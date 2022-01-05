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На Черепановой горе в Киеве вырубили деревья ради очередной застройки: активисты повалили строительный забор, полиция не вмешивалась. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Печерском районе Киева на склоне Черепановой горы неизвестные вырубили последние деревья ради очередной застройки. Сегодня, 5 января, прошла акция протеста против застройки склона.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Накануне в группе "Рыцари города" в фейсбуке появилось сообщение с призывом ко всем небезразличным собираться в 13:00 у фонтана на Дворце Спорта: "Берите старую одежду, перчатки, маски, ломы и т.д."

"Остатки Киевской легенды сегодня уничтожили застройщики. Как и водится, в праздничные дни, титушки-забор-вырубка, всего за несколько часов. На территории осталось несколько деревьев, хотя вчера их там были сотни. Что ж, застройщик надеялся, что киевляне в новогодние праздники проспят этот произвол. Зря, уважаемые. Будем наказывать за такую ​​нелюбовь к нашему городу", - говорится в сообщении.

Так, сегодня несколько десятков молодых людей пришли на участок и повалили строительный забор, чтобы выразить протест против уничтожения зеленой зоны.

Как сообщает LB.ua, это произошло на участке возле НСК "Олимпийский", Дворца спорта и ТРЦ "Гулливер", где собираются построить гостинично-офисный комплекс. Заказчиком проекта на Госпитальной, 2в указано херсонское ООО "Энергия офис Д3", а генеральным подрядчиком - "Солар Сервис Украина".

На Черепановой горе в Киеве вырубили деревья ради очередной застройки: активисты повалили строительный забор, полиция не вмешивалась 01

В то же время, "Экономическая правда" сообщает, что деревья вырубили на соседнем участке по адресу Госпитальная, 4. Там собираются строить 29-этажный жилой комплекс, а работы ведет компания "Лота-МНВ".

На Черепановой горе в Киеве вырубили деревья ради очередной застройки: активисты повалили строительный забор, полиция не вмешивалась 02

Полиция, присутствовавшая на месте происшествия, не мешала свержению забора.

На Черепановой горе в Киеве вырубили деревья ради очередной застройки: активисты повалили строительный забор, полиция не вмешивалась 03
На Черепановой горе в Киеве вырубили деревья ради очередной застройки: активисты повалили строительный забор, полиция не вмешивалась 04
На Черепановой горе в Киеве вырубили деревья ради очередной застройки: активисты повалили строительный забор, полиция не вмешивалась 05
На Черепановой горе в Киеве вырубили деревья ради очередной застройки: активисты повалили строительный забор, полиция не вмешивалась 06
На Черепановой горе в Киеве вырубили деревья ради очередной застройки: активисты повалили строительный забор, полиция не вмешивалась 07
На Черепановой горе в Киеве вырубили деревья ради очередной застройки: активисты повалили строительный забор, полиция не вмешивалась 08
На Черепановой горе в Киеве вырубили деревья ради очередной застройки: активисты повалили строительный забор, полиция не вмешивалась 09
На Черепановой горе в Киеве вырубили деревья ради очередной застройки: активисты повалили строительный забор, полиция не вмешивалась 10
На Черепановой горе в Киеве вырубили деревья ради очередной застройки: активисты повалили строительный забор, полиция не вмешивалась 11
На Черепановой горе в Киеве вырубили деревья ради очередной застройки: активисты повалили строительный забор, полиция не вмешивалась 12

Фото и видео: Олег Богачук для Цензор.НЕТ.

Автор: 

акция (2425) застройка (711) Богачук Олег (1462)


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Топ комментарии
+9
Ради кого валити Кличка? Ради цих імбИцилів?
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05.01.2022 16:52
+7
Ну повалили забор и что? Завтра его опять поставят.
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05.01.2022 16:33
+7
Класична боротьба з наслідком,забуваючи про причину.Треба було валити Кличка,а не огорожу...Бо Кличко,що б про нього не говорили все таки мудріший за паркан і від нього більше залежить...
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05.01.2022 16:46
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Алга Киев!
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05.01.2022 16:32 Ответить
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05.01.2022 16:46 Ответить
Ну повалили забор и что? Завтра его опять поставят.
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05.01.2022 16:33 Ответить
Звичайно, краще нічого не робити...
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05.01.2022 18:28 Ответить
Не заборы нужно валять, а боксёромера Виталика. Чтобы следующий с застройщиками по курортам не летал😁
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05.01.2022 20:32 Ответить
Обычно активисты - это мужчины, женщины, бабушки и дедушки...
А это - "активисты", все, как на подбор, нанятые других застройщиком!
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05.01.2022 16:36 Ответить
Похоже Вы правы, активисты как из инкубатора в трениках и сумками через плечо доверия особо не вызывают...
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05.01.2022 16:49 Ответить
Титушня проплаченная.
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05.01.2022 17:06 Ответить
Ви і двоє зверху помиляєтесь що до проплачених тітушок.
існують "контори" які самі це все роблять і вимагають бабло,
коли їм платять, вони ж беруть все під охорону, від других таких як вони і відганяють місцевих активістів.
бабло там велике.
менти в курсі справ і не чіпають їх.
хто їх кришує?
не знаю...
мабудь десь в мвд або сбу.
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05.01.2022 18:14 Ответить
Все вірно!Поліція тому і не чіплялась.
В них по черзі, то СБ кришує, то м…ра
Дивлячись при якій владі
Арсен Борисович найдовше тримався)
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05.01.2022 18:18 Ответить
Сокровенная мечта полиции что бы такие активисты от разных застройщиков поубилась где то за городом, а им только собрать с медиками трупы в мешки оставалось.
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05.01.2022 17:25 Ответить
Обычно активисты - это мужчины, женщины, бабушки и дедушки... Ага, ті котрим все це до звізди...
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05.01.2022 18:31 Ответить
ну поки цапатимуться можу дщвшу ну будуваимуть
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06.01.2022 00:54 Ответить
Хоч ба бульдозера спалили б
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05.01.2022 16:42 Ответить
Класична боротьба з наслідком,забуваючи про причину.Треба було валити Кличка,а не огорожу...Бо Кличко,що б про нього не говорили все таки мудріший за паркан і від нього більше залежить...
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05.01.2022 16:46 Ответить
Ради кого валити Кличка? Ради цих імбИцилів?
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05.01.2022 16:52 Ответить
По ходу Кличко вор и барыга, бокс на крови а это новые лица из народа... Хуженебудет!
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05.01.2022 16:57 Ответить
по ходу ты точно не киевлянин....
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05.01.2022 17:03 Ответить
Можешь считать что я сочувствующий....
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05.01.2022 17:07 Ответить
Хто сказав що вони єдиний вибір з кілька млн Києва, Беня косолапий?
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05.01.2022 18:37 Ответить
Так був же кандидат, розумний та фаховий - Олексій Кучеренко.
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05.01.2022 21:43 Ответить
Судя по застройкам там и так жопа негде перднуть. Киев превращают в гетто
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05.01.2022 16:50 Ответить
Киев давно превратился в гетто. Символ гетто это новостройки возле ЗАГСа возле Воздухофлотского моста. Хоть бери и фильмы ужаса снимай. К сожалению это реалии. - Девушка, а Вы из Киева?
- Да, а шо?
- А что Вы делаете на выходные?
- До дому еду!
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05.01.2022 16:55 Ответить
А какая по-сути разница? Киев - не Киев??? Это не отдельная страна, а льшь столица и не более! А беспорядки везде по Украине! Нет Сталина или ему подобного со словами: "расстрелять"!!! Тогда боялись воровать как сейчас, боялись за свои жизни, а не как теперь.
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05.01.2022 21:33 Ответить
фамилии владельцев строительных контор все как на подбор украинские
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05.01.2022 17:04 Ответить
поліцаям коли не платять , вони зразу з народом !
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05.01.2022 17:08 Ответить
10000% Вы правы!
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05.01.2022 21:35 Ответить
Поведение полиции по меньшей мере странное.
Они обязаны были вмешаться или когда деревья рубили или когда забор валили.
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05.01.2022 17:10 Ответить
Все делают что хотят. Обуительно зеленый сморчок управляет.
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05.01.2022 17:14 Ответить
Это ты про Пидальку? Он же в Киеве управляет
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05.01.2022 21:00 Ответить
кермо може і крутить але педалі йому не довіряють
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05.01.2022 22:32 Ответить
Скорее наоборот - педали крутит он, а рулят совсем другие - всякое шобло типа застройщиков и т.п.
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06.01.2022 06:16 Ответить
може і так
коли був ще малим то часто бачив одного персонажа, що носив з собою руль і сідав біля водія в автобусах та імітував під час руху управління машиною...навіть погоняло в нього було...потім десь зник, чи то у Павлівці чи Гливахі.
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06.01.2022 07:46 Ответить
Виталька на фоне идиотов вообще смотрится адекватным и вменяемым человеком. В целом он таков и есть. Не говоря о клоунах.
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05.01.2022 23:04 Ответить
Педалик то уже тю-тю, в 2222..
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05.01.2022 17:18 Ответить
"Назад в будущее".
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05.01.2022 17:26 Ответить
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05.01.2022 17:29 Ответить
тю, так там Карась. Полицаи и не будут вмешиваться, бо Карась на работе.
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05.01.2022 17:48 Ответить
Козлів забудовників зобов'язати посадити дерева наново. Але це не в нашій країні, нажаль.
Скоро зовсім дерев у Києві не залишиться
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05.01.2022 18:10 Ответить
Радует что это не нацжоны. Это очень хороший знак. Но этого мало. Техника все равно приедет и ее надо сжечь.
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05.01.2022 18:40 Ответить
кто получит квартиру или не одну и вопрос решится
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05.01.2022 20:38 Ответить
В Киеве реальный беспредел застройщиков, спасибо Пидальке
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05.01.2022 21:03 Ответить
врменная перемога. всё равно всё застроят, всю природу уничтожат.
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06.01.2022 03:03 Ответить
 
 