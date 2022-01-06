Боррель после посещения Станицы Луганской: "Смог своими глазами увидеть последствия агрессии против Украины". ФОТОрепортаж

Высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель посетил Станицу Луганскую.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Боррель сообщил в Twitter.

"Смог своими глазами увидеть последствия агрессии против Украины во время посещения Станицы Луганской и линии разграничения с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой", - говорится в публикации.

По его словам, любая военная агрессия будет иметь масштабные последствия.

"России необходимо снизить уровень эскалации и полностью выполнить Минские договоренности", – добавил Боррель.

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