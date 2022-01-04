Во время раскопок во Львовской области нашли уникальные артефакты времен Римской империи. ФОТОрепортаж

Археологи обнаружили вблизи села Карив Львовской области, ценные предметы Римской империи, которым нет аналогов в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщил Департамент архитектуры и градостроительства Львовской ОГА.

Разведочные раскопки новооткрытой памятки времен германских племен обнаружили два новых уникальных археологических объекта: захоронение с обрядовыми предметами внутри и углубленное сооружение, предназначение которого пока остается загадкой.

"В погребении, кроме человеческих останков, археологи нашли фрагменты двух стеклянных кубков, аналогов которым в Украине нет. А также: обломки рогового трехслойного гребня, бронзовую застежку (фибулу), части деревянного ящика, обитого бронзовыми пластинками с декоративными гвоздями и половинку из белого пастового стекла. Такие жетоны использовали для римских настольных игр", - рассказывает директор департамента архитектуры и развития градостроительства Львовской ОГА Елена Василько.

По словам исследователей, все эти ценные предметы Римской империи свидетельствуют о том, что здесь похоронен богатый мужчина. А саму находку датируют началом ІІІ ст. н. э. и относят к вельбарской культуре, которую оставили восточногерманские племена готов.

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Исследовать окрестности села Карив начали в 2017 году, с тех пор как местные краеведы случайно обнаружили здесь древний меч и другие металлические изделия и принесли их в Историко-краеведческий музей г. Винники. Начав работы, археологи поняли, что это - древний могильник германских племен, которых на этой территории не должно быть. По крайней мере, так считалось раньше.

Несколько лет назад, по результатам раскопок в селе Карив, была созвана археологическая научная конференция в Берлине, где ведущие европейские ученые несколько дней обсуждали вопросы этой находки. По словам руководителя раскопок, кандидата исторических наук Ярослава Онищука, Карив как археологическая находка – открытие столетия не только для Украины.

"Бронзовый котел с атташами в виде мужских фигур, который мы нашли давно, является третьей такой находкой в ​​мире. Кроме того, могильник свидетельствует, что на этих территориях проживали люди, о существовании которых на украинском поприще до сих пор было неизвестно. Предполагаем, что это группа людей из Среднего Дуная, которые поселились здесь в результате чрезвычайных обстоятельств, а именно – из-за так называемых Маркоманских войн 166-180 лет", — комментирует Онищук.







Раскопки в окрестностях села Карив проводятся совместными усилиями Историко-краеведческого музея Винников, департаментом архитектуры и развития градостроительства Львовской облгосадминистрации, кафедрой археологии и специальных отраслей исторической науки ЛНУ им. Ивана Франко, в партнерстве с Институтом археологии Жешувского университета (Польша).