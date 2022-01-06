Боррель после посещения Станицы Луганской: "Смог своими глазами увидеть последствия агрессии против Украины". ФОТОрепортаж
Высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель посетил Станицу Луганскую.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Боррель сообщил в Twitter.
"Смог своими глазами увидеть последствия агрессии против Украины во время посещения Станицы Луганской и линии разграничения с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой", - говорится в публикации.
По его словам, любая военная агрессия будет иметь масштабные последствия.
"России необходимо снизить уровень эскалации и полностью выполнить Минские договоренности", – добавил Боррель.
Топ комментарии
+11 Gozzalik salonu
показать весь комментарий06.01.2022 08:59
+10 Danilo Kosmina #241992
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+8 Joshua Merlin
показать весь комментарий06.01.2022 09:01
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Туди вже втрутилась роіська, почались масові страти.
Зализывает раны после отельного водевиля !?
И какие выводы он мог сделать после этого???