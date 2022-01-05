125 км за 90 дней: в Винницкой области полностью завершили ремонт дороги, ведущей к границе с Молдовой, - ОГА. ФОТОрепортаж

В Винницкой области полностью завершен ремонт 125-километровой дороги Р-08, соединяющей Немиров и Ямполь и ведущей к границе с Молдовой.

Как информирует Цензор.НЕТ, фото того, как отремонтированный путь выглядит зимой, опубликовал в Facebook глава Винницкой ОГА Сергей Борзов со ссылкой на компанию-подрядчика.

Он акцентировал, что дорогу Р-08 восстановили в рекордный срок: все 125 км (вместе с двумя территориальными дорогами) отремонтировали за 90 дней.

"Для этого работали на объекте в режиме 24/7. К работам привлечено около тысячи сотрудников и задействовано 700 единиц техники и механизмов. Также в ходе ремонта восстановили восемь мостовых сооружений и обустроили инфраструктуру в 20 населенных пунктах", - отметил глава ОГА.

Борзов также сообщил, что в этом году на границе Украины и Молдовы стартует строительство Ямпольского моста, который станет продолжением трассы Р-08 и пройдет по реке Днестр.

В 2022 году Ямпольский станет самым масштабным проектом "Большой стройки" в Винницкой области.

Проект сложный не только с технической стороны, но и юридически с точки зрения подготовки к началу основных строительных работ. На месте строительства будущего моста была частная земля, там также размещены орешник, лес, сложные почвы и протекает бурная река.

По состоянию на сегодняшний день уже решен целый ряд юридических вопросов. Подрядчик приступил к масштабным земляным работам, сделал подходы к мосту и начал бурение скважин для установки свай.

Основное строительство Ямпольского моста намечено именно на 2022 год.











Напомним, ранее Президент Владимир Зеленский сообщил, что за два года инициированной им программы "Большая стройка" в Украине были восстановлены около 14 тысяч километров дорог.