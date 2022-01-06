Украинские гранатометчики провели учения на админгранице с оккупированным Крымом, - Наев. ФОТОрепортаж
На полигонах Херсонской области проходят мероприятия по подготовке гранатометных подразделений, подчиненных Командованию объединенных сил Вооруженных Сил Украины.
Об этом сообщает отдел по связям с общественностью Командования объединенных сил ВС Украины, передает Цензор.НЕТ.
"Расчеты станковых противотанковых и ручных противотанковых гранатометов, выполняющих боевые задания на административной границе с временно оккупированной территорией АР Крым, на практике отрабатывают разные огневые упражнения", - говорится в сообщении.
По словам командующего Объединенными силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенанта Сергея Наева, во время полевых занятий военнослужащие учатся вести разведку целей, выбирать, оборудовать и маскировать огневые позиции, а также определять исходные данные для стрельбы в разных погодных условиях.
- Следующим этапом тактической подготовки военнослужащих определено передвижение на местности, выбор и быстрая смена огневых позиций, а также отработка тактики сосредоточенного огня нескольких гранатометов по одной цели для того, чтобы не дать условному противнику никакого шанса избежать уничтожения, - подчеркнул командующий.
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Так тримати 👍🏼✊😊
Была бы двойная польза
Выучка боевая и охоту стрелять немножко отбили