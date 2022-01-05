На Черепановой горе в Киеве вырубили деревья ради очередной застройки: активисты повалили строительный забор, полиция не вмешивалась. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Печерском районе Киева на склоне Черепановой горы неизвестные вырубили последние деревья ради очередной застройки. Сегодня, 5 января, прошла акция протеста против застройки склона.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Накануне в группе "Рыцари города" в фейсбуке появилось сообщение с призывом ко всем небезразличным собираться в 13:00 у фонтана на Дворце Спорта: "Берите старую одежду, перчатки, маски, ломы и т.д."

"Остатки Киевской легенды сегодня уничтожили застройщики. Как и водится, в праздничные дни, титушки-забор-вырубка, всего за несколько часов. На территории осталось несколько деревьев, хотя вчера их там были сотни. Что ж, застройщик надеялся, что киевляне в новогодние праздники проспят этот произвол. Зря, уважаемые. Будем наказывать за такую ​​нелюбовь к нашему городу", - говорится в сообщении.

Так, сегодня несколько десятков молодых людей пришли на участок и повалили строительный забор, чтобы выразить протест против уничтожения зеленой зоны.

Как сообщает LB.ua, это произошло на участке возле НСК "Олимпийский", Дворца спорта и ТРЦ "Гулливер", где собираются построить гостинично-офисный комплекс. Заказчиком проекта на Госпитальной, 2в указано херсонское ООО "Энергия офис Д3", а генеральным подрядчиком - "Солар Сервис Украина".

В то же время, "Экономическая правда" сообщает, что деревья вырубили на соседнем участке по адресу Госпитальная, 4. Там собираются строить 29-этажный жилой комплекс, а работы ведет компания "Лота-МНВ".

Полиция, присутствовавшая на месте происшествия, не мешала свержению забора.





















Фото и видео: Олег Богачук для Цензор.НЕТ.