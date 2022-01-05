В Закарпатской области из-за сильных осадков произошло подтопление домов, дорог и оползни. ФОТО

В Закарпатской области на территории Береговского, Хустского, Раховского, Тячевского и Мукачевского районов из-за сильных осадков произошло подтопление домов, дорог, сельскохозяйственных угодий, а также оползни.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 17:00 в результате интенсивных осадков, поднятия паводковых вод и поверхностного стока было подтоплено 160 домохозяйств, 34 жилых дома и 3 помещения трансформаторных подстанций на территории Береговского, Хустского, Раховского, Тячевского и Мукачевского районов", - говорится в сообщении.

В частности, в зоне жилых домов в Тячевском районе произошли оползни: в двух селах из-за переувлажнения возник оползень на дом.

Также в среду, 5 января, в 10:30 в результате поднятия грунтовых вод была подтоплена дорога местного значения (Большие Комяти - Шаланки) Береговского района, протяженностью 100 м и высотой до 20 см.

Кроме того, утром в результате поднятия грунтовых вод была подтоплена дорога местного значения в с.Тячевские лазы длиной 300 м, высотой 25 см и местами высотой до 40 см.

В результате интенсивных дождей и уровня воды произошел выход реки Боржава на пойму в с.Вольховка Хустского района. В результате чего подтоплены 55 гектаров сельскохозяйственных угодий.

"Работы по откачке воды с подтопленных территорий и домохозяйств продолжаются", - отметили в ведомстве.

На местах работают подразделения ГУ ГСЧС Украины в Закарпатской области. Привлечены 7 единиц техники, 8 мотопомп и 35 человек личного состава.

Информация о последствиях непогоды уточняется.