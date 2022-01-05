125 км за 90 дней: в Винницкой области полностью завершили ремонт дороги, ведущей к границе с Молдовой, - ОГА. ФОТОрепортаж
В Винницкой области полностью завершен ремонт 125-километровой дороги Р-08, соединяющей Немиров и Ямполь и ведущей к границе с Молдовой.
Как информирует Цензор.НЕТ, фото того, как отремонтированный путь выглядит зимой, опубликовал в Facebook глава Винницкой ОГА Сергей Борзов со ссылкой на компанию-подрядчика.
Он акцентировал, что дорогу Р-08 восстановили в рекордный срок: все 125 км (вместе с двумя территориальными дорогами) отремонтировали за 90 дней.
"Для этого работали на объекте в режиме 24/7. К работам привлечено около тысячи сотрудников и задействовано 700 единиц техники и механизмов. Также в ходе ремонта восстановили восемь мостовых сооружений и обустроили инфраструктуру в 20 населенных пунктах", - отметил глава ОГА.
Борзов также сообщил, что в этом году на границе Украины и Молдовы стартует строительство Ямпольского моста, который станет продолжением трассы Р-08 и пройдет по реке Днестр.
В 2022 году Ямпольский станет самым масштабным проектом "Большой стройки" в Винницкой области.
Проект сложный не только с технической стороны, но и юридически с точки зрения подготовки к началу основных строительных работ. На месте строительства будущего моста была частная земля, там также размещены орешник, лес, сложные почвы и протекает бурная река.
По состоянию на сегодняшний день уже решен целый ряд юридических вопросов. Подрядчик приступил к масштабным земляным работам, сделал подходы к мосту и начал бурение скважин для установки свай.
Основное строительство Ямпольского моста намечено именно на 2022 год.
Напомним, ранее Президент Владимир Зеленский сообщил, что за два года инициированной им программы "Большая стройка" в Украине были восстановлены около 14 тысяч километров дорог.
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Надо Чауса назначить проверяющим качество этого Большого Распила.
чому Вінничина з двома ч???
Ну и канечна ......супер пупер румынский Новодарь, расположен в 20 км от порта Констанца. Это ближе к Измаилу.Связь с этим городом, где расположен НПЗ Petromidia, производящий даже н гексаны и битумы, а также евро 5, и с годовой мощностью .....файв мильонз танн нефти. Не забываем и НПЗ Вега. Имеет для нас стратегическое енергонезависимое!!! Рнбо зное значение..
Это ключевые элементы большой стройки, первоочередные......!!!!!