На Черепановой горе в Киеве вырубили деревья ради очередной застройки: активисты повалили строительный забор, полиция не вмешивалась. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В Печерском районе Киева на склоне Черепановой горы неизвестные вырубили последние деревья ради очередной застройки. Сегодня, 5 января, прошла акция протеста против застройки склона.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Накануне в группе "Рыцари города" в фейсбуке появилось сообщение с призывом ко всем небезразличным собираться в 13:00 у фонтана на Дворце Спорта: "Берите старую одежду, перчатки, маски, ломы и т.д."
"Остатки Киевской легенды сегодня уничтожили застройщики. Как и водится, в праздничные дни, титушки-забор-вырубка, всего за несколько часов. На территории осталось несколько деревьев, хотя вчера их там были сотни. Что ж, застройщик надеялся, что киевляне в новогодние праздники проспят этот произвол. Зря, уважаемые. Будем наказывать за такую нелюбовь к нашему городу", - говорится в сообщении.
Так, сегодня несколько десятков молодых людей пришли на участок и повалили строительный забор, чтобы выразить протест против уничтожения зеленой зоны.
Как сообщает LB.ua, это произошло на участке возле НСК "Олимпийский", Дворца спорта и ТРЦ "Гулливер", где собираются построить гостинично-офисный комплекс. Заказчиком проекта на Госпитальной, 2в указано херсонское ООО "Энергия офис Д3", а генеральным подрядчиком - "Солар Сервис Украина".
В то же время, "Экономическая правда" сообщает, что деревья вырубили на соседнем участке по адресу Госпитальная, 4. Там собираются строить 29-этажный жилой комплекс, а работы ведет компания "Лота-МНВ".
Полиция, присутствовавшая на месте происшествия, не мешала свержению забора.
Фото и видео: Олег Богачук для Цензор.НЕТ.
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А это - "активисты", все, как на подбор, нанятые других застройщиком!
існують "контори" які самі це все роблять і вимагають бабло,
коли їм платять, вони ж беруть все під охорону, від других таких як вони і відганяють місцевих активістів.
бабло там велике.
менти в курсі справ і не чіпають їх.
хто їх кришує?
не знаю...
мабудь десь в мвд або сбу.
В них по черзі, то СБ кришує, то м…ра
Дивлячись при якій владі
Арсен Борисович найдовше тримався)
- Да, а шо?
- А что Вы делаете на выходные?
- До дому еду!
Они обязаны были вмешаться или когда деревья рубили или когда забор валили.
коли був ще малим то часто бачив одного персонажа, що носив з собою руль і сідав біля водія в автобусах та імітував під час руху управління машиною...навіть погоняло в нього було...потім десь зник, чи то у Павлівці чи Гливахі.
Скоро зовсім дерев у Києві не залишиться