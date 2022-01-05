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700 км в пяти областях: Зеленский оценил качество дорог, проехав по маршруту от Киева до Буковеля. ФОТОрепортаж

Президент Владимир Зеленский поделился впечатлениями от качества дорог, проехав по маршруту от Киева до Буковеля.

Об этом говорится в сообщении главы государства в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Преодолев более 700 км трасс в пяти областях, могу с уверенностью сказать, что вижу результат "Большой стройки". Это одно из проявлений заботы и уважения государства к своим гражданам - украинцы достойны ездить по хорошим дорогам, не нервничать, а наслаждаться красотой родной страны", – прокомментировал президент.

700 км в пяти областях: Зеленский оценил качество дорог, проехав по маршруту от Киева до Буковеля 01

По его словам, до сих пор не все дороги в идеальном состоянии. Следовательно, с началом весеннего сезона дорожные работы будут продолжены.

"Иногда попадаются участки, которые будто относят нас в прошлое – прошлое плохих дорог и раздраженных водителей. За такие участки действительно стыдно. Но точно могу сказать, что мы не остановимся, пока не отремонтируем все дороги в Украине", - заверил Зеленский.

700 км в пяти областях: Зеленский оценил качество дорог, проехав по маршруту от Киева до Буковеля 02\

В частности, в течение следующих лет будут обновлены наиболее критические участки на трассе М-06 Киев – Чоп. Также в этом году начнется реконструкция обходной Житомира.

"Только что мы съезжаем с дороги Киев – Чоп в направлении Тернополя (возле г. Дубна), начинаем двигаться по свежеотремонтированным участкам. С 329 км маршрута Дубно – Буковель нам осталось обновить 20 км", - отметил президент.

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Он заверил, что уже в 2022 году будут завершены четыре отдельных участка на этом направлении, а также закончат ремонт на подъезде к Рогатину, который находится в ужасном состоянии.

"Благодаря "Большой стройке" путешествия по Украине становятся безопаснее и удобнее. И вскоре украинцы смогут легко и приятно добраться собственным автомобилем и до горнолыжных курортов Карпат, и до побережья Черного или Азовского моря. Больше путешествовать и исследовать нашу замечательную страну, ведь Украина того стоит!" – добавил глава государства.

700 км в пяти областях: Зеленский оценил качество дорог, проехав по маршруту от Киева до Буковеля 03
Фото: Зеленский/фейсбук

Ранее Зеленский заявил, что в 2022 году в рамках программы "Большая стройка" начнется развитие пограничной инфраструктуры. В планах повышение пропускной способности благодаря электронной очереди и реконструкция международных пунктов пропуска.

Автор: 

Буковель (45) дороги (2512) Зеленский Владимир (20444) ремонт (1180) Большая стройка (728)


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Топ комментарии
+24
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05.01.2022 14:58
+22
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05.01.2022 14:59
+19
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05.01.2022 15:03
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Ты на зарплате у Осла и Ко или по жизни идиот ? Ну просо что бы хоть понятно было.
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05.01.2022 16:30 Ответить
Если это правда, то лайкать такое даже рука не поднимается...
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05.01.2022 16:10 Ответить










Одеса-Анекдоти®


@uanews3

·
https://twitter.com/uanews3/status/1478724518361378817 1 ч



Все не правда. Чекаемо на різдвяні дива!
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05.01.2022 17:14 Ответить
та три роки невиконання обороного замовлення під час війни

тільки КРЕТИН може
робити ремонт в будинку не забеспечивши його ПВО
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05.01.2022 15:00 Ответить
кретин, кретин...

кретины вы, считающие врага уничтожающего страну просто дураком...
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05.01.2022 16:27 Ответить
Вот наступило время, когда новые дороги вместо радости тревогу вызывают.
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05.01.2022 15:01 Ответить
Психические отклонения на лицо...
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05.01.2022 15:01 Ответить
*******...
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05.01.2022 15:01 Ответить
отлично ... осталось только машину купить.
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05.01.2022 15:02 Ответить
та на хліб намазати, ну бодай би хоч щось....
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05.01.2022 15:11 Ответить
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05.01.2022 16:00 Ответить
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05.01.2022 15:03 Ответить
Житомирськими, Карпатськими степами їхав, все побачив.)
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05.01.2022 15:03 Ответить
https://www.facebook.com/zelenskiy95?__cft__[0]=AZXUsymTnqxu9n4OXhVk6Evpo9NId1gXtm2tzAqY1UNMnmHlGQGi_joA_Lt2eNzwVhFCTSCHt_7w_a15_s12eYEOXOFGnk0wQ68R6fL2Q4srfQrNmMZ7tXgb-4XMZK7oji4&__tn__=-UC%2CP-R Володимир Зеленський

https://www.facebook.com/zelenskiy95 22 год ·



Яка прекрасна наша Україна! Укотре в цьому переконався, подорожуючи з Києва до Буковелю для короткого зимового відпочинку.
Безкраї степи, пагорби в тумані, дим із димарів придорожніх будинків…
Аж ось на горизонті видніються рідні Карпати.
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05.01.2022 15:06 Ответить
Коментар під цим постом-похвальбою преЗедента від Юлі Кузьменко.

https://www.facebook.com/kiian.julia.1?comment_id=Y29tbWVudDoyOTgxOTg5Mjk4NzE4MDkzXzIwMjI4ODYyOTEyMTk0NDQ%3D&__cft__[0]=AZXUsymTnqxu9n4OXhVk6Evpo9NId1gXtm2tzAqY1UNMnmHlGQGi_joA_Lt2eNzwVhFCTSCHt_7w_a15_s12eYEOXOFGnk0wQ68R6fL2Q4srfQrNmMZ7tXgb-4XMZK7oji4&__tn__=R]-R Julia Kiyan Kuzmenko

Можу тільки позаздрити, не всі мають можливість подорожувати Україною, в декого нічний домашній арешт і заборона покидати Київську обл… - слава політичним ігрищам, «справі Шеремета» і байдужесті влади до нескінченного беззаконня і наших скалічених долей((
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05.01.2022 15:14 Ответить
Зеля,а як там траси в Буковелі?Що з цінами?Кажуть,що "високий сезон" в цьому сезоні розпочався з 18 грудня? І головне -скільки коштує скумбрія і гречка?
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05.01.2022 15:05 Ответить
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05.01.2022 15:14 Ответить
Від Київа до Буковаля і до шмарклі норм все було.
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05.01.2022 15:05 Ответить
Весна покаже що там залишиться з великого крадівництва
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05.01.2022 15:06 Ответить
есть места которые возвращают нас в прошлое...и чем дальше от нас это прошлое тем больше таких мест появляется на новых дорогах...
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05.01.2022 15:06 Ответить
ты не на крузаке, ты на велике давай тестируй
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05.01.2022 15:08 Ответить
Зато хозяин Буковеля доволен...
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05.01.2022 15:09 Ответить
"сонцеяйций" дуже ******** самопіар, тобто різновид самозадоволення..
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05.01.2022 15:11 Ответить
Дороги подшаманивают по цене автобана только там где шмаркля ездит? Ну там буковель и еще пару дорожек.
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05.01.2022 15:11 Ответить
#советское вове на заметку
https://vata.d3.ru/a-gde-zhe-ofitsery-ia-vizhu-lish-voditelei-2228898/ А где же офицеры, я вижу лишь водителей.


В комплекте к американским грузовикам «Студебеккер» также шли кожаные пальто, для шоферов. Отличной кожи, ладного кроя и прекрасного пошива. Эти пальто водителей в СССР беззастенчиво изымались в пользу высших офицеров РККА.

В 1943 году в в СССР прилетела делегация Госдепа для поздравления с успешным исходом Сталинградской битвы. Встречающие их советские генералы и полковники были одеты в американские кожаные пальто водителей грузовиков.

Американцы недоуменно потребовали объяснений: Они решили, что в нарушение этикета их встречают шоферы...Переводчику пришлось приложить усилия, разъясняя положение дел...
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05.01.2022 15:14 Ответить
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05.01.2022 15:15 Ответить
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05.01.2022 15:15 Ответить
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05.01.2022 15:17 Ответить
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05.01.2022 16:29 Ответить
Агов! Тут достатньо порохосоєвих щоб запитати, чому на ЦН не розмістили привітання з НР "найвеличнішого" президента?!
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05.01.2022 15:18 Ответить
Зепуас криворагульный здесь был, кажется. По крайней мере видал его рожу. А что такое?
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05.01.2022 15:26 Ответить
ЗЛН-ЕРМК ПНХ!
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05.01.2022 15:20 Ответить
Ура,таварісчі! Хай живе Велике крадівництво!
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05.01.2022 15:20 Ответить
И главное, что налогов на это "грандиозное зе-строительство" группа компаний из орбиты преЗедента и его шефа - НЕ ПЛАТИЛИ !
Офшоры - наше квартально-бенино всё !
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05.01.2022 15:21 Ответить
Президент страны инспектирует и дает оценку качеству дороги ?
Я думал это работа других ведомств а не самого президента …..
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05.01.2022 15:22 Ответить
Качество? После следующей зимы...когда снег сойдет с ямочным ремонтом.
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05.01.2022 15:24 Ответить
Вот совсем не понимаю. Почему вы не хотите хороших дорог?
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05.01.2022 15:23 Ответить
Дурне поїхало в турне,****** у смереку підар,та подохни
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05.01.2022 15:25 Ответить
я на УКРАИНСКОМ сайте?????
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05.01.2022 15:27 Ответить
Объясните НАРКОМАНУ, что
Президент должен заниматься ОБОРОНОЙ и МЕЖДУНАРОДНОЙ ПОЛИТИКОЙ!
А дороги в Украине строит Министр Инфраструктуры и УкрАвтоДор, а НЕ Президент!
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05.01.2022 15:27 Ответить
Неможливо Ідіоту пояснити, що він Ідіот...
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05.01.2022 18:56 Ответить
Голимая показуха, при этом в Украине самый дорогой километр ремонта или строительства дорог в Европе, половина уходит по карманам.
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05.01.2022 15:29 Ответить
Красноречивый знак: ОПГ Коломойского помышляет о смене декораций
https://www.youtube.com/watch?v=WEiTWQymUGc
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05.01.2022 15:34 Ответить
КУРВА!
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05.01.2022 15:34 Ответить
Он як, - виходить що воно в Буковель не до ігорь Валєріча на поклон їздило а "дарогі інспєктіроввало". Інспєктор ...мля
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05.01.2022 15:36 Ответить
где и какие именно дороги ремонтируются в первую очередь? - те, которые нужны ОПГ+Г коломойского, "від Київа до Буковаля" и далее по списку. это типично мафиозное "крадiвництво.
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05.01.2022 15:36 Ответить
Для тех кто не понял.
Дороги - это продолжение сериала "Слуга народа".
Все таже красивая картинка, единственная цель которой обмануть украинцев, чтобы пробраться во власть и к корыту.
Товарисч Зе сорвал конкурс САП. Этот позор видели воочию послы G7 и в ютубе видел весь мир.
По факту страна не совершила шага от совка к цивилизованному государству.
Де факто власть заявила о желании крышевать коррупцию лично.
А что дело сделано и теперь можно с "чистой" совестью перед Беней отдыхать. В,который раз и за народные деньги.
А несколько миллионов пенсионеров могут радоваться дорогам, получая позорные 2000 гривен пенсии.
Фиксация совка в стране усилиями лично Зе и его зелёной команды не оставляет ни единого шанса старикам на достойную старость.
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05.01.2022 15:36 Ответить
По-перше, значна частина з тих 700 км вже була зроблена або ж почався її капітальний ремонт ще у 18-19 роках. Для того ж і був створений дорожній фонд, з якого той ремонт мав фінансуватись. Хай би не в турборежимі, в півтори рази дешевше, але ж процес був пішов ще тоді. Скажімо ділянка Кременець-Тернопіль, Тернопіль-Львів, Тернопіль-Підволочиськ, Стрий-Знамянка... Можу сказати за ці ділянки, бо ж їзджу по них. Капітальний ремонт з бетонною подушкою, якісним покриттям. Тьху-тьху, але і фури перезавантажені їздять, і трафік дай Боже, і ніяких проблем. Просто зробили не для відосіка, а так, як треба. І, до речі, ніхто тоді про то не галасував, бо то так має бути, пілять! І ніякий Порошенко про то ніколи а ні слова не сказав, бо то справа уряду, а не президента.
По-друге, а вартість і якість сьогоднішнього турборемонту? А тендери лише для своїх? І яким тут боком президент, пілять? Йому що нєхрен більше що робити? В нього своєї роботи нема? І якого милого воно в робочий час на лижах катається? Скільки то убоге нам обходиться, всі ті його відосіки, покатульки і маразми? Воно вже взагалі охреніло?
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05.01.2022 15:38 Ответить
Воно брехло, брехун, пі**обол, трепло, дурилко - йому базікати, як людям дихати!
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05.01.2022 15:44 Ответить
если кто помнит у овоща тоже было свое Велике Крадівництво. Называлось ЕВРО-2012.
Тогда за три года раздерибанили ЗВР, набрались кредитов и с чувством глубокого удовлетворения сипались в Ростов, оставив мудрому нариду пустую казну и войну.
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05.01.2022 15:40 Ответить
На желтых ЖЫгулях? Которые Васадзе на АвтоЗАЗе собирает...
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05.01.2022 15:41 Ответить
Так швидко впорались з цими дорогами незважаючи на їхню якість, що вже немає навіть ніяких сумнівів, навіщо так спішать - стараються, бо скоро по ним поїдуть довгожданні для них москалі, там якість не потрібна, була б дорога рівна хоч в один кінець? Чи в мене одного таке враження?
І ще цікаіо - а в район Ростова теж пробивать шлях?
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05.01.2022 15:42 Ответить
Оценщик...
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05.01.2022 15:46 Ответить
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05.01.2022 15:51 Ответить
касапська секта вона така,пощастило йому, що тільки в зад тра..ли ,могли і покусати але провсяк випадок незавадило б здати аналізи на сказ)
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05.01.2022 16:00 Ответить
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05.01.2022 16:14 Ответить
Розмітка узбіччя нафото вже зникає (мабуть дуже "екологічна" фарба). Асфальт мабуть теж "екологічний"?
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05.01.2022 15:52 Ответить
Тому й так дорого?
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05.01.2022 15:53 Ответить
саме так,екологічно,по європейськи)
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05.01.2022 16:01 Ответить
Насчет дорог , очень интересная ситуация , у меня дача под Борисполем в сторону Артемовки.Так вот есть перекресток как ехать в Бориспрле по улице Бежівка до выезда пересекаешь окружную и дальше на Артёмовку. Этой осенью уже в ноябре начали после окружной делать дорогу на Артёмовку ровно 1 км дороги!!?? Причем дорога не так что бы ямы были ,залатана, да и этот кусок вообще относительно ничего! Создали неприятности ,так как движение только по одной половине и пропускали поочередно то ту то ту сторону. Я удивился что под зиму делают и спросил, что , всю дорогу делать будут? Нет ,сказали, 1 километр!!!??? А смысл??? Уже дожди идут, грязь, и смысл делать всего 1 километр??? Это типа показуха? Или просто бабло своровать надо было?? Вопрос остается открытым , 1 км сделали , дальше старая дорога!!!!Еще непонятно как стоять будет , ведь делали с дождями затяжными и заморозками!
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05.01.2022 15:53 Ответить
Питання риторичні.
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05.01.2022 15:55 Ответить
Здається зараз кацапам буде не до нас. Головне не прогавити час.
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05.01.2022 15:57 Ответить
Вот оно оказывается что: наш ГринПоц в Карпаты ездил с рабочей поездкой для инспекции дорог после Великага Крадивниства !
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05.01.2022 16:01 Ответить
за ті гроші що вкрали можна було 2000км збудувати
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05.01.2022 16:04 Ответить
Понравилось горизонтальность выравненной дороги. Это кстати очень важный фактор. Как для движения ,так и долговечности.
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05.01.2022 16:14 Ответить
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05.01.2022 16:26 Ответить
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05.01.2022 16:27 Ответить
Интересное выражение лица!

Такое впечатление что человека вообще ничего не беспокоит. От слова абсолютно!

В стране коллапс скоро будет, полчища ***** на границе, а ему хоть бы что...
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05.01.2022 17:33 Ответить
А тем временем Боррель посещает наши позиции на передке... Катайся по дорогам, говнокомандующий, и проверь заодно качество дорог до Ростова.
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05.01.2022 16:30 Ответить
У когось з географією проблеми, або обмовка по Фрейду - від м. Дубна, до Москви раз впасти...
Только что мы съезжаем с дороги Киев - Чоп в направлении Тернополя (возле г. Дубна), Источник:
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05.01.2022 16:31 Ответить
Проїзжав сам. Бачив. Згідний на всі 100%. Україна попри все, почала рух вперед. Удачі!!!
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05.01.2022 16:37 Ответить
Заводи закриваються, люди виїжджають сотнями тисяч. Вас це на 100% влаштовує?
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05.01.2022 16:55 Ответить
Заводи закриваються вже 30 років поспіль. А от, що арсенали в повітря не злітають- це вже добре! А то якось був період, коли так "розбудовувалися" ЗСУ, що нічим було край боронити.
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05.01.2022 17:53 Ответить
эти дороги были сделаны ещё при Порохе)))
я в январе 2019 го по ним ездил когда зелох был только кандидатом в презы
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05.01.2022 19:12 Ответить
Так, при Порошенко була зроблена обїздна навколо Вінниці. Решта- кінь нге валявся!
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05.01.2022 19:46 Ответить
дурень думкую богатіє, це про тебе
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06.01.2022 14:12 Ответить
По отремонтированым дорогам украинцы валят бегом из страны. Голому королю дали погремушку в Буковели новую
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05.01.2022 16:53 Ответить
Це його кортеж тіліпав 700 км ??
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05.01.2022 17:27 Ответить
дешевий популізм
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05.01.2022 17:43 Ответить
Дешевий??? Для українців він дуже дорогий! В обхід системи "прозоро" і втричі дорожчий від "папєрєдніков", ще й з російського бітума....

Украина возобновила импорт битума из России для строительства дорог
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05.01.2022 19:08 Ответить
От якби хтось замінував той Буковель і підірвав к фуям разом з ЗЕ і Коломойським я б щиро зрадів...
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05.01.2022 18:52 Ответить
Хто може уявити президента Байдена, якому некуй робити .... і який під час війни їздить і "контролює" будівництво доріг в Америці та займається "святковим" відкриттям автобусних зупинок??? В Україні на кордоні стоять Орки Мордора, а воно 100-й раз, паdло , відпочиває...
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05.01.2022 18:54 Ответить
Велике буІДвництво - https://www.facebook.com/alexandr.abchugskyy/posts/5162910963737286
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05.01.2022 19:05 Ответить
Украина возобновила импорт битума из России для строительства дорог
17:41 16.08.2021

Це вже "торговля на крові", чи ще ні та Скільки "відкатів" отримують в ОПе від такого "контракту"? 😡
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05.01.2022 19:05 Ответить
Вот чмо!!! Эти дороги были сделаны ещё при Порохе, я по ним ездил сам ещё в январе 2019го! Всё было сделано идеально от Львова до Яремче, от Яремче до Буковеля!
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05.01.2022 19:10 Ответить
Та пішов він з своїми дорогами! ВСІ ресурси на забезпечення і озброення ВСУ !!!
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05.01.2022 19:51 Ответить
Враг у ворот а Зеленько вместо армии строит дороги !?!
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05.01.2022 21:10 Ответить
Такое впечатление что здесь осталось одно порохоботское быдло во главе с Бутусовым. пора валить от сюда пока не стошнило
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05.01.2022 21:15 Ответить
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