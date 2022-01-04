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Во время раскопок во Львовской области нашли уникальные артефакты времен Римской империи. ФОТОрепортаж

Археологи обнаружили вблизи села Карив Львовской области, ценные предметы Римской империи, которым нет аналогов в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщил Департамент архитектуры и градостроительства Львовской ОГА.

Разведочные раскопки новооткрытой памятки времен германских племен обнаружили два новых уникальных археологических объекта: захоронение с обрядовыми предметами внутри и углубленное сооружение, предназначение которого пока остается загадкой.

"В погребении, кроме человеческих останков, археологи нашли фрагменты двух стеклянных кубков, аналогов которым в Украине нет. А также: обломки рогового трехслойного гребня, бронзовую застежку (фибулу), части деревянного ящика, обитого бронзовыми пластинками с декоративными гвоздями и половинку из белого пастового стекла. Такие жетоны использовали для римских настольных игр", - рассказывает директор департамента архитектуры и развития градостроительства Львовской ОГА Елена Василько.

Во время раскопок во Львовской области нашли уникальные артефакты времен Римской империи 01

По словам исследователей, все эти ценные предметы Римской империи свидетельствуют о том, что здесь похоронен богатый мужчина. А саму находку датируют началом ІІІ ст. н. э. и относят к вельбарской культуре, которую оставили восточногерманские племена готов.

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Исследовать окрестности села Карив начали в 2017 году, с тех пор как местные краеведы случайно обнаружили здесь древний меч и другие металлические изделия и принесли их в Историко-краеведческий музей г. Винники. Начав работы, археологи поняли, что это - древний могильник германских племен, которых на этой территории не должно быть. По крайней мере, так считалось раньше.

Во время раскопок во Львовской области нашли уникальные артефакты времен Римской империи 02

Несколько лет назад, по результатам раскопок в селе Карив, была созвана археологическая научная конференция в Берлине, где ведущие европейские ученые несколько дней обсуждали вопросы этой находки. По словам руководителя раскопок, кандидата исторических наук Ярослава Онищука, Карив как археологическая находка – открытие столетия не только для Украины.

"Бронзовый котел с атташами в виде мужских фигур, который мы нашли давно, является третьей такой находкой в ​​мире. Кроме того, могильник свидетельствует, что на этих территориях проживали люди, о существовании которых на украинском поприще до сих пор было неизвестно. Предполагаем, что это группа людей из Среднего Дуная, которые поселились здесь в результате чрезвычайных обстоятельств, а именно – из-за так называемых Маркоманских войн 166-180 лет", — комментирует Онищук.

Во время раскопок во Львовской области нашли уникальные артефакты времен Римской империи 03
Во время раскопок во Львовской области нашли уникальные артефакты времен Римской империи 04
Во время раскопок во Львовской области нашли уникальные артефакты времен Римской империи 05

Раскопки в окрестностях села Карив проводятся совместными усилиями Историко-краеведческого музея Винников, департаментом архитектуры и развития градостроительства Львовской облгосадминистрации, кафедрой археологии и специальных отраслей исторической науки ЛНУ им. Ивана Франко, в партнерстве с Институтом археологии Жешувского университета (Польша).

Автор: 

археолог (178) история (2017)


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Топ комментарии
+19
Кубки неймовірні. Ще й з урахуванням часу їх виготовлення.
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04.01.2022 22:58
+12
Главное, шоб все это не оказалось на ebay. А то есть там один продавец из Украины, торгует необработанным янтарем и археологическими находками.
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04.01.2022 22:56
+6
Кацапська версія? 😁 Відома хіба що кацапам, підозрюю. Нє? 😊
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04.01.2022 23:27
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Страница 2 из 2
Takije veci mozno vysylat no nuzno polucit razresenyje iz ministerstva kulturi ,jest u vas Ukraine saraskina kontora tam tipo eksperti dajut dobro za dengi vsio oficialno jesli eto ne redkije predmeti.Drugoj variant ona ili on tomozne imejet druzej.
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04.01.2022 23:43 Ответить
державної експертизи культурних цінностей tak kontora nayvajetsia,ona ne odna rascenki jest vsio oficialno.No realne vsego tomozne zaplatyt i te nicego nevydet
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04.01.2022 23:58 Ответить
Хм, а где гарантии что у этой дамы таки настоящий антик, а не продукты производства застаренных железяк в Пакистане и Китае? Я имею какое-то отношение к антикварному оружию, так вопрос аутентичности всё ещё актуален...
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04.01.2022 23:46 Ответить
Я тоже небольшую коллекцию имею, холодное оружие. Ну, аутентификацию нехай как раз соответствующие органы и проведут. Там у нее есть явные новоделы, но часть визуально выглядит аутентично.
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04.01.2022 23:51 Ответить
Да, умельцы могут нынче и патину делать, и микрополости от ржавчины (pitting) и более или менее клейма знают. Но одно дело если речь о серийном изделии, напр. штыке, а вот просто "античный топор" где нет ожидаемый деталей формы, поди определи, старый он или из Пакистана...
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05.01.2022 00:10 Ответить
А индийцы, кстати, умеют. Я год тому купил клинок карабелы в Индии, полузаточенное. Сделал гарду, насадил рукоять, доточил....на зарослях испытал.Слушай, страшная штука эта карабела, не хочу даже представить шо она с человеческой тушкой может сделать.
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05.01.2022 00:24 Ответить
Наверное просто ты - мощный рубака!
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05.01.2022 16:26 Ответить
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05.01.2022 18:09 Ответить
дурочка с переулочка. Тётка на голубом глазу доказывает изобретение электролиза алюминия в 11 веке .
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05.01.2022 11:41 Ответить
пригадую, як один знайомий римантас придбав кімнатну антену, з неї надфілями і паяльником зробив оправу окулярів, відшліфував і відполірував, а потім помістив у фото-фіксаж...вона покрилась нальотом срібла...такі давні це були часи...
а стовп з чистого заліза в індії давній і досі не іржавіє...
тобто, що хоч можливе у давні часи...
для прикладу в артанії - одній з держав русів по древнєарабських джерелах, робили мечі, які згинались і розпрямлялись...тобто пружинили... отже була така технологія 1000 років тому...тут, у нас за 4 дні ходу від києва, як пишуть ті ж джерела
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05.01.2022 13:49 Ответить
Римляны произошли от Трипольской расы. Не верите? Спросите у Бога.
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04.01.2022 23:22 Ответить
1. Римляни- индоевропейцы.
2. Первые индоевропейцы были кочевниками.
3. Археология говорит что Трипольцев вытеснили кочевники- индоевропейцы, одни из первых которые попали в Европу через Кавказ.

А теперь сведи пазлы в картинку
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04.01.2022 23:41 Ответить
Ну, тут поинтересней, не думаю, что меня заблокируют. Будем сводить пазлы, по твоему. 3 пункт, индоевропейцы вытеснили и попали в Европу, одни из первых. Значит они не были европейцами. 1 пункт, Римляне - индоевропейцы, шо то вообще не суразное, ни разу не были в Европе, попали через Кавказ, может проще написать, цыгане, перешли Кавказ, вытеснили трипольскую расу и получились римляны. Вот и вся тебе археология. один бог знает. Ну и немного Ющенко.
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05.01.2022 00:03 Ответить
Что тебя смутило в доказанном и всем известном факте что римляни- индоевропейцы?
Как они там очутились и когда- вопрос другой.

Я лишь напомню тебе что из До-Индоевропейцев в Европе к тому моменту были следующие народы:
Лигуры (раен нынешней Генуи), Иберы (нынешние баски), Пикты (Шотландия), группа племен италиков (реты, этрусски, пицены), племена о.Сардинии, Пеласги (троянцы), Минойцы (первые цивилизации Крита и греции в целом), Тавры (в горах южного Крыма).
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05.01.2022 00:28 Ответить
Меня смущает твое трактование, как можно назвать индоевропейцами ни разу не побывавшие в Европе. Согласен, ты привел много племен, обитавшие на просторах Европы. Ну, никак они не могли быть европейцами, Индусами, да, неграми да. А я утверждаю, Бог появился в Украине и создал человека, на территории нынешней Украины и все человечество распространилось по всему миру от нас. Украина колыбель всей цивилизации, попробуй опровергни, Всех светил мира приведи и никаких доказательств у них нет опровергнуть это. Не веришь, спроси у Бога, но и он тебе не ответит. Никогда, никто тебе не поведает, кто мы, для чего мы. Одни гипотезы. Скажу, молодец, что интересуешься.
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05.01.2022 01:02 Ответить
Індоєвропейці - загальна назва ВЕЛИКОЇ ГРУПИ НАРОДІВ, об'єднаних спільними рисами. Якими саме, наука ДЕМОГРАФІЯ тобі роз'яснить детальніше. Здивую тебе, до індоєвропейців належать і брити, і скіфи, і перси.....
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05.01.2022 01:19 Ответить
Меня не здывуешь. Это все гипотезы некоторых людей. До сих пор идут споры, вроде простой вопрос, что первое яйцо или курица, никто не ответит.. Так и с демографией, с великой группы людей, никто не знает, как появился человек и где. Много суждений, но верны они? Тут вопрос. Да ты веришь некоторым источникам, но ты уверен, что они правы? Тоже вопрос. И нет на земле человека, который объяснил, что такое макро мир и что такое микро мир, как понять нет начала и конца. Я же пишу, моя гипотеза стоит всех остальных, ибо ответа на все вопросы у человечества нет. А за мову и разговор не веду. Это я так, по простому, а если по деловому, некоторые сходили с ума. Это все о чем речь - ПОТЕМКИ.
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05.01.2022 01:46 Ответить
В огороді бузина, а в Києві дядько. Я не збираюсь дискутувати з Вами на тему, в якій я не Є фахівцем, як, вочевидь, і Ви. А якщо щось, комусь здається, спеціалісти радять хреститись.
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05.01.2022 01:56 Ответить
Ну, почему ты так сразу, я же в начале написал, спроси у Бога, а ты сразу хрестись, комусь здаеться. Ты фахивець и если пошел, то до конца, никто не обвинит тебя в том, что ты не прав, историю пишут люди и не всегда бывают правы. Даже не далекое прошлое, взять Майдан, кто прав, кто нет., каждый должен думать по своему, по справедливости.
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05.01.2022 02:21 Ответить
в українській та італійській мовах залишилось найбільше назв флори і фауни із санскриту праіндоєвропейської мови - ось і всі пазли. А трипільців не витіснили - вони самі пішли на південь, коли в нас змінився клімат і стало неможливо прогодуватися землеробством
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05.01.2022 01:04 Ответить
А русские - от противоестественной связи свиньи и собаки.
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04.01.2022 23:52 Ответить
ты нацист что ли? в ВСУ много русских воюет и погибло на Донбассе за Украину тоже много.
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05.01.2022 11:45 Ответить
А чого це цей зв'язок для них став "протівоєстєствєнним"? Як на мене він нічим не гірший від статевого зв'язку жаби і гадюки.
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05.01.2022 14:40 Ответить
кубки крутые, да
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04.01.2022 23:23 Ответить
Не говорите об этом запоребриковым ! У них ещё от скифского золота рассудок не востановилси !!! 🤪
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04.01.2022 23:24 Ответить
Для Готов и Черняховской культуры это может и не то место, а для германского племени Лугиев- в самый раз и место и эпоха
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04.01.2022 23:37 Ответить
Лугии (пшеворская культура) были далеко на Запад от Львова.
не чуди.
Как раз в этом районе и обитала Черняховская культура.
умники мать вашу.
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04.01.2022 23:44 Ответить
Во II в. н. э. Пшеворская культура мигрировала на Средний Дунай и на территорию Западной Украины.
А уже в III веке лугии и готы, похоже, смешались.
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05.01.2022 00:03 Ответить
Черняховской в Галичине не было. Это готы которые с балтики двигались маршрутом: Висла- Буг- дальше на восток и юг через Подолье, в нижнее Поднепровье. Я карту хорошо помню.
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05.01.2022 00:44 Ответить
львів - не зовсім галичина...
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05.01.2022 07:30 Ответить
львів - одночасно балтійський/полтва-зах.буг/ і чорноморський/зубра-дністр/ град...
там був переволок між цими водними системами...і в таких місцях і досі збереглись ліски, лісочки...навіть серед степів...це були матеріали та рембаза транспорту, дрова, будівельний матеріал...
стрийський парк може виявитись таким давнім насадженням...
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05.01.2022 07:29 Ответить
потрясающая находка.

Уникальность - в том, что похоронен большой человек из германцев, причем вождь, который тесно общался с римлянами, судя по находкам.

Вот оказывается куда заходили германские племена, причем богатые их вожди.

круто.
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04.01.2022 23:42 Ответить
Или кельт. География места вполне подходит.
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04.01.2022 23:54 Ответить
дві сотні років столиця ост-готського королівства Оюм місто Архаймар знаходилося на Дніпрі в районі теперішнього Києва Сармати за допомогою гуннів визволили свою землю від готів, а ті так тікали, що захопили Рим
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05.01.2022 01:22 Ответить
львов - одновременно и балтийский и черноморский город...
так что германцы и там тоже ходили между морей..
и восточнее по серету в василев-на-днестре
и еще восточнее с зап буга на южный...там, в межибужье много всего по себе оставили...названия сохранились гуты, гутыська, плужне, кудин-губин, винита/р/, астаркуда-острогота-острополь, к/а/нив - книва...
хотя это уже другое...короче, львов - балтийской город
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05.01.2022 07:14 Ответить
Клас !
Продовжуйте, ще щось познаходьте.
Будем розбиратися: хто, де, як і коли в нас тут жив.
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05.01.2022 00:52 Ответить
Роздуми на цю тему.
На даний час державна архіологія "з-за кутка", подекуди стікаючи вологою, спостерігає за тими архоелогічними цінностями, що виставляються на віоліті, райберті, домоноглі та інших менш значущих ресурсах. Всьому причина-бідність та бездіяльність держави. Тому народ, вбачаючи це перейшов до більш рішучих дій. Переважна більшість копачів-аматорів знаходиться в полі діючих законів-тобто копають не порушуючи чинне законодавство, це-"сірі" копачі. Безліч люду мають таке хоббі. Ходи собі по полям, лугам, лісам; не заходь в місця історичних пам"яток, заповідних зон, закопуй ямки за собою, бережи природу - і матимеш щастя. Проте існує "чорний" прошарок, який не до вподоби ні "білим", ні "сірим". Причина для цього: чорні копають порушуючи і моральні, і державні закони, підводячи "сірих" до їх порівняння з "чорними", але то окрема історія. Вернімося до "сірих" та їх знахідок. В основному це предмети, що не розклалися під дією міндобрив або часу; їх доля подібна-вони або лишаються в якості трофеїв копача, або "відбивають" прилади (які не мало коштують) на вищезазначених ресурсах, або далі гниють в землі. Кому яке діло, що копач знайшов на березі водойми, ораному полі чи лісовій дорозі?-правильно в більшості випадків нікому, а знахідки, повірте, бувають вражаючі, причому в самих неочікуваних місцях. Скажете-а реставрація!? В нинішній час довести річ до стану"айс" з хламу-справа прямих рук, світлої голови та наявності інтернету. Все решта-бажання і наявні кошти на придбання інструменту та витратного матеріалу для реставрації, причому - якщо державну організацію обмежує бюджет, наявність коштів, проведення тендерів, а копача-тільки сума коштів на банківському рахунку. Якщо нічого з вищепераховного не маєш-акуратно мий, детально фотографуй- і на сайт. Шляхів є багато, аби вистачило розуму. Тому так історично склалося, вже років 10, що переглядаючи подібні новини, сенсацій фактично я не бачу; більше сенсацій я бачив в гаражах, на приватній реставрації, сайтах та домашніх колекціях. Я поважаю працю Людей, які описані в новинах, вони ідеологічно таморально вище, але що до того державі? Плюс від аматських знахідок в тому, що рано чи пізно речі, які фізично не можуть віднайти археологи всодно знайдуть своє місце в історії.
Це - констатація факту, а не точка зору.
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05.01.2022 00:55 Ответить
А чого це цей зв'язок для них став "протівоєстєствєнним"? Як на мене він нічим не гірший від статевого зв'язку жаби і гадюки.
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05.01.2022 02:04 Ответить
Готы таки оставили генетический след в черняховской культуре,которая позже стала основой для поднепровских славян.
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05.01.2022 02:41 Ответить
..и я, на своем огороде нашел артефаты Священой Римской Империи : косточки и (наверное завтра будет мировая сенсация) и осколок древнего римского трактора. Ну, допустим, кости припрятал соседский пёс, но трактор? Скажите как написать в Академию Наук?
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05.01.2022 04:07 Ответить
зайди на ихний форум академии наук, где академики срутся, и все подробно изложи...
это будет твоя минута славы
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05.01.2022 07:42 Ответить
Раскопки Курганов на РАБссии проводил граф Уваров и его сын...ни в одном из них не найдено ни одного останков славянина...,только тюркские народы...типа Чингизиды Золотой орды основателя Мацковии Хана Батыя...
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05.01.2022 08:12 Ответить
Уверен ..это доказывает что протоукры владели Римом)))))))
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05.01.2022 14:50 Ответить
Странно,очень странно...
Ведь должны были найти древнего укра,а нашли какого то типа римлянина... Это нонсенс в мире археологии,ведь все мы прекрасно знаем,что все расы и народы пошли от уколы...и тем более на территории древней цивилизации Украины не должно ни кого быть ,кроме уколы.
Короче скоро будет сенсация,и все таки выяснят что это ты не римлянин а протоукр,потомок великих укров которые выкопали чёрное море
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06.01.2022 01:15 Ответить
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