обочины и съезды к домам, поставили новые дорожные знаки, обновили тротуары и нанесли дорожную разметку.
Служба автодорог сняла на видео, как выглядит дорога после ремонта.
Напомним, в конце прошлого года президент Владимир Зеленский заявил, что благодаря программе "Большая стройка" в Украине уже обновили и построили более 40% основной сети дорог.
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Кто мне не верит, может прочитать выше комменты и убедиться.
дебиловинтеллектуальных инвалидов в связи с объективными причинами.
Вот эта дорога до ремонта , так что целуй Осла в зад.
З приводу мєстних, я там вище писав про ремонт у моєму селі, де масштаби помєльче, але на відміну від Бориспільської траси, яка хоч стоять буде, у нас 2 км злазять УЖЕ ЗАРАЗ. Як виявилось, в грудні в зливу перед морозами так послали не тільки у нас.
Клали саме в сніг(точніше мокрий сніг, якій поступово зійшов і перетворився на дощ, що лив десь 3 дні десь на початку грудня). Вірмени устигли укласти 1 км повністю, наступний 1 км вони устигли вкласти лише одну полосу, бо ударив мороз і їм прийшлось "сворачіваться до вєсни". Цей 1 км УЖЕ злазить, ще їхати можна, але уже "пішов" рихлий асфальт. Той 1 км, що перший поки що не рихлий, але надії нема, бо почав кришитись і по ньому УЖЕ пішли ями. Це просто треба бачити (((
Кап. ремонт ав. дор. заг. користування місцевого значення О101701 /М-03/ - Соснова - Ташань /на Гельмязів/ км 19+000 - км 31+600 головний інженер проекту Замана І.М. ТОВ "Д І М "
24 км. дороги ... Отремонтируют ... До КОНЦА, *****, ГОДА!
10 км. дороги ... Ремонтировали весь прошлый год.
У нас что, конкурс "самое медленное строительство в мире"?
Називається - Кап. ремонт ав. дор. заг. користування місцевого значення О101701 /М-03/ - Соснова - Ташань /на Гельмязів/ км 19+000 - км 31+600 головний інженер проекту Замана І.М. ТОВ "Д І М "
Я сказал только про сроки. Вы - про приоритетность работ. А ведь есть еще технологии, СНИПы, качество стойматериалов, цены и пр. и пр.
Я по образованию архитектор, поэтому для меня очевиден и понятен весь 3,14здец, который происходит в этом т.н. "большом строительстве". А многие люди этого не понимают и продолжают поддерживать Зеленского: "ну, он хотя бы дороги сделал ...". И это пугает больше всего.