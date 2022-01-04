СБУ разоблачила на Закарпатье подпольную типографию, фальсифицировавшую международные свидетельства о вакцинации. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Служба безопасности Украины ликвидировала масштабную схему изготовления поддельных международных свидетельств о вакцинации от COVID-19 в приграничных районах Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ, ссылаясь на пресс-центр СБУ.
Для серийной подделки дельцы создали в Закарпатской области собственную подпольную типографию.
"Производственные мощности "цеха" позволяли дельцам ежемесячно подрабатывать тысячи медицинских документов. Кроме того, они наладили массовое изготовление фальшивых справок о негативных результатах ПЦР-тестирования", - говорится в сообщении.
Установлено, что фиктивные документы заверялись поддельными печатями, QR-кодами и сфальсифицированными подписями семейных врачей.
Клиентов злоумышленники искали через своего сообщника в одном из медучреждений региона.
По предварительным данным, "доходы" участников схемы составляли сотни тысяч гривен. Противоправную деятельность организовали четверо местных жителей. Среди них представители коммерческой структуры и районной автошколы, где дельцы обустроили нелегальную типографию.
В ходе обысков в подпольном цехе правоохранители обнаружили: фиктивные международные свидетельства о вакцинации и справки о негативных результатах ПЦР-тестов; поддельные печати; электронные носители информации и средства связи с доказательствами незаконной деятельности.
В настоящее время всем четырем злоумышленникам сообщено о подозрении по ч.3 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании судом меры пресечения.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
ведь инфа в сми, єто повод для уголовного дела и расследования.
Найди отличия
Щось я друкарського обладнання не бачу.
А в Запорожье видишь друкарське обладнання? Там ведь в официальных прививочных пунктах на настоящих чистых бланках роздруковують и шльопають
У чекісти давно набирають принципово тупорилих але дуже старанних кретинів!
Типография, это такая контора, которая занимается изготовлением той или иной печатной продукции тиражом.
Тира́ж (фр. tirage) - количество экземпляров печатного издания одного названия.
Для изготовления тиража данного конкретного печатного издания, нужно сходить в канцелярский магазин за несколькими пачками желтой бумаги А4 и (если дома не имеется) в магазин электроники за лазерным принтером. И фсё! - твой письменный стол превратился в типографию.
Типографией называют определенную отрасль, которая занимается печатным делом. Это может быть издательство, рекламное агентство и любое другое предприятие, которое занимается изготовлением печатной продукции. Где-то печатают книги, где-то - периодические издания, а где-то - продукцию рекламного характера.
От себя добавлю - а так же квартиру, в которой подпольно изготавливают на заказ (тиражем) фальшивые ковидные справки.
Я понимаю, что тебе, после прочтения заголовка, хотелось увидеть как маски-шоу на БТР-ах с автоматами и гранатометами штурмуют нечто такое
но времена меняются и "типографии" с "фабриками гоззнака" сравнительно легко перемещаются на 3-4 м2 жилой площади.
В НЛ очень спокойная и профессиональная полиция. Для того, чтоб тебя начали бить, надо ОООЧЕНЬ постараться.
А чтобы вас перестали разводить, надо создать датабазу куда можно будет обратиться и прям за секунду проверить оригинальность и на подделки. У Дия такой принцип и не говорите что её взломали (хотя чё, пообсуждайте авось найдёте брешь в безопасности).
Без этого всякие васи будут вам печатать волнующие воображение голограммы и вы себе закайфуете от чувства защищённости ))).
А можно огласить имена, хотя бы медучреждения?