В Закарпатской области из-за сильных осадков произошло подтопление домов, дорог и оползни. ФОТО
В Закарпатской области на территории Береговского, Хустского, Раховского, Тячевского и Мукачевского районов из-за сильных осадков произошло подтопление домов, дорог, сельскохозяйственных угодий, а также оползни.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
"По состоянию на 17:00 в результате интенсивных осадков, поднятия паводковых вод и поверхностного стока было подтоплено 160 домохозяйств, 34 жилых дома и 3 помещения трансформаторных подстанций на территории Береговского, Хустского, Раховского, Тячевского и Мукачевского районов", - говорится в сообщении.
В частности, в зоне жилых домов в Тячевском районе произошли оползни: в двух селах из-за переувлажнения возник оползень на дом.
Также в среду, 5 января, в 10:30 в результате поднятия грунтовых вод была подтоплена дорога местного значения (Большие Комяти - Шаланки) Береговского района, протяженностью 100 м и высотой до 20 см.
Кроме того, утром в результате поднятия грунтовых вод была подтоплена дорога местного значения в с.Тячевские лазы длиной 300 м, высотой 25 см и местами высотой до 40 см.
В результате интенсивных дождей и уровня воды произошел выход реки Боржава на пойму в с.Вольховка Хустского района. В результате чего подтоплены 55 гектаров сельскохозяйственных угодий.
"Работы по откачке воды с подтопленных территорий и домохозяйств продолжаются", - отметили в ведомстве.
На местах работают подразделения ГУ ГСЧС Украины в Закарпатской области. Привлечены 7 единиц техники, 8 мотопомп и 35 человек личного состава.
Информация о последствиях непогоды уточняется.
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Река Суук-Су, которая считается самой длинной на ЮБК, несмотря на декабрьские осадки, остается обезвоженной. Местные жители отмечают, что такая ситуация сложилась из-за скважин оккупантов...
Местный краевед, который в целях безопасности попросил не называть его имя и фамилию, рассказал, что Суук-Су и другие реки не восстанавливаются из-за «множества новых скважин, пробуренных после 2014 года в регионе, в результате чего уровень подземных вод сильно снизился, многие родники исчезли».
«Поэтому земля теперь как сухая губка впитывает все осадки, пытаясь восполнить подземные воды, а рекам, питающимся дождевыми и родниковыми водами уже мало, что остается», - отметил краевед.
В январе прошлого года сообщалось, что река Суук-Су уже тогда настолько обмелела, что перестала впадать в море, как это было ранее. Протяженность реки Суук-Су - 22 км, в нее когда-то впадало множество ручьев. Устье реки расположено у подножия мыса Алчак в Судаке.