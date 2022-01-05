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В Закарпатской области из-за сильных осадков произошло подтопление домов, дорог и оползни. ФОТО

В Закарпатской области на территории Береговского, Хустского, Раховского, Тячевского и Мукачевского районов из-за сильных осадков произошло подтопление домов, дорог, сельскохозяйственных угодий, а также оползни.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 17:00 в результате интенсивных осадков, поднятия паводковых вод и поверхностного стока было подтоплено 160 домохозяйств, 34 жилых дома и 3 помещения трансформаторных подстанций на территории Береговского, Хустского, Раховского, Тячевского и Мукачевского районов", - говорится в сообщении.

В частности, в зоне жилых домов в Тячевском районе произошли оползни: в двух селах из-за переувлажнения возник оползень на дом.

В Закарпатской области из-за сильных осадков произошло подтопление домов, дорог и оползни 01

Также в среду, 5 января, в 10:30 в результате поднятия грунтовых вод была подтоплена дорога местного значения (Большие Комяти - Шаланки) Береговского района, протяженностью 100 м и высотой до 20 см.

Кроме того, утром в результате поднятия грунтовых вод была подтоплена дорога местного значения в с.Тячевские лазы длиной 300 м, высотой 25 см и местами высотой до 40 см.

В результате интенсивных дождей и уровня воды произошел выход реки Боржава на пойму в с.Вольховка Хустского района. В результате чего подтоплены 55 гектаров сельскохозяйственных угодий.

В Закарпатской области из-за сильных осадков произошло подтопление домов, дорог и оползни 02

"Работы по откачке воды с подтопленных территорий и домохозяйств продолжаются", - отметили в ведомстве.

На местах работают подразделения ГУ ГСЧС Украины в Закарпатской области. Привлечены 7 единиц техники, 8 мотопомп и 35 человек личного состава.

Информация о последствиях непогоды уточняется.

Автор: 

подтопление (156) ГСЧС (4977) Закарпатская область (2587)


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Топ комментарии
+9
Бідоносциць припхався..
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05.01.2022 20:14
+8
Бедоносец, тварь
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05.01.2022 20:01
+5
аж дивно!
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05.01.2022 20:18
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Бедоносец, тварь
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05.01.2022 20:01 Ответить
Нюхнув і торчить.
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05.01.2022 20:05 Ответить
Бідоносциць припхався..
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05.01.2022 20:14 Ответить
А що там зеля по воді на санках)
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05.01.2022 20:15 Ответить
Він уже давно в іншій галактиці
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05.01.2022 20:18 Ответить
та не по "новым дорогам"!
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05.01.2022 20:42 Ответить
аж дивно!
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05.01.2022 20:18 Ответить
«Велике безколісся» на Закарпатті

http://www.mukachevo.net/ua/news/view/3119337
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05.01.2022 20:24 Ответить
Пиляла, дурепа, пиляла, гроші собі заробляла.
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05.01.2022 20:22 Ответить
жлобы-бизнесмены, сделайте Карпаты вообще лысыми-безлесыми - будет вам и лунный пейзаж, и смерчи, и суховеи, и сели, и потопы в случайной последовательности.. дебилы-предприниматели..(
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05.01.2022 20:25 Ответить
а вот в Крыму пересохла самая крупная река на ЮБК



Река Суук-Су, которая считается самой длинной на ЮБК, несмотря на декабрьские осадки, остается обезвоженной. Местные жители отмечают, что такая ситуация сложилась из-за скважин оккупантов...
Местный краевед, который в целях безопасности попросил не называть его имя и фамилию, рассказал, что Суук-Су и другие реки не восстанавливаются из-за «множества новых скважин, пробуренных после 2014 года в регионе, в результате чего уровень подземных вод сильно снизился, многие родники исчезли».
«Поэтому земля теперь как сухая губка впитывает все осадки, пытаясь восполнить подземные воды, а рекам, питающимся дождевыми и родниковыми водами уже мало, что остается», - отметил краевед.
В январе прошлого года сообщалось, что река Суук-Су уже тогда настолько обмелела, что перестала впадать в море, как это было ранее. Протяженность реки Суук-Су - 22 км, в нее когда-то впадало множество ручьев. Устье реки расположено у подножия мыса Алчак в Судаке.
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05.01.2022 20:25 Ответить
Чем больше леса на европу, тем больше подтоплений. Закон физики.
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05.01.2022 20:29 Ответить
Можно подумать что 30-40 лет назад такого не было...
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05.01.2022 20:35 Ответить
нужно увеличить вырубку лесов - это надежная защита от подтоплений.
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05.01.2022 20:40 Ответить
та там зеля где то рядом...отправте гонца,може он не знает
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05.01.2022 20:41 Ответить
больше леса пилите - тогда точно наводнений не будет
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05.01.2022 21:40 Ответить
Дощ та ще й +10... Де ще сніг тримався, то розтав.
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06.01.2022 00:07 Ответить
 
 