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Украинские гранатометчики провели учения на админгранице с оккупированным Крымом, - Наев. ФОТОрепортаж

На полигонах Херсонской области проходят мероприятия по подготовке гранатометных подразделений, подчиненных Командованию объединенных сил Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщает отдел по связям с общественностью Командования объединенных сил ВС Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Расчеты станковых противотанковых и ручных противотанковых гранатометов, выполняющих боевые задания на административной границе с временно оккупированной территорией АР Крым, на практике отрабатывают разные огневые упражнения", - говорится в сообщении.

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По словам командующего Объединенными силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенанта Сергея Наева, во время полевых занятий военнослужащие учатся вести разведку целей, выбирать, оборудовать и маскировать огневые позиции, а также определять исходные данные для стрельбы в разных погодных условиях.

- Следующим этапом тактической подготовки военнослужащих определено передвижение на местности, выбор и быстрая смена огневых позиций, а также отработка тактики сосредоточенного огня нескольких гранатометов по одной цели для того, чтобы не дать условному противнику никакого шанса избежать уничтожения, - подчеркнул командующий.

Украинские гранатометчики провели учения на админгранице с оккупированным Крымом, - Наев 01
Украинские гранатометчики провели учения на админгранице с оккупированным Крымом, - Наев 02
Украинские гранатометчики провели учения на админгранице с оккупированным Крымом, - Наев 03

Автор: 

военные учения (3459) Наев Сергей (347) операция Объединенных сил (6766)


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Хлопці , Ви молодці !!

Так тримати 👍🏼✊😊
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06.01.2022 13:16 Ответить
БИЙ МОСКАЛІВ !!!!!
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06.01.2022 13:36 Ответить
СПГ-Сапог гранатомёт конечно , но в этой войне он абсолютно бесполезная фигня . Это то же самое как кавалерия во время второй мировой.
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06.01.2022 13:45 Ответить
Среди поля с гранатометом? Вы серьезно? Можете еще в штыковую атаку пойдете? Ето печалька что за 7 лет войны так ничего и не научились. Врага нужно заманить на пару-десять километров вглубь и уже начинать уничтожать со всех сторон. Кстати, пока ЗЕ закупает китайскую макулатуру, Рашка усовершенствует свои беспилотники которые теперь не могут достать наши малые ПВО и РЭБы.
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06.01.2022 13:57 Ответить
На полігонах Херсонщини тривають заходи з підготовки гранатометних підрозділів. Що не так? Читайте далі заголовків.
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06.01.2022 15:19 Ответить
А почему не на передовой /учитесь у врага /
Была бы двойная польза
Выучка боевая и охоту стрелять немножко отбили
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06.01.2022 15:48 Ответить
 
 