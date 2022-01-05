700 км в пяти областях: Зеленский оценил качество дорог, проехав по маршруту от Киева до Буковеля. ФОТОрепортаж

Президент Владимир Зеленский поделился впечатлениями от качества дорог, проехав по маршруту от Киева до Буковеля.

Об этом говорится в сообщении главы государства в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Преодолев более 700 км трасс в пяти областях, могу с уверенностью сказать, что вижу результат "Большой стройки". Это одно из проявлений заботы и уважения государства к своим гражданам - украинцы достойны ездить по хорошим дорогам, не нервничать, а наслаждаться красотой родной страны", – прокомментировал президент.

По его словам, до сих пор не все дороги в идеальном состоянии. Следовательно, с началом весеннего сезона дорожные работы будут продолжены.

"Иногда попадаются участки, которые будто относят нас в прошлое – прошлое плохих дорог и раздраженных водителей. За такие участки действительно стыдно. Но точно могу сказать, что мы не остановимся, пока не отремонтируем все дороги в Украине", - заверил Зеленский.

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В частности, в течение следующих лет будут обновлены наиболее критические участки на трассе М-06 Киев – Чоп. Также в этом году начнется реконструкция обходной Житомира.

"Только что мы съезжаем с дороги Киев – Чоп в направлении Тернополя (возле г. Дубна), начинаем двигаться по свежеотремонтированным участкам. С 329 км маршрута Дубно – Буковель нам осталось обновить 20 км", - отметил президент.

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Он заверил, что уже в 2022 году будут завершены четыре отдельных участка на этом направлении, а также закончат ремонт на подъезде к Рогатину, который находится в ужасном состоянии.

"Благодаря "Большой стройке" путешествия по Украине становятся безопаснее и удобнее. И вскоре украинцы смогут легко и приятно добраться собственным автомобилем и до горнолыжных курортов Карпат, и до побережья Черного или Азовского моря. Больше путешествовать и исследовать нашу замечательную страну, ведь Украина того стоит!" – добавил глава государства.



Фото: Зеленский/фейсбук

Ранее Зеленский заявил, что в 2022 году в рамках программы "Большая стройка" начнется развитие пограничной инфраструктуры. В планах повышение пропускной способности благодаря электронной очереди и реконструкция международных пунктов пропуска.