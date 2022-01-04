СБУ разоблачила на Закарпатье подпольную типографию, фальсифицировавшую международные свидетельства о вакцинации. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины ликвидировала масштабную схему изготовления поддельных международных свидетельств о вакцинации от COVID-19 в приграничных районах Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, ссылаясь на пресс-центр СБУ.

Для серийной подделки дельцы создали в Закарпатской области собственную подпольную типографию.

"Производственные мощности "цеха" позволяли дельцам ежемесячно подрабатывать тысячи медицинских документов. Кроме того, они наладили массовое изготовление фальшивых справок о негативных результатах ПЦР-тестирования", - говорится в сообщении.

Установлено, что фиктивные документы заверялись поддельными печатями, QR-кодами и сфальсифицированными подписями семейных врачей.

Клиентов злоумышленники искали через своего сообщника в одном из медучреждений региона.

По предварительным данным, "доходы" участников схемы составляли сотни тысяч гривен. Противоправную деятельность организовали четверо местных жителей. Среди них представители коммерческой структуры и районной автошколы, где дельцы обустроили нелегальную типографию.

В ходе обысков в подпольном цехе правоохранители обнаружили: фиктивные международные свидетельства о вакцинации и справки о негативных результатах ПЦР-тестов; поддельные печати; электронные носители информации и средства связи с доказательствами незаконной деятельности.

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В настоящее время всем четырем злоумышленникам сообщено о подозрении по ч.3 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании судом меры пресечения.