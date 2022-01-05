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125 км за 90 дней: в Винницкой области полностью завершили ремонт дороги, ведущей к границе с Молдовой, - ОГА. ФОТОрепортаж

В Винницкой области полностью завершен ремонт 125-километровой дороги Р-08, соединяющей Немиров и Ямполь и ведущей к границе с Молдовой.

Как информирует Цензор.НЕТ, фото того, как отремонтированный путь выглядит зимой, опубликовал в Facebook глава Винницкой ОГА Сергей Борзов со ссылкой на компанию-подрядчика.

Он акцентировал, что дорогу Р-08 восстановили в рекордный срок: все 125 км (вместе с двумя территориальными дорогами) отремонтировали за 90 дней.

"Для этого работали на объекте в режиме 24/7. К работам привлечено около тысячи сотрудников и задействовано 700 единиц техники и механизмов. Также в ходе ремонта восстановили восемь мостовых сооружений и обустроили инфраструктуру в 20 населенных пунктах", - отметил глава ОГА.

Борзов также сообщил, что в этом году на границе Украины и Молдовы стартует строительство Ямпольского моста, который станет продолжением трассы Р-08 и пройдет по реке Днестр.

В 2022 году Ямпольский станет самым масштабным проектом "Большой стройки" в Винницкой области.

Проект сложный не только с технической стороны, но и юридически с точки зрения подготовки к началу основных строительных работ. На месте строительства будущего моста была частная земля, там также размещены орешник, лес, сложные почвы и протекает бурная река.

По состоянию на сегодняшний день уже решен целый ряд юридических вопросов. Подрядчик приступил к масштабным земляным работам, сделал подходы к мосту и начал бурение скважин для установки свай.

Основное строительство Ямпольского моста намечено именно на 2022 год.

125 км за 90 дней: в Винницкой области полностью завершили ремонт дороги, ведущей к границе с Молдовой, - ОГА 01
125 км за 90 дней: в Винницкой области полностью завершили ремонт дороги, ведущей к границе с Молдовой, - ОГА 02
125 км за 90 дней: в Винницкой области полностью завершили ремонт дороги, ведущей к границе с Молдовой, - ОГА 03
125 км за 90 дней: в Винницкой области полностью завершили ремонт дороги, ведущей к границе с Молдовой, - ОГА 04
125 км за 90 дней: в Винницкой области полностью завершили ремонт дороги, ведущей к границе с Молдовой, - ОГА 05

Напомним, ранее Президент Владимир Зеленский сообщил, что за два года инициированной им программы "Большая стройка" в Украине были восстановлены около 14 тысяч километров дорог.

Автор: 

Винницкая область (1035) Молдова (1875) ОГА (2392) ремонт (1180) Борзов Сергей (38) Большая стройка (728)


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Топ комментарии
+9
Зимою робити дороги - це гроші на вітер.
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05.01.2022 16:57
+6
Смотрятся не плохо. Главное, чтобы весной не сошли вместе со снегом.
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05.01.2022 17:01
+5
Это что б Николу Чавуса было легше похищать в следующий раз
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05.01.2022 16:51
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Это что б Николу Чавуса было легше похищать в следующий раз
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05.01.2022 16:51 Ответить
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05.01.2022 16:57 Ответить
з молдовою чи з окупованими кацабсинами територіями?
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05.01.2022 16:52 Ответить
З Українською Придністрянщиною...
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05.01.2022 20:17 Ответить
З Молдовою.
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18.01.2022 09:41 Ответить
турборежим?
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05.01.2022 16:53 Ответить
зiйдe разом зi снiгом
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06.01.2022 00:50 Ответить
Когда не закуплены ни боеприпасы, ни топливо, ни обмундирование и т.п. сообщения о завершении очередного этапа разворовывания ни разу не придаёт оптимизма...
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05.01.2022 16:56 Ответить
Поки тамада-рекордсмен на лижах, казахи розказують нам, як знижувати тарифи… швидко і дієво у них виходить… і тарифи падають, і в Ростов ніхто не тікає… Вова, а ти так вмієш?
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05.01.2022 16:57 Ответить
Зимою робити дороги - це гроші на вітер.
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05.01.2022 16:57 Ответить
Да их дороги валятся на второй год уже...
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05.01.2022 17:36 Ответить
Смотрятся не плохо. Главное, чтобы весной не сошли вместе со снегом.
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05.01.2022 17:01 Ответить
Асфальт в мерзлу/мокру землю? Зійдуть в березні...
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05.01.2022 18:03 Ответить
гарно ліг асфальт на мерзлу землю , тільки не на довго !
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05.01.2022 17:04 Ответить
Треба бути закінченим мудаком щоб ремонтувати або будувати дороги при мінусовій температурі. Якщо робити якісно то потрібно розморожувати і сильно прогрівати грунт а потім його ущільнювати вібраційними установками а також утеплювати для поступового охолодження укладеного асфальту. Якісна процедура здорожує ремонт та будівництво взимку в декілька разів. Переконаний що нічого подібного там не робили. Кошти просто "попиляні" і асфальт "розтане", як завжди, разом зі снігом. Чиновник відверто проголосив що він злодій "в зеленому законі".
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05.01.2022 17:06 Ответить
САмый сезно сейчас класть дороги... чтоб покласть в карман откаты и снова класть дороги в следующую зиму.
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05.01.2022 17:17 Ответить
Дураки и дороги, вот что мешает Украине эффективно противостоять в войне рабссейской ордой.
Надо Чауса назначить проверяющим качество этого Большого Распила.
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05.01.2022 17:30 Ответить
куй на ті дороги.
чому Вінничина з двома ч???
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05.01.2022 17:34 Ответить
а чччто тттебе ннне нннравится ? )))
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05.01.2022 20:29 Ответить
А эти всё строят и строят, никак не угомонятся... Ну, ничего, придёт Порошенко и наведёт порядок.
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05.01.2022 17:53 Ответить
Є адекватні? Ніхто зараз асфальт ее кладе, покриття зроблено ще влітку, закінчували облаштування.
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05.01.2022 19:50 Ответить
Борзого суку судити треба, за те що халтуру зробив - асфальт на сніг падло поклав
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05.01.2022 20:26 Ответить
Кхе, кхе.....для нас критически, повторюсь критически важно транспортное сообщение с двумя городами. Хих, подумаешь два города. Это город Комрат в Молдавии, где расположен НПЗ амеровской Redeco, перерабатывает порядка 30 тыс. Тонн нефти в год. Это все светлые продукты Евро 5, а не белорусская бульба.....К этому городу должно быть идеальная развязка для бензовозов!!
Ну и канечна ......супер пупер румынский Новодарь, расположен в 20 км от порта Констанца. Это ближе к Измаилу.Связь с этим городом, где расположен НПЗ Petromidia, производящий даже н гексаны и битумы, а также евро 5, и с годовой мощностью .....файв мильонз танн нефти. Не забываем и НПЗ Вега. Имеет для нас стратегическое енергонезависимое!!! Рнбо зное значение..
Это ключевые элементы большой стройки, первоочередные......!!!!!
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05.01.2022 20:28 Ответить
зрадулька.
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06.01.2022 03:06 Ответить
 
 