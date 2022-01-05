700 км в пяти областях: Зеленский оценил качество дорог, проехав по маршруту от Киева до Буковеля. ФОТОрепортаж
Президент Владимир Зеленский поделился впечатлениями от качества дорог, проехав по маршруту от Киева до Буковеля.
Об этом говорится в сообщении главы государства в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Преодолев более 700 км трасс в пяти областях, могу с уверенностью сказать, что вижу результат "Большой стройки". Это одно из проявлений заботы и уважения государства к своим гражданам - украинцы достойны ездить по хорошим дорогам, не нервничать, а наслаждаться красотой родной страны", – прокомментировал президент.
По его словам, до сих пор не все дороги в идеальном состоянии. Следовательно, с началом весеннего сезона дорожные работы будут продолжены.
"Иногда попадаются участки, которые будто относят нас в прошлое – прошлое плохих дорог и раздраженных водителей. За такие участки действительно стыдно. Но точно могу сказать, что мы не остановимся, пока не отремонтируем все дороги в Украине", - заверил Зеленский.
В частности, в течение следующих лет будут обновлены наиболее критические участки на трассе М-06 Киев – Чоп. Также в этом году начнется реконструкция обходной Житомира.
"Только что мы съезжаем с дороги Киев – Чоп в направлении Тернополя (возле г. Дубна), начинаем двигаться по свежеотремонтированным участкам. С 329 км маршрута Дубно – Буковель нам осталось обновить 20 км", - отметил президент.
Он заверил, что уже в 2022 году будут завершены четыре отдельных участка на этом направлении, а также закончат ремонт на подъезде к Рогатину, который находится в ужасном состоянии.
"Благодаря "Большой стройке" путешествия по Украине становятся безопаснее и удобнее. И вскоре украинцы смогут легко и приятно добраться собственным автомобилем и до горнолыжных курортов Карпат, и до побережья Черного или Азовского моря. Больше путешествовать и исследовать нашу замечательную страну, ведь Украина того стоит!" – добавил глава государства.
Ранее Зеленский заявил, что в 2022 году в рамках программы "Большая стройка" начнется развитие пограничной инфраструктуры. В планах повышение пропускной способности благодаря электронной очереди и реконструкция международных пунктов пропуска.
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Одеса-Анекдоти®
@uanews3
·
https://twitter.com/uanews3/status/1478724518361378817 1 ч
Все не правда. Чекаемо на різдвяні дива!
тільки КРЕТИН може
робити ремонт в будинку не забеспечивши його ПВО
кретины вы, считающие врага уничтожающего страну просто дураком...
https://www.facebook.com/zelenskiy95 22 год ·
Яка прекрасна наша Україна! Укотре в цьому переконався, подорожуючи з Києва до Буковелю для короткого зимового відпочинку.
Безкраї степи, пагорби в тумані, дим із димарів придорожніх будинків…
Аж ось на горизонті видніються рідні Карпати.
https://www.facebook.com/kiian.julia.1?comment_id=Y29tbWVudDoyOTgxOTg5Mjk4NzE4MDkzXzIwMjI4ODYyOTEyMTk0NDQ%3D&__cft__[0]=AZXUsymTnqxu9n4OXhVk6Evpo9NId1gXtm2tzAqY1UNMnmHlGQGi_joA_Lt2eNzwVhFCTSCHt_7w_a15_s12eYEOXOFGnk0wQ68R6fL2Q4srfQrNmMZ7tXgb-4XMZK7oji4&__tn__=R]-R Julia Kiyan Kuzmenko
Можу тільки позаздрити, не всі мають можливість подорожувати Україною, в декого нічний домашній арешт і заборона покидати Київську обл… - слава політичним ігрищам, «справі Шеремета» і байдужесті влади до нескінченного беззаконня і наших скалічених долей((
https://vata.d3.ru/a-gde-zhe-ofitsery-ia-vizhu-lish-voditelei-2228898/ А где же офицеры, я вижу лишь водителей.
В комплекте к американским грузовикам «Студебеккер» также шли кожаные пальто, для шоферов. Отличной кожи, ладного кроя и прекрасного пошива. Эти пальто водителей в СССР беззастенчиво изымались в пользу высших офицеров РККА.
В 1943 году в в СССР прилетела делегация Госдепа для поздравления с успешным исходом Сталинградской битвы. Встречающие их советские генералы и полковники были одеты в американские кожаные пальто водителей грузовиков.
Американцы недоуменно потребовали объяснений: Они решили, что в нарушение этикета их встречают шоферы...Переводчику пришлось приложить усилия, разъясняя положение дел...
Офшоры - наше квартально-бенино всё !
Я думал это работа других ведомств а не самого президента …..
Президент должен заниматься ОБОРОНОЙ и МЕЖДУНАРОДНОЙ ПОЛИТИКОЙ!
А дороги в Украине строит Министр Инфраструктуры и УкрАвтоДор, а НЕ Президент!
https://www.youtube.com/watch?v=WEiTWQymUGc
Дороги - это продолжение сериала "Слуга народа".
Все таже красивая картинка, единственная цель которой обмануть украинцев, чтобы пробраться во власть и к корыту.
Товарисч Зе сорвал конкурс САП. Этот позор видели воочию послы G7 и в ютубе видел весь мир.
По факту страна не совершила шага от совка к цивилизованному государству.
Де факто власть заявила о желании крышевать коррупцию лично.
А что дело сделано и теперь можно с "чистой" совестью перед Беней отдыхать. В,который раз и за народные деньги.
А несколько миллионов пенсионеров могут радоваться дорогам, получая позорные 2000 гривен пенсии.
Фиксация совка в стране усилиями лично Зе и его зелёной команды не оставляет ни единого шанса старикам на достойную старость.
По-друге, а вартість і якість сьогоднішнього турборемонту? А тендери лише для своїх? І яким тут боком президент, пілять? Йому що нєхрен більше що робити? В нього своєї роботи нема? І якого милого воно в робочий час на лижах катається? Скільки то убоге нам обходиться, всі ті його відосіки, покатульки і маразми? Воно вже взагалі охреніло?
Тогда за три года раздерибанили ЗВР, набрались кредитов и с чувством глубокого удовлетворения сипались в Ростов, оставив мудрому нариду пустую казну и войну.
І ще цікаіо - а в район Ростова теж пробивать шлях?
Такое впечатление что человека вообще ничего не беспокоит. От слова абсолютно!
В стране коллапс скоро будет, полчища ***** на границе, а ему хоть бы что...
Только что мы съезжаем с дороги Киев - Чоп в направлении Тернополя (возле г. Дубна), Источник:
я в январе 2019 го по ним ездил когда зелох был только кандидатом в презы
Украина возобновила импорт битума из России для строительства дорог
17:41 16.08.2021
Це вже "торговля на крові", чи ще ні та Скільки "відкатів" отримують в ОПе від такого "контракту"? 😡