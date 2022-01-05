На Буковине пограничники предотвратили контрабанду четырех тысяч пачек сигарет в Румынию. ФОТО

Попытку перемещения табачных изделий в Румынию пресекли охранники границы на участке отдела "Фальков".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу, пограничный наряд вблизи границы заметил группу лиц, несших пакеты в сторону границы. Заметив пограничников, неизвестные начали убегать, оставив свои ноши. В оставленных свертках правоохранители обнаружили почти 4 тыс. пачек сигарет без марок акцизного налога Украины. Продолжаются мероприятия по установлению лиц, причастных к противоправной деятельности.







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