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СБУ разоблачила на Закарпатье подпольную типографию, фальсифицировавшую международные свидетельства о вакцинации. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины ликвидировала масштабную схему изготовления поддельных международных свидетельств о вакцинации от COVID-19 в приграничных районах Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, ссылаясь на пресс-центр СБУ.

Для серийной подделки дельцы создали в Закарпатской области собственную подпольную типографию.

"Производственные мощности "цеха" позволяли дельцам ежемесячно подрабатывать тысячи медицинских документов. Кроме того, они наладили массовое изготовление фальшивых справок о негативных результатах ПЦР-тестирования", - говорится в сообщении.

Установлено, что фиктивные документы заверялись поддельными печатями, QR-кодами и сфальсифицированными подписями семейных врачей.

Клиентов злоумышленники искали через своего сообщника в одном из медучреждений региона.

СБУ разоблачила на Закарпатье подпольную типографию, фальсифицировавшую международные свидетельства о вакцинации 01

По предварительным данным, "доходы" участников схемы составляли сотни тысяч гривен. Противоправную деятельность организовали четверо местных жителей. Среди них представители коммерческой структуры и районной автошколы, где дельцы обустроили нелегальную типографию.

СБУ разоблачила на Закарпатье подпольную типографию, фальсифицировавшую международные свидетельства о вакцинации 02

В ходе обысков в подпольном цехе правоохранители обнаружили: фиктивные международные свидетельства о вакцинации и справки о негативных результатах ПЦР-тестов; поддельные печати; электронные носители информации и средства связи с доказательствами незаконной деятельности.

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В настоящее время всем четырем злоумышленникам сообщено о подозрении по ч.3 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании судом меры пресечения.

СБУ разоблачила на Закарпатье подпольную типографию, фальсифицировавшую международные свидетельства о вакцинации 03

Автор: 

СБУ (19901) коронавирус (17042) Закарпатская область (2585)


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Топ комментарии
+5
а когда начнете ловить предателей и шпионов?
ведь инфа в сми, єто повод для уголовного дела и расследования.
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04.01.2022 17:06
+2
Уявляю який високий рівень обладнання нашої селищної полікліники, яка видає справжні сертифікати про вакцинацію.
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04.01.2022 17:07
+2
Щось я друкарського обладнання не бачу. А голографічні налІпки у них звідки?
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04.01.2022 17:14
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Правила форума Совет форумчан
а когда начнете ловить предателей и шпионов?
ведь инфа в сми, єто повод для уголовного дела и расследования.
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04.01.2022 17:06 Ответить
Уявляю який високий рівень обладнання нашої селищної полікліники, яка видає справжні сертифікати про вакцинацію.
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04.01.2022 17:07 Ответить
Выдавать и изготавливать, это несколько разные сферы деятельности. То ты просто плохо представляешь, что такое бланки строгой отчетности, что такое их изготовление и их оборот
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04.01.2022 17:48 Ответить
У мене настолі лежить ахіренний, справжній сертифікат про вакцинацію. Його бланк так захищений, що мені навіть страшно з ним по вулицях ходоти. По захищенності 100 доларів проти нього туалетний папір.
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04.01.2022 18:06 Ответить
Он изготовлен с помощью "обладнання нашої селищної полікліники"?
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04.01.2022 18:28 Ответить
Ну напевно його не замовляли в США.
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04.01.2022 18:31 Ответить
Щось я друкарського обладнання не бачу. А голографічні налІпки у них звідки?
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04.01.2022 17:14 Ответить
Принтер для печати таких наклеек, от 600 баксов стоит.
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04.01.2022 17:26 Ответить
Тут є багато нюансів.
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04.01.2022 18:52 Ответить
А какое такое нанооборудование нужно иметь, чтобы распечатать черный текст на желтой бумаге?
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04.01.2022 17:53 Ответить
Друкарня і копіцентр це дещо різне обладнення. Різниця приблизно як між палітурною майстернею і книжковим комбінатом.
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04.01.2022 18:55 Ответить
В Запорожье выдают международные сертификаты вакцинации: как и где получить (ФОТО)


Найди отличия

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04.01.2022 21:54 Ответить
і що я повинен побачити? схоже на принтерну роздруківку.
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04.01.2022 22:09 Ответить
https://www.inform.zp.ua/2021/07/15/121065_sertifikat-vaktsinatsii-gde-i-kak-vydayut-v-zaporozhe/ В Запорожье уже можно получить международный сертификат вакцинации от COVID-19. Их выдают или на месте вакцинации, или по запросу семейному врачу. Рассказываем, как его получить и что он из себя представляет.
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04.01.2022 22:37 Ответить
файл з чистим бланком, заповнили, роздрукували, шльопнули печатки і ти щасливий власник аусвайса.
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04.01.2022 22:44 Ответить


Щось я друкарського обладнання не бачу.

А в Запорожье видишь друкарське обладнання? Там ведь в официальных прививочных пунктах на настоящих чистых бланках роздруковують и шльопають
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04.01.2022 22:55 Ответить
прочитайте уважно заголовок статті. на фото не побачив ні друкарні, ні того що в ній можна надрукувати. а голограми, швидше за все, надруковані не там.
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04.01.2022 23:01 Ответить
Фсбу-традиційно в тємі-найопка друг чекіста! Обладнання не видно? А воно десь є! Ви просто неуважні.
У чекісти давно набирають принципово тупорилих але дуже старанних кретинів!
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05.01.2022 09:56 Ответить
Бот, попроси у хозяина искусственный интеллект, потому что твой естественный либо сломался, либо ты им изначально не был укомплектован

Типография, это такая контора, которая занимается изготовлением той или иной печатной продукции тиражом.
Тира́ж (фр. tirage) - количество экземпляров печатного издания одного названия.

Для изготовления тиража данного конкретного печатного издания, нужно сходить в канцелярский магазин за несколькими пачками желтой бумаги А4 и (если дома не имеется) в магазин электроники за лазерным принтером. И фсё! - твой письменный стол превратился в типографию.

Типографией называют определенную отрасль, которая занимается печатным делом. Это может быть издательство, рекламное агентство и любое другое предприятие, которое занимается изготовлением печатной продукции. Где-то печатают книги, где-то - периодические издания, а где-то - продукцию рекламного характера.

От себя добавлю - а так же квартиру, в которой подпольно изготавливают на заказ (тиражем) фальшивые ковидные справки.

Я понимаю, что тебе, после прочтения заголовка, хотелось увидеть как маски-шоу на БТР-ах с автоматами и гранатометами штурмуют нечто такое



но времена меняются и "типографии" с "фабриками гоззнака" сравнительно легко перемещаются на 3-4 м2 жилой площади.
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05.01.2022 11:07 Ответить
ботва, я в цій темі з 1994 року...не треба мені лікувати.
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05.01.2022 11:26 Ответить
Не надо их сажать , отдайте в клинику для добровольных опытов .
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04.01.2022 17:15 Ответить
В минздрав стажерами …
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04.01.2022 17:21 Ответить
зараз по Euronews покажуть Україну та цих дикунів які формують імідж країни..
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04.01.2022 17:29 Ответить
обілетять на 20-30 шмат зЄлені ....- поставлять на "абонент " в 2-3 штуки зЄлені ....- і працюйте хлопці далі - вся "боротьба"...
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04.01.2022 17:37 Ответить
Служба Безопасности Украины, в военное время ловит шпионов и предателей Украины?
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04.01.2022 17:38 Ответить
Наконец то начались реформы и всё идёт хорошо
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04.01.2022 17:40 Ответить
Хитросделанные хохлы (другого слова не подберу) хотят чтоб их за бугор и с тестом не пускали? Шоб заставляли делать новый тест при пересечении границы? Ну так к этому всё идёт. Продолжайте в том же духе.
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04.01.2022 17:50 Ответить
Это тебе на раша тудей показали? Там тебе и не такое покажут.
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04.01.2022 18:42 Ответить
"весь мир" - это вы и ваш второй аакаунт под хранцузским флажком?
В НЛ очень спокойная и профессиональная полиция. Для того, чтоб тебя начали бить, надо ОООЧЕНЬ постараться.
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04.01.2022 18:54 Ответить
Во Франции недавно изьяли 18 000 поддельных ковид сертификатов.
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04.01.2022 21:51 Ответить
Цікаво а що таке,,сертифікати,, це державнаий платний кусок платного папіру чи гарантія безкоштовного лікування українців від всіх недуг?
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04.01.2022 18:14 Ответить
Продавцям п'ятнашку , покупцям - п'ятьорік , всім з конфіскацією майна . Це буде чесно і справедливо . Та й іншим наука .
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04.01.2022 22:01 Ответить
ребят вы можете хоть залепить его голограммами, хоть портрет Творца на него наклеить с личной подписьюи типа гарантией. Но, теоретический Вася просто возьмёт и скопирует и распечатает и надует вас и вы будете уверены что вы не обмануты, а очень защищены от подделок. Голограмкой печаткой и подписью да???? Они тоже были подделаны. Вас развели тут.

А чтобы вас перестали разводить, надо создать датабазу куда можно будет обратиться и прям за секунду проверить оригинальность и на подделки. У Дия такой принцип и не говорите что её взломали (хотя чё, пообсуждайте авось найдёте брешь в безопасности).
Без этого всякие васи будут вам печатать волнующие воображение голограммы и вы себе закайфуете от чувства защищённости ))).
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06.01.2022 09:44 Ответить
"Клиентов злоумышленники искали через своего сообщника в одном из медучреждений региона. Источник: "

А можно огласить имена, хотя бы медучреждения?
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06.01.2022 11:15 Ответить
 
 