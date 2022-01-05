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На Буковине пограничники предотвратили контрабанду четырех тысяч пачек сигарет в Румынию. ФОТО

Попытку перемещения табачных изделий в Румынию пресекли охранники границы на участке отдела "Фальков".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу, пограничный наряд вблизи границы заметил группу лиц, несших пакеты в сторону границы. Заметив пограничников, неизвестные начали убегать, оставив свои ноши. В оставленных свертках правоохранители обнаружили почти 4 тыс. пачек сигарет без марок акцизного налога Украины. Продолжаются мероприятия по установлению лиц, причастных к противоправной деятельности.

На Буковине пограничники предотвратили контрабанду четырех тысяч пачек сигарет в Румынию 01

На Буковине пограничники предотвратили контрабанду четырех тысяч пачек сигарет в Румынию 02

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Автор: 

Госпогранслужба (6455) контрабанда (2409) Румыния (1092)


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Топ комментарии
+3
Пока сцут людям в глаза якобы борясь с контрабандой, в ето время таможенники фуры и ешелоны пропускают с контрабандой через КПП
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05.01.2022 15:21
+2
Це смішно...
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05.01.2022 13:51
+1
На Буковині є всього кілька великих постачальників безліцензійних сигарет яких кришують державні силові структури. Так от ловлять цих нещасних сільських ходаків, які купляють ці сигарети в цих постачальників а самих постачальників при кожній зміні влади приїжає підпорядковувати під себе київські силові структури але ніхто їх не закриває остаточно! Зазвичай після кожної зміни влади приїзжають з Києва, закривають на місяць і ті відкуповуються зазвичай 500 тис. долл. - 1 млн. долл. і працюють далі.
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05.01.2022 13:45
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Бросайте курить ребята ,вредно это да и дорого ,ну его нах ...
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05.01.2022 13:38 Ответить
Врятували Європу від засилля укромафії!!!! Бодай спасибі раз в 10 років скаже за це Європа.?
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05.01.2022 13:55 Ответить
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05.01.2022 14:08 Ответить
На Буковині є всього кілька великих постачальників безліцензійних сигарет яких кришують державні силові структури. Так от ловлять цих нещасних сільських ходаків, які купляють ці сигарети в цих постачальників а самих постачальників при кожній зміні влади приїжає підпорядковувати під себе київські силові структури але ніхто їх не закриває остаточно! Зазвичай після кожної зміни влади приїзжають з Києва, закривають на місяць і ті відкуповуються зазвичай 500 тис. долл. - 1 млн. долл. і працюють далі.
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05.01.2022 13:45 Ответить
а кого закривали - закривають на місяць ....розкажіть ....бачу пан в "темі" - знае...
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05.01.2022 14:02 Ответить
Це смішно...
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05.01.2022 13:51 Ответить
Еще одна голодная семья на Рождество...
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05.01.2022 13:52 Ответить
На западной границе вообще не должно быть никаких разделительных линий,а всех тамошних охотников за пакетами с сигаретами отправить на восточный фронт в окопы.
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05.01.2022 14:04 Ответить
Зелямойский и Коломойский купили даже Путлера... ти па Аргентинскую Муку Патрушвева...ОМАН не ОБМАН...
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05.01.2022 14:19 Ответить
Аргентинскую Муку Патрушева кстати коньтролирует Валентина Матвиенко...заслуженная телка РАБссии по Кокаиновым плантациям Венесуэлы и Колумбии...именно эта Крыса объявила войну Украине 1 марта 2014 г.
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05.01.2022 14:25 Ответить
Пока сцут людям в глаза якобы борясь с контрабандой, в ето время таможенники фуры и ешелоны пропускают с контрабандой через КПП
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05.01.2022 15:21 Ответить
Пачкарів стріляти треба
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05.01.2022 17:53 Ответить
А як ліс вивозять ешелонами впритул не бачать. Ось така хвороба - далекозорість називається.
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06.01.2022 21:13 Ответить
 
 